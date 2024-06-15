Приморская Исландия и кавер-концерт

Вас ждут красоты полуострова, удивительно схожие с пейзажами Исландии, сырный пикник, потрясающие фото, маяк Бюссе, базальтовые столбы, удивительной формы кекуры и минимум пеших маршрутов.

Насладившись природой, вы отдохнете в уютном, тихом
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поместье с бассейном, барбекю и баней, а десертом вечера станет живая музыка кавер-исполнителей.

И это еще не все! Утром вы отправитесь в живописную бухту Гротовая и на остров Черепа, фотолокации из гротов и пляжный отдых.

Приморская Исландия и кавер-концерт
Приморская Исландия и кавер-концерт
Приморская Исландия и кавер-концерт
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что вас ожидает:

  • Полуостров Брюса
  • Маяк Бюссе
  • Базальтовые столбы
  • Кекуры "Пьющий верблюд", "Парящая черепаха"
  • Бухта Гротовая
  • Остров Черепа

Описание тура

Что вас ожидает:

  • Экскурсия на полуостров Брюса (маяк Бюссе, базальтовые столбы, кекуры, сырный пикник, обед из собственных продуктов).
  • Проживание в поместье (уже включено в стоимость).
  • Барбекю, баня, бассейн, качели и кавер-концерт в музыкальном зале поместья.
  • Экскурсия в бухту Гротовая и к острову Черепа (посещение гротов), пляжный отдых.

С субботы по воскресенье

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Полуостров Брюса
  • Маяк Бюссе
  • Базальтовые столбы
  • Кекуры "Пьющий верблюд", "Парящая черепаха"
  • Бухта Гротовая
  • Остров Черепа
Что включено
  • Трансфер
  • Проживание в комфортном поместье
  • Экскурсия на полуостров Брюса
  • Сырный пикник
  • Бассейн
  • Баня
  • Барбекю
  • Кавер-концерт
  • Экскурсия и пляжный отдых в бухте Гротовая
  • Музыкальная беседка
Что не входит в цену
  • Завтрак, обед, ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Светланская, д. 31
Завершение: ул. Светланская, 31
Когда и сколько длится?
Когда: С субботы по воскресенье
Экскурсия длится около 1 дня 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • За сутки до тура мы создадим группу в вотсап
  • Где подробно доведем информацию по сбору и транспорту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владивостока

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