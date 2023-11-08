Пятидневное путешествие в Хуньчунь: Индивидуальная экскурсия из Владивостока
Хуньчунь — это уникальное место, расположенное на стыке сразу трех границ: Китая, России и Северной Кореи, что придает ему особенный колорит смешения культур.
Здесь отлично развиты медицинские услуги, в том числе и традиционная китайская медицина, корейское влияние нашло отражение в национальной кухне, местном быте и культуре.
Хуньчунь — просто идеален для того, чтобы поправить здоровье и хорошо отдохнуть с друзьями и семьёй.
Здесь отлично развиты медицинские услуги, в том числе и традиционная китайская медицина, корейское влияние нашло отражение в национальной кухне, местном быте и культуре.
Хуньчунь — просто идеален для того, чтобы поправить здоровье и хорошо отдохнуть с друзьями и семьёй.
Ближайшие даты:
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даты
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 10+ (двухместное размещение)
|от 19 560 ₽
|Детский до 10 лет (без места в отеле и без завтрака)
|от 14 720 ₽
|Взрослый 10+ (одноместное размещение)
|от 25 150 ₽
Описание
Город на стыке границПриглашаем Вас отправиться в китайский Хуньчунь — небольшой город трех границ, который скрывает массу колоритных локаций. Во время тура вы познакомитесь с историей, культурой и бытом города, уникальными благодаря его необычному географическому положению. Мы побываем в горячих источниках, прогуляемся по европейской улице, попробуем местную кухню в корейском ресторане и примем участие в китайской чайной церемонии. Искатели адреналина и острых ощущений смогут пощекотать нервы на Стеклянном мосту, а любителей шоппинга ждут местные торговые центры. Но особенно известен Хуньчунь своей традиционной китайской медициной, поэтому при желании Вы сможете пройти здесь диагностику и лечение. Важная информация:• Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт.
- Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура.
- Ни виза, ни ПЦР не требуется.
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юань на прохождение автовокзала.
- Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию.
- Если у вас лечебный тур, клиника оплачивает проживание, транспорт, страховку, завтраки.
- Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии.
- Внимание! Иногда русский гид-руководитель едет в Китай вместе с группой, но иногда группа может быть в дороге без руководителя, в таком случае гид встречает вас уже в Китае. Больше информации о поездках в Китай читайте в нашем FAQ. Путешествие с детьми:• Детям разрешено ехать в Китай.
- В стоимость детского билета входит: транспорт туда-обратно, страховка, встреча, проводы, сопровождение, проживание в отеле без отдельного спального места и без завтрака.
- По нашему опыту, кровати в гостиницах достаточно широкие (полуторные), поэтому с маленьким ребенком можно комфортно спать вдвоем. Если вам подходят такие условия, детский билет позволит сэкономить на путешествии.
- Если на ребенка нужно отдельное спальное место и завтрак, придется оформлять на него взрослый билет. Дополнительные экскурсии на выбор: Экскурсия «Глаза Хуньчунь + Поющий фонтан + мост Хуньчунь» Экскурсия «Аквапарк: Водный мир Юйлон» и «Сад и огород: сбор ягод и фруктов» Экскурсия «Горячий источник и сауна Пияньшань» Экскурсия «Царство динозавтров: крупнейший тематический парк Азии» Экскурсия «Горячий источник + ужин + вечерний Яньцзи» Экскурсия «Стеклянный мост + Экопарк Пияньшань + медвежья ферма» Экскурсия «Дуньхуа: Сокровищница, Манчжурский дворец, Будда» Экскурсия «Спа-центр в корейском стиле Фуган» Экскурсия «Живописный Фанчуань + Музей Хуньчунь» Экскурсия «База МДМ»: на выбор катание на лыжах или горячие источники Экскурсия в г. Яньцзи и экскурсия в г. Тумэнь Экскурсия «Горячие источники Шенлон» Экскурсия «Поселок Эрдаобайхэ + озеро Тянчи + заповеник Чанбайшань».
В любой день по договоренности
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Проживание (одно - или двухместное размещение в зависимости от билета)
- Завтраки
- Визовые формальности
- Гид-переводчик
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание (кроме завтраков)
- Доплата на прохождение автовокзала - 20 юаней
- Доплата за проживание в других отелях
- Доплата за одноместное размещение в отелях (при выборе билета с двухместным размещением)
- Дополнительные экскурсии (см. список экскурсий в описании)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток (ост. Баляева или автовокзал)
Завершение: Владивосток (автовокзал или Пастышево)
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по договоренности
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Для прохождения таможни приготовьте загранпаспорт
- ПЦР не требуется
- Детям разрешено ехать в Китай
- При выезде из Хуньчуня приготовьте 20 юань на прохождение автовокзала
- Действие загранпаспорта не менее 6 месяцев со дня окончания тура
- Если у вас лечебный тур клиника оплачивает (проживание, транспорт, страховку, завтраки)
- Страховку Вы можете оформить самостоятельно по желанию
- Стоимость тура состоит из двух частей: предоплата на сайте (в рублях) и доплата в Китае (в рублях или юанях). Оплату в Китае гид соберет по прибытии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лидия
8 ноя 2023
Поездка не состоялась, бронировали за 2 месяца, а в базу данных не попали. Отвратительная организация, выбирайте другую.
М
Максим
10 окт 2023
М
Марина
1 авг 2023
Все отлично! Марина ответственный и надежный гид!
Н
Наталья
24 июля 2023
Ездила в Хуньчунь на лечение. Я прилетела во Владивосток с Сахалина. Меня встретили, разместили на квартире, и все это очень оперативно. В Китае тоже меня встретили, разместили в гостинице. Все великолепно было. Мне, наверное, сам Бог послал гида Мариночку и переводчика Олю. Они за 12 дней мне стали как родные сестры. Я ни на минуту не оставалась без их внимания. Любой мой вопрос они моментально решали. Окружили меня такой заботой и вниманием, чего я конечно не ожидала. Спасибо!
С
Светлана
13 июля 2023
Все отлично! Марина ответственный и надежный гид! С ней любые возникающие проблемы разрешимы! Отличный переводчик Оля! Хуньчунь безопасный и спокойный городок, где можно полечиться, вкусно покушать в ресторанчиках, съездить на экскурсии, пошопиться и просто погулять! Спасибо! Всегда только с Вами!
А
Анна
2 июля 2023
Руководитель Марина очень хорошая в плане многозадачности. Они с Ольгой оперативно доставили нашу группу в гостиницу. Эта девушка могла быть в 12 местах за час и везде успевала. Это очень поразительно и замечательно. Под таким началом не страшно ехать, зная, что ты в хороших руках. Лучше руководителя мы никогда не видели. Марина постоянно интересовалась нашими делами и всем прочим, не оставляла ни на минуту. Выражаем ей огромную благодарность за это. Так же спасибо менеджеру Кристине. Устроила в хороший автобус по пути назад и была очень добра и внимательна.
Н
Надежда
30 июня 2023
Хочется поблагодарить менеджера, руководителя и переводчиков. Всех!!! Поехала на протезирование в Хуньчунь, а смогла ещё посетить кучу интересных мест, влюбиться в этот город за пять дней 😍. Это был настоящий мини отпуск! С горячими источниками и аквапарком, вкусной кухней, релакс массажем, экскурсиями по ночным городам (Хуньчунь, Янцзы). И самое главное мои новые зубки. Ни малейшего дискомфорта! Очень бережно отношение стоматолога и скурпулезнейший подбор материала, цвета, прикуса. Спасибо 😘
В
Виктор
23 июня 2023
Ездила за зубами. Я с Камчатки и хочу сказать, что дальневосточники люди другого замеса. Мы ценим результат оказанных услуг. Проживание устроило полностью: двухместный номер, чистенько, кандишен, достойное питание. Сопровождающая группы Марина Малышева, ей отдельное спасибо, сопровождала везде и, больше того, её опыт и знание своего дела помогли мне сэкономить немалую сумму. Общаемся с ней до сих пор, чему я очень рада. Переводчик Ольга просто умничка,с ней легко. В октябре 2023 года еду повторно с Мариной. Кроме стоматологии хочу получить некоторые косметические услуги. Не сомневаюсь в качестве предоставляемых услуг.
И
Иван
15 июня 2023
Поехали с супругой первый раз, просто отдохнуть. Сразу почувствовали заботу о себе. Сопровождала нас Аня, молодец девушка. Все доходчиво объяснила, с ней быстро прошли границы и туда и обратно. В Хуньчуне нас приняла Марина. Для нас она стала точно гуру, такой заботы о себе мы раньше не видели. Все шесть дней она нас держала под своей опекой, сдружила всю компанию, подсказала куда поехать на экскурсии, куда сходить. Отдохнули классно.
В
Вероника
10 июня 2023
Ездила в Хуньчунь в прошлом году, поездка прошла супер и лечение и экскурсии. Марина нас водила везде. Спасибо! Все замечательно!
В
Владислав
8 июня 2023
Ездили в Хуньчунь с мужем просто отдохнуть, ездили в первый раз, поэтому присутствовали некоторые опасения, которые, к счастью, оказались напрасными. Поездка удалась!
Н
Неля
5 июня 2023
Ездили в Хуньчунь с дочерью впервые, поездкой остались очень довольны и это благодаря Марине и переводчику Олечке, которые сопровождали нас всегда и везде. Организованно всё отлично нас встретили в аэропорту, вели за ручку всю дорогу и проводили обратно. При размещении в гостинице, экскурсиях и прочих мероприятиях учитывалось мнение и пожелание каждого. На мой взгляд без внимания никто не остался. Марина вообще супер, не давала нам сидеть на месте, начиная с 7 утра всё было расписано, совмещали приятное с полезным (лечение, шопинг, прогулки, рестораны, экскурсии, массажи, шоу, вечернии танцы, ночная еда) вообщем всё, всё, всё. Море впечатлений и удовольствий. Спасибо за прекрасный отдых!!!
А
Алина
3 июня 2023
Буду рекомендовать знакомым как классный вариант для отпуска!!
Т
Татьяна
3 июня 2023
Спасибо огромное за организацию поездки. Хоть наша группа была без сопровождения, но всё прошло отлично. На границе встретили и туда и обратно -быстро оформили, все всегда на пути помогали по всем вопросам.
Р
Регина
22 мая 2023
Тур входит в следующие категории Владивостока
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