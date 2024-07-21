Остров Русский, Стекляшка и Шамора + пикник

Групповая экскурсия по Владивостоку: поднимемся на фуникулёре, прокатимся по мостам и посетим форты на острове Русский
Эта программа охватывает ключевые места в окрестностях Владивостока и подходит для любой погоды.

Остров Русский с его обрывистыми берегами, мыс Тобизина, уходящий далеко в море, мосты - Золотой и Русский, маяк
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Токаревского, легендарные пляжи Стекляшка и Шамора, фуникулёр - столько локаций удобнее всего посетить в составе уютной мини-группы, не думая об организационных моментах.

В ходе экскурсии вы подниметесь на городском фуникулёре к видовой площадке, прокатитесь по двум мостам, посетите военные сооружения на острове Русский, сделаете фото на память, как на двухтысячной купюре, проедете кампус ДВФУ и океанариум, побываете на живописных скалах мыса Тобизина и отдохнёте на пляжах Стекляшка и Шамора. В завершение экскурсии вас ждёт вкусный сюрприз с видом на море

4.92
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌉 Два знаменитых моста: Золотой и Русский
  2. 🏝 Остров Русский с его историческими фортами
  3. 📸 Фото на память, как на двухтысячной купюре
  4. 🏖 Отдых на пляжах Стекляшка и Шамора
  5. 🍴 Вкусный сюрприз с видом на море
Остров Русский, Стекляшка и Шамора + пикник
Остров Русский, Стекляшка и Шамора + пикник
Остров Русский, Стекляшка и Шамора + пикник
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Золотой мост
  • Русский мост
  • Маяк Токаревского
  • Фуникулёр
  • Форты на острове Русский
  • Кампус ДВФУ
  • Океанариум
  • Мыс Тобизина
  • Пляж Стекляшка
  • Пляж Шамора

Описание экскурсии

  • Поднимемся на городском фуникулёре к видовой площадке
  • Прокатимся по двум мостам Золотой и Русский
  • Посетим военные сооружения на острове Русский — форты, пушки, постройки
  • Сделаем фото на память, как на двухтысячной купюре
  • Проедем кампус ДВФУ и океанариум
  • Побываем на безумно живописных скалах мыса Тобизина
  • Отдохнём на пляжах Стекляшка и Шамора — здесь можно искупаться

Бонус: мы подготовили для вас вкусный сюрприз с видом на море!

Организационные детали

  • Мы путешествуем на микроавтобусе Toyota Town Ace Noah
  • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

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Её забронировали уже 17 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У кинотеатра «Уссури»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
21 июл 2024
Съездили в замечательное путешествие 20.07.2024. Отличный пеший маршрут с обалденными видами, доступный даже детям (сыну 6 лет) и достаточно крупным людям (я сам под 100кг, сплошная польза!) Отменный кофе от
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организаторов, который позволяет открыть второе дыхание на обратный путь:) Обалденные пляжи, но, когда бронируешь экскурсию, находясь в отпуске, теряешь чувство времени: в субботу и воскресенье огромные пробки на Шамору, отчего ребенок на пути к последней точке маршрута начинал уставать, но итоговый приезд на море сделал свое дело!
З. ы: несмотря на туман, на мысе и на всем пути было достаточно жарко. На троих ушло около 8 литров воды за всю экскурсию. Перед тропой на мыс, есть лавка небольшая со свежими сендвичами и водой: можно пополнить запасы и/или докупить еды, если не уверены в своих аппетитах:)

Съездили в замечательное путешествие 20.07.2024. Отличный пеший маршрут с обалденными видами, доступный даже детям (сыну 6Съездили в замечательное путешествие 20.07.2024. Отличный пеший маршрут с обалденными видами, доступный даже детям (сыну 6Съездили в замечательное путешествие 20.07.2024. Отличный пеший маршрут с обалденными видами, доступный даже детям (сыну 6Съездили в замечательное путешествие 20.07.2024. Отличный пеший маршрут с обалденными видами, доступный даже детям (сыну 6Съездили в замечательное путешествие 20.07.2024. Отличный пеший маршрут с обалденными видами, доступный даже детям (сыну 6Съездили в замечательное путешествие 20.07.2024. Отличный пеший маршрут с обалденными видами, доступный даже детям (сыну 6Съездили в замечательное путешествие 20.07.2024. Отличный пеший маршрут с обалденными видами, доступный даже детям (сыну 6Съездили в замечательное путешествие 20.07.2024. Отличный пеший маршрут с обалденными видами, доступный даже детям (сыну 6Съездили в замечательное путешествие 20.07.2024. Отличный пеший маршрут с обалденными видами, доступный даже детям (сыну 6Съездили в замечательное путешествие 20.07.2024. Отличный пеший маршрут с обалденными видами, доступный даже детям (сыну 6
С
13 июл 2024
Спасибо большое Олегу за отличную экскурсию, за море положительных впечатлений и знакомство с удивительными красотами приморской природы! Обязательно приедем ещё!
Елена
10 июл 2024
Отличная экскурсия. Очень приятный в общении гид. Мне повезло с компанией. Я в восторге:)
А
9 июл 2024
Все было просто супер!!! Спасибо огромное и отдельно за вкусный пикник! Огромное спасибо Олегу и Юле организатору!!! Не забуду!!! Всем рекомендую!!!
Все было просто супер!!! Спасибо огромное и отдельно за вкусный пикник! Огромное спасибо Олегу и Юле организатору!!! Не забуду!!! Всем рекомендую!!!Все было просто супер!!! Спасибо огромное и отдельно за вкусный пикник! Огромное спасибо Олегу и Юле организатору!!! Не забуду!!! Всем рекомендую!!!Все было просто супер!!! Спасибо огромное и отдельно за вкусный пикник! Огромное спасибо Олегу и Юле организатору!!! Не забуду!!! Всем рекомендую!!!Все было просто супер!!! Спасибо огромное и отдельно за вкусный пикник! Огромное спасибо Олегу и Юле организатору!!! Не забуду!!! Всем рекомендую!!!Все было просто супер!!! Спасибо огромное и отдельно за вкусный пикник! Огромное спасибо Олегу и Юле организатору!!! Не забуду!!! Всем рекомендую!!!
В
8 июл 2024
Любовь с первого взгляда! Этот день будет в памяти. Спасибо ребята, за семейную атмосферу.
Вернусь!
Любовь с первого взгляда! Этот день будет в памяти. Спасибо ребята, за семейную атмосферу.
А
7 июл 2024
Сегодня была на данной экскурсии.
Атмосфера дружеская, общение на одном дыхании. Как будто я знакома с гидом очень давно. Виды бухт прекрасные!!! Обязательно посетите, есть что посмотреть!!!!!!!
Сегодня была на данной экскурсии.Сегодня была на данной экскурсии.Сегодня была на данной экскурсии.
Д
4 июл 2024
Ребята, мне нравится цена экскурсии 👌🏻Не за 20 тыщ индивидуальная тачка, а компанией и вместе веселее
Сегодня был крутой день!
Д
4 июл 2024
Сегодня наша команда была в потрясающем туре!
Спасибо ребята, за возможность увидеть всё и сразу, как говорится 😀😀😀
Породнились, ждите от всех отзывов, ну и конечно ярких фото!
Стекляшки блестели под лучами солнца, а китайцы галдели, как чайки рядом 😀😀😀
Сегодня наша команда была в потрясающем туре!Сегодня наша команда была в потрясающем туре!
Андрей
4 июл 2024
Спасибо большое, что пошли на встречу и перенесли экскурсию на другой день.
Мне важен подход человеческий.
С погодой больше повезло, а с ребятами в группе тем более. Купались,загорали, топали, кушали и снова купались. Тысяча удовольствий. Каждый пляж особенный и всё это в черте города!
Спасибо большое, что пошли на встречу и перенесли экскурсию на другой день.Спасибо большое, что пошли на встречу и перенесли экскурсию на другой день.

Входит в следующие категории Владивостока

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеНа весь деньЗолотой мостОстров русскийПопулярные местаМостыМаякиМыс ТобизинаБухта СтекляннаяПляжи ВладивостокаГастрономическиеНа микроавтобусе

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