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Авторский тур
6 дней
Рождество в Приморье
Начало: г. Владивосток
«Приглашаем вас в рождественское путешествие в Приморье — дом тигра и леопарда, вкусного краба и красивых мостов»
2 янв в 10:00
от 41 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Вкусный Владивосток. Новогодний тур
Начало: Приморский край, Владивосток
3 янв в 10:00
от 59 650₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Новогодний Владивосток
Начало: Приморский край, Владивосток
«Праздничный Новогодний ужин (за дополнительную плату)»
23 июля в 10:00
3 авг в 10:00
от 48 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Владивосток зимой и весной
Начало: г. Владивосток
31 дек в 10:00
7 янв в 10:00
от 22 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождество во Владивостоке
Начало: г. Владивосток
«Подарите рождественскую сказку себе и своим детям в удивительном Приморье»
31 дек в 10:00
от 38 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга13 мая 2024Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура! В незнакомом городе я все время опасаюсь что-то
- ООльга13 мая 2024Большое спасибо организаторам!
- ТТатьяна14 января 2024Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
- ТТатьяна14 января 2024Впервые побывала во Владивостоке. Понравилась программа Рождество во Владивостоке.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Зимние»
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