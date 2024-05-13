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Рождество в Приморье
Начало: г. Владивосток
2 янв в 10:00
от 41 600₽ за человека
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Вкусный Владивосток. Новогодний тур
Начало: Приморский край, Владивосток
3 янв в 10:00
от 59 650₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Новогодний Владивосток
Начало: Приморский край, Владивосток
«Приглашаем встретить Новый Год 2024 в столице Дальнего Востока»
23 июля в 10:00
3 авг в 10:00
от 48 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождество во Владивостоке
Начало: г. Владивосток
31 дек в 10:00
от 38 900₽ за человека
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7 дней
Новый год во Владивостоке с посещением «Земли леопарда»
Начало: Россия, Приморский край, Владивосток
«Новогоднее путешествие во Владивосток с посещением национального парка «Земля леопарда»»
29 дек в 10:00
от 57 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга13 мая 2024Большое спасибо организаторам!
- ТТатьяна14 января 2024Впервые побывала во Владивостоке. Понравилась программа Рождество во Владивостоке.
- ТТатьяна14 января 2024Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
- ООЛЬГА10 января 2023Спасибо за Новый год! В целом все указанное в программе выполнено. Для себя лично делаю вывод, что справлять Новый год
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Новогодние туры 2024»
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Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 5 авторских туров от 38 900 до 59 650. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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