Здесь вас ждут камни Унковского с тюленями ларга, прогулки по живописным бухтам и сбор зелёного мрамора. В процессе экскурсии можно узнать об истории Приморья и насладиться видами сивучей. Отличный способ провести день на природе и познакомиться с уникальной фауной региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные природные виды
- 🐟 Наблюдение за морскими животными
- 🗺️ Исторические рассказы о регионе
- 🛥️ Прогулка на катере
- 🌿 Сбор зелёного мрамора
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Бакланий камень
- Острова Унковского
- Бухта Мраморная
- Кекуры Пять Пальцев
- Бухта Черепаха
- Бухты Слона и Петуха
Описание экскурсии
Точки маршрута:
- Бакланий камень с маяком
- Острова Унковского с лежбищем тюленей ларга
- Бухта Мраморная
- Кекуры Пять Пальцев с лежбищем сивучей
- Бухта Черепаха
- Бухты Слона и Петуха
Программа экскурсии:
07:00 — выезд из Владивостока. В пути мы познакомим вас с историей острова Путятина, освоением Приморья в 19 веке и ключевыми фигурами того времени.
10:00 — прибытие на пирс в пос. Дунай, посадка на катер. Начнём с посещения Бакланьего камня и маяка, который стоит на границе пролива Аскольд. Далее — путь к островам Унковского, где вы сможете увидеть милых тюленей ларга, отдыхающих на скалах или плавающих в море.
12:00 — прибытие на остров Путятина. В бухте Мраморной у вас будет время на прогулку и сбор зелёного мрамора. Если море будет неспокойным, высадимся в соседней бухте и прогуляемся до Мраморной.
13:30 — переход к кекурам Пять Пальцев. Вы сможете наблюдать сивучей и тюленей ларга, отдыхающих на камнях, ныряющих или добывающих пищу.
15:00 — основная высадка в бухте Черепаха. Прогулка на смотровую площадку с видом на побережье.
16:30 — сбор группы, посадка на катер. Завершаем прогулку, любуясь бухтами Слона и Петуха с воды.
17:00 — возвращение в пос. Дунай, посадка в автобус.
17:10 — выезд во Владивосток.
20:30 — прибытие во Владивосток.
Организационные детали
- При посадке на катер — обязательный инструктаж по технике безопасности, необходимо надеть спасательные жилеты
- Перемещение по катеру во время движения запрещено
- Тюлени — дикие животные, не гарантируем их позирование, но надеемся на удачные кадры
- Время в программе — ориентировочное, может изменяться в зависимости от ситуации
- Санитарные остановки — предусмотрены по маршруту
- Экскурсию проводит гид-капитан из нашей команды
Особенности программы в высокий сезон
- Группы могут быть до 32 человек, но на катере будет не более 11
- До места старта едем на автобусе King Long
- Время в пути увеличивается максимально на 20 минут
- На такую группу будет работать 2 гида
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|8900 ₽