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Авторский тур
6 дней
Рождество в Приморье
Начало: г. Владивосток
2 янв в 10:00
от 41 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Владивосток и Приморье - свидание с океаном
Начало: Приморский край, Владивосток
22 сен в 10:00
67 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождество во Владивостоке
Начало: г. Владивосток
31 дек в 10:00
от 38 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Владивосток за 6 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 31 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга13 мая 2024Большое спасибо организаторам!
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ТТатьяна14 января 2024Впервые побывала во Владивостоке. Понравилась программа Рождество во Владивостоке.
- ТТатьяна14 января 2024Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
- ЛЛюдмила3 октября 2023Очень внимательные и вежливые, отличная работа!
- ТТатьяна23 августа 2023Организация отлично, девочки молодцы! Отвечают на любой вопрос и быстро!
- ААлексей13 августа 2023Хорошая организация. Несмотря на ухудшение погоды, план экскурсии был скорректирован и выполнен.
- ССветлана13 июля 2023Город трех границ: В Хуньчунь из Владивостока на 6 днейВсе отлично! Марина ответственный и надежный гид! С ней любые возникающие проблемы разрешимы! Отличный переводчик Оля! Хуньчунь безопасный и спокойный
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «6-дневные туры»
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