Туры на новогодние праздники 2024 во Владивостоке

Найдено 5 туров в категории «Новогодние туры 2024» во Владивостоке, цены от 38 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рождество в Приморье
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождество в Приморье
Начало: г. Владивосток
2 янв в 10:00
от 41 600 за человека
Вкусный Владивосток. Новогодний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Вкусный Владивосток. Новогодний тур
Начало: Приморский край, Владивосток
3 янв в 10:00
от 59 650 за человека
Новогодний Владивосток
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Новогодний Владивосток
Начало: Приморский край, Владивосток
«Приглашаем встретить Новый Год 2024 в столице Дальнего Востока»
23 июля в 10:00
3 авг в 10:00
от 48 500 за человека
Рождество во Владивостоке
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождество во Владивостоке
Начало: г. Владивосток
31 дек в 10:00
от 38 900 за человека
Новый год во Владивостоке с посещением «Земли леопарда»
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новый год во Владивостоке с посещением «Земли леопарда»
Начало: Россия, Приморский край, Владивосток
«Новогоднее путешествие во Владивосток с посещением национального парка «Земля леопарда»»
29 дек в 10:00
от 57 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Рождество во Владивостоке
    Большое спасибо организаторам!
    Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!
  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Рождество во Владивостоке
    Впервые побывала во Владивостоке. Понравилась программа Рождество во Владивостоке.
    Впервые побывала во ВладивостокеВпервые побывала во Владивостоке
  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Рождество во Владивостоке
    Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
    Экскурсии спланированы очень удобноЭкскурсии спланированы очень удобно
  • О
    ОЛЬГА
    10 января 2023
    Новый год во Владивостоке с посещением «Земли леопарда»
    Спасибо за Новый год! В целом все указанное в программе выполнено. Для себя лично делаю вывод, что справлять Новый год
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    в формате 80-х-90-х с шумом, пьянкой и конкурсами мне уже не интересно, смертельно хотелось уйти с этого праздника жизни уже через 2 часа. Спасибо Наташе Батуре, что организовала маршрутку в час ночи, и пол зала готово было смыться. Банкетный стол был великолепен и, я бы сказала, избыточен… Многое осталось вообще нетронутым, даже жалко продукты и усилия поваров. От заповедника ожидала большего, чем глинтвейн на морозе и цепочка следов, надеюсь, леопарда… Железно на будущее новогодний банкет где-либо исключаю однозначно. Понятно, что почти все из нашей группы были местные, из Владивостока, и приехали как раз попить-поесть. Но мы с подругой - из Иркутска, пара с Сахалина и москвичка слегка разочарованы. Я бы предпочла 1-2 января что-то еще интересное посмотреть в тех местах, например, полуостров Гамова. Лена из Москвы компоновала тур индивидуально, и ей повезло там побывать: восторгу нет предела! Да, поход по тропе леопарда в сопровождении Петра, сотрудника заповедника, - это здОрово! Все обустроено грамотно, познавательно, Петр - блестящий рассказчик и профессионал. Отличная получилась прогулка! По Владивостоку нет вопросов. Душа просила чем-то заполнить вечера, но попасть смогли только в филармонию на концерт местных солистов - очень хорошо пели! Гостиница "Моряк" вполне приемлема, удобное расположение, приветливый персонал, хорошая кухня. Еще один момент - поездка на Русский, на мореферму. Ехали в маршрутке мучительно долго с совершенно замерзшими стеклами, поэтому рассказ гида без иллюстраций пропал втуне. А вот сил на океанариум (ВЕЛИКОЛЕПНО!) уже не осталось. А жаль. . Лично я бы из океанариума целый день не выходила))) Сердце кровью обливалось, что рядом нет внука)) Дегустация была так себе, зимой на ферме все выглядит убого и заброшенно. Да и, честно говоря, смотреть там особо нечего - обычное производство, не приспособленное для посещения туристов. Респект гиду на обзорной экскурсии по Владивостоку! Умница, говорит прекрасно, речь грамотная, знает все про все. И хотя я в этом городе уже была несколько раз, все равно не пожалела, что поехала с такой замечательной дамой. А вот впечатление от гида в сафари-парк просто кошмарное: трудно слушать малограмотного человека, к тому же малосведущего… Всю дорогу уши затыкали, причем практически все туристы… Сафари-парк понравился, для зимнего сезона экскурсия была вполне достаточной. Отличные ребята там работают! Всем спасибо. Ну, вот так примерно, если коротко))

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Новогодние туры 2024»

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Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 5 авторских туров от 38 900 до 59 650. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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