Владивосток за 6 дней

Проведите насыщенный отпуск в Приморском крае! Вас ждет прогулка по историческому кварталу Владивостока и обзорная экскурсия по городу.

Также вы посетите Сафари-парк с животными уссурийской тайги и остров Русский с экскурсией в Океанариум. Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 5 человек круглогодично.
5
3 отзыва
Владивосток за 6 дней
Владивосток за 6 дней
Владивосток за 6 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Сафари-парк
Сафари-парк
Понаблюдаем с виадука, без решёток, за тиграми и леопардами
Приморский океанариум
Приморский океанариум
Посетим шоу дельфинов в одном из самых крупных океанариумов России
Форт Поспелова
Форт Поспелова
Услышим об истории и предназначении форта, а также осмотрим убежище и склад боеприпасов
Владивостокский фуникулер
Владивостокский фуникулер
Прокатимся на уникальном электрическом транспорте

Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владивосток

Прибытие в отель выбранной категории.

Если заезд утром сдача багажа в камеру хранения отеля.

Заселение в номера после 14:00.

Прибытие во ВладивостокПрибытие во ВладивостокПрибытие во ВладивостокПрибытие во ВладивостокПрибытие во ВладивостокПрибытие во ВладивостокПрибытие во Владивосток
2 день

Сафари-парк

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

10:00 Сбор группы у памятника Ленину напротив ж/д вокзала или возле гостиницы проживания.

10:00 Выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация.

В пути ориентировочно 1,5–2 часа в одну сторону.

Экскурсия по Сафари-парку с посещением вольеров:

  • Парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей.
  • Парк хищных зверей и птиц.
  • Парк львов.

В Сафари-паре содержатся все животные уссурийской тайги.

Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п.

Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно.

Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).

По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

Обед в кафе.

Прибытие во Владивосток примерно в 16:00.

Сафари-паркСафари-паркСафари-паркСафари-паркСафари-паркСафари-паркСафари-парк
3 день

Остров Русский. Океанариум. Шоу дельфинов. Новосельцевская батарея. Форт Поспелова

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

09:00 Сбор группы в холле гостиницы или около памятника Ленину напротив ж/д вокзала, выезд автобусом на экскурсию.

Сегодня нас ожидает остров Русский!

И «Русский мост» — с самым длинным в мире наибольшим пролетом, построенным через пролив «Босфор Восточный».

Выезд в Океанариум на острове Русский в сопровождении экскурсовода.

Прибытие в океанариум, экскурсия, посещение шоу дельфинов.

Едем на Новосельцевскую батарею, расположенные под самым мостом, 8 орудийных двориков, за которыми ведется регулярный уход, и где можно безопасно погулять.

Потрясающие фото гарантированы, так как это самый удачный ракурс на мост «Русский».

По дороге посещаем форт Поспелова, где туристам предлагается осмотр убежищ, складов боезапаса и других казематированных помещений.

Гид проведет экскурсию, расскажет его историю, предназначение.

Приезд на ж/д вокзал или в гостиницу.

Свободное время.

Остров Русский. Океанариум. Шоу дельфинов. Новосельцевская батарея. Форт ПоспеловаОстров Русский. Океанариум. Шоу дельфинов. Новосельцевская батарея. Форт ПоспеловаОстров Русский. Океанариум. Шоу дельфинов. Новосельцевская батарея. Форт ПоспеловаОстров Русский. Океанариум. Шоу дельфинов. Новосельцевская батарея. Форт ПоспеловаОстров Русский. Океанариум. Шоу дельфинов. Новосельцевская батарея. Форт ПоспеловаОстров Русский. Океанариум. Шоу дельфинов. Новосельцевская батарея. Форт ПоспеловаОстров Русский. Океанариум. Шоу дельфинов. Новосельцевская батарея. Форт ПоспеловаОстров Русский. Океанариум. Шоу дельфинов. Новосельцевская батарея. Форт Поспелова
4 день

Обзорная экскурсия по Владивостоку

Завтрак в гостинице (если входит в стоимость гостиницы).

10:00 Сбор группы около памятника Ленину напротив ж/д вокзала или в холе гостиницы.

Обзорная экскурсия по Владивостоку.

Выезжаем на Маяк в районе Эгершельда — обзор, история маяка — от экскурсовода.

Можно погулять по Токаревской кошке, по фотографироваться.

Переезжаем на ж/д вокзал, здесь расположены:

  • первый в городе Главпочтамт;
  • 2 основных вокзала — морской и железнодорожный — конечная точка Транссибирской магистрали.

Пешеходная прогулка, в ходе которой — гид расскажет об исторической ценности здания ж/д вокзала.

Можно побывать на видовой площадке морского вокзала, увидеть знаменитую бухту Золотой Рог, пирс куда прибывают круизные лайнеры.

Внутри Морвокзала есть сувенирные лавки, кофейни, туалет.

Далее едем через центральную площадь Владивостока.

Проезжаем мимо памятника архитектуры «Владивостокский ГУМ», «Николаевские Триумфальные ворота».

Спускаемся к мемориальному памятнику «Подводной лодке С-56», экскурсия внутри.

Пешеходная прогулка по 32 причалу, фотографируемся, любуемся дореволюционным кораблем «Красный вымпел», Фрегатами «Паллада» и «Надежда».

Проезжаем мимо Набережной Цесаревича на нижнюю станцию Владивостокского фуникулера, на улицу Пушкинскую.

Фуникулер — уникальный электрический транспорт!

2 вагончика по типу трамвая, вместимостью 40 человек.

Проезжаем 183 метра за 1,5 минуты.

Поднимаемся на верхнюю станцию, где нас ожидает наш автобус, едем на видовую площадку, с прекрасной панорамой на город и мост через бухту «Золотой Рог».

Возвращение на ж/д вокзал или в гостиницу.

Свободное время.

Обзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по Владивостоку
5 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если входит в стоимость гостиницы).

Свободный день.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Отъезд

Завтрак в гостинице (если входит в стоимость гостиницы).

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека (при группе от 5 человек), руб:

ГостиницыКатегория размещенияДвухместное размещениеОдноместное размещение
Моряк
с завтраком		01.01 – 30.04; 01.11 – 31.12
Стандарт3920049700
Эконом3640043900
01.05 – 30.06
Стандарт4210055700
Эконом3870048500
01.07 – 31.10
Стандарт4420059700
Эконом4120051500
Море
без завтрака номера стандарт		01.01 – 28.02; 01.12 – 31.12
Стандарт4390060500
01.03 – 31.05; 11.10 – 31.10
Стандарт4500062800
01.06 – 31.07.
Стандарт4630065800
01.08 – 10.10.
Стандарт4790069000
Экватор01.01 – 28.02
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек31200
01.03 – 31.05; 01.10 – 31.12
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек31700
01.06 – 31.07
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек32200
01.08 – 30.09
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек32700
Экватор
одноместный эконом без завтрака 		01.01 – 28.02
Эконом без завтрака48500
01.03 – 31.05; 01.10 – 31.12
Эконом без завтрака48500
01.06 – 31.07
Эконом без завтрака54500
01.08 – 30.09
Эконом без завтрака60300
Экватор
стандарт номера с завтраком		01.01 – 28.02; 01.12 – 31.12
Вид город4210053300
Вид море4270055600
01.03 – 31.05; 11.10 – 30.11
Вид город4500055700
Вид море4650057400
01.06 – 31.07
Вид город4800063300
Вид море4950066200
01.08 – 10.10
Вид город5270072000
Вид море5440075000
Владивосток
завтрак входит в стоимость номера		01.01 – 31.03; 01.11 – 31.12
Вид город4220052600
Вид море4530058600
01.04 – 30.06; 01.10 – 31.10
Вид город4440056900
Вид море4730062700
01.07 – 30.09
Вид город4990066200
Вид море5290071900
Приморье
с завтраком		01.01 – 31.01; 01.12 – 31.12
С завтраком3600041500
01.02 – 31.05; 01.11 – 30.11
С завтраком3810045600
01.06 – 15.07; 16.09 – 31.10
С завтраком4040050300
16.07 – 15.09
С завтраком4560059700
Жемчужина
завтрак входит в стоимость номера		01.05 – 31.10
С завтраком3880051800
01.03 – 30.04; 01.11 – 30.11
С завтраком3700045500
01.01 – 28.02; 01.12 – 31.12
С завтраком3300038500

Варианты проживания

Гостиница «Моряк» 2

5 ночей

Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.

Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.

Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2

Отель «Экватор» 3

5 ночей

До пляжа можно дойти всего за 3 минуты. Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.

Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море.

Эконом-номера распашонки 2+3 - это двухкомнатный номер (без завтрака).

В первой комнате 2 кровати и во второй 3 кровати туалет с душем на 2 комнаты.

Может быть подселение.

В Экваторе есть эконом номера одноместные, стандарты двухместные и одноместные, супериоры.

Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.

Отель «Жемчужина» 3

5 ночей

До пляжа можно дойти всего за 5 минут. Этот отель расположен в историческом Старом городе, всего в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и порта Владивостока. К услугам гостей ресторан и современные номера с балконом. В отеле работает бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах отеля «Жемчужина» имеется кабельное телевидение, холодильник, рабочий стол и собственная ванная комната.

В ресторане отеля готовят блюда русской кухни, а по утрам сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Жемчужина» 3Отель «Жемчужина» 3Отель «Жемчужина» 3Отель «Жемчужина» 3

Отель «Приморье» 3

5 ночей

До пляжа можно дойти всего за 11 минут. Отель «Приморье» с бесплатным Wi-Fi расположен во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог. Из окон открывается вид на Золотой мост.

В номерах среди удобств кабельное телевидение и собственная ванная комната с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Отель «Приморье» 3Отель «Приморье» 3Отель «Приморье» 3Отель «Приморье» 3

Отель «Море»

5 ночей

Комфортабельный комплекс апартаментов "Море" расположился в самом центре Владивосток. Недалеко находится множество достопримечательностей и железнодорожный вокзал. Гости могут воспользоваться большой парковкой и высокоскоростным интернетом.

К размещению постояльцев подготовлены апартаменты с разным уровнем вместимости. Комнаты оформлены в едином стиле, спокойных тонах, оборудованы необходимой мебелью, спальными местами и современной техникой. Ванная комната укомплектована новой сантехникой и косметическими принадлежностями.

В шаговой доступности от комплекса "Море" находятся разнообразные супермаркеты, кафе, рестораны. Расстояние от международного аэропорта Владивостока составляет 39 км.

Отель «Море»Отель «Море»Отель «Море»Отель «Море»

Отель «Владивосток»

5 ночей

Отель Владивосток расположен в пешей доступности от бухты Золотой рог в г. Владивосток.

В небольших номерах есть необходимая мебель, телевизор и микроволновая печь. На территории есть частная бесплатная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Расстояние до аэропорта 39 км. В пешей доступности ресторан и кафе. Ближайший пляж в 4 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание согласно программе: завтраки, если входят в стоимость гостиницы1 обед
  • Завтраки, если входят в стоимость гостиницы
  • 1 обед
  • Экскурсии во Владивостоке по программе
  • Входные билеты - Владивосток: Океанариум + шоу дельфинов, Мемориальный комплекс С56, фуникулер, входные билеты в Сафари-парк
  • Экскурсовод
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Встреча/проводы в аэропорт (от 5 человек) - 2 000 руб. /чел
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Приморский край, Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Могу ли я поучаствовать в туре, если в моей группе меньше 5 человек?

В программе подсчитана стоимость от 5 человек. Для таких групп мы предоставляем отдельно автобус и гида-экскурсовода. Можем организовать и для группы в 4 человека, возможность уточняйте при бронировании на выбранные даты.

Заявки на участие в туре с группой от 1 до 3 человек мы также принимаем. Но в этом случае группа будет сборной и наша компания оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы.

Возможны ли изменения в программе?

Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы. Если в выбранном отеле на ваши даты мест не окажется, вам предложат альтернативные варианты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
3 окт 2023
Очень внимательные и вежливые, отличная работа!
Т
23 авг 2023
Организация отлично, девочки молодцы! Отвечают на любой вопрос и быстро!
А
13 авг 2023
Хорошая организация. Несмотря на ухудшение погоды, план экскурсии был скорректирован и выполнен.

Тур входит в следующие категории Владивостока

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