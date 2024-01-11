Индивидуальный тур в Хуньчунь из Владивостока: узнайте историю и культуру города
Хуньчунь — уникальный город, раскинувшийся между границами России, Китая и Северной Кореи.
Предлагаем Вам на четыре дня погрузиться в самобытную жизнь этого места, познакомиться с его культурой и традициями.
Вас ждут мастер-классы по приготовлению национальных блюд, чайные церемонии, многообразие торговых центров и, конечно же, колоритные достопримечательности.
А если вы хотите поправить свое здоровье, то можете пройти лечение в одной из клиник — Хуньчунь знаменит своей китайской традиционной медициной.
Предлагаем Вам на четыре дня погрузиться в самобытную жизнь этого места, познакомиться с его культурой и традициями.
Вас ждут мастер-классы по приготовлению национальных блюд, чайные церемонии, многообразие торговых центров и, конечно же, колоритные достопримечательности.
А если вы хотите поправить свое здоровье, то можете пройти лечение в одной из клиник — Хуньчунь знаменит своей китайской традиционной медициной.
Ближайшие даты:
3
мая
мая
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мая
7
мая
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10
мая
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 10+ (двухместное размещение)
|от 15 880 ₽
|Детский до 10 лет (без отдельного спального места и без завтрака)
|12 800 ₽
|Взрослый 10+ (одноместное размещение)
|от 19 240 ₽
Описание
Город на стыке границПриглашаем Вас отправиться в китайский Хуньчунь — небольшой город трех границ, который скрывает массу колоритных локаций. Во время тура вы познакомитесь с историей, культурой и бытом города, уникальными благодаря его необычному географическому положению. Мы побываем в горячих источниках, прогуляемся по европейской улице, попробуем местную кухню в корейском ресторане и примем участие в китайской чайной церемонии. Искатели адреналина и острых ощущений смогут пощекотать нервы на Стеклянном мосту, а любителей шоппинга ждут местные торговые центры. Но особенно известен Хуньчунь своей традиционной китайской медициной, поэтому при желании Вы сможете пройти здесь диагностику и лечение. Важная информация:• Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
- Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура.
- Ни виза, ни ПЦР не требуется.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юань на прохождение автовокзала.
- Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию.
- Если у вас лечебный тур, клиника оплачивает проживание, транспорт, страховку, завтраки.
- Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии.
- Внимание! Иногда русский гид-руководитель едет в Китай вместе с группой, но иногда группа может быть в дороге без руководителя, в таком случае гид встречает вас уже в Китае. Больше информации о поездках в Китай читайте в нашем FAQ. Путешествие с детьми:• Детям разрешено ехать в Китай.
- В стоимость детского билета входит: транспорт туда-обратно, страховка, встреча, проводы, сопровождение, проживание в отеле без отдельного спального места и без завтрака.
- По нашему опыту, кровати в гостиницах достаточно широкие (полуторные), поэтому с маленьким ребенком можно комфортно спать вдвоем. Если вам подходят такие условия, детский билет позволит сэкономить на путешествии.
- Если на ребенка нужно отдельное спальное место и завтрак, придется оформлять на него взрослый билет. Дополнительные экскурсии на выбор: Экскурсия «Глаза Хуньчунь + Поющий фонтан + мост Хуньчунь» Экскурсия «Аквапарк: Водный мир Юйлон» и «Сад и огород: сбор ягод и фруктов» Экскурсия «Горячий источник и сауна Пияньшань» Экскурсия «Царство динозавтров: крупнейший тематический парк Азии» Экскурсия «Горячий источник + ужин + вечерний Яньцзи» Экскурсия «Стеклянный мост + Экопарк Пияньшань + медвежья ферма» Экскурсия «Дуньхуа: Сокровищница, Манчжурский дворец, Будда» Экскурсия «Спа-центр в корейском стиле Фуган» Экскурсия «Живописный Фанчуань + Музей Хуньчунь» Экскурсия «База МДМ»: на выбор катание на лыжах или горячие источники Экскурсия в г. Яньцзи и экскурсия в г. Тумэнь Экскурсия «Горячие источники Шенлон» Экскурсия «Поселок Эрдаобайхэ + озеро Тянчи + заповеник Чанбайшань».
Вторник, пятница, суббота
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Проживание (одно - или двухместное размещение в зависимости от билета)
- Завтраки
- Визовые формальности
- Гид-переводчик
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание (кроме завтраков)
- Доплата на прохождение автовокзала - 20 юаней
- Доплата за проживание в других отелях
- Доплата за одноместное размещение в отелях (при выборе билета с двухместным размещением)
- Дополнительные экскурсии (см. список экскурсий в описании)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток (ост. Баляева, Гайдамак, автовокзал)
Завершение: Владивосток (автовокзал или Постышева)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница, суббота
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт
- ПЦР не требуется
- Детям разрешено ехать в Китай
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юань на прохождение автовокзала
- Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура
- Если у вас лечебный тур клиника оплачивает (проживание, транспорт, страховку, завтраки)
- Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию
- Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в юанях или рублях). Оплату в Китае наш гид соберет по приезду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Григорий
11 янв 2024
Н
Новикова
24 окт 2023
М
Минигузель
16 окт 2023
Необходимо скачать приложнние переводчик, т. к. с русским у китайцев очень плохо. Неудобно, что на термальных источниках и др. Экскурсиях нет русского перевода.
С
Светлана
29 сен 2023
Здравствуйте, спасибо! Я увидела все, что запланировала
Э
Эйхман
28 сен 2023
Всё хорошо. Единственное, что некоторые группы отправляют без руководителя. В том числе и наша группа была без руководителя. Чуствуешь себя слепым котёнком.
Н
Нина
22 сен 2023
Понравилось, в основном, все. Гостиница хорошая, экскурсии все хорошие. Не очень понравилось отсутствие сопровождения с России до Китая.
Э
Эйхман
22 сен 2023
Не отправляют руководителей с группой. Это минус.
Н
Надежда
28 авг 2023
Ездили уже в третий раз. Всем довольны, Марина супер, всегда поможет,подскажет. Переводчик Оля просто золото. Всем рекомендую.
Л
Людмила
13 июля 2023
Очень довольна и по ценам и по обслуживающиму персоналу. Неоднократно перед поездкой позвонят, скажут о цене, о времени, о встрече (т. Е на китайской границе). В самом Китае - если нужна помощь, руководитель Марина всегда покажет, расскажет и объяснит. Посоветует как лучше сделать в той или иной ситуации. Ни в одной туристической компании с Вами не будут ходить за ручку (т. е покажут и всё). Здесь же руководитель Марина отведёт, пригласит переводчика если необходимо и дождётся Вас до самого конца и отвезёт в гостиницу. Если кому-то нужна попутно помощь, то она оставляет с Вами переводчика, но потом не забудет поинтересоваться как у Вас дела и как всё прошло. О достоинствах можно говорить очень много. Эту тур группу рекомендую!!!
Е
Екатерина
1 июля 2023
Поехала на протезирование в Хуньчунь, а удалось ещё посетить кучу интересных мест и влюбиться в этот город за три дня😍. Получился классный мини-отпуск! С горячими источниками и аквапарком, вкусной кухней, релакс массажем, экскурсиями по ночному городу.
М
Максим
22 июня 2023
Поездка прошла прекрасно. Все успевали по времени, никаких задержек. Наш руководитель внимательный и отзывчивый человек, всегда была на связи и готова помочь. Гостиница хорошая. Поездкой остались очень довольны.
Ю
Юлия
15 июня 2023
Спасибо огромное за организацию поездки. Хоть наша группа была без сопровождения, но всё прошло отлично. На границе встретили и туда и обратно -быстро оформили. Заранее организаторы всю информацию предоставили, как действовать. Переводчики в Хуньчуне встретили, всё объяснили, по любому вопросу можно обращаться, всегда помогут. Марина - Вам особая благодарность))!!! За оперативность во всем и сопровождение во время всей поездки! Поедем ещё и только с Вами!!:)
Е
Елена
4 июня 2023
Ездили в Хуньчунь с мужем просто отдохнуть, ездили в первый раз, поэтому присутствовали некоторые опасения, которые, к счастью, оказались напрасными. Поездка удалась! У нас был отличный руководитель - Марина, очень общительная, ответственная и пунктуальная, всегда и во всем оказывала нам всю необходимую помощь.
Е
Екатерина
27 мая 2023
Благодарю за отличную организацию тура в Китай! Всё на высшем уровне!
А
Александр
21 мая 2023
Просто великолепно!!!! Сопровождение от Владика до Хунь-Чуня и обратно. Любые вопросы,пожелания! Всё решается моментально. Девченки работают отлично! Меня по России вели Марина и Аня,по Китаю Маша и Оля. Очень хорошие девушки. На обратном пути закрыли границу и автобус не пришел,они тут же отправили за мной такси на границу и оплатили его. Устроили в гостиницу до самолёта домой! Одним словом остался довольным,рекомендую всем. Сам не первый раз к ним обращаюсь и буду обращаться Спасибо.
Тур входит в следующие категории Владивостока
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