5 день

Приморский океанариум

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор группы на Центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

Доставка в Приморский океанариум, расположенного на острове Русский в бухте Житкова.

В стоимость входит: трансфер до Океанариума и обратно + входной билет.

Приморский океанариум — один из крупнейших океанариумов мира.

Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска.

В левом крыле океанариума находится резервуар с 70-ти метровым подводным тоннелем. В правом крыле расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей.

Среди обитателей Приморского океанариума – представители всех океанов и климатических зон Земли, в том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и др.

Гости самостоятельно осматривают экспозиций Океанариума.

По желанию можно присоединиться к бесплатной экскурсии (расписание можно узнать на стойке администраторов).

Вокруг океанариума прекрасная зона отдыха с выходом к морю.

14:00 Выезд от КПП океанариума, возвращение на Центральную площадь.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160