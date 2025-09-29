2 день

Обзорная экскурсия по Владивостоку

Завтрак в гостинице (если входит в стоимость).

В 10:00 сбор группы в холле гостиницы или на ж/д вокзале у памятника Ленину.

Обзорная экскурсия по Владивостоку.

Выезжаем на маяк в районе Эгершельда – обзор, история маяка от экскурсовода.

Можно погулять по Токаревской кошке, по фотографироваться.

Переезжаем на ж/д вокзал, здесь расположены: первый в городе Главпочтамт и 2 основных вокзала – морской и железнодорожный – конечная точка Транссибирской магистрали.

Пешеходная прогулка, в ходе которой гид расскажет об исторической ценности здания ж/д вокзала.

Можно побывать на видовой площадке морского вокзала, увидеть знаменитую бухту Золотой Рог, пирс, куда прибывают круизные лайнеры.

Внутри Морвокзала есть сувенирные лавки, кофейни, туалет.

Далее едем через центральную площадь Владивостока, проезжаем мимо памятника архитектуры «Владивостокский ГУМ», «Николаевские Триумфальные ворота»;

Спускаемся к мемориальному памятнику Подводной лодке С-56 + экскурсия внутри.

Пешеходная прогулка по 32 причалу, фотографируемся, любуемся дореволюционным кораблем «Красный вымпел», фрегатами «Паллада» и «Надежда».

Проезжаем мимо Набережной Цесаревича на нижнюю станцию Владивостокского фуникулера, на улицу Пушкинскую.

Фуникулер – уникальный электрической транспорт!

2 вагончика по типу трамвая, вместимостью 40 человек.

Проезжаем 183 метра за 1,5 минуты.

Поднимаемся на верхнюю станцию, где нас ожидает наш автобус, едем на видовую площадку с прекрасной панорамой на город и мост через бухту «Золотой Рог».

Свободное время.

