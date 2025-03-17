Владивосток — особое место на карте страны.
Вы надолго запомните его чарующие морские виды, приятный соленый воздух, старинный Токаревский маяк и современные мосты.
Я отвезу вас на лучшие смотровые площадки, покажу знаменитый остров Русский и расскажу, как складывалась история города и чем он живет сегодня.
Вы надолго запомните его чарующие морские виды, приятный соленый воздух, старинный Токаревский маяк и современные мосты.
Я отвезу вас на лучшие смотровые площадки, покажу знаменитый остров Русский и расскажу, как складывалась история города и чем он живет сегодня.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Владивосток с разных ракурсов
Вы увидите все «визитные карточки» города, пройдетесь по узкой косе, окруженной морем, к Токаревскому маяку, покатаетесь на единственном фуникулере на Дальнем Востоке, сделаете отличные снимки на фоне Золотого моста и полюбуетесь бухтой Золотой Рог с высоты птичьего полета. Проедете по двум знаменитым мостам и увидите заливы, омывающие город со всех сторон: Амурский и Уссурийский. А я расскажу о местных первопоселенцах и раскрою, почему песня «Катюша» посвящена девушке из Владивостока.
Захватывающие дух виды
На острове Русский вы услышите историю Владивостокской крепости и насладитесь лучшим видом на самый длинный в мире вантовый мост с Новосильцевской батареи.
Организационные детали
- Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде, с собой захватите воду (также можем заехать за водой по дороге)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Поездка на фуникулере
- Билеты на фуникулёр включены в стоимость. Их нужно купить самостоятельно в кассах. Общая стоимость 100-170 рублей.
- с 1 по 30 июня ежегодно фуникулер закрывается на профилактические работы, но не переживайте, мы вас не оставим без красивых фото на фоне Золотого моста. В этот период поездку на фуникулере заменяем на прогулку к сопке Бурачка.
Дополнительные опции
- По запросу я могу встретить вас в аэропорту. Доплата составит 1500 рублей.
- Если с вами будет ребенок младше 7 лет, сообщите об этом заранее для установки детского кресла
- Вы можете заказать расширенную версию этого маршрута
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около отеля, где остановился турист
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 2760 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Юля, я профессиональный лицензированный гид-экскурсовод по Приморскому краю. Свои экскурсии я провожу по современным международным стандартам. За 3 года работы в туризме я разработала болееЗадать вопрос
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