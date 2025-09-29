Мои заказы

Владивосток за 5 дней. Расширенная программа на лето-осень

Владивосток за 5 дней
Проведите незабываемый отпуск в Приморском крае! Вас ждёт увлекательное знакомство с красотами его столицы — города Владивосток.

В программе — обзорная экскурсия по городу, посещение острова Русский и день, который вы сможете провести так, как захотите. Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 5 человек круглогодично.
5
3 отзыва
Ближайшие даты:
1
июн19
июн9
июл24
июл3
авг16
авг19
сен

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Прогулка по Миллионке

Прибытие в гостиницу выбранной категории.

Заселение в номера после 14:00.

В 15:00 пешеходная экскурсия с гидом экскурсоводом.

Прогулка по историческому кварталу «Миллионка», скрывающему внутри себя большую историю и целые лабиринты проходов, внутри расположены кафешки, кофейни и небольшие магазинчики.

Гуляем по Арбату и спортивной набережной.

Свободное время.

2 день

Обзорная экскурсия по Владивостоку

Завтрак в гостинице (если входит в стоимость).

В 10:00 сбор группы в холле гостиницы или на ж/д вокзале у памятника Ленину.

Обзорная экскурсия по Владивостоку.

Выезжаем на маяк в районе Эгершельда – обзор, история маяка от экскурсовода.

Можно погулять по Токаревской кошке, по фотографироваться.

Переезжаем на ж/д вокзал, здесь расположены: первый в городе Главпочтамт и 2 основных вокзала – морской и железнодорожный – конечная точка Транссибирской магистрали.

Пешеходная прогулка, в ходе которой гид расскажет об исторической ценности здания ж/д вокзала.

Можно побывать на видовой площадке морского вокзала, увидеть знаменитую бухту Золотой Рог, пирс, куда прибывают круизные лайнеры.

Внутри Морвокзала есть сувенирные лавки, кофейни, туалет.

Далее едем через центральную площадь Владивостока, проезжаем мимо памятника архитектуры «Владивостокский ГУМ», «Николаевские Триумфальные ворота»;

Спускаемся к мемориальному памятнику Подводной лодке С-56 + экскурсия внутри.

Пешеходная прогулка по 32 причалу, фотографируемся, любуемся дореволюционным кораблем «Красный вымпел», фрегатами «Паллада» и «Надежда».

Проезжаем мимо Набережной Цесаревича на нижнюю станцию Владивостокского фуникулера, на улицу Пушкинскую.

Фуникулер – уникальный электрической транспорт!

2 вагончика по типу трамвая, вместимостью 40 человек.

Проезжаем 183 метра за 1,5 минуты.

Поднимаемся на верхнюю станцию, где нас ожидает наш автобус, едем на видовую площадку с прекрасной панорамой на город и мост через бухту «Золотой Рог».

Свободное время.

3 день

Остров Русский

Завтрак в гостинице (если входит в стоимость).

10:00 Сбор группы в холле гостиницы или на ж/д вокзале у памятника Ленину, выезд.

Сегодня нас ожидает остров Русский!

И «Русский мост» – с самым длинным в мире наибольшим пролетом, построенным через пролив «Босфор Восточный».

Едем на Новосельцевскую батарею, расположенные под самым мостом, 8 орудийных двориков, за которыми ведется регулярный уход, и где можно безопасно погулять.

Потрясающие фото гарантированы, так как это самый удачный ракурс на мост «Русский».

По дороге посещаем форт Поспелова, где вам предлагается осмотр убежищ, складов боезапаса и других казематированных помещений. Гид проведет экскурсию, расскажет его историю, предназначение.

Выезд в Океанариум на острове Русский в сопровождении экскурсовода.

Прибытие в океанариум, экскурсия, в 15:00 посещение шоу дельфинов.

Возвращение в город.

4 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

5 день

Отъезд

Завтрак в гостинице (если входит в стоимость гостиницы), свободное время.

В 12:00 освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт.

Вылет.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Обратите внимание! С 01.09 по 09.09.2026 гостиницы заявки не принимают (в этот период проходит форум).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницыМесяцДвухместное размещениеОдноместное размещение
Моряк
с завтраком (6 этажей, лифт отсутствует)		01.04 – 30.06
Стандарт4160054300
Эконом35900
01.07 – 30.10
Стандарт4230057500
Эконом37200
Море
без завтрака		11.10 – 30.11
Стандарт4150058700
01.06 – 31.07
Стандарт4250061000
01.08 – 10.10
Стандарт4370063300
Экватор01.10 – 31.12
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек34000
01.06 – 31.07
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек34500
01.08 – 30.09
Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек35000
Экватор
одноместный номер		01.10–31.12
Эконом без завтрака46900
01.06 – 31.07
Эконом без завтрака51500
01.08 – 30.09
Эконом без завтрака56200
Экватор
стандарт номера с завтраком		11.10 – 30.11
Вид город4220053500
Вид море4340054900
01.06 – 31.07
Вид город4450059600
Вид море4570061900
01.08 – 10.10
Вид город4850066600
Вид море4960068900
«Азимут Владивосток»
завтрак входит в стоимость номера		01.05 – 30.06; 11.10 – 31.10
Вид город4320053700
Вид море4570059100
01.07 – 30.08; 13.09 – 10.10
Вид город4610058900
Вид море4940065800
Приморье
без завтрака		01.06 – 15.07; 16.09 – 31.10
Без завтрака3560045100
16.07 – 15.09
Без завтрака3940052500
Жемчужина
завтрак входит в стоимость номера		01.05 – 31.10
С завтраком5000063000

Варианты проживания

Моряк

4 ночи

Отель «Моряк» находится в самом сердце Владивостока, в непосредственной близости от ключевых объектов городской инфраструктуры.

В отеле представлены номера разных категорий, оснащённые всем необходимым для комфортного проживания. В каждом номере есть мебель и техника, а также предоставляется постельное бельё.

В снэк-баре можно приобрести закуски и напитки. Рядом с отелем работают кафе и ресторан, где можно вкусно поесть.

На территории отеля есть бесплатная самостоятельная парковка.

Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет 500 метров, а до аэропорта — около 38 километров.

Экватор

4 ночи

До пляжа можно дойти всего за 3 минуты. Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.

Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море.

Эконом-номера распашонки 2+3 — это двухкомнатный номер (без завтрака).

В первой комнате 2 кровати и во второй 3 кровати, туалет с душем на 2 комнаты.

В «Экваторе» есть эконом-номера одноместные, стандарты двухместные и одноместные, супериоры.

Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.

Жемчужина

4 ночи

Отель «Жемчужина» 3 звезды находится в историческом центре Владивостока по адресу: улица Бестужева, дом 29. На карте города это место расположено в центре, рядом с городской администрацией.

Здесь гостям предоставляется широкий спектр услуг высокого уровня, которые обеспечивают успешную работу и комфортный отдых.

Для размещения доступны номера различной вместимости и уровня комфорта. В каждом номере есть удобная мебель, электрический чайник и холодильник, телевизор и ванная комната с современной сантехникой. Также в отеле есть камера хранения и гладильная комната.

На территории отеля работают кафе «29 крабов» и бар. Кроме того, гости могут воспользоваться камерой хранения и гладильной комнатой.

В непосредственной близости от отеля находятся железнодорожный и морской вокзалы.

Приморье

4 ночи

«Приморье» — это современный и гостеприимный отель во Владивостоке, расположенный по адресу: ул. Посьетская, д. 20. На карте города его местоположение находится в непосредственной близости от бухты Золотой Рог.

В отеле вас ждут уютные номера, оснащённые всем необходимым для комфортного проживания. В каждом номере есть удобная мебель, современная техника и собственная ванная комната с туалетно-косметическими принадлежностями. Кроме того, в номерах есть мини-бар.

Для гостей отеля работает ресторан, а также множество кафе в шаговой доступности. По запросу предоставляется услуга проката автомобилей.

Железнодорожный вокзал находится всего в 5 минутах ходьбы от отеля. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 38 километров.

Азимут Владивосток

4 ночи

«АЗИМУТ Отель Владивосток» (AZIMUT Hotel Vladivostok) располагается в центре города. В числе удобств Wi-Fi, автостоянка, магазин и банкомат, прачечная, салон красоты, тренажёрный зал, массаж.

Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется необходимая мебель, телевизор, телефон, небольшой холодильник. Собственный санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной и феном. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка.

Для постояльцев каждое утро сервируется завтрак по системе «Шведский стол». В ресторане «Порт Авеню» представлен широкий выбор изысканных блюд, легких закусок и вкуснейших напитков. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер. В лобби-баре гости могут заказать свежий сэндвич, ароматный кофе и насладиться чтением интересной книги из библиотеки отеля.

В отеле созданы все условия для делового общения.

В пределах трех километров расположена Спортивная набережная и одноименная гавань, бухта Федорова, Мемориальная подводная лодка С-56, Площадь Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке. Расстояние до железнодорожного вокзала составит не более одного километра, а до аэропорта 51 км.

Море

4 ночи

В самом сердце Владивостока, в непосредственной близости от железнодорожных путей, находится комфортабельный комплекс апартаментов «Море».

В окрестностях комплекса расположены достопримечательности, а также железнодорожный вокзал.

Для гостей подготовлены апартаменты различной вместимости. Все номера оформлены в едином стиле, в спокойных тонах, и оборудованы необходимой мебелью, спальными местами и современной техникой. В ванных комнатах установлена новая сантехника и предоставлены косметические принадлежности.

В каждом номере есть кухонная зона со всем необходимым для приготовления еды.

В непосредственной близости от комплекса находятся разнообразные магазины, кафе и рестораны. Расстояние до международного аэропорта Владивостока составляет 39 км.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсии во Владивостоке по программе
  • Входные билеты - Владивосток: Океанариум + шоу дельфинов, Мемориальный комплекс С56, фуникулер, Миллионка, Новосельцевская батарея, Форт Поспелова
  • Сопровождающий, экскурсовод
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Встреча-проводы в аэропорт (от 5 человек) - 2 000 руб. /чел
  • Экскурсии и питание которые не входят в программу
Место начала и завершения?
Приморский край, Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы. Если в выбранном отеле на ваши даты мест не окажется, вам предложат альтернативные варианты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
Нина
29 сен 2025
Мне все очень понравилось, цена тура доступная, гиды очень грамотные.
Н
Нина
29 сен 2025
Все очень понравилось, гиды грамотные интересные, цена приемлема для любого гражданина.
Л
Людмила
13 июн 2025
Тур очень понравился. Водители-экскурсоводы приезжали вовремя, все вежливые, очень интересно рассказывали, слушать одно удовольствие. Первый раз встречаем такое, что группы на экскурсии от 3-7 человек. Жаль, что из-за погодных условий
читать дальше

у нас половина экскурсии во второй день сорвалась, но нам за это вернули деньги, что встречается совсем не часто. Очень хороший отель «Море». Отличное местоположение, приветливый персонал, все чистенько. В номере есть все необходимое включая маленький кухонный уголок с холодильником, микроволновкой, плитой и необходимой посудой. Есть даже кран с питьевой водой. В общем, всем советую.

Тур входит в следующие категории Владивостока

