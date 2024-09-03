5 дней
На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
Начало: Владивосток (ост. Баляева или автовокзал)
Расписание: В любой день по договоренности
8 окт в 05:00
10 окт в 05:00
от 19 560₽ за человека
1 день 10 часов
Приморская Исландия и кавер-концерт
Начало: Ул. Светланская, д. 31
Расписание: С субботы по воскресенье, выезд в 9:00
Завтра в 11:00
27 сен в 09:00
13 900₽ за человека
2 дня 2 часа
Восхождение на мистический Пидан
Начало: Холл вашей гостиницы или аэропорт
Завтра в 09:00
27 сен в 09:00
78 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на туры
- ММихаил3 сентября 2024Все очень понравилось
- ММаркова26 августа 2024Чудесная, восхитительная, незабываемая поездка! Экскурсии, колорит, отношение гидов, водителей - всё чудесно! Однозначно, буду рекомендовать и уже активно это делаю
- ВВладимир1 октября 2023Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхтеШикарнее и завораживающе как этот тур ничего не встречал. Отличная команда, великолепные виды и настоящий поход на яхте по островам
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Необычные»
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