Необычные туры по Владивостоку

Найдено 3 тура в категории «Необычные» во Владивостоке, цены от 13 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
На автобусе
29 отзывов
5 дней
На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
Начало: Владивосток (ост. Баляева или автовокзал)
Расписание: В любой день по договоренности
8 окт в 05:00
10 окт в 05:00
от 19 560 за человека
Приморская Исландия и кавер-концерт
1 день 10 часов
Приморская Исландия и кавер-концерт
Начало: Ул. Светланская, д. 31
Расписание: С субботы по воскресенье, выезд в 9:00
Завтра в 11:00
27 сен в 09:00
13 900 за человека
Восхождение на мистический Пидан
Пешая
2 дня 2 часа
Восхождение на мистический Пидан
Начало: Холл вашей гостиницы или аэропорт
Завтра в 09:00
27 сен в 09:00
78 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на туры

  • М
    Михаил
    3 сентября 2024
    На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
    Все очень понравилось
  • М
    Маркова
    26 августа 2024
    На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
    Чудесная, восхитительная, незабываемая поездка! Экскурсии, колорит, отношение гидов, водителей - всё чудесно! Однозначно, буду рекомендовать и уже активно это делаю
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    услуги Вашей фирмы и саму поездку всем близким и друзьям! Встретила в Китае людей, у которых друзья детства всю жизнь живут со мной в соседних подъездах! Чудеса случаются! Благодарим от всей души за возможность прикоснуться к чудесному!

  • В
    Владимир
    1 октября 2023
    Завораживающее Японское море - авторский 7-дневный тур на парусной яхте
    Шикарнее и завораживающе как этот тур ничего не встречал. Отличная команда, великолепные виды и настоящий поход на яхте по островам

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Необычные»

Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На пять дней в Хуньчунь из Владивостока
  2. Приморская Исландия и кавер-концерт
  3. Восхождение на мистический Пидан
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Остров русский
  2. Полуостров Гамова
  3. Сафари-парк
  4. Бухта Астафьева
  5. Бухта Теляковского
  6. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в сентябре 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Необычные" можно забронировать 3 тура от 13 900 до 78 000. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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