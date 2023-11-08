Руководитель Марина очень хорошая в плане многозадачности. Они с Ольгой оперативно доставили нашу группу в гостиницу. Эта девушка могла быть в 12 местах за час и везде успевала. Это очень поразительно и замечательно. Под таким началом не страшно ехать, зная, что ты в хороших руках. Лучше руководителя мы никогда не видели. Марина постоянно интересовалась нашими делами и всем прочим, не оставляла ни на минуту. Выражаем ей огромную благодарность за это. Так же спасибо менеджеру Кристине. Устроила в хороший автобус по пути назад и была очень добра и внимательна.