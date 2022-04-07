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Приглашаем вас на экскурсию на остров Русский, который сыграл огромную роль в истории Владивостока. Остров находится на расстоянии 1 км от города и на рубеже 19-20 вв. защищал Владивосток от завоевателей. Во время Русско-Японской войны на острове была размещена база Тихоокеанского флота, а в советское время остров имел статус закрытой территории.
Программа
Золотой мост – знаменитый вантовый мост, соединяющий берега бухты Золотой Рог во Владивостоке.
Русский Мост – вантовый мост, соединяющий остров Русский с городом Владивосток. Изображение этого моста можно увидеть на купюре 2000 рублей.
Кампус Дальневосточного Федерального университета – студенческий городок, занимающий 120 га живописного леса. На территории ДВФУ помимо учебных корпусов можно увидеть общежитие, студенческий центр, парк и спортивные площадки.
Новосильцевская батарея – береговая батарея крепости на северной стороне острова Русский, построенная во время Русско-Японской войны. Хотя батарея и была рассчитана на 6 пушек 6-дюймовых и две пушки 57-миллиметровых, она ни разу не стреляла. Наличие крепости помогло Владивостоку сохранить статус мирного города в годы войн и потрясений. С Новосильцевской батареи открывается прекрасный вид.
Музей «Ворошиловская батарея» – филиал музея Тихоокеанского флота, расположен на острове Русский. Береговая башенная артиллерийская батарея № 981 имени Клима Ворошилова – крупнейшая в России, является одним из уникальных артиллерийских сооружений в мире, занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Внешний вид этой батареи уже внушает трепет, а если спуститься в подземелье, то долгое время не можешь поверить своим глазам. Под каждой из двух трёхствольных башен — несколько этажей, уходящих на глубину в 25 метров, множество подземных ходов.
Ответы на вопросы
Что не входит
По окончании экскурсии по острову можно посетить Океанариум. Доплата за входные билеты и представление морских животных: взрослые - 1400 руб.
Дети до 14 лет - 800 руб. Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси
Когда и сколько длится
Когда: Четверг в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Четверг в 10:00
Tez Tour — Организатор во Владивостоке
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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