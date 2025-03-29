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Экскурсия на винодельню в Садгороде, где вы прогуляетесь по винограднику и продегустируете семь образцов натурального вина с закусками в уютной беседке.



Всего в получасе от Владивостока вас ждут свежий воздух, вкус вина и рассказы винодела о дальневосточных сортах винограда.