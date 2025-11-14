Мои заказы

Большое путешествие во Владивосток

Приготовьтесь к незабываемым приключениям в Приморье! Вас ждут увлекательные экскурсии, гастрономические открытия и незабываемый отдых.

Вы окунетесь в атмосферу старинного китайского квартала, посетите знаковые места города, такие как Корабельная набережная и
Золотой мост, а также насладитесь великолепными видами на Владивосток с моря! Не упустите возможность исследовать подземелья Форта № 7 Владивостокской крепости и познакомиться с разнообразием морских обитателей в Приморском океанариуме, побывать на живописном Стеклянном пляже и отдохнуть в комфортабельном гостиничном комплексе.

Большое путешествие во Владивосток
Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсия по «Миллионке»

Прибытие во Владивосток.

Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно или за дополнительную плату.

Размещение в гостинице.

Гарантированное заселение в гостиницу с 14:00.

15:00 Сбор группы на Приморском Арбате, у третьего фонтана (рядом адрес: ул. Фокина, д. 5).

15:00 Пешеходная экскурсия по старому китайскому кварталу Владивостока «Миллионке» (исторический центр города). Продолжительность 1,5 часа.

Прибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсия по «Миллионке»
2 день

Обзорная экскурсия по городу. Морская экскурсия по акватории Владивостока

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

10:00–13:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку.

В программе:

  • центральная площадь;
  • маяк;
  • два вокзала (железнодорожный и морской);
  • Корабельная набережная;
  • Адмиральский сквер;
  • арка Цесаревича Николая;
  • музей «Подводная лодка С-56» (снаружи);
  • памятник Муравьеву-Амурскому;
  • видовая площадка;
  • Золотой мост.

Возвращение в центр города.

После обеда — морская экскурсия с экскурсоводом по акватории Владивостока.

Вам откроется великолепный вид на Владивосток с моря!

В программе:

  • бухта Золотой Рог;
  • торговый и рыбный порт;
  • Токаревский маяк;
  • пролив Босфор Восточный;
  • вдоль острова Русский;
  • Русский мост.

Продолжительность 1–1,5 часа. Точное время и место сбора направим за день до экскурсии.

Обзорная экскурсия по городу. Морская экскурсия по акватории Владивостока
3 день

Мастер-класс и дегустация морепродуктов. Экскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепости

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

Посадка в автобус, выезд на гастрономическую экскурсию.

Рассказ о морепродуктах.

Мастер-класс по разделыванию моллюсков.

Знакомство с популярными продуктами Дальнего Востока.

Дегустация морепродуктов (меню дегустации может корректироваться в течение сезона).

14:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

14:00–16:30 (17:00) Экскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепости.

Подземелья Форта № 7 расположены в пригороде Владивостока (в 35 минутах езды от центра).

В помещениях форта летом температура от +10 до +14 градусов по Цельсию. Надевайте тёплые вещи!

Мастер-класс и дегустация морепродуктов. Экскурсия на Форт № 7 Владивостокской крепости
4 день

Пляжи Владивостока

Завтрак в гостинице.

11:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

11:00 Знакомство с самыми популярными пляжами Владивостока.

Бухта Шамора (Лазурная) – 2 км песка, кафе, прокаты.

Пляж Стеклянный – разноцветные стеклышки, обточенные морем, вперемешку с мелкой галькой.

Купальный сезон во Владивостоке с середины июля до середины сентября.

В этот период рекомендуем взять с собой купальник, коврик, пляжные принадлежности.

Будем гулять и купаться в Японском море!

К 18:00 доставка во Владивосток.

Пляжи Владивостока
5 день

Приморский океанариум

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

Доставка в Приморский океанариум, расположенного на острове Русский в бухте Житкова.

В стоимость входит: трансфер до Океанариума и обратно + входной билет.

Приморский океанариум — один из крупнейших океанариумов мира.

Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска.

В левом крыле океанариума находится резервуар с 70-ти метровым подводным тоннелем. В правом крыле расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей.

Среди обитателей Приморского океанариума – представители всех океанов и климатических зон Земли, в том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и др.

Гости самостоятельно осматривают экспозиций Океанариума.

По желанию можно присоединиться к бесплатной экскурсии (расписание можно узнать на стойке администраторов).

Вокруг океанариума прекрасная зона отдыха с выходом к морю.

14:00 Выезд от КПП океанариума, возвращение на Центральную площадь.

Приморский океанариум
6 день

Сафари-парк. Арт-парк «Штыковские пруды»

Завтрак в гостинице.

09:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

С путевой информацией от экскурсовода, доставка в Приморский сафари-парк.

В пути 80 км, ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.

Экскурсия по Сафари-парку с посещением:

  • парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей;
  • парк хищных зверей и птиц.

В Сафари-паре содержатся все животные уссурийской тайги.

Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п. Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям.

Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно. Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).

После осмотра Сафари-парка, доставка в арт-парк «Штыковские пруды».

Отличное место для отдыха – приятная лесная зона, кафе, фотозоны, озера, бассейны для купания, мастер-классы, прокаты.

Ориентировочно к 19 часам возвращение во Владивосток.

Сафари-парк. Арт-парк «Штыковские пруды»
7 день

Музей рыбацкого колхоза «Новый мир». Мыс Таранный. Мыс Полосатик или купание в Уссурийском заливе

Завтрак в гостинице.

08:30 Сбор группы в центральной части города.

Выезд из Владивостока на автобусе, дорога в Шкотовский район.

Знакомство с городом Большой Камень, посещение музея рыбацкого колхоза «Новый мир».

Прогулка на мыс Таранный в бухте Пяти охотников.

Дышим свежим морским и лесным воздухом, любуемся прекрасными панорамами Уссурийского залива и Владивостока.

В ясную погоду вид изумительный! Прекрасные скалы с удивительными легендами. Прогулка занимает около 40 минут.

Обед.

Прогулка по красивому лесу с выходом на мыс Полосатик.

Здесь, где с трёх сторон море, перед вами открывается красивая лагуна и вас переполняет энергия живого моря!

16:00 Отправление во Владивосток.

По дороге заедем в магазин фирменной рыбной продукции, купим вкусненького домой!

Прибытие во Владивосток ориентировочно к 19:30.

На маршрут: маленький коврик для отдыха, вода и яблоко в дорогу, купальник и пляжные тапки.

Одежда и обувь – спортивные, по погоде.

Музей рыбацкого колхоза «Новый мир». Мыс Таранный. Мыс Полосатик или купание в Уссурийском заливе
8 день

Переезд в Хасанский район

Завтрак в гостинице.

Утром освобождение номеров, выселение из гостиницы.

11:00 Трансфер на авто/автобусе в Хасанский район, в пути 190 км.

С 14:00 размещение в комфортабельном гостиничном комплексе «Тёплое море».

Визитная карточка комплекса — открытый и закрытый бассейны с морской водой, оборудованы гидромассажной зоной и водопадом, глубина от 40 до 150 см подходит для взрослых и малышей.

Панорамное остекление позволяет наслаждаться прекрасными пейзажами бухты независимо от сезона.

Услуги комплекса: ресторан, бар, финская парная и турецкая баня (хамам), фитнес-зал, солярий, бильярдный зал (русский и американский бильярд), настольный теннис, детская комната для игр.

На территории гостиничного корпуса: летняя терраса, качели, места для шашлыков и барбекю с мангалом, детские площадки, питомник с оленями и козами, роллердром, площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, большой теннис.

Переезд в Хасанский район
9 день

Морская прогулка по Славянскому заливу

Завтрак в гостинице.

Морская прогулка по Славянскому заливу, вдоль необитаемых островов.

Красивые гроты, скалы, птичьи базары, морские панорамы и лежбище тюленя ларги.

Продолжительность 1-1.5 часа.

Свободное время: купание в бассейне, прогулки по окрестностям вдоль моря, морские панорамы.

Морская прогулка по Славянскому заливу
10 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободное время: купание в бассейне, прогулки по окрестностям вдоль моря, морские панорамы.

Свободный день
11 день

Переезд во Владивосток

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров, выселение из гостиницы «Тёплое море».

12:00 Трансфер на авто/автобусе во Владивосток.

Прибытие во Владивосток ориентировочно к 16:00.

Заселение в гостиницу Владивостока.

Переезд во Владивосток
12 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Экватор» (8 ночей) и гостиничном комплексе «Тёплое море» (3 ночи).

При размещении в гостиничном комплексе «Тёплое море» оплачивается возвратный депозит 1000 рублей с номера.

Скидка детям до 14 лет и пенсионерам по возрасту – 2100 руб. /чел.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Гостиница во
Владивостоке (8 ночей)
Даты тураДвухместный номерТрёхместный номерОдноместный номер
«Экватор» 3*
стандартный номер,
трёхместное в номере Полулюкс
19 – 30 мая

122 400

116 400

168 000

2 июня – 13 июня, 9 июня – 20 июня, 16 июня
– 27 июня

130 750

120 100

184 750

15 – 26 сентября, 29
сентября – 10 октября

138 000

123 850

201 500

Варианты проживания

Гостиница «Экватор»

8 ночей

Гостиница «Экватор» расположена во Владивостоке, неподалеку от набережной Японского моря. Здесь для гостей представлен широкий спектр услуг.

1-2-местный стандартный номер.
В номере:
  • одна кровать или две односпальные;
  • шкаф;
  • письменный стол;
  • холодильник;
  • ЖК-телевизор;
  • чайная станция.

На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi.

В шаговой доступности — кинотеатр «Океан», памятник адмиралу Макарову. Расстояние до аэропорта составляет примерно 38 километров.

Гостиница «Экватор»
Гостиничный комплекс «Тёплое море»

3 ночи

Двухместный стандартный номер (корпус № 1).

2 односпальные кровати или одна широкая двуспальная.

В каждом номере:

  • кондиционер;
  • ковровое покрытие;
  • душевая кабина (ванна);
  • сан. узел;
  • туалетные принадлежности;
  • ТВ плазма;
  • чайник;
  • чайные приборы;
  • мини-бар;
  • сейф.

При размещении оплачивается возвратный депозит 1000 рублей с номера.

Гостиничный комплекс «Тёплое море»
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (8 ночей в отеле "Экватор"+ 3 ночи в отеле "Тёплое море")
  • Питание, указанное в программе (11 завтраков, 1 обед, 1 дегустация)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Посещение океанариума (трансфер до океанариума и обратно + входной билет)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Дополнительные ночи проживания
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер из аэропорта в отель - 2700 руб. (1-3 пассажира, легковое авто)
  • Трансфер из отеля в аэропорт - 2200 руб. (1-3 пассажира, легковое авто)
Место начала и завершения?
Россия, Приморский край, Владивосток
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

При посещении экскурсии на Форт № 7 и морской экскурсии рекомендуем тепло одеваться! На море часты холодные ветра.

Для посещения бассейна возьмите шапочку, сланцы, купальник, мыло, мочалку. Полотенца есть в номерах.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Откуда начинаются экскурсии?

Место встречи указано в программе для каждой экскурсии.

Внимание! Если экскурсия начинается после обеда, то за 1–2 часа до каждой экскурсии приходит смс или WhatsApp-оповещение с телефоном гида.

Если экскурсия начинается с утра, то оповещение будет за день до экскурсии с 16 до 19 часов.

На автобусные экскурсии встреча с группой на Центральной площади города Владивостока у памятника Борцам Революции (у самой высокой фигуры). Рядом адрес: ул. Светланская, д. 22.

Какое питание предусмотрено в туре?

В стоимость тура входит завтрак со второго дня проживания, 1 обед, 1 дегустация.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы. Если в выбранном отеле на ваши даты мест не окажется, вам предложат альтернативные варианты.

Есть ли скидки в туре?

Для детей до 14 лет и пенсионеров по возрасту скидка 2100 руб.

Как добраться из(в) аэропорт?

Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева расположен на удалении 44 км от приморской столицы и в 5 км от центра города Артема.

Добраться из Владивостока в аэропорт можно несколькими способами, но мы расскажем о самых комфортных вариантах.

Такси «Максим», UBER, Яндекс.

Если вы пользуетесь этими сервисами, в настройках меняете локацию города на Владивосток и делаете заявку.

В аэропорту стойка заказа такси расположена на 1 этаже на выходе из здания аэровокзала («Максим», «Примавтолайн», стоимость 1500–2000 руб.).

«Аэроэкспресс» (фирменная электричка).

Владивосток (ж/д вокзал) – аэропорт: 07:01, 09:02, 10:05, 10:50, 11:52, 13:11, 16:22 и 18:03.

Аэропорт – Владивосток: 07:40, 08:41, 10:40, 11:28, 12:30, 14:05, 14:55, 18:00.

Стоимость проезда 280 рублей, в пути 54 минуты.

Информацию об оперативных изменениях в расписании электропоездов уточняйте в справочной службе.

Автобус:

  • аэропорт – ж/д вокзал № 107: 08:15, 12:30, 15:55. Остановка расположена напротив выхода из терминала.
  • аэропорт – ж/д вокзал № 506 (ежедневно): 09:45, 12:45; № 506 (понедельник-пятница): 08:05, 08:35, 09:05, 11:05, 13:05.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

