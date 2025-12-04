читать дальше

Бао и маньчжурские постройки.



Сюда едут не только за архитектурой и культурой: стоит отправиться за покупками, расслабиться в горячих источниках или на массаже, сходить на оздоровительные или косметологические процедуры.



Обязательно нужно попробовать не только китайские, но и корейские блюда — тут живут целые корейские общины, оказавшие огромное влияние на кухню. А ещё здесь почти не чувствуется языковой барьер, ведь многие местные говорят по-русски.