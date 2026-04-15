Остров Шкота — место, где городская суета исчезает, уступая место древним скалам, солёному ветру и тишине.
Мы отправимся за пределы обычных маршрутов — к самому его сердцу, где галечная коса, словно тонкая нить, связывает большую землю с затерянным миром. Вы окажетесь лицом к лицу с океаном и историями, которые он хранит.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- «Тропу Смелых» — узкую дорогу, вьющуюся по краю скал.
- скалу «Трезубец Посейдона» — монументальную арку, выточенную ветром и волнами в прибрежных утёсах.
- пляж «Красная галька», где берег отливает огненными оттенками.
- фортификационные сооружения, которые десятилетиями охраняли покой города.
- панораму Владивостока, ради которой сюда приезжают со всей страны: мыс Труда, Эгершельд и Золотой мост.
Вы узнаете:
- кем был настоящий Шкот и почему остров носит имя боевого офицера Николая Яковлевича Шкота, а не его знаменитого родственника-писателя.
- почему остров стал полуостровом: как секретный завод и строительство дамбы в 1937 году навсегда изменили географию этих мест.
- где находился первый маяк острова, как помогал мореплавателям ориентироваться в проливе и что от него осталось сегодня.
- какую роль этот клочок суши играл в противостоянии империй на Тихом океане.
- где располагались пороховые погреба и казармы.
Организационные детали
- В цену включён трансфер из Владивостока и обратно.
- Предупредите, если вы с детьми — возьмём бустер или детское кресло.
- С вами будет гид из нашей команды.
- Если вас больше 3 человек, доплата за каждого дополнительного участника — 2500 ₽ (максимум 6 человек).
- Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки.
- Можно скорректировать маршрут по вашему желанию.
- Если вы хотите перенести прогулку — сообщите гиду.
- За дополнительную плату вы можете добавить посещение:
— Мыса Тобизина +5000 ₽
— бухты Стеклянной +3000 ₽
— морефермы в бухте Воевода +4000 ₽
— или любое другое место по вашему желанию.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Светланской улице
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 586 туристов
Наша команда гидов-путешественников предоставляет уникальный и захватывающий опыт для тех, кто хочет исследовать этот красивый и исторически насыщенный город и его окрестности. Наши гиды знают всё о местных достопримечательностях, культуре,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
C
Это было замечательное путешествие! Прекрасный вид открывается, когда поднимаешься наверх. Величественные скалы, волшебный шум моря - это непередаваемые ощущения, до мурашек! Когда мы были на острове, был туман, и он
А
отличная экскурсия, все успели вовремя. Отличный водитель-экскурсовод Павел, спасибо большое за путешествие!
Ю
Ходила в путешествие 26 апреля, так как пока несезон, получился индивидуальный формат. Гид Михаил встретил в удобном месте, на подъезде к острову выдал сапоги для перехода вброд, провел по очень живописному маршруту и подсказывал лучшие точки для фото, а ещё напоил вкуснейшим чаем)) По дороге рассказывал много интересного про остров и про Приморский край. Все очень понравилось!
