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Остров Путятина - бухты, кекуры, морские котики и бескрайнее море

Путешествие на остров Путятина предлагает захватывающие виды на бухты и кекуры, а также возможность увидеть морских котиков и сивучей в их естественной среде
Отправляйтесь на увлекательную водную прогулку к острову Путятина, чтобы увидеть кекуры, бухты Слона, Черепахи и Петуха.

Здесь вас ждут камни Унковского с тюленями ларга, прогулки по живописным бухтам и сбор зелёного мрамора. В процессе экскурсии можно узнать об истории Приморья и насладиться видами сивучей. Отличный способ провести день на природе и познакомиться с уникальной фауной региона
4.7
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные природные виды
  • 🐟 Наблюдение за морскими животными
  • 🗺️ Исторические рассказы о регионе
  • 🛥️ Прогулка на катере
  • 🌿 Сбор зелёного мрамора

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения острова Путятина - с мая по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для морских прогулок и наблюдения за животными. В это время море спокойное, а температура комфортная для экскурсий. В апреле и октябре также возможны поездки, но стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой. В зимние месяцы прогулки могут быть ограничены из-за погодных условий, но всё же остаётся шанс насладиться видами, если позволяет погода.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Остров Путятина - бухты, кекуры, морские котики и бескрайнее море
Остров Путятина - бухты, кекуры, морские котики и бескрайнее море
Остров Путятина - бухты, кекуры, морские котики и бескрайнее море

Что можно увидеть

  • Бакланий камень
  • Острова Унковского
  • Бухта Мраморная
  • Кекуры Пять Пальцев
  • Бухта Черепаха
  • Бухты Слона и Петуха

Описание экскурсии

Точки маршрута:

  • Бакланий камень с маяком
  • Острова Унковского с лежбищем тюленей ларга
  • Бухта Мраморная
  • Кекуры Пять Пальцев с лежбищем сивучей
  • Бухта Черепаха
  • Бухты Слона и Петуха

Программа экскурсии:

07:00выезд из Владивостока. В пути мы познакомим вас с историей острова Путятина, освоением Приморья в 19 веке и ключевыми фигурами того времени.

10:00прибытие на пирс в пос. Дунай, посадка на катер. Начнём с посещения Бакланьего камня и маяка, который стоит на границе пролива Аскольд. Далее — путь к островам Унковского, где вы сможете увидеть милых тюленей ларга, отдыхающих на скалах или плавающих в море.

12:00прибытие на остров Путятина. В бухте Мраморной у вас будет время на прогулку и сбор зелёного мрамора. Если море будет неспокойным, высадимся в соседней бухте и прогуляемся до Мраморной.

13:30переход к кекурам Пять Пальцев. Вы сможете наблюдать сивучей и тюленей ларга, отдыхающих на камнях, ныряющих или добывающих пищу.

15:00основная высадка в бухте Черепаха. Прогулка на смотровую площадку с видом на побережье.

16:30сбор группы, посадка на катер. Завершаем прогулку, любуясь бухтами Слона и Петуха с воды.

17:00возвращение в пос. Дунай, посадка в автобус.

17:10выезд во Владивосток.

20:30прибытие во Владивосток.

Организационные детали

  • При посадке на катер — обязательный инструктаж по технике безопасности, необходимо надеть спасательные жилеты
  • Перемещение по катеру во время движения запрещено
  • Тюлени — дикие животные, не гарантируем их позирование, но надеемся на удачные кадры
  • Время в программе — ориентировочное, может изменяться в зависимости от ситуации
  • Санитарные остановки — предусмотрены по маршруту
  • Экскурсию проводит гид-капитан из нашей команды

Особенности программы в высокий сезон

  • Группы могут быть до 32 человек, но на катере будет не более 11
  • До места старта едем на автобусе King Long
  • Время в пути увеличивается максимально на 20 минут
  • На такую группу будет работать 2 гида

Выберите удобную дату из расписания

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 28 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник8900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости в районе вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 580 туристов
Я профессионально занимаюсь туризмом по Приморскому краю уже 30 лет. За это время сплотила великолепную команду гидов, экскурсоводов и проводников. Все они являются членами РГО. Мы покажем вам Приморье, и
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вы обязательно полюбите наш край, очаруетесь его девственной природой, необузданным и таким ласковым морем, рассветами и закатами. Мы покажем вам острова и заповедники, город и горы, тайгу и сакуру. Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Северина
Отлично организованная экскурсия, нам повезло мы увидели и котиков и сивучей. На острове мы увидели все многообразие природы приморья, искупались, собрали ракушки. Единственный минус что при путешествии на лодке по волнам очень сильно трясет а держаться не за что(хотя такая лодка была одна).
Отлично организованная экскурсия, нам повезло мы увидели и котиков и сивучей. На острове мы увидели все
Отлично организованная экскурсия, нам повезло мы увидели и котиков и сивучей. На острове мы увидели все
Отлично организованная экскурсия, нам повезло мы увидели и котиков и сивучей. На острове мы увидели все
Отлично организованная экскурсия, нам повезло мы увидели и котиков и сивучей. На острове мы увидели все
Отлично организованная экскурсия, нам повезло мы увидели и котиков и сивучей. На острове мы увидели все
Отлично организованная экскурсия, нам повезло мы увидели и котиков и сивучей. На острове мы увидели все
Отлично организованная экскурсия, нам повезло мы увидели и котиков и сивучей. На острове мы увидели все
Отлично организованная экскурсия, нам повезло мы увидели и котиков и сивучей. На острове мы увидели все+1
Отлично организованная экскурсия, нам повезло мы увидели и котиков и сивучей. На острове мы увидели все
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С
Главное действующее лицо экскурсии - завораживающая природа Приморского края. Особенно если в обычной жизни живёшь далеко от моря. Среди многообразия маршрутов путешествие на остров Путятина выбрали по рекомендации туристов,посетивших его
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несколькими днями раньше. Все очень хорошо организовано. Группа большая,но все запросы очень разношёрстной компании были полностью удовлетворены,предусмотрены варианты прохождения маршрута на все уровни подготовки. Экскурсовод Олеся на своем месте и занимается своим делом,легко находит общий язык,легко,с юмором общается с туристами,интересно рассказывает.
Кому за солёными брызгами в лицо,яркими,незабываемыми видами морских просторов,небольшой физической нагрузкой,впечатлениями от встречи с животным миром - пожалуйста сюда,на остров Путятина! Выбирайте,не пожалеете!

Главное действующее лицо экскурсии - завораживающая природа Приморского края. Особенно если в обычной жизни живёшь далеко
Главное действующее лицо экскурсии - завораживающая природа Приморского края. Особенно если в обычной жизни живёшь далеко
Главное действующее лицо экскурсии - завораживающая природа Приморского края. Особенно если в обычной жизни живёшь далеко
Главное действующее лицо экскурсии - завораживающая природа Приморского края. Особенно если в обычной жизни живёшь далеко
Главное действующее лицо экскурсии - завораживающая природа Приморского края. Особенно если в обычной жизни живёшь далеко
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О
Здравствуйте Часто бывает, что получив положительные эмоции мы сразу хотим ими поделиться, а спустя время кажется, что слегка переоценили. Но это не про данную группу экскурсоводов))) Пишу свой отзыв осознанно
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спустя полторы недели) Моя оценка 5, даже несмотря на некоторый нюанс, возникший до экскурсии.
Экскурсоводы Олеся, Александр и Рустам придали мероприятию очень душевную и тёплую атмосферу с чёткой организацией (соблюдение тайминга, четкие рекомендации, предусмотрительность и забота об эксурсантах (привезли с собой огромную палатку, чтобы спрятать нас от палящего солнца), и, конечно, интересный рассказ о месте пребывания, плавно перешедший в душевные и познавательные рассказы из жизни, что придало какую-то искренность всей поездке.
О самой экскурсии и о том, что взять с собой рассказывать не буду. Экскурсовод/супергид и специалист в своём деле Олеся Вам все расскажет и подскажет, вплоть до того, как лучше встать в пещере, чтобы получился удачный кадр))) А вот посоветовать поездку на остров Путятина - 100% советую))

Для организаторов, надеюсь они прочтут отзыв, хотелось бы заметить один недостаток. Во время нашей экскурсии была большая группа и получилось 4 катерочка с экскурсантами, так вот один катер остался без гида. Водитель катера, конечно, старался выполнить роль гида, но у него все-таки другая функция. Нам очень не хватало экскурсовода. Нам показалось, что все самое интересное о море, о сивучах, о котиках осталось в трёх других катерах, а у нас только шум моря)))

Здравствуйте Часто бывает, что получив положительные эмоции мы сразу хотим ими поделиться, а спустя время кажется,
Здравствуйте Часто бывает, что получив положительные эмоции мы сразу хотим ими поделиться, а спустя время кажется,
Здравствуйте Часто бывает, что получив положительные эмоции мы сразу хотим ими поделиться, а спустя время кажется,
Здравствуйте Часто бывает, что получив положительные эмоции мы сразу хотим ими поделиться, а спустя время кажется,
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Мария
Были на экскурсии с Олесей и Александром. Кто бы мог подумать, что мы «такие офисные работники» пустимся в путешествие по островам с детьми) Погода держала интригу до последнего (попали в
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дожди 🌧️и туманы), но… Олеся сказала, что будет солнце, и было солнце! ☀️ Безопасность продумана максимально, отдельное за это спасибо. Садимся в катера 🚤, и мы уже на съемках канала Дискавери! Пятнистые нерпы, 🦭сивучи, бакланы, чайки… природа какая, бухты, море… Олеся поддерживала походный дух в детской и взрослой компании, рассказывала о местной флоре и фауне. Ловили гребешка и ели на берегу. А фотографии какие получаются, теперь знакомые либо планируют поехать, либо мечтают. В общем решайтесь, не пожалеете 🤩 рекомендую всем!

Были на экскурсии с Олесей и Александром. Кто бы мог подумать, что мы «такие офисные работники»
Были на экскурсии с Олесей и Александром. Кто бы мог подумать, что мы «такие офисные работники»
Были на экскурсии с Олесей и Александром. Кто бы мог подумать, что мы «такие офисные работники»
Были на экскурсии с Олесей и Александром. Кто бы мог подумать, что мы «такие офисные работники»
Были на экскурсии с Олесей и Александром. Кто бы мог подумать, что мы «такие офисные работники»
Были на экскурсии с Олесей и Александром. Кто бы мог подумать, что мы «такие офисные работники»
Были на экскурсии с Олесей и Александром. Кто бы мог подумать, что мы «такие офисные работники»
Были на экскурсии с Олесей и Александром. Кто бы мог подумать, что мы «такие офисные работники»+1
Были на экскурсии с Олесей и Александром. Кто бы мог подумать, что мы «такие офисные работники»
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Юлия
Двоякое впечатление. Организация (пре-)-2, проведение-5. Мы забронировали поездку в минигруппе. Накануне выезда вечером (сюрприз-сюрприз), мы узнаем, что едем на большом автобусе 45чел. (в описании было до 30). По дороге в
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городе куча остановок чтоб всех собрать. А мини группы ездят в не-сезон! Наш отпуск уже заканчивался и менять тур - поздно. За это организаторам жирный минус. Также накануне узнали, что в дорогу надо брать спрей от клещей и акватапки. Это лучше указать в описании экскурсии. Потому что на пляже мы были часа 3 и не купаться в чистейшей и теплой воде было б обидно. А ежей там хватает А вот сама поездка чудесная. Гиды отличные, информация интересная. У них был и санскрин и спрей от клещей. Маршрут с прекрасными видами. Всех обещанных животных увидели. Получили огромное удовольствие.
Вывод: организаторам про условия писать всё как есть, чтоб те, кто ездит в инд. поездки или минигруппы знали. Сам маршрут можно порекомендовать однозначно.

Двоякое впечатление. Организация (пре-)-2, проведение-5. Мы забронировали поездку в минигруппе. Накануне выезда вечером (сюрприз-сюрприз), мы узнаем,
Двоякое впечатление. Организация (пре-)-2, проведение-5. Мы забронировали поездку в минигруппе. Накануне выезда вечером (сюрприз-сюрприз), мы узнаем,
Двоякое впечатление. Организация (пре-)-2, проведение-5. Мы забронировали поездку в минигруппе. Накануне выезда вечером (сюрприз-сюрприз), мы узнаем,
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Ольга
Шикарная экскурсия. Однозначно рекомендасьон. Удобный, чистый автобус. Гиды за нами присматривали, следили за безопасностью, всех ждали, помогали, делились своим при необходимости, просто умнички. Маршрут интересный, микс из морской прогулки с ветерком, тренинга и пляжного чила. Хорошие виды, чистое море, классные локации.
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