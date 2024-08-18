Прогулка на настоящей спортивной яхте — это микс приключений, незабываемых впечатлений и красочных морских пейзажей.
Под руководством профессионального парусного инструктора вы освоите основы управления яхтой и пройдёте на ней вдоль береговой линии Владивостока в Амурском заливе.
Под руководством профессионального парусного инструктора вы освоите основы управления яхтой и пройдёте на ней вдоль береговой линии Владивостока в Амурском заливе.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
- Профессиональный инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности и покажет базовые приёмы управления яхтой, включая подъём и спуск парусов, а также изменение курса.
- Под наблюдением инструктора вы сами поуправляете яхтой и поймёте особенности движения судна.
- На маршруте увидите мыс Бурный и маяк «Токаревская кошка».
- Во время прогулки вы узнаете о морских традициях, истории яхтинга и морских навыках.
Организационные детали
- Дополнительных расходов нет.
- Всем участникам выдаются спасательные жилеты и проводится инструктаж по технике безопасности.
- Дети могут участвовать в прогулке только с 14 лет и только в сопровождении родителей.
- Возможна отмена экскурсии из-за погодных условий.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Лейтенанта Шмидта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 701 туриста
Привет, меня зовут Алексей. Я очень люблю путешествовать: пешком, на автомобиле и велосипеде. Встречать закаты и рассветы, устраивать пикники и ночевать в красивых местах. Я и мои коллеги с радостью покажем вам любимый Приморский край и расскажем о нём много интересного!Задать вопрос
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