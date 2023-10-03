2 день

Сафари-парк

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

10:00 Сбор группы у памятника Ленину напротив ж/д вокзала или возле гостиницы проживания.

10:00 Выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация.

В пути ориентировочно 1,5–2 часа в одну сторону.

Экскурсия по Сафари-парку с посещением вольеров:

Парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей.

Парк хищных зверей и птиц.

Парк львов.

В Сафари-паре содержатся все животные уссурийской тайги.

Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п.

Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно.

Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).

По оценке журнала "Вокруг Света" Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

Обед в кафе.

Прибытие во Владивосток примерно в 16:00.