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в формате 80-х-90-х с шумом, пьянкой и конкурсами мне уже не интересно, смертельно хотелось уйти с этого праздника жизни уже через 2 часа. Спасибо Наташе Батуре, что организовала маршрутку в час ночи, и пол зала готово было смыться. Банкетный стол был великолепен и, я бы сказала, избыточен… Многое осталось вообще нетронутым, даже жалко продукты и усилия поваров. От заповедника ожидала большего, чем глинтвейн на морозе и цепочка следов, надеюсь, леопарда… Железно на будущее новогодний банкет где-либо исключаю однозначно. Понятно, что почти все из нашей группы были местные, из Владивостока, и приехали как раз попить-поесть. Но мы с подругой - из Иркутска, пара с Сахалина и москвичка слегка разочарованы. Я бы предпочла 1-2 января что-то еще интересное посмотреть в тех местах, например, полуостров Гамова. Лена из Москвы компоновала тур индивидуально, и ей повезло там побывать: восторгу нет предела! Да, поход по тропе леопарда в сопровождении Петра, сотрудника заповедника, - это здОрово! Все обустроено грамотно, познавательно, Петр - блестящий рассказчик и профессионал. Отличная получилась прогулка! По Владивостоку нет вопросов. Душа просила чем-то заполнить вечера, но попасть смогли только в филармонию на концерт местных солистов - очень хорошо пели! Гостиница "Моряк" вполне приемлема, удобное расположение, приветливый персонал, хорошая кухня. Еще один момент - поездка на Русский, на мореферму. Ехали в маршрутке мучительно долго с совершенно замерзшими стеклами, поэтому рассказ гида без иллюстраций пропал втуне. А вот сил на океанариум (ВЕЛИКОЛЕПНО!) уже не осталось. А жаль. . Лично я бы из океанариума целый день не выходила))) Сердце кровью обливалось, что рядом нет внука)) Дегустация была так себе, зимой на ферме все выглядит убого и заброшенно. Да и, честно говоря, смотреть там особо нечего - обычное производство, не приспособленное для посещения туристов. Респект гиду на обзорной экскурсии по Владивостоку! Умница, говорит прекрасно, речь грамотная, знает все про все. И хотя я в этом городе уже была несколько раз, все равно не пожалела, что поехала с такой замечательной дамой. А вот впечатление от гида в сафари-парк просто кошмарное: трудно слушать малограмотного человека, к тому же малосведущего… Всю дорогу уши затыкали, причем практически все туристы… Сафари-парк понравился, для зимнего сезона экскурсия была вполне достаточной. Отличные ребята там работают! Всем спасибо. Ну, вот так примерно, если коротко))