Остров Русский: красота и мощь

Пройти по каменным лабиринтам, услышать военно-морские истории и добраться до мыса Тобизина

5
6 отзывов
Остров Русский — это первозданная природа и целый пласт военной истории Владивостока.

За одни день мы откроем главные грани острова: от историй Новосильцевской батареи, неприступных фортов и подземных ходов до загадочных каменных лабиринтов.

А после во время треккинга исследуем полуостров Тобизин с суровыми скалами и чистейшим морем.
Остров Русский: красота и мощь
Остров Русский: красота и мощь
Остров Русский: красота и мощь
Остров Русский: красота и мощь
Остров Русский: красота и мощь
Остров Русский: красота и мощь
Остров Русский: красота и мощь
Остров Русский: красота и мощь
Остров Русский: красота и мощь
Остров Русский: красота и мощь
Остров Русский: красота и мощь
Остров Русский: красота и мощь

Что вас ожидает

Новосильцевская батарея: военно-морские хроники

Оказавшись на острове, мы посетим Новосильцевскую батарею: здесь вы услышите историю обстрела Владивостока во время русско-японской войны, рассмотрите уникальную военную технику и узнаете о её предназначении. С батареи откроется великолепный вид на Русский мост и Уссурийский залив — это место всегда вдохновляет на фотографии! А еще вы сможете пройти по магическому каменному лабиринту, загадав заветное желание.

Панорамы с горы Поспелова

Следом отправимся к форту Поспелова, рядом с которым вы увидите второй каменный лабиринт «Небо». Мы прогуляемся по территории форта и даже пройдем по его подземной потерне — каменной галерее. А затем поднимемся на гору Поспелова с необыкновенным панорамным обзором на окрестности: кампус ДВФУ, бухту Труда с кладбищем кораблей, остров Скрыплева, Русский мост, часть Золотого моста и морской фасад Владивостока.

Прогулка по полуострову Тобизина

И, наконец, полуостров Тобизина — одно из самых живописных и знаковых мест Русского. Проезд на машине сюда запрещен, поэтому мы совершим активный 2-3-часовой треккинг, наслаждаясь морским воздухом, дикой природой и атмосферой уединения. А если повезет, то встретим и главных обитателей острова — лисичек.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает активную пешеходную прогулку (2-3 часа), поэтому советую выбрать удобную одежду и спортивную обувь
  • С собой обязательно нужно взять перекус и воду (либо можем купить на заправке)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Екатерина
Екатерина
Любовь к Владивостоку привела меня к любимой профессии. Вместе со мной вы посмотрите на город с восхищением и узнаете о его богатой истории! Современный Владивосток — это мощь военно-морской базы, динамика торгового порта и невероятная атмосфера города у моря! К Владивостоку невозможно оставаться равнодушным, именно поэтому я прошла обучение в Школе экскурсоводов при краеведческом музее им. Арсеньева, тем более за спиной уже имелось историческое образование. Для меня экскурсии — это прежде всего общение с людьми и желание показать им многогранность нашего города. Ведь у каждого путешественника свой Владивосток…
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6 реальных отзывов от туристов

Алина
13 окт 2021
Были на экскурсии с Екатериной летом - очень запоминающаяся, интересная и увлекательная подача информации у гида. Мы не заметили как пролетело время. Узнали историю города и как и чем живут люди в настоящее время. Екатерина очень приятный человек, отвечала развернуто на все наши вопросы. Мы остались в восторге!
Юлия
9 сен 2021
Прекрасная экскурсия! Огромное спасибо Екатерине! Нам с мужем всё очень понравилось. Интересный рассказ, необыкновенно красивая природа, мощь моря и бескрайние просторы! Надо сказать что маршрут не из лёгких, но Екатерина очень тактично и грамотно подстраивается под темп и возможности нас, туристов. У нее все продумано, даже чай в термосе.
С большой благодарностью очень рекомендуем Екатерину как экскурсовода и данную экскурсию.
Был опыт индивидуальных экскурсий в другой фирме у других экскурсоводов в начале нашей поездки, и честно сказать, были очень разочарованы.
Хорошо что повезло уже почти перед отъездом и мы посмотрели и узнали так много интересного с Екатериной!
т
31 авг 2021
20-го августа путешествовали с по о. Русский с экскурсоводом Екатериной Рудневой. Выражаем ей свою благодарность за интересную экскурсию, за готовность понять и помочь, за интересные рассказы об истории Владивостока, за позитивно проведенное время под ее началом.
Наталия
23 авг 2021
Благодарим Екатерину за незабываемый день на острове Русский! Давно хотели посетить данное место. Потрясающая природа, незабываемые виды, отличная погода и, конечно же, знающий и грамотный гид - залог отличной экскурсии и массы впечатлений. Екатерина сама прекрасно управляет автомобилем, а её непринуждённая подача информации оставляли ощущение, что мы с супругом знаем её достаточно давно и просто выехали на прогулку. Экскурсия вся продумана. Отдельное спасибо Екатерине за термос с горячим чаем и вкусные конфетки. Однозначно рекомендуем!
V
7 авг 2021
Осень понравилась экскурсия. Екатерина много знает, интересно рассказывает. Несмотря на жару, мы выдержали, и остались очень довольны. Всем рекомендуем. Виды красивейшие!
Ю
6 июля 2021
Очень рекомендую этого гида!!Профессионал высокого уровня - чуткая, внимательная к пожеланиям клиента, пунктуальная, плюс глубокое знание истории и любовь к своему Краю! Остались очень довольны, будем обращаться к ней еще!

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