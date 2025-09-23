Накануне волшебства. Новогодний тур во Владивосток

Приглашаем в один из самых солнечных городов страны! В этом удивительном туре вы прочувствуете всю палитру уникального по многим параметрам Владивостока, насладитесь морскими пейзажами, красочными закатами и рассветами, посетите лучшие
смотровые парки города и попробуете дальневосточную кухню, а также получите возможность увидеть скрытые процессы создания и подготовки спектаклей Приморской сцены Мариинского театра.

Здесь вы увидите знаменитого тигра Амура, погуляете по узким улицам китайского квартала Миллионка и узнаете его тайны, получите воздушный поцелуй от звезды приморского океанариума – моржа Миши, расслабитесь и обретете новые силы в одном из лучших водных комплексов Владивостока. Стоимость тура без проживания — 75 000 руб. /чел. Стоимость тура с проживанием — от 95 500 руб. /чел.

Накануне волшебства. Новогодний тур во ВладивостокФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Владивосток. Обзорная экскурсия по городу

Самостоятельное прибытие в отель, размещение с 06:00.

Завтрак и отдых.

14:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку.

Владивосток — особое место на карте страны. Вы надолго запомните его чарующие морские виды, приятный соленый воздух, старинный Токаревский маяк и современные мосты.

Вы узнаете, как складывалась история города и чем он живет сегодня. Вы увидите все «визитные карточки» города, покатаетесь на единственном фуникулере на Дальнем Востоке и узнаете, где заканчивается Транссибирская магистраль.

Во время экскурсии вы посетите:

  1. Токаревский маяк – одну из визитных карточек Владивостока. Маяк расположен «на краю земли» на каменистой косе и является одним из старейших на Дальнем Востоке России.
  2. Поднимемся на фуникулере к смотровой площадке, откуда с высоты птичьего полета открывается лучший вид на город и на знаменитый мост через Золотой Рог.
  3. Увидите морской и железнодорожный вокзалы, там вы узнаете, где заканчивается Транссибирская магистраль и чем сейчас живет Владивосток.

17:00 Завершение программы у отеля.

2 день

Мариинский театр

Завтрак по месту проживания.

11:00 Отправление на экскурсию.

Приморская сцена Мариинского театра — один из самых современных театров в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Живописно расположенное на сопках с видом на Японское море, оригинальное здание театра со стеклянным панорамным фасадом стало одной из ярких достопримечательностей Приморья.

Это не просто театр, это культурный центр, где оживают оперы, балеты и симфонические концерты, поражая воображение зрителей.

У вас есть уникальная возможность прогуляться по театру и увидеть скрытые процессы создания и подготовки спектаклей.

Вы посетите костюмерные и бутафорские цеха, увидите работу систем сценической механизации, совершите визит в кулуары оркестра и закулисье Большого зала.

13:00 Ориентировочное время возвращения в гостиницу.

Если вы желаете прикоснуться к прекрасному, то рекомендуем расширить границы и посетить сказочный предновогодний рождественский балет — «Щелкунчик»!

Побывав в закулисье театра, вероятнее всего, вы застанете репетицию и уже через несколько часов увидите результат этой работы на сцене.

В 17:30 мы встретим вас у гостиницы и отвезем на спектакль (билеты оплачиваются дополнительно, смотрите на официальном сайте театра).

Шикарные костюмы, декорации, потрясающая живая музыка и при этом доступные цены!

Многие гости отмечают, что постановка на Приморской сцене превосходит Большую сцену театра Москвы. Воспользуйтесь моментом и ощутите волшебство праздника и сказочных перемен.

3 день

Квартал Миллионка

Завтрак по месту проживания.

11:00 Выезд на экскурсию.

Экскурсия по Миллионке.

В каждом городе есть своя история, и в каждом городе были места, где жили «богатые и бедные, и криминальные личности». Так и во Владивостоке было такое место — стихийно созданный «Китайский квартал», существовавший несколько десятилетий и получивший название в народе «Миллионка».

Через украшенные к новому году арки и потайные узкие переулки, поднимаясь на воздушные мостики — вы пройдете по лабиринтам «чайна-тауна» в самом центре Владивостока.

Вокруг Миллионки ходит много легенд, а истории передаются из уст в уста. Всё дело в том, что с дореволюционных времен на территории Миллионки проживали китайцы. И не просто проживали, а буквально заполоняли каждый квадратный метр свободного жилья.

Это был самый густонаселенный район города, и именно от количества проживающих китайцев и возникло название «Миллионка».

13:00 В завершении экскурсии вы познакомитесь с традиционной китайской кухней, приготовленной китайскими поварами, проникнетесь душой уличной «чифаньки».

14:00 А теперь вернемся в наше время и начнем подготовку к празднованию 2026 года! Ура!

В ресторанах Владивостока не часто можно встретить яркие и шумные новогодние гуляния, тем не менее они есть.

Информацию о том, где можно встретить Новый год, мы направим к концу сентября 2025.

Хороший способ встретить Новый год во Владивостоке 2026 — стать частью народных гуляний, которые длятся не один день, и весь город превращается в одну большую сказку.

4 день

Отдых в водном комплексе

Поздний праздничный завтрак по месту проживания. Первый день Нового года вы посвятите себе!

В 13:30 мы заберем вас от гостиницы, и вы отправитесь в мир, где шум улиц растворяется в лёгком пару, а время обретает иной ритм.

Водный комплекс включает:

  • территорию более 5000 м²;
  • шестнадцать бассейнов — от прохладной морской свежести до тёплых травяных ванн;
  • восемь бань — от мощного жара русской парной до невесомого пара хаммама;
  • четыре релакс комнаты: глиняная, арома, нефритовая, соляная;
  • панорамный ресторан с видами на город, где вкус дополняет шикарные закаты;
  • чайный и коктейльный бары для душевных бесед;
  • массажи от мягких индонезийских техник до глубокой спортивной проработки мышц.

3 часа наслаждения включает в себя посещение всех зон.

За дополнительную плату вы можете пообедать в панорамном ресторане или отправиться на СПА-процедуры.

5 день

Приморский океанариум и смотровые площадки

Завтрак по месту проживания.

10:00 Одеваемся тепло и отправляемся любоваться панорамой города с высоты!

Владивосток — город, изобилующий сопками и вообще отличающийся приличными перепадами высот. По этой причине его часто называют «российским Сан-Франциско».

Первой остановкой станет Тюменская сопка (182 метра), где раскинулся Нагорный парк. Современное общественное пространство и один из самых дорогих парков России.

Вы узнаете о том, кто его построил и почему его так любят местные жители. Отсюда открывается панорамный вид на Золотой мост, бухту Золотой Рог и остров Русский.

Затем вы отправитесь в Первомайский район, где расположена сопка Бурачка (138 метров) – одна из самых ярких вершин Владивостока!

С нее открывается отличный вид на бухту Золотой Рог и Золотой мост, а также бухты Диомид и Улисс. Кроме того, эти места очень фотогеничны за счет яркой лестницы, ведущей к смотровой площадке.

После ярких эмоций отправляемся на обед.

12:30 Блюда дальневосточной кухни с уникальными вкусами, интересной историей и красивой подачей, которые оставляют яркие впечатления! Вас ожидает уха приморская, салат с крабом, морские ежики и гребешок, а также второе блюдо на выбор: мясо или рыба.

14:00 Приморский океанариум на острове Русский — крупнейший в России и один из самых современных в Азии. Это не просто музей морской фауны, а научно-образовательный комплекс, где сочетаются технологии, экология и впечатляющее шоу.

С помощью экскурсоводов вы совершите увлекательное путешествие по экспозициям Приморского океанариума, узнаете новые факты о живой природе, увидите самых-самых: маленьких, больших, красивых, уникальных обитателей.

15:00 Посещение водного шоу в дельфинарии океанариума.

В представлении участвуют разные артисты: морж Миша, тихоокеанские афалины Сэм и Эмми, Боня, Ёся и Вася, тихоокеанский белобокий дельфин Смоки. Наставники любят и ценят своих подопечных, а они очень милые и талантливые!

15:40 После шоу вы продолжите знакомство с экспозициями океанариума — это большая и сказочная морская страна!

17:30. Ориентировочное время возвращения в гостиницу.

Обращаем ваше внимание на то, что в программе демонстрации навыков морских млекопитающих возможны изменения в связи с проявлением у животных сезонных биологических процессов: размножение, линька и т. д., которые могут влиять на их желание выполнять те или иные элементы.

6 день

Остров Русский. Мореферма и форты

Завтрак по месту проживания.

10:00 Выезд на программу.

Остров Русский — крупнейший остров в заливе Петра Великого Японского моря. Не так давно он был базой Тихоокеанского флота России и режимной территорией, теперь он открыт для посещения.

В ходе экскурсии вы полюбуетесь красотами зимней приморской природы, познакомитесь с удивительной историей острова и увидите его развитие.

Вы услышите историю Владивостокской крепости, посетите форт Поспелова и насладитесь лучшим видом на самый длинный в мире вантовый мост с Новосильцевской батареи.

Поездка по двум мостам до Русского острова через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный. По пути проезжаем половину острова, всю его асфальтированную часть, и видим всё самое главное, сворачивая в самую глубь острова.

Первое, что приходит в голову, когда думаешь о Владивостоке, — крабы, гребешки, устрицы и трепанг. Верно!

Японское море уникально благодаря своему биологическому разнообразию. Оно соединяется с океанами довольно мелководными проливами и само по себе является маленькой моделью отдельного океана.

Благодаря тёплым течениям в Японском море можно увидеть так называемых южных мигрантов, которые обычно водятся в южных морях.

Вы посетите ферму по выращиванию морских моллюсков.

Увидите основной цех и познакомитесь с технологией искусственного разведения Дальневосточного трепанга, мидий, устриц и гребешков.

Завершите знакомство с фермой сытным обедом и дегустацией устриц и гребешков!

От бухты Воевода мы держим путь к знаменитым фортам.

По пути сделаем небольшую остановку на смотровой площадке и полюбуемся одним из красивейших мысов острова – Вятлина.

После погружения в подводный мир вы отправитесь знакомиться с военно-исторической частью острова, ведь Русский – это «щит» города и важный стратегический объект крепости Владивосток.

Восхитительный вид на бухту Новик, пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог — всё это форт Поспелова.

Вы узнаете, почему этому укреплению дали имя князя Дмитрия Донского и как подобные сооружения показали себя во время Русско-японской войны, заглянете в казармы и пройдете по подземным ходам…

Новосильцевская батарея расположена на мысе Новосильского и относится к восточному фронту берегового фронта Владивостокской крепости. Предназначена для защиты Скрыплевского рейда и прохода на внутренний рейд Владивостока с восточной стороны.

Сейчас это не просто батарея, но и лучшие виды на Русский мост!

16:30 Ориентировочное возвращение в отель.

7 день

Сафари-парк и Стеклянная бухта

Завтрак по месту проживания.

10:00 Выезд на экскурсию.

11:00 Экскурсия в Сафари-парке.

С приходом зимы Сафари-парк в Шкотовском районе преображается. Природа тут погрузилась в сон, но дикому зверью – не до зимней спячки. Местные обитатели бодрствуют, мирно потягиваются на солнышке и удивляют посетителей.

Помните дружбу тигра Амура и козла Тимура? Именно в этом парке разворачивалась эта легендарная история!

В сафари парке содержатся все животные уссурийской тайги. Всё как в природе, без решёток! Можно сфотографироваться со зверями, а также покормить и погладить ручных животных.

Более десятка копытных, пострадавших от браконьеров, обрели здесь второй дом, доставляя радость своей красотой и грацией гостям со всей России.

Вы посетите:

  • парк тигров. На этой территории свободно гуляют 3 тигра (Амур, Тайга, Уссури). Вы гарантированно понаблюдаете за тиграми с моста и без решеток.
  • парк копытных. Ручные олени выходят сами к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно. Свой корм проносить в парк запрещается.
  • парк леопардов. По периметру парка леопардов расположен мост, с шестиметровой высоты которого можно наблюдать леопардов как в природе. Рельеф в Парке леопардов шикарный: крутой каменистый южный склон с природным убежищем-логовом для выведения потомства, много деревьев, есть ровные участки. Рядом со смотровым мостом живописные скалы, вдали видно Японское море.
  • парк взрослых медведей. В парке медведей растут дубы и кустарники лещина с леспедецей. Здесь живут пять гималайских медведя: Чук, Настя, Винни Пух, Топтыжка и два бурых медведя Миша и Маша. Все четыре медведя двух видов гуляют в одном большом парке все вместе каждый день. Еноты, лисички, хищные птицы – об их жизни и повадках вы узнаете из уст профессиональных гидов парка!

13:00 Свободное время на самостоятельный перекус.

По дороге в город вы посетите одну из самых уникальных бухт Приморья! Доводилось ли вам когда-нибудь бывать в месте, откуда берет свое начало радуга? Бухта Стеклянная по праву может стать этим местом, ведь где еще можно увидеть такое обилие разноцветных стеклянных осколков, которые отшлифованы морскими волнами и переливаются на солнце всеми цветами радуги….

Зимой Стеклянная бухта напоминает замок Снежной королевы.

На рельефных скалах замерзают волны, создавая сказочный интерьер. Зелёные стёкла здесь напоминают изумруды, красные – рубины.

В завершении программы мы обязательно заедем на рыбный рынок! Ведь как можно вернуться из Владивостока и не привезти с собой икру, гребешков и краба?

В гостинице для вас подготовлены специальные холодильники и морозильные камеры, увезите с собой дары моря!

17:30 Ориентировочное время возвращения в гостиницу.

Прощаемся с гидом!

8 день

Свободный день. Завершение программы

Завтрак по месту проживания, освобождение номеров в 12:00.

Вот и подошло к концу невероятное зимнее путешествие во Владивосток.

Выбирайте любой удобный для себя рейс, до новых встреч!

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Астория» 3* в г. Владивостоке.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Стоимость
Двухместное размещение (тариф с проживанием)95 500
Доплата за одноместный номер (тариф с проживанием)26 000
Тариф экскурсионный (без проживания)
75 000

Возможно оформление тура с подселением.

Скидка детям от 7 до 14 лет – 4 000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Астория» 3

7 ночей

«Астория» — это современный отель вблизи самого центра Владивостока. Удобное местоположение гостиницы позволит вам без труда добраться в любую точку города.

Отель идеально подходит для тех, кто привык к удобству и желает отдыхать с комфортом, а индивидуальный подход к каждому гостю сделает ваше пребывание в отеле поистине незабываемым.

Двухместный номер. Удобный и практичный номер с двумя отдельными кроватями, с легкостью трансформирующимися в одну сверхширокую, — идеальный выбор для путешествующих вдвоем.

Стильный дизайн и фирменный набор услуг гарантируют Вам комфортабельный отдых. А ортопедические матрасы российского бренда «ORMATEK» обеспечат комфортный сон и восстановление после насыщенного дня.

Площадь — 24 м².

Для комфортного отдыха: фен, халат, тапочки и чайный набор, 1 бутылка воды каждый день для каждого гостя.

Одноместный номер. Уютный и светлый одноместный номер с большой широкой кроватью — оптимальный выбор как для отдыха, так и для деловой поездки.

К услугам гостей всё необходимое и даже больше: от средств связи и ТВ до тапочек. А ортопедические матрасы российского бренда «ORMATEK» обеспечат комфортный сон и восстановление после насыщенного дня.

Площадь — 18 м².

Для комфортного отдыха: фен, халат, тапочки и чайный набор, 1 бутылка воды каждый день.

Ресторан. На первом этаже гостиницы расположен фермерский ресторан «Ogonёk».

Дальневосточная кухня, приготовленная с душой, не оставила равнодушным ни одного гостя!

От отеля до железнодорожного вокзала Владивостока — 10 минут езды, а до международного аэропорта Владивостока — 52 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в номерах со всеми удобствами в гостинице «Астория» 3* (7 ночей)
  • Ранний заезд в отель по прибытию (с 06:00)
  • Питание, указанное в программе (8 завтраков, 3 обеда)
  • Транспорт: микроавтобус «Мерседес» при группе 10+ человек / Toyota Hiace тур класса при группе менее 10 человек
  • Трансфер на спектакль в Мариинский театр
  • Экскурсионная программа (включая входные билеты и экологические сборы):обзорная экскурсия по Владивостоку + поездка на фуникулерепосещение водного комплекса на 3 часа (16 бассейнов, 8 различных бань и саун, ресторан, лаунж с панорамным видом на город и залив) экскурсия по закулисью Мариинского театраэкскурсия "Тайны китайского квартала - Миллионка"большая экскурсия в Сафари парке: парк тигровпарк копытныхпарк леопардовпарк медведейпарк хищных зверей и Парк птицпарк львов - самостоятельная прогулка - свободное время. экскурсия по о. Русскийпосещение фермы марикультурыостановка на смотровой площадке (вид на мыс Вятлина) посещение форта Поспеловапосещение Новосильцевской батареиэкскурсия в Приморском океанариуме и посещение морского представленияпосещение Стеклянной бухтыпосещение рыбного рынка: кальмары, гребешки, икра, крабы и др.) обзорные экскурсии "Владивосток - вид сверху":сопка БурачкаНагорный парк
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Приморский край, Владивосток
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • собираясь в поездку, берите с собой непродуваемую верхнюю одежду, тёплые свитера и носки, флисовую кофту, термобельё, шапку, шарф, перчатки и солнцезащитные очки;
  • отправляясь на прогулку по городу, надевайте удобную обувь (не скользящую!) и берите с собой заряженный телефон. Во Владивостоке много спусков, подъёмов, лестниц, извилистых улочек и тупиков, так что без этих вещей не обойтись;
  • обязательно возьмите с собой дополнительные зарядные устройства (power bank), на морозе техника быстро разряжается;
  • термос для горячего чая;
  • личная аптечка.
Чего ждать от погоды?

Хотя солнечные лучи и голубое небо, а также частое отсутствие снега делают вид из окна подозрительно летним, не стоит поддаваться.

Повышенная влажность и ветер усиливают ощущение холода так, что -10 °С кажутся похожими на -20 °С, поэтому в прогнозе вы будете видеть «ощущается как».

Правильно подготовьтесь, чтобы получить максимум удовольствия от поездки!

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право на возможные изменения в программе!

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы по объективным причинам.

Компания не может влиять на возможные задержки, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, пробками на дорогах, дорожными работами и прочими, не зависящими от компании ситуациями.

В периоды ухудшения погоды (тайфуны, заносы на дорогах, очень высокие температуры воздуха, ливни, наводнения, туман и пр.) компания оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять объекты на другие, а при невозможности замены — исключать из программы объекты (с последующим возвратом стоимости посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может угрожать безопасности туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем порядке.

Какие рестораны можно посетить?

Дальневосточная кухня очень разнообразна – настоящее гастрономическое путешествие!

  1. Zuma – обязательно бронировать стол заранее – паназиатская кухня.
  2. Супра – подойдет для празднования дня рождения. Доступна только живая очередь (получаете номерок и возвращаетесь к ресторану через 30 минут – 3 часа, вам сообщат об ориентировочном времени ожидания. Грузинский ресторан с приморским акцентом.
  3. Миллионка – рекомендуем бронировать заранее, красивый ресторан азиатской кухни.
  4. Мука и водки – приморская питейная с большим количеством настоек, в меню пельмени и соленья.
  5. Tokyo – японская кухня, суши и роллы.
  6. Umami – любите рамен? Вам сюда!
  7. Ogonek – фермерский ресторан приморской кухни, крабы и ризотто. Расположен в отеле «Астория». В пятницу – воскресенье рекомендуем забронировать стол заранее.
Что необходимо знать перед отправлением в тур?

За 3–5 дней формируется чат группы в WhatsApp, где вы будете получать всю путевую информацию.

Разница в часах с Москвой +7 часов.

По маршруту два места встречи: отель «Астория» и у кинотеатра «Океан».

Турист несет личную ответственность за порчу имущества в гостинице, в автобусе и на объектах показа, нарушение норм поведения, а также опоздание на экскурсию и утерю ценных вещей. При опоздании на экскурсию или при непосещении экскурсии по неуважительной причине оплата за экскурсию не возвращается.

Есть ли скидки на тур?

Скидка детям от 7 до 14 лет – 4 000 руб.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Зоя
23 сен 2025
Все организовано хорошо. Я бы еще добавила в программу посещение музея дальневосточного университета.
Елена
29 авг 2025
"Большая Страна-супер", как всегда организация на высоте!
Оксана
29 авг 2025
Тур был организован хорошо.

