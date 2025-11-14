Программа тура по дням
Прибытие во Владивосток. Прогулка по «Миллионке», Арбату и спортивной набережной
Прибытие в гостиницу выбранной категории.
Заселение в номера после 14:00.
Пешеходная экскурсия с гидом экскурсоводом.
Прогулка по историческому кварталу «Миллионка», скрывающему внутри себя большую историю и целые лабиринты проходов, внутри расположены кафешки, кофейни и небольшие магазинчики.
Гуляем по Арбату и спортивной набережной.
Свободное время.
Остров Русский. Океанариум. Новосельцевская батарея. Форт Поспелова
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
09:00 сбор группы в холле, выезд.
Сегодня нас ожидает остров Русский!
И «Русский мост» — с самым длинным в мире наибольшим пролетом, построенным через пролив «Босфор Восточный».
Выезд в Океанариум на острове Русский в сопровождении экскурсовода.
Прибытие в океанариум, экскурсия, посещение шоу дельфинов.
После океанариума едем на набережную ДВФУ, гуляем, фотографируемся.
Едем на Новосельцевскую батарею, расположенные под самым мостом, 8 орудийных двориков, за которыми ведется регулярный уход, и где можно безопасно погулять.
Потрясающие фото гарантированы, так как это самый удачный ракурс на мост «Русский».
По дороге посещаем форт Поспелова, где туристам предлагается осмотр убежищ, складов боезапаса и других казематированных помещений.
Гид проведет экскурсию, расскажет его историю, предназначение.
Далее на автобусе вас провезут на искусственный канал, соединивший бухту Новик и Босфор Восточный.
Прокладка канала началась в 1887 году, ранее там была только узкая протока, разделяющая остров Русский и остров Елена.
Свободное время.
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
Сбор группы в холле в 09:00.
Обзорная экскурсия по Владивостоку.
Выезжаем на Маяк в районе Эгершельда — обзор, история маяка — от экскурсовода.
Можно погулять по Токаревской кошке, пофотографироваться.
Переезжаем на ж/д вокзал, здесь расположены:
- первый в городе Главпочтамт;
- 2 основных вокзала — морской и железнодорожный — конечная точка Транссибирской магистрали.
Пешеходная прогулка, в ходе которой гид расскажет об исторической ценности здания ж/д вокзала.
Можно побывать на видовой площадке морского вокзала, увидеть знаменитую бухту Золотой Рог, пирс куда прибывают круизные лайнеры.
Внутри Морвокзала есть сувенирные лавки, кофейни, туалет.
Далее едем через центральную площадь Владивостока.
Проезжаем мимо памятника архитектуры «Владивостокский ГУМ», «Николаевские Триумфальные ворота».
Спускаемся к мемориальному памятнику Подводной лодке С-56, экскурсия внутри.
Пешеходная прогулка по 32 причалу, фотографируемся, любуемся дореволюционным кораблем «Красный вымпел».
Проезжаем мимо Набережной Цесаревича на нижнюю станцию Владивостокского фуникулера, на улицу Пушкинскую.
Фуникулер — уникальный электрический транспорт!
2 вагончика по типу трамвая, вместимостью 40 человек.
Проезжаем 183 метра за 1,5 минуты.
Поднимаемся на верхнюю станцию, где нас ожидает наш автобус, едем на видовую площадку, с прекрасной панорамой на город и мост через бухту «Золотой Рог».
Возвращение в гостиницу.
Свободное время
Свободный день
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
Свободное время.
Отдых у моря (с мая по октябрь).
Свободный день
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
Свободное время.
Отдых у моря (с мая по октябрь).
Свободный день
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
Свободное время.
Отдых у моря (с мая по октябрь).
Свободный день
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
Свободное время.
Отдых у моря (с мая по октябрь).
Отъезд
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
До 12:00 освобождение номеров.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека (при группе от 5 человек), руб:
|Гостиницы
|Категория размещения
|Двухместное размещение
|Одноместное
|Моряк с завтраком
|01.01–30.03; 01.11–31.12
|Стандарт
|46600
|61900
|Эконом
|39800
|50300
|01.04–30.06
|Стандарт
|50800
|69600
|Эконом
|41900
|56700
|01.07–30.10
|Стандарт
|53600
|75900
|Эконом
|46600
|60700
Море без завтрака
Номера стандарт
|01.01–28.02; 01.12–31.12
|53000
|77000
|01.03–31.05; 11.10–31.10
|54600
|80000
|01.06–31.07
|56700
|84000
|01.08–10.10
|59000
|88000
|Экватор
|Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек
|01.01–28.02
|32300
|—
|01.03–31.05; 01.10–31.12
|33200
|—
|01.06–31.07
|34100
|—
|01.08–30.09
|34800
|—
|Размещение в одноместном номере эконом без завтрака
|01.01–28.02
|—
|41700
|01.03–31.05; 01.10–31.12
|—
|41700
|01.06–31.07
|—
|64900
|01.08–30.09
|—
|73300
|Размещение в стандартном номере с завтраком
|01.01–28.02; 01.12–31.12
|Вид город
|48800
|64100
|Вид море
|49500
|67700
|01.03–31.05; 11.10–30.11
|Вид город
|52800
|67700
|Вид море
|54800
|70100
|01.06–31.07
|Вид город
|57000
|78100
|Вид море
|58900
|82500
|01.08–10.10
|Вид город
|63900
|90700
|Вид город
|66000
|94300
«Азимут Владивосток»
Завтрак входит в стоимость номера
|01.01–28.02
|Вид город
|51200
|65400
|Вид море
|55200
|73700
|01.03–30.04; 01.11–31.01
|Вид город
|52500
|69800
|Вид море
|56600
|77900
|01.05–30.06; 01.10–31.10
|Вид город
|55500
|72800
|Вид море
|59600
|80900
|01.07–31.08; 14.09–30.09
|Вид город
|62700
|83400
|Вид море
|67000
|93300
|Приморье без завтрака
|01.01–31.01; 01.12–31.12
|36300
|43900
|01.02–31.05; 01.11–30.11
|37800
|49700
|01.06–15.07; 16.09–31.10
|42400
|56200
|16.07–15.09
|49700
|69400
Жемчужина
Завтрак входит в стоимость номера
|01.05–31.10
|С завтраком
|63000
|81000
|01.03–30.04; 01.11–30.11
|С завтраком
|56000
|68500
|01.01–28.02; 01.12–31.12
|С завтраком
|50000
|57900
Варианты проживания
Гостиница «Моряк» 2
Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.
Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическом стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.
Отель «Экватор» 3
До пляжа можно дойти всего за 3 минуты. Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.
Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море.
Эконом-номера распашонки 2+3 - это двухкомнатный номер (без завтрака).
В первой комнате 2 кровати и во второй 3 кровати туалет с душем на 2 комнаты.
Может быть подселение.
В Экваторе есть эконом номера одноместные, стандарты двухместные и одноместные, супериоры.
Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.
Отель «Жемчужина» 3
До пляжа можно дойти всего за 5 минут. Этот отель расположен в историческом Старом городе, всего в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и порта Владивостока. К услугам гостей ресторан и современные номера с балконом. В отеле работает бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах отеля «Жемчужина» имеется кабельное телевидение, холодильник, рабочий стол и собственная ванная комната.
В ресторане отеля готовят блюда русской кухни, а по утрам сервируют завтрак «шведский стол».
Отель «Приморье» 3
До пляжа можно дойти всего за 11 минут. Отель «Приморье» с бесплатным Wi-Fi расположен во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог. Из окон открывается вид на Золотой мост.
В номерах среди удобств кабельное телевидение и собственная ванная комната с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Отель «Море»
Комфортабельный комплекс апартаментов "Море" расположился в самом центре Владивосток. Недалеко находится множество достопримечательностей и железнодорожный вокзал. Гости могут воспользоваться большой парковкой и высокоскоростным интернетом.
К размещению постояльцев подготовлены апартаменты с разным уровнем вместимости. Комнаты оформлены в едином стиле, спокойных тонах, оборудованы необходимой мебелью, спальными местами и современной техникой. Ванная комната укомплектована новой сантехникой и косметическими принадлежностями.
В шаговой доступности от комплекса "Море" находятся разнообразные супермаркеты, кафе, рестораны. Расстояние от международного аэропорта Владивостока составляет 39 км.
Отель «Азимут Владивосток»
«АЗИМУТ Отель Владивосток» (AZIMUT Hotel Vladivostok) располагается в центре города. В числе удобств Wi-Fi, автостоянка, магазин и банкомат, прачечная, салон красоты, тренажёрный зал, массаж.
Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется необходимая мебель, телевизор, телефон, небольшой холодильник. Собственный санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной и феном. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка.
Для постояльцев каждое утро сервируется завтрак по системе «Шведский стол». В ресторане «Порт Авеню» представлен широкий выбор изысканных блюд, легких закусок и вкуснейших напитков. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер. В лобби-баре гости могут заказать свежий сэндвич, ароматный кофе и насладиться чтением интересной книги из библиотеки отеля.
В отеле созданы все условия для делового общения.
В пределах трех километров расположена Спортивная набережная и одноименная гавань, бухта Федорова, Мемориальная подводная лодка С-56, Площадь Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке. Расстояние до железнодорожного вокзала составит не более одного километра, а до аэропорта 51 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание согласно программе: завтраки, если включены в стоимость проживания
- Экскурсии во Владивостоке по программе
- Входные билеты - Владивосток: Океанариум + шоу дельфинов, Мемориальный комплекс С56, фуникулер, Миллионка
- Сопровождающий, экскурсовод
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Встреча/проводы в аэропорт (от 5 человек) - 2 000 руб. /чел
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные экскурсии (которые не входят в программу)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Могу ли я поучаствовать в туре, если в моей группе меньше 5 человек?
В программе подсчитана стоимость от 5 человек. Для таких групп мы предоставляем отдельно автобус и гида-экскурсовода. Можем организовать и для группы в 4 человека, возможность уточняйте при бронировании на выбранные даты.
Заявки на участие в туре с группой от 1 до 3 человек мы также принимаем. Но в этом случае группа будет сборной и наша компания оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы.
Возможны ли изменения в программе?
Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы. Если в выбранном отеле на ваши даты мест не окажется, вам предложат альтернативные варианты