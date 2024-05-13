Приморский океанариум – туры во Владивостоке

Найдено 10 туров в категории «Приморский океанариум» во Владивостоке, цены от 17 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое семейное путешествие во Владивосток
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Большое семейное путешествие во Владивосток
Начало: Россия, Приморский край, Владивосток
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
42 800 за человека
Новогодний Владивосток
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Новогодний Владивосток
Начало: Приморский край, Владивосток
23 июля в 10:00
3 авг в 10:00
от 48 500 за человека
Привет, Владивосток
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Привет, Владивосток
Начало: Приморский край, Владивосток
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 17 950 за человека
Владивосток зимой и весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Владивосток зимой и весной
Начало: г. Владивосток
31 дек в 10:00
7 янв в 10:00
от 22 800 за человека
Владивосток за 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток за 5 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 22 500 за человека
Владивосток за 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Владивосток за 4 дня
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 23 000 за человека
Владивосток за 5 дней. Расширенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Владивосток за 5 дней. Расширенная программа
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 24 300 за человека
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 26 400 за человека
Владивосток за 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Владивосток за 6 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 31 700 за человека
Владивосток за 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Владивосток за 8 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 36 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Владивосток зимой и весной
    Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура! В незнакомом городе я все время опасаюсь что-то
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    перепутать, не найти. Но благодаря своевременному и четкому информированию все прошло отлично:) Очень понравился город Владивосток! Невероятно морской…. И это чувствуется во всем - от названий улиц до самих жителей. Отдельное спасибо гиду Наталье Александровне за интереснейшие и приятные экскурсии, за подачу материала и отношение. Очень рада, что попала на экскурсии именно к ней))

    Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура!Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура!Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура!Хочу выразить большую благодарность за четкую и понятную организацию экскурсий и всего тура!
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Владивосток зимой и весной
    Большое спасибо организаторам!
    Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!
  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Владивосток зимой и весной
    Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
    Экскурсии спланированы очень удобноЭкскурсии спланированы очень удобно
  • Г
    Галина
    3 января 2024
    Привет, Владивосток
    Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
  • Т
    Тамара
    12 декабря 2023
    Привет, Владивосток
    Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.
    Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой
  • М
    Москалёва
    3 ноября 2023
    Большое семейное путешествие во Владивосток
    Потрясающее путешествие. Замечательный город, красивые и познавательные экскурсии. Разные локации, хорошо организованы, много свободного времени для собственных исследований. Все экскурсоводы
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    отлично рассказывали, делились знаниями о городе, где вкусно поесть, где, что купить. Хочу вновь вернуться и ещё погулять по этому городу.

  • Д
    Дмитрий
    3 октября 2023
    Большое семейное путешествие во Владивосток
    Здравствуйте. Поездка прошла замечательно! Прям вип:) группа из двух человек в каргополе, из 4 в Архангельске:) гиды на высоте. К проживанию и питанию также вопросов нет. Буду искать у вас новые направления! Спасибо за организацию тура
  • Л
    Людмила
    3 октября 2023
    Владивосток за 5 дней
    Очень внимательные и вежливые, отличная работа!
  • Л
    Людмила
    3 октября 2023
    Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
    Отличный тур, нет ни одного замечания! Всё организованно очень чётко! Огромное спасибо!
  • С
    Светлана
    24 сентября 2023
    Большое семейное путешествие во Владивосток
    Организация тура и сам тур с самой высокой оценкой: грамотные экскурсоводы, интересные и захватывающие экскурсии. С помощью интересно выстроенной программой тура узнали много интересного о городе Владивосток в прошлом и в современности. Каждый день был наполнен только положительными эмоциями.
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Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Приморский океанариум»

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  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Приморский океанариум" можно забронировать 10 авторских туров от 17 950 до 48 500. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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