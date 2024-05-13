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перепутать, не найти. Но благодаря своевременному и четкому информированию все прошло отлично:) Очень понравился город Владивосток! Невероятно морской…. И это чувствуется во всем - от названий улиц до самих жителей. Отдельное спасибо гиду Наталье Александровне за интереснейшие и приятные экскурсии, за подачу материала и отношение. Очень рада, что попала на экскурсии именно к ней))