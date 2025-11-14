Вас ждут живописные водопады, заповедные тропы, гастрономические открытия и знакомство с богатой историей Приморья. Погрузитесь в атмосферу Дальнего Востока, где природа и культура создают уникальный симбиоз. Приезжайте и почувствуйте дух приключений!
апр
Программа тура по дням
Панорамная экскурсия по сопкам Владивостока
Прибытие во Владивосток.
Самостоятельный трансфер в гостиницу или заказ заранее (за дополнительную плату).
Размещение в гостинице.
Гарантированное заселение с 14:00.
Свободное время.
Отдых.
15:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
Панорамная экскурсия по сопкам Владивостока. Вы проедете по живописным холмам-сопкам, с которых открываются потрясающие панорамы на жилые районы, морской порт, на заливы и мосты.
Владивосток – удивительный город с уникальным ландшафтом. Жилые кварталы тесно зажаты между высокими сопками и морем. Взгляните на Владивосток с высоты птичьего полёта.
Остров Русский
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока, отправление на остров Русский в бух. Воевода.
10:00 – 14:00 Экскурсия на остров Русский.
Маршрут: центральная площадь – Золотой мост – Русский мост – остров Русский – Новосильцевская батарея – кампус ДВФУ (проездом) – музей «Ворошиловская батарея» – центральная площадь.
По окончании экскурсии возможно посещение:
- университетской набережной на острове Русский в кампусе ДВФУ (красивая прогулочная зона, кафе, прокаты).
- океанариума на острове Русский в бухте Житкова. Билет можно приобрести самостоятельно на сайте/кассе океанариума. Океанариум работает до 20:00.
Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.
Экологические тропы "Кравцовские водопады" и "Тропа леопарда"
Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы Владивостока.
Следующую ночь вы проведёте в гостинице в Хасанском районе. Возьмите с собой на маршрут только необходимые вещи, основной багаж оставьте в камере хранения гостиницы.
09:00 – выезд из города с познавательной информацией от экскурсовода дорога на юг Приморья, в Хасанский район.
Пешеходный маршрут по экологической тропе «Кравцовские водопады». Тропа представляет собой широкий деревянный настил с лестницами, мостиками, видовыми площадками, лавочками и зонами для отдыха.
Переезд в пос. Барабаш.
Комплексный обед в кафе «Павловский посад».
Экскурсия по экологической тропе национального парка «Земля леопарда».
Пешеходная экскурсия по экологической тропе национального парка «Земля леопарда», около 2 часов.
«Тропа леопарда» — визитная карточка национального парка. Тропа снабжена множеством информационных стендов, табличек, интерактивными элементами и видовыми площадками.
Маршрут проходит по участку широколиственного леса, на котором представлено почти все растительное богатство уссурийской тайги.
Ужин в кафе за дополнительную плату.
Вечером размещение в гостинице национального парка «Центральная усадьба».
Полуостров Гамова
Завтрак в ланч-боксе. Освобождение номеров, выселение из гостиницы.
Выезд на внедорожнике на полуостров Гамова – красивейший уголок Хасанского района, самого южного в Приморье.
Маршрут проходит с остановками на видовых площадках для любования живописными панорамами островов и мысов, бухт и пляжей Восточного участка Дальневосточного морского заповедника.
Обед-пикник в ланч-боксе.
Прогулка вдоль побережья полуострова, любование обрывистыми скалами, поросшими вечнозелёными густоцветковыми соснами, видом на легендарный островок «Томящегося сердца».
Знакомство с домом-замком в пос. Витязь и историей семьи Янковских – пионеров освоения Приморья.
Возвращение во Владивосток, размещение в гостинице.
Мастер-класс по разделыванию моллюсков и дегустация, Ботанический сад
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
Посадка в автобус, выезд на гастрономическую экскурсию.
Рассказ о морепродуктах.
Мастер-класс по разделыванию моллюсков.
Дегустация живого гребешка, мидии, морского ежа (меню дегустации может корректироваться по наличию свежих морепродуктов).
За дополнительную плату обед, выбор по меню кафе.
Экскурсия в самый крупный Ботанический сад на территории Дальнего Востока.
Островок уссурийской тайги в большом городе, цветники, лес и экологическая тропа.
Возвращение в центр города ориентировочно в 16:00.
Пешеходная прогулка по Миллионке
Завтрак в гостинице.
10:00 Пешеходная прогулка по старому китайскому кварталу Миллионке.
Место сбора — Приморский Арбат, ул. Фокина, д. 5, у третьего фонтана.
Миллионка — лабиринт дворов-колодцев в самом центре Владивостока.
В начале прошлого века здесь был местный Чайнатаун, населенный «мильоном» китайцев, — самый криминальный квартал портового города.
Дух авантюризма витает здесь до сих пор, а сейчас квартал обживает творческая богема, открывающая магазины модной одежды, кофейни и арт-резиденции и постепенно приводящая в порядок это место.
Свободное время.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
По желанию и за дополнительную плату вы можете продлить свой отпуск во Владивостоке.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Трёхместное
|Двухместное
|Одноместное
|«Экватор» 3*
стандартный номер,
трёхместное в номере Полулюкс
73 600
75 100
93 800
«Версаль» 3*
стандартный номер
–
79 200
101 650
|«AZIMUT-Владивосток» 4*
номер SMART Стандарт,
трёхместное в номере SMART Люкс
95 200
87 600
106 350
Варианты проживания
Гостиница «Азимут Отель Владивосток»
«AZIMUT Отель Владивосток» располагается в центре города.
Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется необходимая мебель, телевизор, телефон, небольшой холодильник. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка.
Для постояльцев каждое утро сервируется завтрак по системе «Шведский стол». В ресторане «Порт Авеню» представлен широкий выбор изысканных блюд, легких закусок и вкуснейших напитков. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер.
В отеле созданы все условия для делового общения. Просторные конференц-залы «Владивосток», «Берлин», «Москва» и «Санкт-Петербург» отлично подходят для проведения семинаров, презентаций, форумов, конференций, совещаний.
В пределах трех километров расположена Спортивная набережная и одноименная гавань, бухта Федорова, Мемориальная подводная лодка С-56. Расстояние до железнодорожного вокзала составит не более одного километра, а до аэропорта — 51 км.
Гостиница «Экватор»
Гостиница «Экватор» расположена во Владивостоке, неподалеку от набережной Японского моря. Здесь для гостей представлен широкий спектр услуг.
К размещению гостей представлены комфортные и уютные номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В каждой категории есть собственная ванная комната. На территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi.
Вкусно и сытно поесть можно в местном кафе-гостиной либо в ресторане. Поблизости есть различные магазины, супермаркеты и точки быстрого питания.
Специально для деловых людей здесь оборудовано несколько конференц-залов. Все они подойдут для проведения важных переговоров, совещаний и собеседований.
В шаговой доступности — кинотеатр «Океан», памятник адмиралу Макарову. Расстояние до аэропорта составляет примерно 38 километров.
Гостиница «Версаль»
Отель «Версаль» расположен во Владивостоке. Для отдыхающих предоставляются все условия для размещения в сочетании с высоким уровнем обслуживания.
Уютные номера выполнены в классическом стиле и светлых тонах, что позволяет почувствовать комфорт в период размещения. Все комнаты оснащены необходимой мебелью и техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники. Из окон открывается живописный вид на город.
Для питания гостей в номерах имеется мини-холодильник. Доступна доставка еды и напитков специализированными службами. В непосредственной близости имеются продуктовые магазины, рестораны и кафе.
Для проведения различных мероприятий оборудован просторный конференц-зал.
За территорией отеля проживающие могут отправиться на пешие прогулки по природным паркам. Неподалеку расположен дельфинарий для посещения всей семьей. Расстояние до международного аэропорта составляет около 450 км, до ж/д вокзала — менее 3 км.
Гостиница «Центральная усадьба»
Гостиница «Центральная усадьба», пос. Барабаш, номер Джуниор.
В номере одна большая комната, поделённая на зоны: столовая, прихожая, зона отдыха с диваном, санузел в номере.
В номере две кровати или одна большая семейная кровать.
Диван раскладывается и может быть использован для размещения 1 или 2 гостей в номере дополнительно.
В номере кондиционер, ТВ, чайник, кружки, мини-холодильник, обеденный стол, стулья, шкаф, журнальный столик.
В ванной комнате: мыло, шампунь, гель, полотенца, тапочки.
Завтрак предоставляет кафе посёлка, в гостинице нет кафе/ресторана.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранного уровня во Владивостоке (5 ночей), 1 ночь в Хасанском районе
- Питание, указанное в программе тура (6 завтраков, 2 обеда, дегустация моллюсков)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивосток и обратно
- Питание не указанное в программе
- Трансфер аэропорт - отель - 2 500 руб
- Трансфер отель - аэропорт - 2 000 руб
- Дополнительные экскурсии (по желанию)
- Посещение океанариума - билет можно приобрести самостоятельно на сайте/кассе океанариума
- Дополнительные ночи проживания (под запрос)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплые вещи на случай холодной или ветреной погоды;
- одежда и обувь должны быть разношены, не новые;
- возьмите с собой дождевик, сменную одежду, которую оденете после маршрута (ее можно оставить в автобусе);
- плащ от дождя/морских брызг;
- кроссовки или туристические ботинки для походов;
- сменную обувь и носки на случай промоченных ног;
- принадлежности для личной гигиены;
- индивидуальные лекарства, если имеете какие-либо заболевания;
- фотоаппарат (упакованный в непромокаемый кофр);
- купальник и маленькое полотенце;
- крем от загара.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право на возможные изменения в программе!
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы по объективным причинам.
Как добраться из(в) аэропорт?
Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева расположен на удалении 44 км от приморской столицы и в 5 км от центра города Артема.
Добраться из Владивостока в аэропорт можно несколькими способами, но мы расскажем о самых комфортных вариантах.
Такси «Максим», UBER, Яндекс.
Если вы пользуетесь этими сервисами, в настройках меняете локацию города на Владивосток и делаете заявку.
В аэропорту стойка заказа такси расположена на 1 этаже на выходе из здания аэровокзала («Максим», «Примавтолайн», стоимость 1500–2000 руб.).
«Аэроэкспресс» (фирменная электричка).
Владивосток (ж/д вокзал) – аэропорт: 07:01, 09:02, 10:05, 10:50, 11:52, 13:11, 16:22 и 18:03.
Аэропорт – Владивосток: 07:40, 8:41, 10:40, 11:28, 12:30, 14:05, 14:55, 18:00.
Стоимость проезда 280 рублей, в пути 54 минуты.
Информацию об оперативных изменениях в расписании электропоездов уточняйте в справочной службе.
Автобус:
- аэропорт – ж/д вокзал № 107: 08:15, 12:30, 15:55. Остановка расположена напротив выхода из терминала.
- аэропорт – ж/д вокзал № 506 (ежедневно): 09:45, 12:45; № 506 (понедельник-пятница): 08:05, 8:35, 9:05, 11:05, 13:05.