Вы узнаете историю основания города, прогуляетесь по его старым улочкам, посетите Сафари-парк, попробуете местные морепродукты и отправитесь на морскую прогулку с экскурсоводом.
Все самое интересное собрано в одной программе, чтобы погрузиться в атмосферу дальневосточного города.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пешеходная экскурсия по Владивостоку
Прибытие во Владивосток.
Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно или за доп. плату.
Размещение в гостинице.
Гарантированное заселение в гостиницу с 14:00.
Место сбора в 15:00 — Приморский Арбат, у третьего фонтана (рядом адрес ул. Фокина, д. 5).
15:00–16:30 Пешеходная экскурсия по историческому центру Владивостока.
Остров Русский
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции
10:00–14:00 Экскурсия на остров Русский.
Золотой и Русский мост, природа, море, видовые площадки, история.
По окончании экскурсии возможно посещение:
- Университетской набережной на острове Русский в кампусе ДВФУ (красивая прогулочная зона, кафе, прокаты).
- Океанариума на острове Русский в бухте Житкова. Билет можно приобрести самостоятельно на сайте/кассе океанариума или с помощью турфирмы (сервисный сбор за покупку билета 200 руб. /чел + стоимость билета).
- Океанариум работает до 20:00.
Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.
Гастрономическая экскурсия. Морская экскурсия по акватории Владивостока
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
Посадка в автобус, выезд на гастрономическую экскурсию.
Рассказ о морепродуктах.
Мастер-класс по разделыванию моллюсков.
Дегустация живого гребешка, мидии, морского ежа.
Меню дегустации может корректироваться по наличию свежих морепродуктов.
За доп. плату обед, выбор по меню кафе.
После обеда морская экскурсия с экскурсоводом по акватории Владивостока.
Продолжительность 1–1,5 часа.
При посещении морской экскурсии рекомендуем тепло одеваться.
Точное время и место сбора сообщает принимающая компания в ходе тура.
Сафари-парк
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
10:00 Выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация.
В пути 80 км, ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.
Экскурсия по Сафари-парку с посещением:
- парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей;
- парк хищных зверей и птиц.
В Сафари-паре содержатся все животные уссурийской тайги.
Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п.
Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно.
Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).
По оценке журнала «Вокруг Света» Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.
Кофе и булочки из пит-стопа или возьмите перекус с собой.
Прибытие во Владивосток к 16:00.
За доп. плату посещение парка львов (без экскурсии, самостоятельно).
Стоимость входного билета (может корректироваться в течение сезона):
- взрослые — 400 руб.;
- дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту — 300 руб.;
- до 3 лет — бесплатно.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Гостиница
|Действие цены
|2-местный номер
|3-местный номер
|1-местный номер
Мини-отель
1-2-местный номер TWIN
25 мая – 26 июня,
27 650
—
39 700
29 июня – 31 июля
33 250
—
50 900
3 августа – 2 октября
34 100
—
52 600
«Моряк» 2*
стандартный номер
3-местное в номере Полулюкс
25 мая – 26 июня
30 150
29 800
39 500
29 июня – 16 октября
32 800
33 800
41 600
«Экватор» 3*
стандартный номер
3-местное в номере Полулюкс
25 – 29 мая
32 400
30 550
41 400
1 июня – 31 июля
34 950
34 850
47 500
3 – 28 августа,
38 850
36 500
54 250
«Жемчужина» 3*
стандартный номер
3-местное в Стандарт двухкомнатный
25 мая – 28 августа,
33 100
34 000
45 600
«Версаль» 3*
стандартный номер – Первая категория
25 мая – 31 июля
34 600
—
46 300
3 – 21 августа,
39 400
—
53 550
5 – 16 октября
32 650
—
42 500
«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*
номер SMART Стандарт
3-местное в номере SMART Люкс
25 мая – 26 июня,
36 900
38 200
45 850
29 июня – 28 августа,
42 200
43 600
54 800
Варианты проживания
Отель «Azimut Владивосток»
Отель Azimut расположен на побережье Амурского залива во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. По запросу гости могут воспользоваться парковкой.
Номера отеля Azimut с комфортабельными кроватями и собственной ванной комнатой оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В числе удобств гардеробная и рабочий стол.
В ресторане Port Avenue подают блюда русской тихоокеанской кухни и международные классические блюда.
Гости отеля «Azimut Владивосток» могут посетить различные достопримечательности города, такие как центральная улица Адмирала Фокина и Владивостокский морской торговый порт. Город находится в конце Транссибирского шоссе.
Это любимая часть города Владивосток среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Гостиница «Экватор»
Гостиница «Экватор» расположена в деловом центре города Владивостока (в районе кинотеатра «Океан», рядом с памятником адмиралу Макарову) в 5 минутах ходьбы от набережной Амурского залива.
Преимущества гостиницы:
- гости высоко оценивают уровень сервиса в гостинице;
- обновленные номера – в 2017г. проведен ремонт 91 номера категории «люкс» и «первой категории»;
- по отзывам путешественников, у гостиницы отличное расположение в центре города и на берегу Японского моря;
- в шаговой доступности: бизнес-центры, администрация края, рестораны, кинотеатры, музеи, набережная.
Одноместный номер: однокомнатный номер с отдельной ванной комнатой, холодильником, телевизором, письменным столом, шкафом для одежды и багажа, бесплатный Wi-Fi, телефонной связью, чайными принадлежностями.
Двухместный номер: однокомнатный номер, 18 кв. м. Для удобства гостей двуспальная кровать или две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Предоставляется мини-бар, холодильник, ЖК-телевизор и бесплатный Wi-Fi.
Отель «Версаль»
Отель «Версаль» с фитнес-центром расположен во Владивостоке, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. Работает бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с кабельными каналами. В ванной комнате имеется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
По утрам для гостей отеля сервируют завтрак с выбором блюд из меню.
Стойка регистрации отеля «Версаль» открыта круглосуточно. Гости могут воспользоваться камерой хранения багажа.
Железнодорожный вокзал Владивостока находится в 10 минутах ходьбы. Расстояние до международного аэропорта Владивостока составляет 46 км.
Гостиница «Моряк»
Гостиница «Моряк» расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.
Все номера гостиницы «Моряк» оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.
В кафе гостиницы сервируют блюда европейской и русской кухни, а в баре подают напитки.
Мини-отель
Мини-отель – это один из маленьких отелей в центре города, на 5-7 номеров. С удобствами в номере. Континентальный завтрак в ланч-боксе.
Гостиница «Жемчужина»
Гостиница «Жемчужина» расположена в исторической части города, рядом с администрацией. Это образец верности профессиональным стандартам сети отелей «Славянка». Здесь гостям предоставляется весь спектр деловых и гостиничных услуг высокого класса, обеспечивающих успешную рабочую деятельность и качественный отдых.
На выбор доступно несколько вариантов размещения, различных по вместимости и уровню комфорта. Все уютные номера оснащены удобной мебелью, электрическим чайником и холодильником, телевизором и персональным санузлом с современной сантехникой. Также Вы сможете воспользоваться камерой хранения и гладильной комнатой.
На территории гостиницы располагаются кафе «29 крабов» и бар, также гости смогут воспользоваться такими дополнительными услугами как камера хранения и гладильная комната.
В непосредственной близости находятся железнодорожный и морской вокзалы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранного уровня
- Завтраки со второго дня проживания (в мини-отеле континентальный завтрак в ланч-боксе)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Питание, не включенное в программу тура
- Трансфер из аэропорта (1-3 пассажира, легковое авто) - 2 500 руб
- Трансфер в аэропорт (1-3 пассажира, легковое авто) - 2 000 руб
- Дополнительные ночи проживания (под запрос)
- Дополнительные экскурсии (по желанию)
- Посещение парка львов (без экскурсии, самостоятельно стоимость может корректироваться в течение сезона):взрослые - 400 руб. /чел. дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту - 300 руб. /чел. до 3 лет - бесплатно
- Взрослые - 400 руб. /чел
- Дети до 13 лет и пенсионеры по возрасту - 300 руб. /чел
- До 3 лет - бесплатно
- Посещение Океанариума - билет можно приобрести самостоятельно на сайте/кассе океанариума или с помощью турфирмы (сервисный сбор за покупку билета 200 руб. /чел. + стоимость билета)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая ожидается погода в туре?
Летом погода преимущественно теплая, средняя температура равняется +20,7°C. Самый холодный летний месяц июнь с температурой (+17,0°C), самый теплый – август (+23,0°C). Среднее количество осадков весной составляет до 6 дней с дождем за месяц. Относительная влажность 23%. Ветер летом слабый и равен 3 м/с.
В осенние месяцы погода преимущественно теплая, средняя температура составляет +12,0°C. Наиболее холодный осенний месяц – ноябрь со значениями температуры (+3,0°C), теплый – сентябрь (+20,0°C).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Откуда начинаются экскурсии?
Место встречи указано в программе для каждой экскурсии, отдельное оповещение в ходе тура будет по точному времени и месту сбора на морскую экскурсию.
- Если экскурсия начинается после обеда, то за 1–2 часа до каждой экскурсии гостям приходит смс или WhatsApp-оповещение с телефоном гида.
- Если экскурсия начинается с утра, то оповещение будет за день до экскурсии с 16 до 19 часов.
Особенности тура-конструктора
Туры состоят из отдельных однодневных экскурсий и логически скомпонованы по транспортной схеме и проживанию.
Это значит, что у туристов не будет единого турлидера по всему маршруту и состав участников-туристов и экскурсоводов может меняться каждый день.
На экскурсиях по городу Владивостоку в составе группы может быть 40 человек, на природных приключенческих турах — 3–10 человек.
Это позволяет экономить бюджет туристов, нет затрат на обслуживание и зарплату турлидера. Но это обстоятельство возлагает на участников ответственность за свое путешествие.
Если есть вопросы их всегда можно задать виртуальному турлидеру, экскурсоводу на маршруте, своим попутчикам, местным жителям.
Всю необходимую информацию мы сообщаем через СМС или WhatsApp! Вы можете быть уверены, что мы не забудем про туристов.
Свое свободное от экскурсий время туристы организуют сами.
Есть ли ограничения по возрасту?
Тур подходит для всех гостей от 5 лет.
Человек должен быть готов к городским экскурсиям и самостоятельно передвигаться.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы. Если в выбранном отеле на ваши даты мест не окажется, вам предложат альтернативные варианты.