Сейчас июнь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения острова Путятина - с мая по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для морских прогулок и наблюдения за животными. В это время море спокойное, а температура комфортная для экскурсий. В апреле и октябре также возможны поездки, но стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой. В зимние месяцы прогулки могут быть ограничены из-за погодных условий, но всё же остаётся шанс насладиться видами, если позволяет погода.

Отправляйтесь на увлекательную водную прогулку к острову Путятина, чтобы увидеть кекуры, бухты Слона, Черепахи и Петуха. Здесь вас ждут камни Унковского с тюленями ларга, прогулки по живописным бухтам и сбор зелёного мрамора. В процессе экскурсии можно узнать об истории Приморья и насладиться видами сивучей. Отличный способ провести день на природе и познакомиться с уникальной фауной региона

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Описание экскурсии

Точки маршрута:

Бакланий камень с маяком

Острова Унковского с лежбищем тюленей ларга

Бухта Мраморная

Кекуры Пять Пальцев с лежбищем сивучей

Бухта Черепаха

Бухты Слона и Петуха

Программа экскурсии:

07:00 — выезд из Владивостока. В пути мы познакомим вас с историей острова Путятина, освоением Приморья в 19 веке и ключевыми фигурами того времени.

10:00 — прибытие на пирс в пос. Дунай, посадка на катер. Начнём с посещения Бакланьего камня и маяка, который стоит на границе пролива Аскольд. Далее — путь к островам Унковского, где вы сможете увидеть милых тюленей ларга, отдыхающих на скалах или плавающих в море.

12:00 — прибытие на остров Путятина. В бухте Мраморной у вас будет время на прогулку и сбор зелёного мрамора. Если море будет неспокойным, высадимся в соседней бухте и прогуляемся до Мраморной.

13:30 — переход к кекурам Пять Пальцев. Вы сможете наблюдать сивучей и тюленей ларга, отдыхающих на камнях, ныряющих или добывающих пищу.

15:00 — основная высадка в бухте Черепаха. Прогулка на смотровую площадку с видом на побережье.

16:30 — сбор группы, посадка на катер. Завершаем прогулку, любуясь бухтами Слона и Петуха с воды.

17:00 — возвращение в пос. Дунай, посадка в автобус.

17:10 — выезд во Владивосток.

20:30 — прибытие во Владивосток.

Организационные детали

При посадке на катер — обязательный инструктаж по технике безопасности, необходимо надеть спасательные жилеты

Перемещение по катеру во время движения запрещено

Тюлени — дикие животные, не гарантируем их позирование, но надеемся на удачные кадры

Время в программе — ориентировочное, может изменяться в зависимости от ситуации

Санитарные остановки — предусмотрены по маршруту

Экскурсию проводит гид-капитан из нашей команды

Особенности программы в высокий сезон