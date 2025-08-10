2 день

Остров Русский

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

09:00 сбор группы в холе гостиницы или около памятника Ленину напротив ж/д вокзала, выезд автобусом на экскурсию.

Сегодня нас ожидает остров Русский!

И «Русский мост» – с самым длинным в мире наибольшим пролетом, построенным через пролив «Босфор Восточный».

Выезд в Океанариум на острове Русский в сопровождении экскурсовода.

Прибытие в океанариум, экскурсия, посещение шоу дельфинов.

Едем на Новосельцевскую батарею, расположенную под самым мостом, 8 орудийных двориков, за которыми ведется регулярный уход, и где можно безопасно погулять.

Потрясающие фото гарантированы, так как это самый удачный ракурс на мост «Русский».

По дороге посещаем форт Поспелова, где туристам предлагается осмотр убежищ, складов боезапаса и других казематированных помещений.

Гид проведет экскурсию, расскажет его историю, предназначение.

Приезд на ж/д вокзал или в гостиницу.

Свободное время.

