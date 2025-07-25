3 день

Остров Русский. Приморский океанариум. Новосельцевская батарея. Форт Поспелова

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

09:00 Сбор группы в холе гостиницы или около памятника Ленину напротив ж/д вокзала, выезд автобусом на экскурсию.

Сегодня нас ожидает остров Русский!

И «Русский мост» — с самым длинным в мире наибольшим пролетом, построенным через пролив «Босфор Восточный».

На острове Русский в сопровождении экскурсовода.

Едем на Новосельцевскую батарею, расположенные под самым мостом, 8 орудийных двориков, за которыми ведется регулярный уход, и где можно безопасно погулять.

Потрясающие фото гарантированы, так как это самый удачный ракурс на мост «Русский».

По дороге посещаем форт Поспелова, где туристам предлагается осмотр убежищ, складов боезапаса и других казематированных помещений.

Гид проведет экскурсию, расскажет его историю, предназначение.

Выезд в Океанариум.

Прибытие в океанариум, экскурсия, 15:00 — посещение шоу дельфинов.

Отъезд в город.

Свободное время.

