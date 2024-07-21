Андрей читать дальше организаторов, который позволяет открыть второе дыхание на обратный путь:) Обалденные пляжи, но, когда бронируешь экскурсию, находясь в отпуске, теряешь чувство времени: в субботу и воскресенье огромные пробки на Шамору, отчего ребенок на пути к последней точке маршрута начинал уставать, но итоговый приезд на море сделал свое дело!

З. ы: несмотря на туман, на мысе и на всем пути было достаточно жарко. На троих ушло около 8 литров воды за всю экскурсию. Перед тропой на мыс, есть лавка небольшая со свежими сендвичами и водой: можно пополнить запасы и/или докупить еды, если не уверены в своих аппетитах:) Съездили в замечательное путешествие 20.07.2024. Отличный пеший маршрут с обалденными видами, доступный даже детям (сыну 6 лет) и достаточно крупным людям (я сам под 100кг, сплошная польза!) Отменный кофе от

С Светлана Спасибо большое Олегу за отличную экскурсию, за море положительных впечатлений и знакомство с удивительными красотами приморской природы! Обязательно приедем ещё!

Елена Отличная экскурсия. Очень приятный в общении гид. Мне повезло с компанией. Я в восторге:)

А Анастасия Все было просто супер!!! Спасибо огромное и отдельно за вкусный пикник! Огромное спасибо Олегу и Юле организатору!!! Не забуду!!! Всем рекомендую!!!

В Валентина Любовь с первого взгляда! Этот день будет в памяти. Спасибо ребята, за семейную атмосферу.

Вернусь!

А Алёна Сегодня была на данной экскурсии.

Атмосфера дружеская, общение на одном дыхании. Как будто я знакома с гидом очень давно. Виды бухт прекрасные!!! Обязательно посетите, есть что посмотреть!!!!!!!

Д Дмитрий Ребята, мне нравится цена экскурсии 👌🏻Не за 20 тыщ индивидуальная тачка, а компанией и вместе веселее

Сегодня был крутой день!

Д Дарина Сегодня наша команда была в потрясающем туре!

Спасибо ребята, за возможность увидеть всё и сразу, как говорится 😀😀😀

Породнились, ждите от всех отзывов, ну и конечно ярких фото!

Стекляшки блестели под лучами солнца, а китайцы галдели, как чайки рядом 😀😀😀