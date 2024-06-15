Вас ждут красоты полуострова, удивительно схожие с пейзажами Исландии, сырный пикник, потрясающие фото, маяк Бюссе, базальтовые столбы, удивительной формы кекуры и минимум пеших маршрутов.
Насладившись природой, вы отдохнете в уютном, тихом
Насладившись природой, вы отдохнете в уютном, тихом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что вас ожидает:
- Полуостров Брюса
- Маяк Бюссе
- Базальтовые столбы
- Кекуры "Пьющий верблюд", "Парящая черепаха"
- Бухта Гротовая
- Остров Черепа
Описание тура
Что вас ожидает:
- Экскурсия на полуостров Брюса (маяк Бюссе, базальтовые столбы, кекуры, сырный пикник, обед из собственных продуктов).
- Проживание в поместье (уже включено в стоимость).
- Барбекю, баня, бассейн, качели и кавер-концерт в музыкальном зале поместья.
- Экскурсия в бухту Гротовая и к острову Черепа (посещение гротов), пляжный отдых.
С субботы по воскресенье
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Полуостров Брюса
- Маяк Бюссе
- Базальтовые столбы
- Кекуры "Пьющий верблюд", "Парящая черепаха"
- Бухта Гротовая
- Остров Черепа
Что включено
- Трансфер
- Проживание в комфортном поместье
- Экскурсия на полуостров Брюса
- Сырный пикник
- Бассейн
- Баня
- Барбекю
- Кавер-концерт
- Экскурсия и пляжный отдых в бухте Гротовая
- Музыкальная беседка
Что не входит в цену
- Завтрак, обед, ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Светланская, д. 31
Завершение: ул. Светланская, 31
Когда и сколько длится?
Когда: С субботы по воскресенье
Экскурсия длится около 1 дня 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- За сутки до тура мы создадим группу в вотсап
- Где подробно доведем информацию по сбору и транспорту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Владивостока
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