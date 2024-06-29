Три истории Владивостока и отдых у моря

Исследуйте Владивосток и насладитесь Тихоокеанским побережьем! За три дня вы познакомитесь с кварталами города, отправитесь в увлекательное приключение на остров Русский и сделаете красивые фото на фоне живописного маяка, а остальное время посвятите отдыху у моря. Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 5 человек круглогодично.
5
3 отзыва
Три истории Владивостока и отдых у моря
Три истории Владивостока и отдых у моря
Три истории Владивостока и отдых у моря
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владивосток. Прогулка по «Миллионке», Арбату и спортивной набережной

Прибытие в гостиницу выбранной категории.

Заселение в номера после 14:00.

Пешеходная экскурсия с гидом экскурсоводом.

Прогулка по историческому кварталу «Миллионка», скрывающему внутри себя большую историю и целые лабиринты проходов, внутри расположены кафешки, кофейни и небольшие магазинчики.

Гуляем по Арбату и спортивной набережной.

Свободное время.

Прибытие во Владивосток. Прогулка по «Миллионке», Арбату и спортивной набережнойПрибытие во Владивосток. Прогулка по «Миллионке», Арбату и спортивной набережнойПрибытие во Владивосток. Прогулка по «Миллионке», Арбату и спортивной набережной
2 день

Остров Русский. Океанариум. Новосельцевская батарея. Форт Поспелова

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

09:00 сбор группы в холле, выезд.

Сегодня нас ожидает остров Русский!

И «Русский мост» — с самым длинным в мире наибольшим пролетом, построенным через пролив «Босфор Восточный».

Выезд в Океанариум на острове Русский в сопровождении экскурсовода.

Прибытие в океанариум, экскурсия, посещение шоу дельфинов.

После океанариума едем на набережную ДВФУ, гуляем, фотографируемся.

Обед.

Едем на Новосельцевскую батарею, расположенные под самым мостом, 8 орудийных двориков, за которыми ведется регулярный уход, и где можно безопасно погулять.

Потрясающие фото гарантированы, так как это самый удачный ракурс на мост «Русский».

По дороге посещаем форт Поспелова, где туристам предлагается осмотр убежищ, складов боезапаса и других казематированных помещений.

Гид проведет экскурсию, расскажет его историю, предназначение.

Далее на автобусе вас провезут на искусственный канал, соединивший бухту Новик и Босфор Восточный.

Прокладка канала началась в 1887 году, ранее там была только узкая протока, разделяющая остров Русский и остров Елена.

Свободное время.

Остров Русский. Океанариум. Новосельцевская батарея. Форт ПоспеловаОстров Русский. Океанариум. Новосельцевская батарея. Форт ПоспеловаОстров Русский. Океанариум. Новосельцевская батарея. Форт Поспелова
3 день

Обзорная экскурсия по Владивостоку

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Сбор группы в холле в 09:00.

Обзорная экскурсия по Владивостоку.

Выезжаем на Маяк в районе Эгершельда — обзор, история маяка — от экскурсовода.

Можно погулять по Токаревской кошке, пофотографироваться.

Переезжаем на ж/д вокзал, здесь расположены:

  • первый в городе Главпочтамт;
  • 2 основных вокзала — морской и железнодорожный — конечная точка Транссибирской магистрали.

Пешеходная прогулка, в ходе которой гид расскажет об исторической ценности здания ж/д вокзала.

Можно побывать на видовой площадке морского вокзала, увидеть знаменитую бухту Золотой Рог, пирс куда прибывают круизные лайнеры.

Внутри Морвокзала есть сувенирные лавки, кофейни, туалет.

Далее едем через центральную площадь Владивостока.

Проезжаем мимо памятника архитектуры «Владивостокский ГУМ», «Николаевские Триумфальные ворота».

Спускаемся к мемориальному памятнику Подводной лодке С-56, экскурсия внутри.

Пешеходная прогулка по 32 причалу, фотографируемся, любуемся дореволюционным кораблем «Красный вымпел».

Проезжаем мимо Набережной Цесаревича на нижнюю станцию Владивостокского фуникулера, на улицу Пушкинскую.

Фуникулер — уникальный электрический транспорт!

2 вагончика по типу трамвая, вместимостью 40 человек.

Проезжаем 183 метра за 1,5 минуты.

Поднимаемся на верхнюю станцию, где нас ожидает наш автобус, едем на видовую площадку, с прекрасной панорамой на город и мост через бухту «Золотой Рог».

Возвращение в гостиницу.

Свободное время

Обзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по Владивостоку
4 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

Отдых у моря (с мая по октябрь).

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

Отдых у моря (с мая по октябрь).

Свободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

Отдых у моря (с мая по октябрь).

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

Отдых у моря (с мая по октябрь).

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Отъезд

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

До 12:00 освобождение номеров.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека (при группе от 5 человек), руб:

ГостиницаДатыДвухместноеОдноместное

«Моряк»
с завтраком

01.05 – 30.06
Стандарт4280061600
Эконом3790051700
01.07 – 30.10
Стандарт4560067400
Эконом4160055700

«Море»
без завтрака

01.03 – 31.05
11.10 – 31.10
Стандарт5260078000
01.06 – 31.07
Стандарт5470082000
01.08 – 10.10
Стандарт5700086000

«Владивосток»
с завтраком

01.04 – 30.06
11.10 – 31.10
Вид город4600063300
Вид море5010071400
01.07 – 30.09
Вид город5370076400
Вид море5800084300

«Приморье»
с завтраком

01.02 – 31.05
С завтраком3410047700
01.06 – 15.07
16.09 – 31.10
С завтраком4040054200
16.07 – 15.09
С завтраком4770067400
«Жемчужина»
с завтраком		01.05 – 31.10
С завтраком6100079000

Также возможно размещение в отеле «Экватор»:

Категория размещенияДатыДвухместноеОдноместное
Размещение 2+3
эконом номера без завтрака
от 4 человек		01.03 – 31.05
01.10 – 31.12		28200-
01.06 – 31.0729100-
01.08 – 30.0929800-
Одноместный эконом
без завтрака		01.03 – 31.05
01.10 – 31.12		-36700
01.06 – 31.07-59900
01.08 – 30.09-68300
Двухместный стандарт
с завтраком
вид город / море		01.03 – 31.05
11.10 – 30.11		46800/4880061700/64100
01.06 – 31.0751000/5290072100/76500
01.08 – 10.1057900/6000084700/88300

Варианты проживания

Гостиница «Моряк» 2

7 ночей

Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.

Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическом стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.

Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2

Отель «Экватор» 3

7 ночей

До пляжа можно дойти всего за 3 минуты. Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.

Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море.

Эконом-номера распашонки 2+3 - это двухкомнатный номер (без завтрака).

В первой комнате 2 кровати и во второй 3 кровати туалет с душем на 2 комнаты.

Может быть подселение.

В Экваторе есть эконом номера одноместные, стандарты двухместные и одноместные, супериоры.

Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.

Отель «Жемчужина» 3

7 ночей

До пляжа можно дойти всего за 5 минут. Этот отель расположен в историческом Старом городе, всего в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и порта Владивостока. К услугам гостей ресторан и современные номера с балконом. В отеле работает бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах отеля «Жемчужина» имеется кабельное телевидение, холодильник, рабочий стол и собственная ванная комната.

В ресторане отеля готовят блюда русской кухни, а по утрам сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Жемчужина» 3Отель «Жемчужина» 3Отель «Жемчужина» 3Отель «Жемчужина» 3

Отель «Приморье» 3

7 ночей

До пляжа можно дойти всего за 11 минут. Отель «Приморье» с бесплатным Wi-Fi расположен во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог. Из окон открывается вид на Золотой мост.

В номерах среди удобств кабельное телевидение и собственная ванная комната с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Отель «Приморье» 3Отель «Приморье» 3Отель «Приморье» 3Отель «Приморье» 3

Отель «Море»

7 ночей

Комфортабельный комплекс апартаментов "Море" расположился в самом центре Владивосток. Недалеко находится множество достопримечательностей и железнодорожный вокзал. Гости могут воспользоваться большой парковкой и высокоскоростным интернетом.

К размещению постояльцев подготовлены апартаменты с разным уровнем вместимости. Комнаты оформлены в едином стиле, спокойных тонах, оборудованы необходимой мебелью, спальными местами и современной техникой. Ванная комната укомплектована новой сантехникой и косметическими принадлежностями.

В шаговой доступности от комплекса "Море" находятся разнообразные супермаркеты, кафе, рестораны. Расстояние от международного аэропорта Владивостока составляет 39 км.

Отель «Море»Отель «Море»Отель «Море»Отель «Море»

Отель «Владивосток»

7 ночей

Отель Владивосток расположен в пешей доступности от бухты Золотой рог в г. Владивосток.

В небольших номерах есть необходимая мебель, телевизор и микроволновая печь. На территории есть частная бесплатная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Расстояние до аэропорта 39 км. В пешей доступности ресторан и кафе. Ближайший пляж в 4 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание согласно программе: завтраки, если включены в стоимость проживания1 обед
  • Завтраки, если включены в стоимость проживания
  • 1 обед
  • Экскурсии во Владивостоке по программе
  • Входные билеты - Владивосток: Океанариум + шоу дельфинов, Мемориальный комплекс С56, фуникулер, Миллионка
  • Сопровождающий, экскурсовод
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Встреча/проводы в аэропорт (от 5 человек) - 2 000 руб. /чел
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии (которые не входят в программу)
Место начала и завершения?
Приморский край, Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Могу ли я поучаствовать в туре, если в моей группе меньше 5 человек?

В программе подсчитана стоимость от 5 человек. Для таких групп мы предоставляем отдельно автобус и гида-экскурсовода. Можем организовать и для группы в 4 человека, возможность уточняйте при бронировании на выбранные даты.

Заявки на участие в туре с группой от 1 до 3 человек мы также принимаем. Но в этом случае группа будет сборной и наша компания оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы.

Возможны ли изменения в программе?

Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы. Если в выбранном отеле на ваши даты мест не окажется, вам предложат альтернативные варианты

Какая стоимость тура в зимний сезон?

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека (при группе от 5 человек), руб:

ГостиницаДатыДвухместноеОдноместное
«Моряк»
с завтраком		01.01 – 30.04
01.11 – 31.12
Стандарт3810053400
Эконом3480045300
«Море»
без завтрака		01.01 – 28.02
01.12 – 31.12
Стандарт5100075000
«Владивосток»
с завтраком		01.01 – 31.03
01.11 – 31.12
Вид город4320057400
Вид море4720065700
«Приморье»
с завтраком		01.01 – 31.01
01.12 – 31.12
С завтраком3430041900
01.02 – 31.05
01.11 – 30.11
С завтраком3410047700
«Жемчужина»
с завтраком		01.03 – 30.04
01.11 – 30.11
С завтраком5400066500
01.01 – 28.02
01.12 – 31.12
С завтраком 4800055900

Также возможно размещение в отеле «Экватор»:

Категория размещенияДатыДвухместноеОдноместное
Размещение 2+3
эконом номера без завтрака
от 4 человек		01.01 – 28.0227300
01.10 – 31.1228200
Одноместный эконом
без завтрака		01.01 – 28.02 36700
01.10 – 31.12 36700
Двухместный стандарт
с завтраком
вид город / море		01.01 – 28.02
01.12 – 31.12		42800/4350058100/61700
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
29 июн 2024
Владивосток прекрасен своими видами, кухней из морепродуктов, воздухом, энергией!!! Я вернулась абсолютно обновленной! В следующий раз поеду с детьми.
Владивосток прекрасен своими видами, кухней из морепродуктов, воздухом, энергией!!! Я вернулась абсолютно обновленной! В следующий раз поеду с детьми.Владивосток прекрасен своими видами, кухней из морепродуктов, воздухом, энергией!!! Я вернулась абсолютно обновленной! В следующий раз поеду с детьми.
Л
3 окт 2023
Очень внимательные и вежливые, отличная работа!
Т
23 авг 2023
Организация отлично, девочки молодцы! Отвечают на любой вопрос и быстро!

Тур входит в следующие категории Владивостока

На автобусеМожно с детьмиВсе туры

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