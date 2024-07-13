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1 день 10 часов
Приморская Исландия и кавер-концерт
Начало: Ул. Светланская, д. 31
Расписание: С субботы по воскресенье
13 июля в 09:00
14 июля в 09:00
13 900₽ за человека
2 дня
Навстречу морю, скалам и ветру: индивидуальный тур по северу Приморья
Проводить закат на маяке, надышаться морским воздухом и погадать, на что похожи кекуры
Начало: Владивосток, 5:00
12 июля в 05:00
13 июля в 05:00
78 250₽ за всё до 4 чел.
8 дней
От острова к острову: круиз на паруснике по Японскому морю
Исследовать бухты на яхте, увидеть плавучий космодром и встретить тюленей
Начало: Владивосток, яхт-клуб МГУ имени Невельского, 10:00
14 июля в 10:00
22 июля в 10:00
70 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На выходные»
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