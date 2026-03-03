Владивосток, город сопок и морских просторов, открывает свои тайны.Экскурсия включает посещение знаменитого Токаревского маяка, прогулку по историческому центру с его архитектурными шедеврами и военно-морскими объектами.Путешествие продолжится на остров Русский, где

участников ждут форты и пушки старинной крепости, а также прогулка по берегу моря. Эта экскурсия - идеальная возможность познакомиться с Владивостоком, его историей и культурой, насладиться видами на Японское море и почувствовать солёный ветер. Транспорт предоставляется, возможна установка детских кресел по договорённости

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Владивостока, острова Русский и Токаревского маяка - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь комфортная погода, что позволяет насладиться морскими видами и прогулками. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладным вечерам. В остальное время года погода может быть менее благоприятной, но даже зимой можно насладиться атмосферой Владивостока, если не боитесь холода.

Сейчас август — это идеальное время.