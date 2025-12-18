2 день

Остров Русский. Приморский океанариум

Завтрак в гостинице.

09:30 Экскурсия на остров Русский.

Познавательная экскурсия с посещением закрытой «Морефермы», где прямо из чанов с морской водой вам достанут гребешка, устрицу, проведут мастер-класс по приготовлению мидий на огне.

Дегустационный обед — эксклюзивный «вкус моря», который не купить в ресторане.

Переезд в бухту Житкова.

Вы посетите Приморский океанариум — шедевр инженерной мысли, один из крупнейших в мире!

Прогулка по 70-метровому подводному тоннелю подарит вам ощущение, будто вы и правда находитесь на дне Японского моря.

Общая площадь внутреннего пространства океанариума — почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска. Здесь расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей.

Среди обитателей Приморского океанариума — представители всех океанов и климатических зон Земли, в том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и другие.

Возвращение во Владивосток к 18:00.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160