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всех смыслах. Вы в надёжных руках во время экскурсии на дальнюю дистанцию, далеко от дома. У нас случилось небольшое чп, с кем не бывает? Так вот, тогда сразу стало понятно, какое сокровище досталось нашей группе. Родион - кладезь информации как о городе, так и о крае. Интересно и порой даже захватывающе описывал картины давно ушедших дней, погружая в историю. А для пущей надежности сопровождал свои рассказы картинками и картами, чтоб все всё правильно поняли… да, и всякий раз исчерпывающе отвечал на мои разные вопросы. Гид, он же водитель оставил исключительно восторг, как и красоты дальневосточного края. Спасибо за интересную экскурсию, рада, что поехала с вами.