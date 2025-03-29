Экскурсия на винодельню в Садгороде, где вы прогуляетесь по винограднику и продегустируете семь образцов натурального вина с закусками в уютной беседке.
Всего в получасе от Владивостока вас ждут свежий воздух, вкус вина и рассказы винодела о дальневосточных сортах винограда.
Всего в получасе от Владивостока вас ждут свежий воздух, вкус вина и рассказы винодела о дальневосточных сортах винограда.
Описание экскурсииПриглашаем вас в увлекательный тур на винодельню, расположенную в тихом и зелёном пригороде Владивостока — Садгороде. Здесь, всего в получасе езды от городской суеты, на территории частного домовладения вас ждёт уникальная возможность познакомиться с искусством органического и натурального виноделия. Программа тура:
- Прогулка по винограднику. Нас ждёт короткая, но насыщенная экскурсия по ухоженным виноградным рядам (доступна летом и ранней осенью). Винодел поделится секретами выращивания различных сортов винограда, расскажет о тонкостях агротехники и ухода за растениями, а также познакомит вас с автохтонными видами, адаптированными к климату Дальнего Востока.
- Раскрытие тайн виноделия. Узнаете о процессе виноделия, от сбора урожая до созревания вина. Винодел подробно расскажет об особенностях работы с местными сортами винограда, а также об уникальных методах, используемых для создания натурального и органического вина.
- Дегустация. В уютной беседке с кондиционером и приятной атмосферой вас ждет дегустация семи образцов вин, дополненных лёгкими закусками. Вам предложат сырные ассорти, галеты и свежие бутерброды — идеальное сочетание для полного раскрытия вкусовых нот каждого вина. Дополнительные угощения. Здесь же можно будет насладиться домашним вареньем и мёдом, которые добавят вашему дню особое очарование. Как добраться: Рейсовый автобус № 42, такси или пригородная электричка доставят вас в Садгород с комфортом и удобством. Погрузитесь в атмосферу природы, свежего воздуха, наслаждайтесь ароматом винограда и вкусом настоящего дальневосточного вина!
По выходным дням с 14.00 до 17.00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мой приусадебный участок
- Сад и виноградник
Что включено
- Экскурсия по саду и винограднику, дегустация пяти курсов вин и два бренди, лёгкая закуска.
Что не входит в цену
- Личные и транспортные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Садгород, улица Опорная дом 2
Завершение: Опорная 2
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным дням с 14.00 до 17.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Если вы прибудете на электричке
- Встречу вас на станции Садгород. В этом случае пройдём два километра пешком. Такси или автобус доставит вас прямо к дому
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Владивостока
Водная прогулка
Из Владивостока - к местам обитания сивучей и тюленей
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Приморскому краю, чтобы увидеть сивучей и тюленей в их естественной среде. Узнайте больше о крае и его истории
Начало: На площади Луговой
15 апр в 07:00
20 апр в 07:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборВечерняя экскурсия по Владивостоку: мосты, история и панорамы
Приглашаем на захватывающее путешествие по вечернему Владивостоку, где история и современность переплетаются в незабываемом свете
Начало: В центре города
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
6800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-места в окрестностях Владивостока: от сафари-парка до бухт
Погрузитесь в мир дикой природы Приморья и уникальных пейзажей. Встреча с амурскими тиграми и прогулки по берегам трех красочных бухт ждут вас
Начало: Отель туристов
Завтра в 10:00
27 мар в 10:00
13 500 ₽ за всё до 4 чел.