4 день

Сафари-парк

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

10:00 Выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация.

В пути 80 км, ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.

Экскурсия по Сафари-парку с посещением:

парк амурских тигров , дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей;

, дальневосточных и пятнистых оленей; парк хищных зверей и птиц.

В Сафари-паре содержатся все животные уссурийской тайги.

Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п.

Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно.

Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).

По оценке журнала «Вокруг Света» Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой.

Прибытие во Владивосток к 16:00.

За доп. плату посещение парка львов (без экскурсии, самостоятельно).

Стоимость входного билета (может корректироваться в течение сезона):