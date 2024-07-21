Эта программа охватывает ключевые места в окрестностях Владивостока и подходит для любой погоды.
Остров Русский с его обрывистыми берегами, мыс Тобизина, уходящий далеко в море, мосты - Золотой и Русский, маяк
Остров Русский с его обрывистыми берегами, мыс Тобизина, уходящий далеко в море, мосты - Золотой и Русский, маяк
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Два знаменитых моста: Золотой и Русский
- 🏝 Остров Русский с его историческими фортами
- 📸 Фото на память, как на двухтысячной купюре
- 🏖 Отдых на пляжах Стекляшка и Шамора
- 🍴 Вкусный сюрприз с видом на море
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что можно увидеть
- Золотой мост
- Русский мост
- Маяк Токаревского
- Фуникулёр
- Форты на острове Русский
- Кампус ДВФУ
- Океанариум
- Мыс Тобизина
- Пляж Стекляшка
- Пляж Шамора
Описание экскурсии
- Поднимемся на городском фуникулёре к видовой площадке
- Прокатимся по двум мостам Золотой и Русский
- Посетим военные сооружения на острове Русский — форты, пушки, постройки
- Сделаем фото на память, как на двухтысячной купюре
- Проедем кампус ДВФУ и океанариум
- Побываем на безумно живописных скалах мыса Тобизина
- Отдохнём на пляжах Стекляшка и Шамора — здесь можно искупаться
Бонус: мы подготовили для вас вкусный сюрприз с видом на море!
Организационные детали
- Мы путешествуем на микроавтобусе Toyota Town Ace Noah
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кинотеатра «Уссури»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1114 туристов
Мы команда гидов и сопровождающих в экскурсиях по Приморскому краю. Проводим экскурсии на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Андрей
21 июл 2024
Съездили в замечательное путешествие 20.07.2024. Отличный пеший маршрут с обалденными видами, доступный даже детям (сыну 6 лет) и достаточно крупным людям (я сам под 100кг, сплошная польза!) Отменный кофе от
С
Светлана
13 июл 2024
Спасибо большое Олегу за отличную экскурсию, за море положительных впечатлений и знакомство с удивительными красотами приморской природы! Обязательно приедем ещё!
Елена
10 июл 2024
Отличная экскурсия. Очень приятный в общении гид. Мне повезло с компанией. Я в восторге:)
А
Анастасия
9 июл 2024
Все было просто супер!!! Спасибо огромное и отдельно за вкусный пикник! Огромное спасибо Олегу и Юле организатору!!! Не забуду!!! Всем рекомендую!!!
В
Валентина
8 июл 2024
Любовь с первого взгляда! Этот день будет в памяти. Спасибо ребята, за семейную атмосферу.
Вернусь!
Вернусь!
А
Алёна
7 июл 2024
Сегодня была на данной экскурсии.
Атмосфера дружеская, общение на одном дыхании. Как будто я знакома с гидом очень давно. Виды бухт прекрасные!!! Обязательно посетите, есть что посмотреть!!!!!!!
Атмосфера дружеская, общение на одном дыхании. Как будто я знакома с гидом очень давно. Виды бухт прекрасные!!! Обязательно посетите, есть что посмотреть!!!!!!!
Д
Дмитрий
4 июл 2024
Ребята, мне нравится цена экскурсии 👌🏻Не за 20 тыщ индивидуальная тачка, а компанией и вместе веселее
Сегодня был крутой день!
Сегодня был крутой день!
Д
Дарина
4 июл 2024
Сегодня наша команда была в потрясающем туре!
Спасибо ребята, за возможность увидеть всё и сразу, как говорится 😀😀😀
Породнились, ждите от всех отзывов, ну и конечно ярких фото!
Стекляшки блестели под лучами солнца, а китайцы галдели, как чайки рядом 😀😀😀
Спасибо ребята, за возможность увидеть всё и сразу, как говорится 😀😀😀
Породнились, ждите от всех отзывов, ну и конечно ярких фото!
Стекляшки блестели под лучами солнца, а китайцы галдели, как чайки рядом 😀😀😀
Андрей
4 июл 2024
Спасибо большое, что пошли на встречу и перенесли экскурсию на другой день.
Мне важен подход человеческий.
С погодой больше повезло, а с ребятами в группе тем более. Купались,загорали, топали, кушали и снова купались. Тысяча удовольствий. Каждый пляж особенный и всё это в черте города!
Мне важен подход человеческий.
С погодой больше повезло, а с ребятами в группе тем более. Купались,загорали, топали, кушали и снова купались. Тысяча удовольствий. Каждый пляж особенный и всё это в черте города!
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