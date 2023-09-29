Сразу по прилёте отправиться в мини-путешествие по живописным местам
Во Владивостоке всё находится поблизости, поэтому можно спокойно за 2,5 часа добраться из аэропорта до природных локаций и затем до центра города. Что я и предлагаю сделать.
Я заберу вас на комфортабельном авто и покажу наши красоты: бухты Стеклянная и Лазурная, мыс Назимова (именно здесь тот самый вид с 2000-рублёвой купюры), а также поделюсь полезными советами.
Я заберу вас на комфортабельном авто и покажу наши красоты: бухты Стеклянная и Лазурная, мыс Назимова (именно здесь тот самый вид с 2000-рублёвой купюры), а также поделюсь полезными советами.
Ближайшие даты:
29
сен
сен
30
сен
сен
1
окт
окт
2
окт
окт
3
окт
окт
4
окт
окт
5
окт
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Я встречу вас в аэропорту, и мы отправимся на пляж Шамора — он же бухта Лазурная. Прогуляемся по прибрежной полосе главного городского пляжа Владивостока.
- Далее едем в бухту Стеклянную — знаменитое место, таких в мире всего два. Вы пройдёте по пляжу и полюбуетесь стекляшками, а я расскажу вам, как и когда появилось это место.
- Третьей и завершающей остановкой будет мыс Назимова с одноимённой батареей. Отсюда вы сможете сделать своё фото с 2000-ой купюрой и полюбоваться громадиной самого большого в мире вантового моста — моста на остров Русский.
- После чего я отвезу вас туда, где вы остановились. По дороге я дам рекомендации по ресторанам, достопримечательностям. Отвечу на все ваши вопросы и поделюсь советами.
Организационные детали
- Транспорт (Toyota Rush) и работа гида включены в стоимость.
- Если вы путешествуете с маленькими детьми, предупредите меня заранее, чтобы я установила в машине детское кресло.
- Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид во Владивостоке
Всем привет! Меня зовут Аня, я родилась и выросла во Владивостоке, проехала большую часть Европы на автомобиле и влюблена в автопутешествия. С вами хочу поделиться моим самым любимым маршрутом по Владивостоку и его окрестностям.
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