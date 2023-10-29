Вы побываете в красивейших первозданных местах Приморского края, пройдя путём экспедиций В. К. Арсеньева и Дерсу Узала. Узнаете интересные факты о животных, обитающих на Сихотэ-Алине. Увидите тюленей, если повезёт, встретите

животных и птиц, занесённых в Красную книгу. Полюбуетесь редкими растениями и реликтовыми деревьями, стремительными водопадами и скалами причудливых форм. Покорите горные вершины, поплаваете в живописных бухтах, с ветерком покатаетесь по морю на катерах. Почувствуйте себя первооткрывателями!

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При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.

Все участники летних туров должны быть привиты от клещевого энцефалита! Это обязательное условие участия. Последняя вакцинация должна быть выполнена минимум за 1 месяц до приезда в Приморский край

Мы рекомендуем прилететь за день до начала тура, чтобы успеть отдохнуть перед длительным переездом в первый день.

Вы можете смело приобретать билеты, как только менеджер подтвердит вашу заявку и сообщит, что набрано минимальное количество участников. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако более точную информацию необходимо уточнять.

Маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме. Сихотэ-Алинь — это горный регион, и почти каждый треккинг имеет перепад высот! Мы рекомендуем участникам тура заниматься физической подготовкой. Это поможет максимально комфортно чувствовать себя во время треккингов и при подъёмах в горы.

Трансферы осуществляются на джипах «Mitsubishi Delica» / «Toyota Sequoia» / «Toyota Tundra». Но возможны поломки в ходе тура, так как даже исправная и качественная машина не всегда выдерживает 2500 км по дорогам Приморья. В таком случае может быть произведена замена авто либо, если это возможно, ремонт на месте.

Если состояние дорог представляет риск для безопасности участников или может привести к серьёзным поломкам авто и поставить под риск прохождение тура, то водители могут принять решение об изменении программы.

В случае, если погодные условия, состояние дорог, режим работы ООПТ или другие форс-мажорные факторы не позволяют осуществить какую-то из экскурсий в программе, то она будет заменена на одну из альтернативных.