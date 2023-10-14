Знакомство с Владивостоком

Групповой тур во Владивостоке
5
3 отзыва
В этом туре вас ждет приятное знакомство с Владивостоком.

Вы узнаете историю основания города, прогуляетесь по его старым улочкам, посетите Сафари-парк, попробуете местные морепродукты и отправитесь на морскую прогулку с экскурсоводом.

Все самое интересное собрано в одной программе, чтобы погрузиться в атмосферу дальневосточного города.
Знакомство с Владивостоком
Знакомство с Владивостоком
Знакомство с Владивостоком
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

Остров Русский
Остров Русский
Отправитесь изучать остров, а еще сможете побывать в Океанариуме и погулять по набережной
Мир дикой природы
Мир дикой природы
Посетите Сафари-парк, где люди и дикие животные находятся на одной территории без барьеров
Морские панорамы Владивостока
Морские панорамы Владивостока
Прокатитесь по акватории города во время морской экскурсии
Экзотика Дальнего Востока
Экзотика Дальнего Востока
Научитесь разделывать моллюсков и продегустируете свежие морепродукты

Программа тура по дням

1 день

Пешеходная экскурсия по Владивостоку

Прибытие во Владивосток.

Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно или за доп. плату.

Размещение в гостинице.

Гарантированное заселение в гостиницу с 14:00.

Место сбора в 15:00 — Приморский Арбат, у третьего фонтана (рядом адрес ул. Фокина, д. 5).

15:00–16:30 Пешеходная экскурсия по историческому центру Владивостока.

Пешеходная экскурсия по ВладивостокуПешеходная экскурсия по ВладивостокуПешеходная экскурсия по ВладивостокуПешеходная экскурсия по ВладивостокуПешеходная экскурсия по ВладивостокуПешеходная экскурсия по ВладивостокуПешеходная экскурсия по Владивостоку
2 день

Остров Русский

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции

10:00–14:00 Экскурсия на остров Русский.

Золотой и Русский мост, природа, море, видовые площадки, история.

По окончании экскурсии возможно посещение:

  • Университетской набережной на острове Русский в кампусе ДВФУ (красивая прогулочная зона, кафе, прокаты).
  • Океанариума на острове Русский в бухте Житкова. Билет можно приобрести самостоятельно на сайте/кассе океанариума или с помощью турфирмы (сервисный сбор за покупку билета 200 руб. /чел + стоимость билета).
  • Океанариум работает до 20:00.

Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.

Остров РусскийОстров РусскийОстров РусскийОстров РусскийОстров Русский
3 день

Гастрономическая экскурсия. Морская экскурсия по акватории Владивостока

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

Посадка в автобус, выезд на гастрономическую экскурсию.

Рассказ о морепродуктах.

Мастер-класс по разделыванию моллюсков.

Дегустация живого гребешка, мидии, морского ежа.

Меню дегустации может корректироваться по наличию свежих морепродуктов.

За доп. плату обед, выбор по меню кафе.

После обеда морская экскурсия с экскурсоводом по акватории Владивостока.

Продолжительность 1–1,5 часа.

При посещении морской экскурсии рекомендуем тепло одеваться.

Точное время и место сбора сообщает принимающая компания в ходе тура.

Гастрономическая экскурсия. Морская экскурсия по акватории ВладивостокаГастрономическая экскурсия. Морская экскурсия по акватории ВладивостокаГастрономическая экскурсия. Морская экскурсия по акватории ВладивостокаГастрономическая экскурсия. Морская экскурсия по акватории ВладивостокаГастрономическая экскурсия. Морская экскурсия по акватории Владивостока
4 день

Сафари-парк

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

10:00 Выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация.

В пути 80 км, ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.

Экскурсия по Сафари-парку с посещением:

  • парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей;
  • парк хищных зверей и птиц.

В Сафари-паре содержатся все животные уссурийской тайги.

Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п.

Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно.

Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).

По оценке журнала «Вокруг Света» Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой.

Прибытие во Владивосток к 16:00.

За доп. плату посещение парка львов (без экскурсии, самостоятельно).

Стоимость входного билета (может корректироваться в течение сезона):

  • взрослые — 400 руб.;
  • дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту — 300 руб.;
  • до 3 лет — бесплатно.
Сафари-паркСафари-паркСафари-паркСафари-паркСафари-парк
5 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

ГостиницаДействие цены2-местный номер3-местный номер1-местный номер

Мини-отель

1-2-местный номер TWIN

25 мая – 26 июня,
5 – 16 октября

27 650

39 700

29 июня – 31 июля

33 250

50 900

3 августа – 2 октября

34 100

52 600

«Моряк» 2*

стандартный номер

3-местное в номере Полулюкс

25 мая – 26 июня

30 150

29 800

39 500

29 июня – 16 октября

32 800

33 800

41 600

«Экватор» 3*

стандартный номер

3-местное в номере Полулюкс

25 – 29 мая

32 400

30 550

41 400

1 июня – 31 июля

34 950

34 850

47 500

3 – 28 августа,
14 сентября – 16 октября

38 850

36 500

54 250

«Жемчужина» 3*

стандартный номер

3-местное в Стандарт двухкомнатный

25 мая – 28 августа,
7 сентября – 16 октября

33 100

34 000

45 600

«Версаль» 3*

стандартный номер – Первая категория

25 мая – 31 июля

34 600

46 300

3 – 21 августа,
21 сентября – 02 октября

39 400

53 550

5 – 16 октября

32 650

42 500

«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*

номер SMART Стандарт

3-местное в номере SMART Люкс

25 мая – 26 июня,
5 – 16 октября

36 900

38 200

45 850

29 июня – 28 августа,
21 сентября – 02 октября

42 200

43 600

54 800

Варианты проживания

Отель «Azimut Владивосток»

4 ночи

Отель Azimut расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой.

Номера отеля Azimut с комфортабельными кроватями и собственной ванной комнатой оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В числе удобств гардеробная и рабочий стол.

В ресторане Port Avenue подают блюда русской тихоокеанской кухни и международные классические блюда.

Гости отеля «Azimut Владивосток» могут посетить различные достопримечательности города, такие как центральная улица Адмирала Фокина и Владивостокский морской торговый порт. Город находится в конце Транссибирского шоссе.

Это любимая часть города Владивосток среди наших гостей согласно независимым отзывам.

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Гостиница «Экватор»

4 ночи

Гостиница «Экватор» расположена в деловом центре города Владивостока (в районе кинотеатра «Океан», рядом с памятником адмиралу Макарову) в 5 минутах ходьбы от набережной Амурского залива.

Преимущества гостиницы:

  • гости высоко оценивают уровень сервиса в гостинице;
  • обновленные номера – в 2017г. проведен ремонт 91 номера категории «люкс» и «первой категории»;
  • по отзывам путешественников, у гостиницы отличное расположение в центре города и на берегу Японского моря;
  • в шаговой доступности: бизнес-центры, администрация края, рестораны, кинотеатры, музеи, набережная.

Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.

Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.

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Отель «Версаль»

4 ночи

Отель «Версаль» с фитнес-центром расположен во Владивостоке, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. Работает бесплатный Wi-Fi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с кабельными каналами. В ванной комнате имеется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

По утрам для гостей отеля сервируют завтрак с выбором блюд из меню.

Стойка регистрации отеля «Версаль» открыта круглосуточно. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.

Железнодорожный вокзал Владивостока находится в 10 минутах ходьбы. Расстояние до международного аэропорта Владивостока составляет 46 км.

Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»Отель «Версаль»

Гостиница «Моряк»

4 ночи

Гостиница «Моряк» расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.

Все номера гостиницы «Моряк» оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.

В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.

Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»Гостиница «Моряк»

Мини-отель

4 ночи

Мини-отель – это один из маленьких отелей в центре города, на 5-7 номеров. С удобствами в номере. Континентальный завтрак в ланч-боксе.

Гостиница «Жемчужина»

4 ночи

Гостиница «Жемчужина» расположена в исторической части города, рядом с администрацией. Это образец верности профессиональным стандартам сети отелей «Славянка». Здесь гостям предоставляется весь спектр деловых и гостиничных услуг высокого класса, обеспечивающих успешную рабочую деятельность и качественный отдых.

На выбор доступно несколько вариантов размещения, различных по вместимости и уровню комфорта. Все уютные номера оснащены удобной мебелью, электрическим чайником и холодильником, телевизором и персональным санузлом с современной сантехникой. Также Вы сможете воспользоваться камерой хранения и гладильной комнатой.

На территории гостиницы располагаются кафе «29 крабов» и бар, также гости смогут воспользоваться такими дополнительными услугами как камера хранения и гладильная комната.

В непосредственной близости находятся железнодорожный и морской вокзалы.

Гостиница «Жемчужина»Гостиница «Жемчужина»Гостиница «Жемчужина»Гостиница «Жемчужина»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле выбранного уровня
  • Завтраки со второго дня проживания (в мини-отеле континентальный завтрак в ланч-боксе)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Питание, не включенное в программу тура
  • Трансфер из аэропорта (1-3 пассажира, легковое авто) - 2 500 руб
  • Трансфер в аэропорт (1-3 пассажира, легковое авто) - 2 000 руб
  • Дополнительные ночи проживания (под запрос)
  • Дополнительные экскурсии (по желанию)
  • Посещение парка львов (без экскурсии, самостоятельно стоимость может корректироваться в течение сезона):взрослые - 400 руб. /чел. дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту - 300 руб. /чел. до 3 лет - бесплатно
  • Взрослые - 400 руб. /чел
  • Дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту - 300 руб. /чел
  • До 3 лет - бесплатно
  • Посещение Океанариума - билет можно приобрести самостоятельно на сайте/кассе океанариума или с помощью турфирмы (сервисный сбор за покупку билета 200 руб. /чел. + стоимость билета)
Место начала и завершения?
г. Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая ожидается погода в туре?

Летом погода преимущественно теплая, средняя температура равняется +20,7°C. Самый холодный летний месяц июнь с температурой (+17,0°C), самый теплый – август (+23,0°C). Среднее количество осадков весной составляет до 6 дней с дождем за месяц. Относительная влажность 23%. Ветер летом слабый и равен 3 м/с.

В осенние месяцы погода преимущественно теплая, средняя температура составляет +12,0°C. Наиболее холодный осенний месяц – ноябрь со значениями температуры (+3,0°C), теплый – сентябрь (+20,0°C).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Откуда начинаются экскурсии?

Место встречи указано в программе для каждой экскурсии, отдельное оповещение в ходе тура будет по точному времени и месту сбора на морскую экскурсию.

  • Если экскурсия начинается после обеда, то за 1–2 часа до каждой экскурсии гостям приходит смс или WhatsApp-оповещение с телефоном гида.
  • Если экскурсия начинается с утра, то оповещение будет за день до экскурсии с 16 до 19 часов.
Особенности тура-конструктора

Туры состоят из отдельных однодневных экскурсий и логически скомпонованы по транспортной схеме и проживанию.

Это значит, что у туристов не будет единого турлидера по всему маршруту и состав участников-туристов и экскурсоводов может меняться каждый день.

На экскурсиях по городу Владивостоку в составе группы может быть 40 человек, на природных приключенческих турах — 3–10 человек.

Это позволяет экономить бюджет туристов, нет затрат на обслуживание и зарплату турлидера. Но это обстоятельство возлагает на участников ответственность за свое путешествие.

Если есть вопросы их всегда можно задать виртуальному турлидеру, экскурсоводу на маршруте, своим попутчикам, местным жителям.

Всю необходимую информацию мы сообщаем через СМС или WhatsApp! Вы можете быть уверены, что мы не забудем про туристов.

Свое свободное от экскурсий время туристы организуют сами.

Есть ли ограничения по возрасту?

Тур подходит для всех гостей от 5 лет.

Человек должен быть готов к городским экскурсиям и самостоятельно передвигаться.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы. Если в выбранном отеле на ваши даты мест не окажется, вам предложат альтернативные варианты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
14 окт 2023
Спасибо большое за тур! Все очень понравилось. Организация на высшем уровне!!!!! Даже в отеле по приезду заселили сразу, пошли навстречу. Моя поездка удалась. Уже смотрю новые туры на сайте😄😄😄😄😄
Д
14 окт 2023
Мне очень понравился тур Знакомство с Владивостоком!!!! Посетили красивые локации, самые интересные места. Очень понравился сафари парк и океанариум. Ни на минуту не пожалела о своей поездке. Планирую дальнейшее сотрудничество!
А
11 окт 2023
Тур насыщенный и очень интересный! Прекрасные экскурсоводы, Сергей Викторович и Татьяна Ивановна, любящие свой город, и интенсивная программа. Увидели Токаревский маяк и остров Русский, попробовали гребешка и морского ежа, посмотрели на дальневосточных тигров и леопардов, покормили изюбря, прокатились на фуникулере, побывали в музее трепанга.

Тур входит в следующие категории Владивостока

Можно с детьмиОстров русскийПопулярные местаПрирода и пейзажиВсе туры5-дневные турыОбзорныеНа автобусе

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