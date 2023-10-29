Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8 лет.
Все участники летних туров должны быть привиты от клещевого энцефалита! Это обязательное условие участия. Последняя вакцинация должна быть выполнена минимум за 1 месяц до приезда в Приморский край
Мы рекомендуем прилететь за день до начала тура, чтобы успеть отдохнуть перед длительным переездом в первый день.
Вы можете смело приобретать билеты, как только менеджер подтвердит вашу заявку и сообщит, что набрано минимальное количество участников. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако более точную информацию необходимо уточнять.
Маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме. Сихотэ-Алинь — это горный регион, и почти каждый треккинг имеет перепад высот! Мы рекомендуем участникам тура заниматься физической подготовкой. Это поможет максимально комфортно чувствовать себя во время треккингов и при подъёмах в горы.
Трансферы осуществляются на джипах «Mitsubishi Delica» / «Toyota Sequoia» / «Toyota Tundra». Но возможны поломки в ходе тура, так как даже исправная и качественная машина не всегда выдерживает 2500 км по дорогам Приморья. В таком случае может быть произведена замена авто либо, если это возможно, ремонт на месте.
Если состояние дорог представляет риск для безопасности участников или может привести к серьёзным поломкам авто и поставить под риск прохождение тура, то водители могут принять решение об изменении программы.
В случае, если погодные условия, состояние дорог, режим работы ООПТ или другие форс-мажорные факторы не позволяют осуществить какую-то из экскурсий в программе, то она будет заменена на одну из альтернативных.
Проживание. В разных местах:
- 1 ночь — на базе отдыха в бухте Триозёрье в 2-4-местных номерах.
- 2 ночи — в 2-местных палатках в обустроенном кемпинге в бухте Петрова. На территории есть горячий душ, туалет, баня.
- 1 ночь — на кордоне Лазовского заповедника в 6-местных домиках с двухъярусными кроватями и общими удобствами на улице и баней.
- 2 ночи — в гостинице посёлка Кавалерово в 2-3-местных номерах с удобствами.
- 4 ночи — на экобазе «Сихотэ-Алинь» в 2-4-местных номерах. Удобства общие.
1-местного размещения нет. Если вы едете парой/с семьёй/друзьями, вас поселят вместе. Если вы едете в одиночку, вас разместят с другими участниками одного пола. Исключение: ночёвка на кордоне Лазовского заповедника в 6-местных домах.
Питание. В стоимость входят 10 завтраков, 7 обедов-перекусов, 5 ужинов. Остальное питание в кафе за свой счёт.
Уровень сложности. Тур подойдёт людям в хорошей физической форме, способным проходить пешком по 4-15 км в день.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа тура по дням
Бухта Триозёрье, мыс Лапласа, база отдыха
Встречаемся во Владивостоке, далее трансфер в Партизанский район Приморского края. Поедем в бухту Триозёрье с белым песком и бирюзовой водой. Здесь можно будет искупаться и заняться снорклингом. Совершим треккинг к мысу Лапласа. После — размещение на базе отдыха.
Всего за день проедем на авто 325 км, пройдём пешком 11 км.
Парк Драконов
После завтрака отправимся в село Чистоводное, где посетим парк Драконов (Приморские столбы) — заповедник, привлекающий удивительными скальными образованиями, некоторые из которых достигают нескольких десятков метров в высоту. Горные вершины в результате эрозии превратились в причудливые каменные столбы и замки. Статуи невероятных птиц и драконов возвышаются над кедрово-дубовым лесом. Вы совершите треккинг с остановками на видовых точках, осмотрите первого «дракона» и подниметесь на второго.
Сегодня вы вдоволь налюбуетесь чарующими видами, гранитными скалами и панорамами гор Сихотэ-Алиня. Ночь проведём в домике на кордоне Лазовского заповедника (бухта Тачингоуза).
Всего за день проедем на авто 185 км, пройдём пешком 7 км.
Остров Петрова: прогулки, купание, снорклинг и сапсёрфинг
Сегодня отправимся на остров Петрова, который является частью Лазовского заповедника и представляет собой уникальную зону со своеобразными природными условиями. Здесь растёт особая островная тисовая роща, каких в мире единицы. Сначала на моторной лодке домчим до острова, а после вместе с гидом прогуляемся по экотропе. Остров Петрова — это естественный ботанический сад, где произрастает более 300 видов представителей местной флоры: ценные целебные растения — лимонник, элеутерококк, женьшень; орхидеи и дикого винограда, липовые и грабовые деревья, можжевельник, а также корейский кедр.
Вторую половину дня посвятим прогулке по экотропе в бухте Петрова с посещением питомника с маньчжурскими оленями, которых можно будет покормить. Со смотровой площадки полюбуемся видами на острова Бельцова и Петрова. Затем будем купаться в море, изучать подводный мир и кататься на сапах. Маски и трубки, сапборды (2 шт.) и спасжилеты включены в стоимость.
Всего за день пройдём пешком 5 км.
Если по погодным условиям экскурсия на остров не состоится (решение принимает ответственный за катерную доставку до острова сотрудник заповедника), она будет заменена на маршрут в Лазовском заповеднике «Тропой тигра — бухта Песчаная».
На бухте Петрова возможно заказать баню, сказать о вашем желании просьба в первый день программы (баня оплачивается отдельно — по времени от 5000 рублей за 2 часа).
Бухта Тачингоуза
В этот день вы проснётесь в красивейшей бухте Приморского края. Бухта Тачингоуза в переводе с китайского — большая зелёная падь, её протяжённость — около 1,5 км, берег и дно песчаные, на пляже тихо и безлюдно. В левой части — группа кекуров и камней, придающих этому месту ещё большую живописность. Вы погуляете по берегу, отдохнёте, желающие искупаются и займутся снорклингом, а вечером соберёмся у потрескивающего костра.
Всего за день — 7 км пешком, 180 км на авто.
Мыс Четырёх скал
Начнём день со встречи восхода, затем переедем в центральное Приморье. По дороге вы насладитесь видами горных рек и Сихотэ-Алиня, увидите заливы Святой Ольги и Владимира.
По приезде прогуляемся до мыса Четырёх скал, одного из самых впечатляющих мысов Приморского края. Вы рассмотрите отвесные скалы, увидите лежбища нерп и поляны горных цветов.
Ночёвка в гостинице в п. Кавалерово. Всего за день — 3 км пешком, 300 км на авто.
Треккинг по заказнику «Чёрные Скалы», купание в море, пикник на берегу
Утром разместимся в джипах и доедем до заказника «Чёрные скалы», где под надёжной охраной растут нетронутые приморские леса и обитают амурский горал, тигр и маньчжурский олень. Мы прогуляемся по безлюдным мысам и побережью с отвесными разноцветными скалами и поплаваем в море. Вы увидите кекур Белая церковь, чёрные скалы с башнями-останцами. Заглянете в гроты и насладитесь пикником на берегу. Затем доедем до турбазы в посёлке Терней и отдохнём.
Всего за день проедем на авто 260 км, пройдём пешком 15 км.
Восхождение на гору Лысая
После завтрака, вдоль ручья, окружённого нетронутой уссурийской тайгой, по экотропе начнём восхождение на гору Лысая (893 м). Тропа, украшенная резными мостиками, приведёт к таёжной избушке. Здесь мы устроим привал и разожжём костёр. Те, кто не захочет подниматься дальше, останутся у костра и насладятся образами и звуками древнего леса. Остальные отправятся покорять вершину. По дороге будут встречаться курумники, дубравы, каменные берёзы и участки с кедровым стлаником. Вы увидите реликтовые растения, меточные деревья животных. Встречаются здесь и хищные птицы, выдры и изюбры — восточноазиатские олени.
С вершины горы откроется незабываемый вид на горы Сихотэ-Алиня, что в переводе означает «страна горных хребтов и быстрых рек», и Японское море: лагунные озёра и мысы, голубые горы, речные долины и морская гладь. После спуска устроим привал: разожжём костер и перекусим. Затем вернёмся на базу.
Всего за день — 16 км пешком, 40 км на авто.
Озёра Благодатное и Голубичное
В этот день отправляемся в поход вглубь Сихотэ-Алинского заповедника. Маршрут предстоит насыщенный. Вы увидите бухту Удобную, лагунное озеро Благодатное — место обитания большого вида водоплавающих птиц, кекуры Ворота, Горальи скалы с живописным видом на морское побережье и палеовулкан Верблюд. В бухте Голубичная сделаем привал: искупаемся и пообедаем в романтичной избушке на берегу моря.
Обратный путь пройдёт по берегу озера Голубичное, где растут реликтовые водные растения. В этих местах обитает большая популяция маньчжурского пятнистого оленя, встречаются изюбры, кабаны, водные птицы, иногда рыси, медведи, горалы и утки-мандаринки.
Всего за день проедем на авто 40 км, пройдём пешком 15 км.
«Тропа тигров», фотоловушки, Малая бухта
Сегодня мы пройдём треккинговый маршрут по «Тропе тигров». Вы прогуляетесь по уссурийской тайге и увидите уникальные сочетания северной и южной флоры. В фотоловушках вас ждут свежие кадры с тиграми и медведями. Затем — отдых на берегу моря в Малой бухте.
Всего за день — 6 км пешком, 40 км на авто.
Бухта Удобная, мыс Северный (Сихотэ-Алинский заповедник)
Продолжим прогулки по экологическим тропам: в этот день отправляемся в поход вглубь Сихотэ-Алинского заповедника. Пройдём по лугам, усыпанным яркими цветами, тенистым дубравам и лесам. На территории обитают кабаны, для которых здесь обустроили подкормочные площадки и вышки для наблюдения. Мыс Северный известен также тем, что на нём произрастает редкое растение — эдельвейс Палибина, занесённый в Красную книгу, и находится крупнейшее лежбище пятнистых тюленей — ларга. За ними можно понаблюдать с мыса в бинокль.
Затем спустимся в бухту Удобная, где искупаемся и отдохнём. На ночь остановимся в гостинице в Кавалерово.
Всего за день проедем на авто 240 км, пройдём пешком 5 км.
Бухта Дубовая, кекуры Носорог и Голова, возвращение во Владивосток
Утром доедем до посёлка Зеркальное, затем прокатимся по бездорожью до бухты Дубовая, откуда начнётся наш сегодняшний треккинговый маршрут. Прогуляемся по мысам и пляжам с завораживающими видами, полюбуемся кекурами, созданными силами моря — Носорог и Голова.
После отправимся во Владивотсок. По пути вы увидите Арсеньевские места: перевал через осевой хребет Сихотэ-Алиня, Западный Сихотэ-Алинь, реки Уссури, Даубихе и Ли-Фудзин. Сделаем остановку у озера, в котором в июле-августе цветут лотосы. Заглянем на таёжный развал в селе Анучино, где можно купить сувениры.
Всего за день проедем 500 км, пройдём пешком 7 км.
Окончание маршрута — в центре Владивостока. Вы можете остаться в городе (гостиницу в этом случае вы бронируете и оплачиваете самостоятельно) или отправиться в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|170 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в кемпинге в палатках 2 ночи, в домиках на кордоне 2 ночи, на турбазе 4 ночи, в гостинице в пос. Кавалерово 2 ночи
- 10 завтраков, 7 обедов-перекусов, 5 ужинов
- Все групповые трансферы по программе на джипах "Mitsubishi Delica" / "Toyota Sequoia"/ "Toyota Tundra"
- Пропуски в национальные парки и заповедники
- Снорклинг/сапсёрфинг
- Аренда туристического снаряжения (палаток, ковриков, спальников и др.)
- Аренда спутникового телефона на время прохождения маршрута (у гида)
- Сопровождение инструкторами и проводниками на маршрутах
- Помощь и консультации во время подготовки к путешествию
- В заездах с 25.09 и 08.10 в стоимость включено проживание в глэмпинге
Что не входит в цену
- Билеты до Владивостока и обратно
- Завтрак в 1-й день, обеды во 2, 3, 5, 11-й дни, ужин в 1, 5, 6, 9, 10, 11-й дни - около 400 ₽ за прием пищи
- Проживание во Владивостоке накануне 1-го дня тура и после его окончания в 11-й день тура
- Проживание в глэмпинге (по желанию)
- Медицинская страховка от несчастного случая
- Билет на аэроэкспресс
- Личные расходы (трансфер в гостиницу в 11-й день, одноместное размещение в палатках, баня, дополнительные активности и экскурсии и т. д.)
- Все участники летних туров должны быть привиты от клещевого энцефалита! Это обязательное условие участия. Последняя вакцинация должна быть выполнена минимум за 1 месяц до приезда в Приморский край