Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 10 экскурсий в категории «История и культура» во Владивостоке, цены от 550 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Жемчужины города V: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
147 отзывов
Жемчужины Владивостока: история, мосты, остров Русский
Откройте для себя Владивосток: от величественных мостов до тайн острова Русский в увлекательной экскурсии
Начало: Заберу от отеля (пригород, аэропорт доп. плата)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 200 за всё до 4 чел.
«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
442 отзыва
«По страницам истории»: погружение в историю Владивостока
Вас ждет увлекательное путешествие по ключевым точкам Владивостока, полное исторических открытий
Расписание: Через день в 10:30 и 14:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1 700 за человека
Вечерний Владивосток
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
141 отзыв
Вечерний Владивосток
Начало: Корабельная набережная, 6, причал 36, Владивосток
Расписание: с 9 мая в 19:30 ежедневно, кроме воскресенья
Сегодня в 19:30
10 июня в 19:30
1 500 за человека
Остров Русский и «Ворошиловская батарея»
Групповая
4 часа
1 отзыв
Остров Русский и «Ворошиловская батарея»
Расписание: Среда, Воскресенье в 10:00
2 000 за человека
Вечерний Владивосток
Групповая
2 часа
Вечерний Владивосток
Расписание: Среда, Пятница в 19:00
от 1 250 за человека
Миллионка - старый китайский квартал
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Миллионка - старый китайский квартал
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00
550 за человека
Город-форт: посещение Владивостокской крепости
Индивидуальная
4 часа
Город-форт: посещение Владивостокской крепости
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 3 чел.
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Владивосток - город моего сердца. Экскурсия + гастротур
Начало: Я заберу вас с вашего места проживания
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Жемчужины Юга Приморья: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая Черепаха
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Жемчужины Юга Приморья: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая Черепаха
Начало: Сбор от места жительсва
11 июня в 10:00
12 июня в 09:00
20 000 за всё до 5 чел.
Гранд-экскурсия по Владивостоку
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Гранд-экскурсия по Владивостоку
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
9 400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    «По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку
    Я в восторге от экскурсии, Дмитрий профессионал в своём деле, все было прекрасно. Спасибо большое.
  • А
    Анастасия
    27 мая 2024
    Вечерний Владивосток
    Спасибо большое за познавательную экскурсию, которая провела экскурсовод Елена. Она истинный профессионал и любитель своего города!
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Жемчужины города V: обзорная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия! Спасибо, Александру, за теплый прием и интересные рассказы о городе. Всё прошло очень комфортно 🔥 экскурсия оправдала все ожидания 👍
  • А
    Алексей
    24 мая 2024
    Жемчужины города V: обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия. Все очень понравилось. Интересные локации и рассказ гида. Большое спасибо
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Вечерний Владивосток
    Хорошая экскурсия,
  • И
    Игорь
    27 августа 2023
    Остров Русский и «Ворошиловская батарея»
    Добрый день! Экскурсия в целом оставила положительное впечатление и гордость за людей, которые несли такую тяжёлую и важную службу. Мы увидели много нового, ранее не знакомого. Спасибо!
  • М
    Михаил
    4 августа 2023
    Авантюризм и надежда: жить на краю света
    Экскурсовод Лидия с огромной любовью рассказала об истории города, об известных людях, о современной жизни Владивостока. Экскурсией остались очень довольны.
  • О
    Оксана
    14 декабря 2022
    Пять эпох Приморья в очках виртуальной реальности
    Замечательная экскурсия, первый раз на таком была, было страшно смотреть на ноги, потому что их нет, и мозг сразу думал что я парю в воздухе, необычное чувство, эмоции меня переполняют!
  • И
    Игорь
    9 декабря 2022
    Пять эпох Приморья в очках виртуальной реальности
    Крутая экскурсия, я считаю подходит для всех и для взводах и для детей, так как я приходил с мамой и ей очень понравилось, это был ее первый опыт с Виар.
  • М
    Марина Ч.
    30 сентября 2022
    Три границы и Голубиный утес
    Экскурсия очень понравилась. Во многом благодаря турлидеру Родиону. Будьте уверены, он справится с любой непредвиденной ситуацией, и сможет вырулить во
    читать дальше

    всех смыслах. Вы в надёжных руках во время экскурсии на дальнюю дистанцию, далеко от дома. У нас случилось небольшое чп, с кем не бывает? Так вот, тогда сразу стало понятно, какое сокровище досталось нашей группе. Родион - кладезь информации как о городе, так и о крае. Интересно и порой даже захватывающе описывал картины давно ушедших дней, погружая в историю. А для пущей надежности сопровождал свои рассказы картинками и картами, чтоб все всё правильно поняли… да, и всякий раз исчерпывающе отвечал на мои разные вопросы. Гид, он же водитель оставил исключительно восторг, как и красоты дальневосточного края. Спасибо за интересную экскурсию, рада, что поехала с вами.

    Экскурсия очень понравилась. Во многом благодаря турлидеру Родиону. Будьте уверены, он справится с любой непредвиденной ситуациейЭкскурсия очень понравилась. Во многом благодаря турлидеру Родиону. Будьте уверены, он справится с любой непредвиденной ситуациейЭкскурсия очень понравилась. Во многом благодаря турлидеру Родиону. Будьте уверены, он справится с любой непредвиденной ситуациейЭкскурсия очень понравилась. Во многом благодаря турлидеру Родиону. Будьте уверены, он справится с любой непредвиденной ситуациейЭкскурсия очень понравилась. Во многом благодаря турлидеру Родиону. Будьте уверены, он справится с любой непредвиденной ситуациейЭкскурсия очень понравилась. Во многом благодаря турлидеру Родиону. Будьте уверены, он справится с любой непредвиденной ситуацией

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «История и культура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Жемчужины города V: обзорная экскурсия
  2. «По страницам истории»: обзорная экскурсия по Владивостоку
  3. Вечерний Владивосток
  4. Остров Русский и «Ворошиловская батарея»
  5. Вечерний Владивосток
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "История и культура" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 550 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 732 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий во Владивостоке на 2024 год по теме «История и культура», 732 ⭐ отзыва, цены от 550₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам