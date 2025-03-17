Владивосток — особое место на карте страны. Вы надолго запомните его чарующие морские виды, приятный соленый воздух, старинный Токаревский маяк и современные мосты. Я отвезу вас на лучшие смотровые площадки, покажу знаменитый остров Русский и расскажу, как складывалась история города и чем он живет сегодня.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии

Владивосток с разных ракурсов

Вы увидите все «визитные карточки» города, пройдетесь по узкой косе, окруженной морем, к Токаревскому маяку, покатаетесь на единственном фуникулере на Дальнем Востоке, сделаете отличные снимки на фоне Золотого моста и полюбуетесь бухтой Золотой Рог с высоты птичьего полета. Проедете по двум знаменитым мостам и увидите заливы, омывающие город со всех сторон: Амурский и Уссурийский. А я расскажу о местных первопоселенцах и раскрою, почему песня «Катюша» посвящена девушке из Владивостока.

Захватывающие дух виды

На острове Русский вы услышите историю Владивостокской крепости и насладитесь лучшим видом на самый длинный в мире вантовый мост с Новосильцевской батареи.

Организационные детали

Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде, с собой захватите воду (также можем заехать за водой по дороге)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Поездка на фуникулере

Билеты на фуникулёр включены в стоимость. Их нужно купить самостоятельно в кассах. Общая стоимость 100-170 рублей.

с 1 по 30 июня ежегодно фуникулер закрывается на профилактические работы, но не переживайте, мы вас не оставим без красивых фото на фоне Золотого моста. В этот период поездку на фуникулере заменяем на прогулку к сопке Бурачка.

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