Владивосток за 8 дней

Исследуйте Владивосток и насладитесь Тихоокеанским побережьем! За три дня вы познакомитесь с кварталами города, отправитесь в увлекательное приключение на остров Русский и сделаете красивые фото на фоне живописного маяка, а остальное время посвятите отдыху у моря. Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 5 человек круглогодично.
Ближайшие даты:
12
ноя19
ноя26
ноя3
дек10
дек17
дек24
дек

Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владивосток. Прогулка по «Миллионке», Арбату и спортивной набережной

Прибытие в гостиницу выбранной категории.

Заселение в номера после 14:00.

Пешеходная экскурсия с гидом экскурсоводом.

Прогулка по историческому кварталу «Миллионка», скрывающему внутри себя большую историю и целые лабиринты проходов, внутри расположены кафешки, кофейни и небольшие магазинчики.

Гуляем по Арбату и спортивной набережной.

Свободное время.

2 день

Остров Русский. Океанариум. Новосельцевская батарея. Форт Поспелова

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

09:00 сбор группы в холле, выезд.

Сегодня нас ожидает остров Русский!

И «Русский мост» — с самым длинным в мире наибольшим пролетом, построенным через пролив «Босфор Восточный».

Выезд в Океанариум на острове Русский в сопровождении экскурсовода.

Прибытие в океанариум, экскурсия, посещение шоу дельфинов.

После океанариума едем на набережную ДВФУ, гуляем, фотографируемся.

Едем на Новосельцевскую батарею, расположенные под самым мостом, 8 орудийных двориков, за которыми ведется регулярный уход, и где можно безопасно погулять.

Потрясающие фото гарантированы, так как это самый удачный ракурс на мост «Русский».

По дороге посещаем форт Поспелова, где туристам предлагается осмотр убежищ, складов боезапаса и других казематированных помещений.

Гид проведет экскурсию, расскажет его историю, предназначение.

Далее на автобусе вас провезут на искусственный канал, соединивший бухту Новик и Босфор Восточный.

Прокладка канала началась в 1887 году, ранее там была только узкая протока, разделяющая остров Русский и остров Елена.

Свободное время.

3 день

Обзорная экскурсия по Владивостоку

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Сбор группы в холле в 09:00.

Обзорная экскурсия по Владивостоку.

Выезжаем на Маяк в районе Эгершельда — обзор, история маяка — от экскурсовода.

Можно погулять по Токаревской кошке, пофотографироваться.

Переезжаем на ж/д вокзал, здесь расположены:

  • первый в городе Главпочтамт;
  • 2 основных вокзала — морской и железнодорожный — конечная точка Транссибирской магистрали.

Пешеходная прогулка, в ходе которой гид расскажет об исторической ценности здания ж/д вокзала.

Можно побывать на видовой площадке морского вокзала, увидеть знаменитую бухту Золотой Рог, пирс куда прибывают круизные лайнеры.

Внутри Морвокзала есть сувенирные лавки, кофейни, туалет.

Далее едем через центральную площадь Владивостока.

Проезжаем мимо памятника архитектуры «Владивостокский ГУМ», «Николаевские Триумфальные ворота».

Спускаемся к мемориальному памятнику Подводной лодке С-56, экскурсия внутри.

Пешеходная прогулка по 32 причалу, фотографируемся, любуемся дореволюционным кораблем «Красный вымпел».

Проезжаем мимо Набережной Цесаревича на нижнюю станцию Владивостокского фуникулера, на улицу Пушкинскую.

Фуникулер — уникальный электрический транспорт!

2 вагончика по типу трамвая, вместимостью 40 человек.

Проезжаем 183 метра за 1,5 минуты.

Поднимаемся на верхнюю станцию, где нас ожидает наш автобус, едем на видовую площадку, с прекрасной панорамой на город и мост через бухту «Золотой Рог».

Возвращение в гостиницу.

Свободное время

4 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

Отдых у моря (с мая по октябрь).

5 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

Отдых у моря (с мая по октябрь).

6 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

Отдых у моря (с мая по октябрь).

7 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

Отдых у моря (с мая по октябрь).

8 день

Отъезд

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

До 12:00 освобождение номеров.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека (при группе от 5 человек), руб:

ГостиницыКатегория размещенияДвухместное размещениеОдноместное
Моряк с завтраком01.01–30.03; 01.11–31.12
Стандарт4660061900
Эконом3980050300
01.04–30.06
Стандарт5080069600
Эконом4190056700
01.07–30.10
Стандарт5360075900
Эконом4660060700

Море без завтрака

Номера стандарт

01.01–28.02; 01.12–31.125300077000
01.03–31.05; 11.10–31.105460080000
01.06–31.075670084000
01.08–10.105900088000
ЭкваторРазмещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек
01.01–28.0232300
01.03–31.05; 01.10–31.1233200
01.06–31.0734100
01.08–30.0934800
Размещение в одноместном номере эконом без завтрака
01.01–28.0241700
01.03–31.05; 01.10–31.1241700
01.06–31.0764900
01.08–30.0973300
Размещение в стандартном номере с завтраком
01.01–28.02; 01.12–31.12
Вид город4880064100
Вид море4950067700
01.03–31.05; 11.10–30.11
Вид город5280067700
Вид море5480070100
01.06–31.07
Вид город5700078100
Вид море5890082500
01.08–10.10
Вид город6390090700
Вид город6600094300

«Азимут Владивосток»

Завтрак входит в стоимость номера

01.01–28.02
Вид город5120065400
Вид море5520073700
01.03–30.04; 01.11–31.01
Вид город5250069800
Вид море5660077900
01.05–30.06; 01.10–31.10
Вид город5550072800
Вид море5960080900
01.07–31.08; 14.09–30.09
Вид город6270083400
Вид море6700093300
Приморье без завтрака01.01–31.01; 01.12–31.123630043900
01.02–31.05; 01.11–30.113780049700
01.06–15.07; 16.09–31.104240056200
16.07–15.094970069400

Жемчужина

Завтрак входит в стоимость номера

01.05–31.10
С завтраком6300081000
01.03–30.04; 01.11–30.11
С завтраком5600068500
01.01–28.02; 01.12–31.12
С завтраком5000057900

Варианты проживания

Гостиница «Моряк» 2

7 ночей

Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.

Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическом стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.

Гостиница «Моряк» 2
Отель «Экватор» 3

7 ночей

До пляжа можно дойти всего за 3 минуты. Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.

Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море.

Эконом-номера распашонки 2+3 - это двухкомнатный номер (без завтрака).

В первой комнате 2 кровати и во второй 3 кровати туалет с душем на 2 комнаты.

Может быть подселение.

В Экваторе есть эконом номера одноместные, стандарты двухместные и одноместные, супериоры.

Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.

Отель «Жемчужина» 3

7 ночей

До пляжа можно дойти всего за 5 минут. Этот отель расположен в историческом Старом городе, всего в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и порта Владивостока. К услугам гостей ресторан и современные номера с балконом. В отеле работает бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах отеля «Жемчужина» имеется кабельное телевидение, холодильник, рабочий стол и собственная ванная комната.

В ресторане отеля готовят блюда русской кухни, а по утрам сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Жемчужина» 3
Отель «Приморье» 3

7 ночей

До пляжа можно дойти всего за 11 минут. Отель «Приморье» с бесплатным Wi-Fi расположен во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог. Из окон открывается вид на Золотой мост.

В номерах среди удобств кабельное телевидение и собственная ванная комната с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Отель «Приморье» 3
Отель «Море»

7 ночей

Комфортабельный комплекс апартаментов "Море" расположился в самом центре Владивосток. Недалеко находится множество достопримечательностей и железнодорожный вокзал. Гости могут воспользоваться большой парковкой и высокоскоростным интернетом.

К размещению постояльцев подготовлены апартаменты с разным уровнем вместимости. Комнаты оформлены в едином стиле, спокойных тонах, оборудованы необходимой мебелью, спальными местами и современной техникой. Ванная комната укомплектована новой сантехникой и косметическими принадлежностями.

В шаговой доступности от комплекса "Море" находятся разнообразные супермаркеты, кафе, рестораны. Расстояние от международного аэропорта Владивостока составляет 39 км.

Отель «Море»
Отель «Азимут Владивосток»

7 ночей

«АЗИМУТ Отель Владивосток» (AZIMUT Hotel Vladivostok) располагается в центре города. В числе удобств Wi-Fi, автостоянка, магазин и банкомат, прачечная, салон красоты, тренажёрный зал, массаж.

Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется необходимая мебель, телевизор, телефон, небольшой холодильник. Собственный санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной и феном. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка.

Для постояльцев каждое утро сервируется завтрак по системе «Шведский стол». В ресторане «Порт Авеню» представлен широкий выбор изысканных блюд, легких закусок и вкуснейших напитков. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер. В лобби-баре гости могут заказать свежий сэндвич, ароматный кофе и насладиться чтением интересной книги из библиотеки отеля.

В отеле созданы все условия для делового общения.

В пределах трех километров расположена Спортивная набережная и одноименная гавань, бухта Федорова, Мемориальная подводная лодка С-56, Площадь Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке. Расстояние до железнодорожного вокзала составит не более одного километра, а до аэропорта 51 км.

Отель «Азимут Владивосток»
Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание согласно программе: завтраки, если включены в стоимость проживания
  • Экскурсии во Владивостоке по программе
  • Входные билеты - Владивосток: Океанариум + шоу дельфинов, Мемориальный комплекс С56, фуникулер, Миллионка
  • Сопровождающий, экскурсовод
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Встреча/проводы в аэропорт (от 5 человек) - 2 000 руб. /чел
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии (которые не входят в программу)
Место начала и завершения?
Приморский край, Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Могу ли я поучаствовать в туре, если в моей группе меньше 5 человек?

В программе подсчитана стоимость от 5 человек. Для таких групп мы предоставляем отдельно автобус и гида-экскурсовода. Можем организовать и для группы в 4 человека, возможность уточняйте при бронировании на выбранные даты.

Заявки на участие в туре с группой от 1 до 3 человек мы также принимаем. Но в этом случае группа будет сборной и наша компания оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы.

Возможны ли изменения в программе?

Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы. Если в выбранном отеле на ваши даты мест не окажется, вам предложат альтернативные варианты

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

