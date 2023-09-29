Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока

Сразу по прилёте отправиться в мини-путешествие по живописным местам

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Ответы на вопросы
Во Владивостоке всё находится поблизости, поэтому можно спокойно за 2,5 часа добраться из аэропорта до природных локаций и затем до центра города. Что я и предлагаю сделать.

Я заберу вас на комфортабельном авто и покажу наши красоты: бухты Стеклянная и Лазурная, мыс Назимова (именно здесь тот самый вид с 2000-рублёвой купюры), а также поделюсь полезными советами.
Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока
Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока
Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока
Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока
Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока
Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока
Трансфер из аэропорта + бухты Владивостока
Ближайшие даты:
29
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сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Я встречу вас в аэропорту, и мы отправимся на пляж Шамора — он же бухта Лазурная. Прогуляемся по прибрежной полосе главного городского пляжа Владивостока.
  • Далее едем в бухту Стеклянную — знаменитое место, таких в мире всего два. Вы пройдёте по пляжу и полюбуетесь стекляшками, а я расскажу вам, как и когда появилось это место.
  • Третьей и завершающей остановкой будет мыс Назимова с одноимённой батареей. Отсюда вы сможете сделать своё фото с 2000-ой купюрой и полюбоваться громадиной самого большого в мире вантового моста — моста на остров Русский.
  • После чего я отвезу вас туда, где вы остановились. По дороге я дам рекомендации по ресторанам, достопримечательностям. Отвечу на все ваши вопросы и поделюсь советами.

Организационные детали

  • Транспорт (Toyota Rush) и работа гида включены в стоимость.
  • Если вы путешествуете с маленькими детьми, предупредите меня заранее, чтобы я установила в машине детское кресло.
  • Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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