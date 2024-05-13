Туры подходящие для зимних прогулок по Владивостоку

Найдено 5 туров в категории «Зимние» во Владивостоке, цены от 22 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рождество в Приморье
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождество в Приморье
Начало: г. Владивосток
«Приглашаем вас в рождественское путешествие в Приморье — дом тигра и леопарда, вкусного краба и красивых мостов»
2 янв в 10:00
от 41 600 за человека
Вкусный Владивосток. Новогодний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Вкусный Владивосток. Новогодний тур
Начало: Приморский край, Владивосток
3 янв в 10:00
от 59 650 за человека
Новогодний Владивосток
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Новогодний Владивосток
Начало: Приморский край, Владивосток
«Праздничный Новогодний ужин (за дополнительную плату)»
23 июля в 10:00
3 авг в 10:00
от 48 500 за человека
Владивосток зимой и весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Владивосток зимой и весной
Начало: г. Владивосток
31 дек в 10:00
7 янв в 10:00
от 22 800 за человека
Рождество во Владивостоке
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождество во Владивостоке
Начало: г. Владивосток
«Подарите рождественскую сказку себе и своим детям в удивительном Приморье»
31 дек в 10:00
от 38 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Владивосток зимой и весной
    Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура! В незнакомом городе я все время опасаюсь что-то
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    перепутать, не найти. Но благодаря своевременному и четкому информированию все прошло отлично:) Очень понравился город Владивосток! Невероятно морской…. И это чувствуется во всем - от названий улиц до самих жителей. Отдельное спасибо гиду Наталье Александровне за интереснейшие и приятные экскурсии, за подачу материала и отношение. Очень рада, что попала на экскурсии именно к ней))

    Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура!Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура!Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура!Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура!
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Владивосток зимой и весной
    Большое спасибо организаторам!
    Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!
  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Владивосток зимой и весной
    Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
    Экскурсии спланированы очень удобноЭкскурсии спланированы очень удобно
  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Рождество во Владивостоке
    Впервые побывала во Владивостоке. Понравилась программа Рождество во Владивостоке.
    Впервые побывала во ВладивостокеВпервые побывала во Владивостоке

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Зимние»

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Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Зимние" можно забронировать 5 авторских туров от 22 800 до 59 650. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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