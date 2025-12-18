Шесть дней чистого восторга: мосты, цветы, тюлени, гастрономические изыски! В этом туре вы получите
Программа тура по дням
Прибытие во Владивосток. Экскурсия «Панорамы Владивостока»
Прибытие во Владивосток.
Трансфер в гостиницу.
Гарантированное размещение с 14:00.
15:00-18:30 Экскурсия «Панорамы Владивостока» – лучшие виды гарантированы. Мы проведем вас по всем знаковым сопкам Владивостока, чтобы вы сделали фотографии, от которых захватит дух у ваших друзей!
Остров Русский. Приморский океанариум
Завтрак в гостинице.
09:30 Экскурсия на остров Русский.
Познавательная экскурсия с посещением закрытой «Морефермы», где прямо из чанов с морской водой вам достанут гребешка, устрицу, проведут мастер-класс по приготовлению мидий на огне.
Дегустационный обед — эксклюзивный «вкус моря», который не купить в ресторане.
Переезд в бухту Житкова.
Вы посетите Приморский океанариум — шедевр инженерной мысли, один из крупнейших в мире!
Прогулка по 70-метровому подводному тоннелю подарит вам ощущение, будто вы и правда находитесь на дне Японского моря.
Общая площадь внутреннего пространства океанариума — почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска. Здесь расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей.
Среди обитателей Приморского океанариума — представители всех океанов и климатических зон Земли, в том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и другие.
Возвращение во Владивосток к 18:00.
Переезд на юг Приморья. Морское путешествие к тюленям
Завтрак в гостинице.
Сдача номера во Владивостоке.
Мы переезжаем на юг Приморья, чтобы насладиться дикой природой.
08:00 Выезд на маршрут на автобусе, в пути 190 км до пос. Славянка Хасанского района.
Здесь нас ждет морское путешествие к тюленям. На быстроходном катере мы выйдем в залив Петра Великого.
Вы увидите гроты, скалы, лежбище дальневосточных нерп – ларг! А на необитаемом острове вас ждет настоящая рыбацкая уха на костре. Это романтика, которую вы искали!
Возвращение катером в пос. Славянка.
Размещение в гостинице «Паллада» 2*.
Погружение в быт рыбацкого поселка – ужин в местном кафе за дополнительную плату.
Полуостров Гамова
Завтрак в гостинице.
Выезд на внедорожнике на полуостров Гамова.
Мы покажем вам труднодоступный полуостров во время пика цветения рододендрона остроконечного – природного символа Владивостока, занесенного в Красную книгу!
Вы увидите розовые цветочные ковры, о которых жители центральной России даже не догадываются.
Маршрут проходит с остановками на видовых площадках для любования живописными панорамами островов и мысов, бухт и пляжей Морского заповедника.
Обед-пикник в ланч-боксах.
Возвращение во Владивосток к 20:00, размещение в гостинице.
Ботанический сад. Пешеходная прогулка по Миллионке
Завтрак в гостинице.
10:00-13:00 Экскурсия в самый крупный на Дальнем Востоке Ботанический сад.
Островок уссурийской тайги в большом городе, цветники, лес и экологическая тропа. Пышные цветочные ковры на фоне тёмно-зелёных кедров! В мае зацветают тюльпаны, нарциссы, магнолии и рододендроны.
Посещение проверенного рыбного магазина/рынка, где вы сможете приобрести свежайшие, качественные дальневосточные деликатесы (гребешок, краб, икра). Ваш личный «сувенир» из Владивостока!
15:00-17:00 Пешеходная прогулка по мистической Миллионке, контраст между старым и новым Владивостоком. Почувствуй себя героем приключенческого романа!
В лабиринтах старого китайского квартала до сих пор витает шёпот контрабандистов и отголоски золотой лихорадки.
Погружение завершаем традиционной чайной церемонией в атмосферном месте — «Колодец Дракона».
Возвращение в гостиницу.
Свободный вечер для упаковки трофеев и прощального ужина.
Завершение программы
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Возвращаемся домой с энергией, которую не купишь ни за какие деньги!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Владивостока (4 ночи) и гостинице Хасанского района (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения во Владивостоке, руб:
|Двухместный номер
|Трёхместный номер
|Одноместный номер
«Экватор» 3*
Стандартный номер, трёхместное в номере Джуниор Сюит.
|76 450
|76 550
|93 100
«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*
Номер SMART Стандарт, трёхместное в номере SMART Люкс.
|86 200
|90 050
|101 800
Варианты проживания
Гостиница «Азимут Отель Владивосток»
«АЗИМУТ Отель Владивосток» (AZIMUT Hotel Vladivostok) располагается в центре города.
Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется необходимая мебель, телевизор, телефон, небольшой холодильник. Собственный санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной и феном. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка.
Для постояльцев каждое утро сервируется завтрак по системе «шведский стол». В ресторане «Порт Авеню» представлен широкий выбор изысканных блюд, легких закусок и вкуснейших напитков. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер.
В лобби-баре гости могут заказать свежий сэндвич, ароматный кофе и насладиться чтением интересной книги из библиотеки отеля.
В пределах трех километров расположена Спортивная набережная и одноименная гавань, бухта Федорова, Мемориальная подводная лодка С-56, Площадь Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке.
Гостиница «Экватор»
«Экватор» расположен во Владивостоке, неподалеку от набережной Японского моря.
К размещению гостей представлены комфортные и уютные номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В каждой категории есть собственная ванная комната. На территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi.
Вкусно и сытно поесть можно в местном кафе-гостиной либо в ресторане. Поблизости есть различные магазины, супермаркеты и точки быстрого питания.
В шаговой доступности — кинотеатр «Океан», памятник адмиралу Макарову.
Гостиница «Паллада»
«Паллада» — это шестиэтажное здание с охраной, расположенное в курортном поселке Славянка Приморского края.
К размещению гостей представлены одноместные и двухместные номера. В каждом из них имеется комфортабельная мебель, техника, спальными местами, ванной комнатой.
Ежедневно здесь готовят завтраки. На первом этаже «Паллада» располагается одноимённое кафе, вместимостью 35 человек. Также имеется отдельный банкетный зал на 14 персон.
Из развлечений в отеле есть: банный комплекс, хамам, бассейном, бильярдный зал, парковка для машин.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице Владивостока (4 ночи) и Хасанского района (1 ночь)
- Питание, указанное в программе (завтраки со второго дня тура, 3 обеда)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Трансферы: аэропорт-отель - 2700 руб. отель-аэропорт - 2200 руб
- Питание вне программы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем взять с собой в тур удобную одежду и обувь.
Для природных экскурсий рекомендуем иметь спортивную одежду и кроссовки с ребристой подошвой.
В мае во Владивостоке достаточно солнечно, но на морских прогулках очень прохладно. Берите с собой солнцезащитные очки и тёплые куртки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как добраться из(в) аэропорт?
Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева расположен на удалении 44 км от приморской столицы и в 5 км от центра города Артема.
Добраться из Владивостока в аэропорт можно несколькими способами, но мы расскажем о самых комфортных вариантах.
Такси «Максим», UBER, Яндекс.
Если вы пользуетесь этими сервисами, в настройках меняете локацию города на Владивосток и делаете заявку.
В аэропорту стойка заказа такси расположена на 1 этаже на выходе из здания аэровокзала («Максим», «Примавтолайн», стоимость 1500–2000 руб.).
«Аэроэкспресс» (фирменная электричка).
Владивосток (ж/д вокзал) – аэропорт: 07:01, 09:02, 10:05, 10:50, 11:52, 13:11, 16:22 и 18:03.
Аэропорт – Владивосток: 07:40, 08:41, 10:40, 11:28, 12:30, 14:05, 14:55, 18:00.
Стоимость проезда 280 рублей, в пути 54 минуты.
Информацию об оперативных изменениях в расписании электропоездов уточняйте в справочной службе.
Автобус:
- аэропорт – ж/д вокзал № 107: 08:15, 12:30, 15:55. Остановка расположена напротив выхода из терминала.
- аэропорт – ж/д вокзал № 506 (ежедневно): 09:45, 12:45; № 506 (понедельник-пятница): 08:05, 08:35, 09:05, 11:05, 13:05.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право на возможные изменения в программе!
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы по объективным причинам.
Что нужно знать про гостиницу «Паллада» в Хасанском районе?
Проживание в Хасанском районе в гостинице «Паллада» 2*.
Находится в посёлке Славянка, в 190 км от г. Владивостока. Шестиэтажное панельное здание, рассчитанное на размещение 40 человек. Лифта нет, номера для проживания с 3 по 6 этажи.
Диспенсеры для питьевой воды на этаже. Кондиционеры не во всех номерах, заранее не гарантируются.
Стандартный 2-местный номер – две односпальные кровати, большое окно, 2 тумбочки, 2 кресла + журнальный столик, ТВ, холодильник, мини-бар, шкаф, письменный стол, совмещенные душ, туалет, умывальник. В номере ковровое покрытие. Каждый номер укомплектован индивидуальным набором – тапочки, зубная щетка, мыло, шампунь.
На первом этаже кафе, завтрак входит в стоимость номера.