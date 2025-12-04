Мои заказы

Автобусный тур из Владивостока в Хуньчунь

Побывать в городе, где говорят по-русски и готовят по-корейски, и найти занятие на свой вкус
Едем в приграничный Китай — несколько часов на автобусе, и вы в совершенно другом мире! В древности Хуньчунь был частью государства Бохай, а сейчас тут можно увидеть буддийский храм Лин
Бао и маньчжурские постройки.

Сюда едут не только за архитектурой и культурой: стоит отправиться за покупками, расслабиться в горячих источниках или на массаже, сходить на оздоровительные или косметологические процедуры.

Обязательно нужно попробовать не только китайские, но и корейские блюда — тут живут целые корейские общины, оказавшие огромное влияние на кухню. А ещё здесь почти не чувствуется языковой барьер, ведь многие местные говорят по-русски.

Описание тура

Организационные детали

-

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Китай

Ранним утром отправимся из Владивостока в Хуньчунь. Пройдём границу и к 14:00 прибудем на место. После расселения по отелям — свободное время.

2 день

Свободный день

Этот день вы можете провести на свой вкус. Например, отправиться на шопинг, косметические процедуры, массаж, в баню, ресторан, ночной клуб, а также заказать экскурсию за доплату.

3 день

Возвращение домой

После завтрака — сдача номеров и обратный путь. Во Владивосток вернёмся ближе к ночи.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы из Владивостока в Хуньчунь и обратно
  • Переводчик
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Проезд к месту старта и обратно
  • Проживание - от 300 до 980 юаней
  • Питание
  • Экскурсии (по желанию):
  • Чайная церемония, шёлковая фабрика - бесплатно
  • «Царство динозавров» и аквапарк
  • Вечерний Хуньчунь и Бохай (на автобусе)
  • Горячие источники «Пияньшань»
  • Стеклянный мост
  • Яньцзы и окрестности
  • Вечерний Яньцзы с ужином
  • Золотой Будда в Дуньхуа (на электричке)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Автовокзал Владивостока, 4:00
Завершение: Автовокзал Владивостока, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — Организатор во Владивостоке
Мы организуем незабываемые экскурсии и туры в одном из самых живописных регионов России. Почему выбирают нас? Опыт и профессионализм позволяют нам создавать идеальные маршруты и обеспечивать высочайший уровень сервиса. Мы разрабатываем
как групповые, так и индивидуальные программы с учётом всех пожеланий клиентов. Предоставляем удобный транспорт, привлекаем лицензированных гидов, предлагаем широкий ассортимент, от классических городских экскурсий до экстремальных туров по дикой природе. Мы искренне любим свой край и стремимся показать его красоту каждому гостю. Доверьте организацию вашего путешествия профессионалам — вместе мы создадим незабываемые впечатления!

Тур входит в следующие категории Владивостока

