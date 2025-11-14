1 день

Панорамная экскурсия по сопкам Владивостока

Прибытие во Владивосток.

Самостоятельный трансфер в гостиницу или заказ заранее (за дополнительную плату).

Размещение в гостинице.

Гарантированное заселение с 14:00.

Свободное время.

Отдых.

15:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

Панорамная экскурсия по сопкам Владивостока. Вы проедете по живописным холмам-сопкам, с которых открываются потрясающие панорамы на жилые районы, морской порт, на заливы и мосты.

Владивосток – удивительный город с уникальным ландшафтом. Жилые кварталы тесно зажаты между высокими сопками и морем. Взгляните на Владивосток с высоты птичьего полёта.

