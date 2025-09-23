2 день

Мариинский театр

Завтрак по месту проживания.

11:00 Отправление на экскурсию.

Приморская сцена Мариинского театра — один из самых современных театров в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Живописно расположенное на сопках с видом на Японское море, оригинальное здание театра со стеклянным панорамным фасадом стало одной из ярких достопримечательностей Приморья.

Это не просто театр, это культурный центр, где оживают оперы, балеты и симфонические концерты, поражая воображение зрителей.

У вас есть уникальная возможность прогуляться по театру и увидеть скрытые процессы создания и подготовки спектаклей.

Вы посетите костюмерные и бутафорские цеха, увидите работу систем сценической механизации, совершите визит в кулуары оркестра и закулисье Большого зала.

13:00 Ориентировочное время возвращения в гостиницу.

Если вы желаете прикоснуться к прекрасному, то рекомендуем расширить границы и посетить сказочный предновогодний рождественский балет — «Щелкунчик»!

Побывав в закулисье театра, вероятнее всего, вы застанете репетицию и уже через несколько часов увидите результат этой работы на сцене.

В 17:30 мы встретим вас у гостиницы и отвезем на спектакль (билеты оплачиваются дополнительно, смотрите на официальном сайте театра).

Шикарные костюмы, декорации, потрясающая живая музыка и при этом доступные цены!

Многие гости отмечают, что постановка на Приморской сцене превосходит Большую сцену театра Москвы. Воспользуйтесь моментом и ощутите волшебство праздника и сказочных перемен.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160