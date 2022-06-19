Национальный парк «Земля леопарда» и заповедник «Кедровая падь» знамениты во всем мире благодаря поистине уникальной природе. Находясь на стыке границ трех государств, эта территория обладает самым большим разнообразием видов животных и растений в Северо-Восточной Азии. «Земля леопарда» включает в себя эталонные участки южно-уссурийской тайги, сохранившие реликтовые леса. Это место по праву зовется «самой кошачьей» природной территорией России. Ведь только здесь встречаются сразу четыре вида диких кошек – дальневосточный леопард, амурский тигр, рысь и дальневосточный лесной кот. Национальный парк «Земля ставит главной целью — сохранить и восстановить популяцию самой редкой кошки в мире. В конце ХХ века в мире оставалось лишь 30-35 особей дальневосточного леопарда. Нацпарк является родильным домом леопардов в Приморье. Вырастая, леопарды расходятся по запредельным территориям. Сейчас популяция увеличивается, хотя многие ученые не верили в возможность ее возрождения. По последним данным, популяция дальневосточного леопарда насчитывает в регионе 97 взрослые особи. УРА! На сегодняшний день более половины из них живёт на «Земле леопарда».

Город Владивосток расположен на полуострове Муравьева-Амурского и омывается водами двух заливов – Амурского и Уссурийского и бухты Золотой Рог. Моря у нас много! Вы посетите самые лучшие набережные – Корабельную, откуда начинался город, где стоит памятник первопроходцам, мемориал воинам, погибшим во Второй мировой войне с Вечным огнем и часовней. Посетите (по желанию, за доп. плату) музей «Подводная лодка С-56», спуститесь внутрь, увидеть, как устроена военная подлодка, которая совершила кругосветную экспедицию и за участие в военных действиях удостоилась звания гвардейской. На Корабельной набережной находится Штаб Тихоокеанского флота, стоят на рейде военные корабли российские и очень часто иностранные. Здесь же на рейде кораблик-мемориал «Красный вымпел», именно с него начинался легендарный Тихоокеанский флот России.

Далее путь лежит по главной улице Владивостока - Светланской, со старинными особняками и выводит к железнодорожному и морскому вокзалам. Владивосток единственный город в России, где эти два вокзала стоят рядом. Именно во Владивостоке заканчивается Великая Транссибирская магистраль, и, прибыв на конечную станцию по железной дороге, вы можете тут же пересесть на теплоход и отправится в дальне путешествие морем в Японию или Южную Корею. Здание железнодорожного вокзала в г. Владивостоке очень похоже на здание Ярославского вокзала в г. Москве. Так российские строители железных дорог скрепили двумя вокзалами путь от столицы до берегов Тихого океана. Протяженность пути более 9000 км, фирменный поезд «Россия» идет из Москвы во Владивосток – 7 суток! Здесь на перроне стоит знак, означающий окончание самой длинной железной дороги в мире. Морской вокзал стоит на берегу бухты Золотой Рог. Именно к нему швартуются круизные океанские лайнеры «Принцессы» привозящие тысячи туристов со всего мира. Обязательно в Обзорную экскурсию входит посещение видовой площадки. С нее открывается вид на остров Русский, Золотой мост соединяет два берега бухты Золотой Все это и многое другое, вы увидите на Обзорной экскурсии по Владивостоку.

Морская ферма «Дальстам» расположена на острове Русский. На экскурсии вы познакомитесь с технологией и этапами производства морекультуры – от мальков до упаковки. Более трех миллионов молодых трепангов живут в бухте Воевода. Четыре месяца они растут в специальных бассейнах, а потом перебираются в естественную среду обитания. Морская ферма существует с 2011 года. Сначала здесь выращивали только трепангов и гребешков, а три года назад решили экспериментировать с мидиями. В бухте Воевода мидии растут на «морском огороде» неподалеку от берега. Экскурсию по ферме проводит морской технолог. Офисы и цеха предприятия расположены в двухэтажном корабле. Здесь и лаборатория по выращиваю кормов для моллюсков, «роддом» для молоди и большие ванны с проточной водой для складирования моллюсков перед отправкой в рестораны по всей России. Здесь вы сможете купить свежие, по ценам от производителя, морепродукты и биодобавки и заказать вкусный обед из морепродуктов.

Приморский Океанариум — один из крупнейших океанариумов мира. Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска. В левом крыле океанариума находится резервуар с 70-ти метровым подводным тоннелем. В правом крыле расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей. Водное шоу проходит в 11 и 15 часов. Среди обитателей Приморского океанариума — представители всех океанов и климатических зон Земли. В том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и другие.