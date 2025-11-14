Вы окунетесь в атмосферу старинного китайского квартала, посетите знаковые места города, такие как Корабельная набережная и
Программа тура по дням
Прибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсия по «Миллионке»
Прибытие во Владивосток.
Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно или за дополнительную плату.
Размещение в гостинице.
Гарантированное заселение в гостиницу с 14:00.
15:00 Сбор группы на Приморском Арбате, у третьего фонтана (рядом адрес: ул. Фокина, д. 5).
15:00 Пешеходная экскурсия по старому китайскому кварталу Владивостока «Миллионке» (исторический центр города). Продолжительность 1,5 часа.
Обзорная экскурсия по городу. Морская экскурсия по акватории Владивостока
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
10:00–13:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку.
В программе:
- центральная площадь;
- маяк;
- два вокзала (железнодорожный и морской);
- Корабельная набережная;
- Адмиральский сквер;
- арка Цесаревича Николая;
- музей «Подводная лодка С-56» (снаружи);
- памятник Муравьеву-Амурскому;
- видовая площадка;
- Золотой мост.
Возвращение в центр города.
После обеда — морская экскурсия с экскурсоводом по акватории Владивостока.
Вам откроется великолепный вид на Владивосток с моря!
В программе:
- бухта Золотой Рог;
- торговый и рыбный порт;
- Токаревский маяк;
- пролив Босфор Восточный;
- вдоль острова Русский;
- Русский мост.
Продолжительность 1–1,5 часа. Точное время и место сбора направим за день до экскурсии.
Мастер-класс и дегустация морепродуктов. Экскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепости
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
Посадка в автобус, выезд на гастрономическую экскурсию.
Рассказ о морепродуктах.
Мастер-класс по разделыванию моллюсков.
Знакомство с популярными продуктами Дальнего Востока.
Дегустация морепродуктов (меню дегустации может корректироваться в течение сезона).
14:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
14:00–16:30 (17:00) Экскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепости.
Подземелья Форта № 7 расположены в пригороде Владивостока (в 35 минутах езды от центра).
В помещениях форта летом температура от +10 до +14 градусов по Цельсию. Надевайте тёплые вещи!
Пляжи Владивостока
Завтрак в гостинице.
11:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
11:00 Знакомство с самыми популярными пляжами Владивостока.
Бухта Шамора (Лазурная) – 2 км песка, кафе, прокаты.
Пляж Стеклянный – разноцветные стеклышки, обточенные морем, вперемешку с мелкой галькой.
Купальный сезон во Владивостоке с середины июля до середины сентября.
В этот период рекомендуем взять с собой купальник, коврик, пляжные принадлежности.
Будем гулять и купаться в Японском море!
К 18:00 доставка во Владивосток.
Приморский океанариум
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
Доставка в Приморский океанариум, расположенного на острове Русский в бухте Житкова.
В стоимость входит: трансфер до Океанариума и обратно + входной билет.
Приморский океанариум — один из крупнейших океанариумов мира.
Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска.
В левом крыле океанариума находится резервуар с 70-ти метровым подводным тоннелем. В правом крыле расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей.
Среди обитателей Приморского океанариума – представители всех океанов и климатических зон Земли, в том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и др.
Гости самостоятельно осматривают экспозиций Океанариума.
По желанию можно присоединиться к бесплатной экскурсии (расписание можно узнать на стойке администраторов).
Вокруг океанариума прекрасная зона отдыха с выходом к морю.
14:00 Выезд от КПП океанариума, возвращение на Центральную площадь.
Сафари-парк. Арт-парк «Штыковские пруды»
Завтрак в гостинице.
09:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
С путевой информацией от экскурсовода, доставка в Приморский сафари-парк.
В пути 80 км, ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.
Экскурсия по Сафари-парку с посещением:
- парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей;
- парк хищных зверей и птиц.
В Сафари-паре содержатся все животные уссурийской тайги.
Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п. Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям.
Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно. Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).
После осмотра Сафари-парка, доставка в арт-парк «Штыковские пруды».
Отличное место для отдыха – приятная лесная зона, кафе, фотозоны, озера, бассейны для купания, мастер-классы, прокаты.
Ориентировочно к 19 часам возвращение во Владивосток.
Музей рыбацкого колхоза «Новый мир». Мыс Таранный. Мыс Полосатик или купание в Уссурийском заливе
Завтрак в гостинице.
08:30 Сбор группы в центральной части города.
Выезд из Владивостока на автобусе, дорога в Шкотовский район.
Знакомство с городом Большой Камень, посещение музея рыбацкого колхоза «Новый мир».
Прогулка на мыс Таранный в бухте Пяти охотников.
Дышим свежим морским и лесным воздухом, любуемся прекрасными панорамами Уссурийского залива и Владивостока.
В ясную погоду вид изумительный! Прекрасные скалы с удивительными легендами. Прогулка занимает около 40 минут.
Обед.
Прогулка по красивому лесу с выходом на мыс Полосатик.
Здесь, где с трёх сторон море, перед вами открывается красивая лагуна и вас переполняет энергия живого моря!
16:00 Отправление во Владивосток.
По дороге заедем в магазин фирменной рыбной продукции, купим вкусненького домой!
Прибытие во Владивосток ориентировочно к 19:30.
На маршрут: маленький коврик для отдыха, вода и яблоко в дорогу, купальник и пляжные тапки.
Одежда и обувь – спортивные, по погоде.
Переезд в Хасанский район
Завтрак в гостинице.
Утром освобождение номеров, выселение из гостиницы.
11:00 Трансфер на авто/автобусе в Хасанский район, в пути 190 км.
С 14:00 размещение в комфортабельном гостиничном комплексе «Тёплое море».
Визитная карточка комплекса — открытый и закрытый бассейны с морской водой, оборудованы гидромассажной зоной и водопадом, глубина от 40 до 150 см подходит для взрослых и малышей.
Панорамное остекление позволяет наслаждаться прекрасными пейзажами бухты независимо от сезона.
Услуги комплекса: ресторан, бар, финская парная и турецкая баня (хамам), фитнес-зал, солярий, бильярдный зал (русский и американский бильярд), настольный теннис, детская комната для игр.
На территории гостиничного корпуса: летняя терраса, качели, места для шашлыков и барбекю с мангалом, детские площадки, питомник с оленями и козами, роллердром, площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, большой теннис.
Морская прогулка по Славянскому заливу
Завтрак в гостинице.
Морская прогулка по Славянскому заливу, вдоль необитаемых островов.
Красивые гроты, скалы, птичьи базары, морские панорамы и лежбище тюленя ларги.
Продолжительность 1-1.5 часа.
Свободное время: купание в бассейне, прогулки по окрестностям вдоль моря, морские панорамы.
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободное время: купание в бассейне, прогулки по окрестностям вдоль моря, морские панорамы.
Переезд во Владивосток
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, выселение из гостиницы «Тёплое море».
12:00 Трансфер на авто/автобусе во Владивосток.
Прибытие во Владивосток ориентировочно к 16:00.
Заселение в гостиницу Владивостока.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Экватор» (8 ночей) и гостиничном комплексе «Тёплое море» (3 ночи).
При размещении в гостиничном комплексе «Тёплое море» оплачивается возвратный депозит 1000 рублей с номера.
Скидка детям до 14 лет и пенсионерам по возрасту – 2100 руб. /чел.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
Гостиница во
Владивостоке (8 ночей)
|Даты тура
|Двухместный номер
|Трёхместный номер
|Одноместный номер
«Экватор» 3*
стандартный номер,
трёхместное в номере Полулюкс
|19 – 30 мая
122 400
116 400
168 000
2 июня – 13 июня, 9 июня – 20 июня, 16 июня
– 27 июня
130 750
120 100
184 750
15 – 26 сентября, 29
сентября – 10 октября
138 000
123 850
201 500
Варианты проживания
Гостиница «Экватор»
Гостиница «Экватор» расположена во Владивостоке, неподалеку от набережной Японского моря. Здесь для гостей представлен широкий спектр услуг.
- одна кровать или две односпальные;
- шкаф;
- письменный стол;
- холодильник;
- ЖК-телевизор;
- чайная станция.
На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi.
В шаговой доступности — кинотеатр «Океан», памятник адмиралу Макарову. Расстояние до аэропорта составляет примерно 38 километров.
Гостиничный комплекс «Тёплое море»
Двухместный стандартный номер (корпус № 1).
2 односпальные кровати или одна широкая двуспальная.
В каждом номере:
- кондиционер;
- ковровое покрытие;
- душевая кабина (ванна);
- сан. узел;
- туалетные принадлежности;
- ТВ плазма;
- чайник;
- чайные приборы;
- мини-бар;
- сейф.
При размещении оплачивается возвратный депозит 1000 рублей с номера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (8 ночей в отеле "Экватор"+ 3 ночи в отеле "Тёплое море")
- Питание, указанное в программе (11 завтраков, 1 обед, 1 дегустация)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Посещение океанариума (трансфер до океанариума и обратно + входной билет)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Дополнительные ночи проживания
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер из аэропорта в отель - 2700 руб. (1-3 пассажира, легковое авто)
- Трансфер из отеля в аэропорт - 2200 руб. (1-3 пассажира, легковое авто)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
При посещении экскурсии на Форт № 7 и морской экскурсии рекомендуем тепло одеваться! На море часты холодные ветра.
Для посещения бассейна возьмите шапочку, сланцы, купальник, мыло, мочалку. Полотенца есть в номерах.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Откуда начинаются экскурсии?
Место встречи указано в программе для каждой экскурсии.
Внимание! Если экскурсия начинается после обеда, то за 1–2 часа до каждой экскурсии приходит смс или WhatsApp-оповещение с телефоном гида.
Если экскурсия начинается с утра, то оповещение будет за день до экскурсии с 16 до 19 часов.
На автобусные экскурсии встреча с группой на Центральной площади города Владивостока у памятника Борцам Революции (у самой высокой фигуры). Рядом адрес: ул. Светланская, д. 22.
Какое питание предусмотрено в туре?
В стоимость тура входит завтрак со второго дня проживания, 1 обед, 1 дегустация.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы. Если в выбранном отеле на ваши даты мест не окажется, вам предложат альтернативные варианты.
Есть ли скидки в туре?
Для детей до 14 лет и пенсионеров по возрасту скидка 2100 руб.
Как добраться из(в) аэропорт?
Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева расположен на удалении 44 км от приморской столицы и в 5 км от центра города Артема.
Добраться из Владивостока в аэропорт можно несколькими способами, но мы расскажем о самых комфортных вариантах.
Такси «Максим», UBER, Яндекс.
Если вы пользуетесь этими сервисами, в настройках меняете локацию города на Владивосток и делаете заявку.
В аэропорту стойка заказа такси расположена на 1 этаже на выходе из здания аэровокзала («Максим», «Примавтолайн», стоимость 1500–2000 руб.).
«Аэроэкспресс» (фирменная электричка).
Владивосток (ж/д вокзал) – аэропорт: 07:01, 09:02, 10:05, 10:50, 11:52, 13:11, 16:22 и 18:03.
Аэропорт – Владивосток: 07:40, 08:41, 10:40, 11:28, 12:30, 14:05, 14:55, 18:00.
Стоимость проезда 280 рублей, в пути 54 минуты.
Информацию об оперативных изменениях в расписании электропоездов уточняйте в справочной службе.
Автобус:
- аэропорт – ж/д вокзал № 107: 08:15, 12:30, 15:55. Остановка расположена напротив выхода из терминала.
- аэропорт – ж/д вокзал № 506 (ежедневно): 09:45, 12:45; № 506 (понедельник-пятница): 08:05, 08:35, 09:05, 11:05, 13:05.