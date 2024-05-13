О Ольга Владивосток зимой и весной читать дальше перепутать, не найти. Но благодаря своевременному и четкому информированию все прошло отлично:) Очень понравился город Владивосток! Невероятно морской…. И это чувствуется во всем - от названий улиц до самих жителей. Отдельное спасибо гиду Наталье Александровне за интереснейшие и приятные экскурсии, за подачу материала и отношение. Очень рада, что попала на экскурсии именно к ней)) Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура! В незнакомом городе я все время опасаюсь что-то

О Ольга Владивосток зимой и весной Большое спасибо организаторам!

Т Татьяна Владивосток зимой и весной Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.

Г Галина Привет, Владивосток Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.

Т Тамара Привет, Владивосток Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.

М Москалёва Большое семейное путешествие во Владивосток читать дальше отлично рассказывали, делились знаниями о городе, где вкусно поесть, где, что купить. Хочу вновь вернуться и ещё погулять по этому городу. Потрясающее путешествие. Замечательный город, красивые и познавательные экскурсии. Разные локации, хорошо организованы, много свободного времени для собственных исследований. Все экскурсоводы

Д Дмитрий Большое семейное путешествие во Владивосток Здравствуйте. Поездка прошла замечательно! Прям вип:) группа из двух человек в каргополе, из 4 в Архангельске:) гиды на высоте. К проживанию и питанию также вопросов нет. Буду искать у вас новые направления! Спасибо за организацию тура

Л Людмила Владивосток за 5 дней Очень внимательные и вежливые, отличная работа!

Л Людмила Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря Отличный тур, нет ни одного замечания! Всё организованно очень чётко! Огромное спасибо!