Владивосток, город сопок и морских просторов, открывает свои тайны.
Экскурсия включает посещение знаменитого Токаревского маяка, прогулку по историческому центру с его архитектурными шедеврами и военно-морскими объектами.
Путешествие продолжится на остров Русский, где
Экскурсия включает посещение знаменитого Токаревского маяка, прогулку по историческому центру с его архитектурными шедеврами и военно-морскими объектами.
Путешествие продолжится на остров Русский, где
7 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Панорамные виды на Японское море
- 🗺 Уникальные исторические места
- 🚢 Корабельная набережная и музей
- 🌉 Прогулка по вантовым мостам
- 🏰 Посещение старинных фортов
- 📸 Фотосессия на фоне Русского моста
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Владивостока, острова Русский и Токаревского маяка - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь комфортная погода, что позволяет насладиться морскими видами и прогулками. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладным вечерам. В остальное время года погода может быть менее благоприятной, но даже зимой можно насладиться атмосферой Владивостока, если не боитесь холода.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Токаревский маяк
- Корабельная набережная
- Форт Поспелова
- Новосильцевская батарея
- Русский мост
- ДВФУ
Описание экскурсии
Владивосток: маяк, видовые площадки, набережные и мосты
- В первую очередь отправимся к действующему маяку Токаревского, построенному в 1913 году на живописной косе. Я расскажу вам интересные факты об этом месте, в том числе секрет названия косы — Токаревская кошка.
- Затем прокатимся через центр Владивостока: вы полюбуетесь архитектурой и услышите историю города. Увидите Корабельную набережную со штабом Тихоокеанского флота, военные корабли и подводную лодку — музей. На фуникулёре поднимемся на смотровую площадку, чтобы насладиться панорамой бухты Золотой Рог.
Остров Русский: форты, пушки и мост с купюры 2000
Проехав по двум вантовым мостам, мы попадём на остров Русский — без него невозможно представить знакомство с Владивостоком. Здесь расположены форты самой сильной и неприступной морской крепости в мире. Мы пройдём с фонариками по форту Поспелова 1903 года, спустимся к Новосильцевской батарее, сфотографируемся на фоне Русского моста и пушек, увидим университет ДВФУ. И конечно, вы прогуляетесь по берегу моря, подышите солёным воздухом и послушаете крики чаек.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость. По договорённости можно поставить детские кресла
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Светланская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1206 туристов
Родился и вырос во Владивостоке, очень люблю свой край. Я и команда гидов с удовольствием покажем самые интересные места и поделимся нескучными историями.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия превзошла наши ожидания. Образованный компетентный Михаил познакомил нас с Владивостоком. Его рассказ отличался невероятнй заинтересованностью, интересными фактами, стремлением заинтересовать историей города и всего края. Это был не формальный подход, а душевное знакомство. Мы посетили все места, заявленные в описании. Нигде не было спешки. Была возможность спокойно сделать фотографии и насладиться чудесными видами. Рекомендую Михаила всем.
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Здравствуйте! Нам с гидом Михаилом очень повезло, очень понятно и интересно рассказывал про Владивосток. Отвечал на все интересующие нас вопросы. Молодец. Рекомендуем Михаила👍 Спасибо ему за супер классное путешествие!!! 🤩
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К
Отличный тур.
Михаил хороший гид, прокатил нас по всем своим локациям,для нас эта экскурсия стала отличным дополнением к морской, сразу всё встало на свои места.
Михаил хороший гид, прокатил нас по всем своим локациям,для нас эта экскурсия стала отличным дополнением к морской, сразу всё встало на свои места.
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Огромное спасибо за экскурсию. Всё информативно и очень интересно. Город оставил неизгладимые яркие впечатления. Никогда не была на дальнем Востоке, но это тот город с его окрестностями, в который хочется
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А
Остались в восторге от экскурсии!
Очень интересно!
Михаил очень много и подробно рассказывал про Владивосток, остров Русский, Токаревский маяк.
Очень интересно!
Михаил очень много и подробно рассказывал про Владивосток, остров Русский, Токаревский маяк.
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С
экскурсия прошла в соответствии с описанием. экскурсовод посоветовал дополнительно несколько интересных для посещения мест (Выставкв елочных игрушек в ГУМе, кафе с вкусными эклерами).
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