«Восточный Париж» — именно такое имя получил китайский Харбин за свой уникальный вид и неповторимые природные пейзажи. Этот город поражает обилием развлечений, которые готов предложить своим гостям круглогодично.



Летом — это настоящий цветущий сад, наполненный зеленью и цветами, а зимой — полноценный курорт, готовый предложить своим гостям многочисленные развлечения: катание на коньках и лыжах, фестивали ледовых скульптур и многое другое!