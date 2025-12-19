3 день

Сафари-парк. Бухта Стеклянная

Завтрак в гостинице.

10:00 Выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация. В пути 80 км, ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.

Экскурсия по Сафари-парку с посещением:

парка амурских тигров, дальневосточных леопардов, гималайских медведей и пятнистых оленей;

парка хищных зверей и птиц;

парка львов.

В Сафари-парке содержатся животные уссурийской тайги. Люди и животные без решёток, рвов, стёкол.

Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно.

Встреча с хозяевами тайги! Гарантированный контакт с амурскими тиграми и леопардами с близкого расстояния (без решеток).

По оценке журнала «Вокруг Света», Приморский Сафари-парк входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

Едем на обед на берег моря бухты Шамора.

Обед в кафе за дополнительную плату.

Возвращение в гостиницу к 18:00 с короткой остановкой в бухте Стеклянная. Мы увидим красивое побережье и пляж, где морская галька перемешана с разноцветными стеклышками, обточенными морем.

