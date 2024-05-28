1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Жемчужины Владивостока: история, мосты, остров Русский
Откройте для себя Владивосток: от величественных мостов до тайн острова Русский в увлекательной экскурсии
Начало: Заберу от отеля (пригород, аэропорт доп. плата)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 200₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
«По страницам истории»: погружение в историю Владивостока
Вас ждет увлекательное путешествие по ключевым точкам Владивостока, полное исторических открытий
Расписание: Через день в 10:30 и 14:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1 700₽ за человека
Групповая
2 часа
Вечерний Владивосток
Начало: Корабельная набережная, 6, причал 36, Владивосток
Расписание: с 9 мая в 19:30 ежедневно, кроме воскресенья
Сегодня в 19:30
10 июня в 19:30
1 500₽ за человека
Групповая
4 часа
Расписание: Среда, Воскресенье в 10:00
2 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Среда, Пятница в 19:00
от 1 250₽ за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00
550₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Город-форт: посещение Владивостокской крепости
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
Начало: Я заберу вас с вашего места проживания
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Жемчужины Юга Приморья: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая Черепаха
Начало: Сбор от места жительсва
11 июня в 10:00
12 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
9 400₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 мая 2024Я в восторге от экскурсии, Дмитрий профессионал в своём деле, все было прекрасно. Спасибо большое.
- ААнастасия27 мая 2024Спасибо большое за познавательную экскурсию, которая провела экскурсовод Елена. Она истинный профессионал и любитель своего города!
- ИИрина26 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Спасибо, Александру, за теплый прием и интересные рассказы о городе. Всё прошло очень комфортно 🔥 экскурсия оправдала все ожидания 👍
- ААлексей24 мая 2024Отличная экскурсия. Все очень понравилось. Интересные локации и рассказ гида. Большое спасибо
- ТТатьяна10 мая 2024Хорошая экскурсия,
- ИИгорь27 августа 2023Добрый день! Экскурсия в целом оставила положительное впечатление и гордость за людей, которые несли такую тяжёлую и важную службу. Мы увидели много нового, ранее не знакомого. Спасибо!
- ММихаил4 августа 2023Авантюризм и надежда: жить на краю светаЭкскурсовод Лидия с огромной любовью рассказала об истории города, об известных людях, о современной жизни Владивостока. Экскурсией остались очень довольны.
- ООксана14 декабря 2022Пять эпох Приморья в очках виртуальной реальностиЗамечательная экскурсия, первый раз на таком была, было страшно смотреть на ноги, потому что их нет, и мозг сразу думал что я парю в воздухе, необычное чувство, эмоции меня переполняют!
- ИИгорь9 декабря 2022Пять эпох Приморья в очках виртуальной реальностиКрутая экскурсия, я считаю подходит для всех и для взводах и для детей, так как я приходил с мамой и ей очень понравилось, это был ее первый опыт с Виар.
- ММарина Ч.30 сентября 2022Три границы и Голубиный утесЭкскурсия очень понравилась. Во многом благодаря турлидеру Родиону. Будьте уверены, он справится с любой непредвиденной ситуацией, и сможет вырулить во
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «История и культура»
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