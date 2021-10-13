Что вас ожидает

Новосильцевская батарея: военно-морские хроники

Оказавшись на острове, мы посетим Новосильцевскую батарею: здесь вы услышите историю обстрела Владивостока во время русско-японской войны, рассмотрите уникальную военную технику и узнаете о её предназначении. С батареи откроется великолепный вид на Русский мост и Уссурийский залив — это место всегда вдохновляет на фотографии! А еще вы сможете пройти по магическому каменному лабиринту, загадав заветное желание.

Панорамы с горы Поспелова

Следом отправимся к форту Поспелова, рядом с которым вы увидите второй каменный лабиринт «Небо». Мы прогуляемся по территории форта и даже пройдем по его подземной потерне — каменной галерее. А затем поднимемся на гору Поспелова с необыкновенным панорамным обзором на окрестности: кампус ДВФУ, бухту Труда с кладбищем кораблей, остров Скрыплева, Русский мост, часть Золотого моста и морской фасад Владивостока.

Прогулка по полуострову Тобизина

И, наконец, полуостров Тобизина — одно из самых живописных и знаковых мест Русского. Проезд на машине сюда запрещен, поэтому мы совершим активный 2-3-часовой треккинг, наслаждаясь морским воздухом, дикой природой и атмосферой уединения. А если повезет, то встретим и главных обитателей острова — лисичек.

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