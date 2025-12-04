Едем в приграничный Китай — несколько часов на автобусе, и вы в совершенно другом мире! В древности Хуньчунь был частью государства Бохай, а сейчас тут можно увидеть буддийский храм Лин
Описание тура
Организационные детали
Программа тура по дням
1 день
Переезд в Китай
Ранним утром отправимся из Владивостока в Хуньчунь. Пройдём границу и к 14:00 прибудем на место. После расселения по отелям — свободное время.
2 день
Свободный день
Этот день вы можете провести на свой вкус. Например, отправиться на шопинг, косметические процедуры, массаж, в баню, ресторан, ночной клуб, а также заказать экскурсию за доплату.
3 день
Возвращение домой
После завтрака — сдача номеров и обратный путь. Во Владивосток вернёмся ближе к ночи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из Владивостока в Хуньчунь и обратно
- Переводчик
- Страховка
Что не входит в цену
- Проезд к месту старта и обратно
- Проживание - от 300 до 980 юаней
- Питание
- Экскурсии (по желанию):
- Чайная церемония, шёлковая фабрика - бесплатно
- «Царство динозавров» и аквапарк
- Вечерний Хуньчунь и Бохай (на автобусе)
- Горячие источники «Пияньшань»
- Стеклянный мост
- Яньцзы и окрестности
- Вечерний Яньцзы с ужином
- Золотой Будда в Дуньхуа (на электричке)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Автовокзал Владивостока, 4:00
Завершение: Автовокзал Владивостока, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор во Владивостоке
Мы организуем незабываемые экскурсии и туры в одном из самых живописных регионов России. Почему выбирают нас? Опыт и профессионализм позволяют нам создавать идеальные маршруты и обеспечивать высочайший уровень сервиса. Мы разрабатываем
