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Авторский тур
9 дней
Большое семейное путешествие во Владивосток
Начало: Россия, Приморский край, Владивосток
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
42 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Новогодний Владивосток
Начало: Приморский край, Владивосток
23 июля в 10:00
3 авг в 10:00
от 48 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Привет, Владивосток
Начало: Приморский край, Владивосток
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 17 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Владивосток зимой и весной
Начало: г. Владивосток
31 дек в 10:00
7 янв в 10:00
от 22 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Владивосток за 5 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Владивосток за 4 дня
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 23 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Владивосток за 5 дней. Расширенная программа
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 24 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 26 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Владивосток за 6 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 31 700₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Владивосток за 8 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 36 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга13 мая 2024Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура! В незнакомом городе я все время опасаюсь что-то
- ООльга13 мая 2024Большое спасибо организаторам!
- ТТатьяна14 января 2024Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
- ГГалина3 января 2024Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
- ТТамара12 декабря 2023Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.
- ММоскалёва3 ноября 2023Потрясающее путешествие. Замечательный город, красивые и познавательные экскурсии. Разные локации, хорошо организованы, много свободного времени для собственных исследований. Все экскурсоводы
- ДДмитрий3 октября 2023Здравствуйте. Поездка прошла замечательно! Прям вип:) группа из двух человек в каргополе, из 4 в Архангельске:) гиды на высоте. К проживанию и питанию также вопросов нет. Буду искать у вас новые направления! Спасибо за организацию тура
- ЛЛюдмила3 октября 2023Очень внимательные и вежливые, отличная работа!
- ЛЛюдмила3 октября 2023Отличный тур, нет ни одного замечания! Всё организованно очень чётко! Огромное спасибо!
- ССветлана24 сентября 2023Организация тура и сам тур с самой высокой оценкой: грамотные экскурсоводы, интересные и захватывающие экскурсии. С помощью интересно выстроенной программой тура узнали много интересного о городе Владивосток в прошлом и в современности. Каждый день был наполнен только положительными эмоциями.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Приморский океанариум»
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