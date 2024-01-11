Очень довольна и по ценам и по обслуживающиму персоналу. Неоднократно перед поездкой позвонят, скажут о цене, о времени, о встрече (т. Е на китайской границе). В самом Китае - если нужна помощь, руководитель Марина всегда покажет, расскажет и объяснит. Посоветует как лучше сделать в той или иной ситуации. Ни в одной туристической компании с Вами не будут ходить за ручку (т. е покажут и всё). Здесь же руководитель Марина отведёт, пригласит переводчика если необходимо и дождётся Вас до самого конца и отвезёт в гостиницу. Если кому-то нужна попутно помощь, то она оставляет с Вами переводчика, но потом не забудет поинтересоваться как у Вас дела и как всё прошло. О достоинствах можно говорить очень много. Эту тур группу рекомендую!!!