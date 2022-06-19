Прибытие во Владивосток.
Штабной номер в гостинице при раннем прибытии.
13:00 – посадка в новогодний автобус, дорога на юг Приморского края, в Хасанский район.
По дороге остановка на замерзшем Кравцовском водопаде, красивая фотосессия в заснеженном лесу.
К 17:00 доставка в пос. Барабаш, размещение в комфортабельной гостинице национального парка «Земля леопарда».
Экскурсия по экспозиционному залу, знакомство с домом леопардов, программой «Хранители леопарда», фотографирование на фоне «Леопардовой стены почета».
Просмотр познавательного фильма.
По давней традиции наряжаем новогоднюю елку.
Чтобы не чувствовать себя оторванными от дома, мы предлагаем изготовить елочную игрушку своими руками.
Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки.
Украшение елочки.
22:00 – новогодний банкет в кафе «Павловский посад».
Вкусно и весело!
Завтрак в номерах самостоятельно, чайники чашки в каждом номере.
С 13:00 приглашаем всю группу на лесную поляну к жаркому костру.
Январский квест на сплочение – силами группы жарим шашлычок, варим горячий глинтвейн, поем песни под гитару, разгадываем загадки, фотосессия с Дедом Морозом.
Горка-ледянка.
16:30-19:30 час. – посещение водно-оздоровительного комплекса – сауна, хамам, большой бассейн.
Будем греться, и нежиться в «баньке у леопарда».
Ужин в номерах.
Дружеский вечер с играми и розыгрышами в гостиной «Центральной усадьбы».
Завтрак в номерах самостоятельно.
12:00-14:30 – экскурсия по «Тропе леопарда» в национальном парке.
Зимний сказочный лес.
Обилие реликтовых деревьев и лиан, следы диких животных, чистейший воздух.
Опытный гид расскажет о богатой истории этих мест, его легендах и хитросплетениях судьбы заповедника.
И кто знает… может быть на встречу к вам выйдет… кошка!
Обед в кафе.
К 19:00 прибытие во Владивосток.
Размещение в гостинице в центре города (согласно выбранному варианту).
Завтрак в гостинице.
15:00 – 18:00 – Новогодняя экскурсия по Владивостоку.
В программе: центральная площадь, маяк, два вокзала (железнодорожный и морской), Корабельная набережная, Адмиральский сквер, арка Цесаревича Николая, музей «Подводная лодка С-56», видовая площадка, Золотой мост.
Завтрак в гостинице.
10:00 – 16:00 – Экскурсия в Сафари-парк: парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, гималайских медведей, пятнистых оленей, копытных, хищников и птиц.
В сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги.
Люди и животные без решёток.
Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям.
Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом.
Корм для копытных выдаётся бесплатно.
Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с моста без решёток).
По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.
Завтрак в гостинице.
11:00 – сбор группы на центральной площади, доставка на остров Русский в бух. Воевода.
Познавательная экскурсия на морскую ферму по выращиванию гребешка, мидий, устриц, трепанга.
Дегустация гребешка.
За дополнительную плату – обед из морепродуктов.
К 14:00 доставка во Владивосток.
По окончании экскурсии на мореферме, вы можете не возвращаться во Владивосток, а во второй половине дня, посетить Приморский Океанариум – самый большой в России.
Находится на острове Русский в бухте Житкова.
Турфирма поможет с покупкой входных билетов с представлением морских животных (1400 руб.). Океанариум работает до 20 часов.
Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.
Завтрак.
Выезд из гостиницы до 12:00.
Тур предусматривает проживание в гостинице во Владивостоке (4 ночи) и в гостинице в национальном парке (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Гостиница
|1-хместный номер
|2-хместный номер
|Дополнительная ночь во Владивостоке 1-мест.\ 2-мест.
|Стоимость тура без гостиницы во Владивостоке, включены 2 ночи в национальном парке
|Версаль 3*
|53 700
|42 100
|5200 \ 6700
1-местное размещение – 32 900
2-местное размещение – 28 700
|«Азимут-Владивосток» 4*
|57 100
|43 000
|5500 \ 6500
|«Моряк» 2*
|42 500
|36 500
|2400 \ 3900
Доплата:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
31 декабря: новогодний банкет в кафе «Павловский посад», расположено в 7 минутах езды от гостиницы. Будет организована доставка. Меню новогоднего банкета: салат "Погребок", кальмар кольцами во фритюре, ассорти рыбное, салат «Греческий», сельд под шубой, рулетики из баклажан, оливье,"Рафаэло", палтус жареный, рулетики куриные с овощами, креветка и гребешок в кляре, мясо по-капитански, нарезка фруктовая, сок, морс, вода, и достаточный набор крепких напитков. 1 января: завтрак в номерах самостоятельно, обед – групповой шашлык и глинтвейн, стандартный ужин – доставка в номера. 2 января – завтрак в номерах самостоятельно, обед в кафе «Павловский посад», комплекс из трех блюд.
Питание во Владивостоке в стоимость не входит!
Погода. Зимы во Владивостоке очень солнечные, снег выпадает всего три раза за зиму! Но дуют холодные ветра с моря. Средняя температура воздуха минус 10-20С. Одевайтесь по погоде.
Национальный парк «Земля леопарда» и заповедник «Кедровая падь» знамениты во всем мире благодаря поистине уникальной природе. Находясь на стыке границ трех государств, эта территория обладает самым большим разнообразием видов животных и растений в Северо-Восточной Азии. «Земля леопарда» включает в себя эталонные участки южно-уссурийской тайги, сохранившие реликтовые леса. Это место по праву зовется «самой кошачьей» природной территорией России. Ведь только здесь встречаются сразу четыре вида диких кошек – дальневосточный леопард, амурский тигр, рысь и дальневосточный лесной кот. Национальный парк «Земля ставит главной целью — сохранить и восстановить популяцию самой редкой кошки в мире. В конце ХХ века в мире оставалось лишь 30-35 особей дальневосточного леопарда. Нацпарк является родильным домом леопардов в Приморье. Вырастая, леопарды расходятся по запредельным территориям. Сейчас популяция увеличивается, хотя многие ученые не верили в возможность ее возрождения. По последним данным, популяция дальневосточного леопарда насчитывает в регионе 97 взрослые особи. УРА! На сегодняшний день более половины из них живёт на «Земле леопарда».
Город Владивосток расположен на полуострове Муравьева-Амурского и омывается водами двух заливов – Амурского и Уссурийского и бухты Золотой Рог. Моря у нас много! Вы посетите самые лучшие набережные – Корабельную, откуда начинался город, где стоит памятник первопроходцам, мемориал воинам, погибшим во Второй мировой войне с Вечным огнем и часовней. Посетите (по желанию, за доп. плату) музей «Подводная лодка С-56», спуститесь внутрь, увидеть, как устроена военная подлодка, которая совершила кругосветную экспедицию и за участие в военных действиях удостоилась звания гвардейской. На Корабельной набережной находится Штаб Тихоокеанского флота, стоят на рейде военные корабли российские и очень часто иностранные. Здесь же на рейде кораблик-мемориал «Красный вымпел», именно с него начинался легендарный Тихоокеанский флот России.
Далее путь лежит по главной улице Владивостока - Светланской, со старинными особняками и выводит к железнодорожному и морскому вокзалам. Владивосток единственный город в России, где эти два вокзала стоят рядом. Именно во Владивостоке заканчивается Великая Транссибирская магистраль, и, прибыв на конечную станцию по железной дороге, вы можете тут же пересесть на теплоход и отправится в дальне путешествие морем в Японию или Южную Корею. Здание железнодорожного вокзала в г. Владивостоке очень похоже на здание Ярославского вокзала в г. Москве. Так российские строители железных дорог скрепили двумя вокзалами путь от столицы до берегов Тихого океана. Протяженность пути более 9000 км, фирменный поезд «Россия» идет из Москвы во Владивосток – 7 суток! Здесь на перроне стоит знак, означающий окончание самой длинной железной дороги в мире. Морской вокзал стоит на берегу бухты Золотой Рог. Именно к нему швартуются круизные океанские лайнеры «Принцессы» привозящие тысячи туристов со всего мира. Обязательно в Обзорную экскурсию входит посещение видовой площадки. С нее открывается вид на остров Русский, Золотой мост соединяет два берега бухты Золотой Все это и многое другое, вы увидите на Обзорной экскурсии по Владивостоку.
Морская ферма «Дальстам» расположена на острове Русский. На экскурсии вы познакомитесь с технологией и этапами производства морекультуры – от мальков до упаковки. Более трех миллионов молодых трепангов живут в бухте Воевода. Четыре месяца они растут в специальных бассейнах, а потом перебираются в естественную среду обитания. Морская ферма существует с 2011 года. Сначала здесь выращивали только трепангов и гребешков, а три года назад решили экспериментировать с мидиями. В бухте Воевода мидии растут на «морском огороде» неподалеку от берега. Экскурсию по ферме проводит морской технолог. Офисы и цеха предприятия расположены в двухэтажном корабле. Здесь и лаборатория по выращиваю кормов для моллюсков, «роддом» для молоди и большие ванны с проточной водой для складирования моллюсков перед отправкой в рестораны по всей России. Здесь вы сможете купить свежие, по ценам от производителя, морепродукты и биодобавки и заказать вкусный обед из морепродуктов.
Приморский Океанариум — один из крупнейших океанариумов мира. Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска. В левом крыле океанариума находится резервуар с 70-ти метровым подводным тоннелем. В правом крыле расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей. Водное шоу проходит в 11 и 15 часов. Среди обитателей Приморского океанариума — представители всех океанов и климатических зон Земли. В том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и другие.
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