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услуги Вашей фирмы и саму поездку всем близким и друзьям! Встретила в Китае людей, у которых друзья детства всю жизнь живут со мной в соседних подъездах! Чудеса случаются! Благодарим от всей души за возможность прикоснуться к чудесному!