В этом путешествии вы сможете увидеть визитные карточки города,
Программа тура по дням
Прибытие во Владивосток. Экскурсия с посещением визитных карточек города
Прибытие во Владивосток.
Самостоятельный трансфер в гостиницу.
Гарантированное заселение с 14:00.
15:00-18:00 Топ-3 визитные карточки Владивостока.
Экскурсия на автобусе с посещением Токаревского маяка – символа морского города, катанием на легендарном фуникулере, лучшие панорамы Золотого моста и бухты Золотой Рог.
Экскурсия на остров Русский. Приморский океанариум
Завтрак в гостинице.
09:30-18:00 Экскурсия на остров Русский.
Погружение в морскую гастрономию! Посещение закрытой морской фермы, завершающееся дегустационным обедом, где вы попробуете свежайшего гребешка и устриц.
Доставка в гигантский Приморский океанариум — один из крупнейших океанариумов мира.
Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска. В левом крыле океанариума находится резервуар с 70-ти метровым подводным тоннелем. В правом крыле расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей.
Среди обитателей Приморского океанариума — представители всех океанов и климатических зон Земли, в том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и другие.
Архитектурное чудо в форме морской раковины!
Самостоятельный осмотр экспозиций, входной билет включен в стоимость.
Возвращение в гостиницу к 18:00.
Сафари-парк. Бухта Стеклянная
Завтрак в гостинице.
10:00 Выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация. В пути 80 км, ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.
Экскурсия по Сафари-парку с посещением:
- парка амурских тигров, дальневосточных леопардов, гималайских медведей и пятнистых оленей;
- парка хищных зверей и птиц;
- парка львов.
В Сафари-парке содержатся животные уссурийской тайги. Люди и животные без решёток, рвов, стёкол.
Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно.
Встреча с хозяевами тайги! Гарантированный контакт с амурскими тиграми и леопардами с близкого расстояния (без решеток).
По оценке журнала «Вокруг Света», Приморский Сафари-парк входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.
Едем на обед на берег моря бухты Шамора.
Обед в кафе за дополнительную плату.
Возвращение в гостиницу к 18:00 с короткой остановкой в бухте Стеклянная. Мы увидим красивое побережье и пляж, где морская галька перемешана с разноцветными стеклышками, обточенными морем.
Завершение программы
Завтрак в гостинице.
Выезд из гостиницы до 12:00.
До новых встреч! Надеемся, эти выходные зарядили вас позитивом до следующей поездки.
Если хотите продлить удовольствие, мы с радостью забронируем для вас дополнительные ночи и индивидуальные экскурсии.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице, либо экскурсионный тариф без проживания.
Скидка детям до 14 лет и пенсионерам по возрасту – 1 700 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
Гостиница во Владивостоке
|Даты тура
|Двухместный номер
|Трёхместный номер
|Одноместный номер
«Моряк» 2*
1-2-местный стандартный номер 3-местное в семейном номере
|Февраль — июнь 2026
|37 200
|36 800
|46 650
«Экватор» 3*
стандартный номер, 3-местное в номере Джуниор Сюит
|Февраль — май 2026
|39 800
|39 900
|49 800
|Июнь 2026
|43 600
|42 450
|57 350
«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*
номер SMART Стандарт, 3-местное в номере SMART Люкс
|Февраль — июнь
2026
|45 700
|48 550
|54 300
|Экскурсионный тур без проживания
|Февраль — июнь
2026
|26 100
Варианты проживания
Гостиница «Экватор»
«Экватор» расположен во Владивостоке, неподалеку от набережной Японского моря.
К размещению гостей представлены комфортные и уютные номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В каждой категории есть собственная ванная комната. На территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi.
Вкусно и сытно поесть можно в местном кафе-гостиной либо в ресторане. Поблизости есть различные магазины, супермаркеты и точки быстрого питания.
В шаговой доступности — кинотеатр «Океан», памятник адмиралу Макарову.
Гостиница «Азимут Отель Владивосток»
«АЗИМУТ Отель Владивосток» (AZIMUT Hotel Vladivostok) располагается в центре города.
Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется необходимая мебель, телевизор, телефон, небольшой холодильник. Собственный санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной и феном. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка.
Для постояльцев каждое утро сервируется завтрак по системе «шведский стол». В ресторане «Порт Авеню» представлен широкий выбор изысканных блюд, легких закусок и вкуснейших напитков. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер.
В лобби-баре гости могут заказать свежий сэндвич, ароматный кофе и насладиться чтением интересной книги из библиотеки отеля.
В пределах трех километров расположена Спортивная набережная и одноименная гавань, бухта Федорова, Мемориальная подводная лодка С-56, Площадь Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке.
Гостиница «Моряк»
«Моряк» располагается в центральной части города Владивостока, в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.
Номера представлены различной категории. В каждом имеется необходимая мебель и техника для комфортного проживания. Также предоставляется постельное белье.
Рядом имеется кафе и ресторан, где можно пообедать или поужинать.
На территории отеля есть бесплатная самостоятельная парковка.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле выбранного уровня (3 ночи), при выборе тарифа с проживанием
- Питание, указанное в программе (завтраки в гостинице со второго дня проживания (при выборе тарифа с проживанием), 1 обед)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в Сафари-парк, океанариум, на мореферму
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Питание, не включенное в программу тура
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные услуги (подробнее в разделе «Важно знать»)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем взять с собой в тур удобную одежду и обувь.
Для природных экскурсий рекомендуем иметь спортивную одежду и кроссовки с ребристой подошвой.
В мае во Владивостоке достаточно солнечно, но на морских прогулках очень прохладно. Берите с собой солнцезащитные очки и тёплые куртки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Мы максимально ценим ваше раннее бронирование и сделаем всё, чтобы программа осталась неизменной. В случае форс-мажорных обстоятельств (погодные условия, режим работы объектов) мы гарантируем, что замена будет равноценной или более интересной.
Как добраться из(в) аэропорт?
Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева расположен на удалении 44 км от приморской столицы и в 5 км от центра города Артема.
Добраться из Владивостока в аэропорт можно несколькими способами, но мы расскажем о самых комфортных вариантах.
Такси «Максим», UBER, Яндекс.
Если вы пользуетесь этими сервисами, в настройках меняете локацию города на Владивосток и делаете заявку.
В аэропорту стойка заказа такси расположена на 1 этаже на выходе из здания аэровокзала («Максим», «Примавтолайн», стоимость 1500–2000 руб.).
«Аэроэкспресс» (фирменная электричка).
Владивосток (ж/д вокзал) – аэропорт: 07:01, 09:02, 10:05, 10:50, 11:52, 13:11, 16:22 и 18:03.
Аэропорт – Владивосток: 07:40, 08:41, 10:40, 11:28, 12:30, 14:05, 14:55, 18:00.
Стоимость проезда 280 рублей, в пути 54 минуты.
Информацию об оперативных изменениях в расписании электропоездов уточняйте в справочной службе.
Автобус:
- аэропорт – ж/д вокзал № 107: 08:15, 12:30, 15:55. Остановка расположена напротив выхода из терминала.
- аэропорт – ж/д вокзал № 506 (ежедневно): 09:45, 12:45; № 506 (понедельник-пятница): 08:05, 08:35, 09:05, 11:05, 13:05.
Есть ли скидки на тур?
Скидка детям до 14 лет и пенсионерам по возрасту – 1 700 руб.
Есть ли услуги за дополнительную плату?
- трансферы:
- аэропорт-отель – 2700 руб. (1-3 пассажира, легковое авто);
- трансфер в аэропорт – 2200 руб. (1-3 пассажира, легковое авто).
- морская экскурсия на катере по бухте Золотой Рог (1 час.) – 1300-1900 руб.;
- «Роскошный ужин по-владивостокски» — мастер-класс от школы дальневосточной кухни, где мы готовим 2-3 блюда из палтуса, гребешка, креветок с шеф-поваром, продолжительность 2,5 часа – 4000-5500 руб.
- праздничный вечер в Приморской филармонии или в Театре оперы и балета (приморская сцена Мариинского театра) – афиша запрашивается, билеты 400-6750 руб.;
- спа-релакс: полная перезагрузка в «Акватории» (16 бассейнов, 8 бань и саун, ресторан с панорамным видом, спа-процедуры), 3 часа – 1600-3900 руб.
Бронирование или покупка билетов на понравившиеся мероприятия заранее!