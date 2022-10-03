Владивосток — город сопок, туманов и соленого ветра. Приглашаю вместе исследовать его главные достопримечательности и тайные места! Вы познакомитесь с историческим центром и кварталом Миллионка, оцените Токаревский маяк и проедете по современным вантовым мостам. Погуляете с фонариком по старинному форту и подниметесь на смотровую площадку с видом на Японское море.

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Описание

Что вас ожидает

Владивосток: маяки, набережные и мосты

Вы прогуляетесь по центру Владивостока: заглянете в старинные кварталы и узнаете, почему местные жители называют их «миллионка». А затем отправитесь к визитной карточке города — действующему Токаревскому маяку, построенному на живописном мысе в 1910 году. Далее мы прокатимся по Корабельной набережной в сторону Золотого моста. По пути увидим штаб Тихоокеанского флота и подводную лодку-музей С-56.

Остров Русский: форты, пушки и подземные каналы

Знакомство с Владивостоком невозможно представить без острова Русский. На нем расположены форты самой сильной и неприступной морской крепости в мире. Мы пройдем с фонариками по форту Поспелова, спустимся к Новосильцевской батарее и сфотографируемся на фоне пушек. А еще вы увидите канал, вырытый для прохода судов внутрь острова, и проедете вдоль кампуса крупнейшего института на Дальнем Востоке.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость. В машине нет детского кресла.