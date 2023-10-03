Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря

Групповой тур во Владивостоке
5
3 отзыва
Этот тур для любителей познавательного и неспешного отдыха.

Гармоничное сочетание интересных экскурсий по Владивостоку и свободных дней для отдыха у моря или дополнительного досуга. В течение 8 дней вы будете наслаждаться свежим морским воздухом и кристально чистыми пляжами. Вы посетите многочисленные достопримечательности Владивостока.

Увидите знаменитый «Русский мост», познакомитесь с уникальной архитектурой города и послушаете истории, рассказывающие о богатой истории этого места. Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 5 человек круглогодично.
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Владивосток за 8 дней с отдыхом у моря
Ближайшие даты:
1
мая
15
мая
1
июн
15
июн
1
июл
15
июл
1
авг
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даты

Что вас ожидает:

Владивостокский фуникулер
Владивостокский фуникулер
Прокатимся на уникальном электрическом транспорте
Форт Поспелова
Форт Поспелова
Услышим об истории и предназначении форта, а также осмотрим убежище и склад боеприпасов
Приморский океанариум
Приморский океанариум
Посетим шоу дельфинов в одном из самых крупных океанариумов России
Отдых у моря
Отдых у моря
Четыре свободных дня для релакса или выбора дополнительной программы на свой вкус

Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владивосток

Прибытие в гостиницу выбранной категории.

Заселение в номера после 14:00.

Свободное время.

Прибытие во ВладивостокПрибытие во ВладивостокПрибытие во ВладивостокПрибытие во ВладивостокПрибытие во Владивосток
2 день

Остров Русский

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

9:00 сбор группы в холле, выезд.

Сегодня нас ожидает остров Русский!

И «Русский мост» – с самым длинным в мире наибольшим пролетом, построенным через пролив «Босфор Восточный».

Выезд в Океанариум на острове Русский в сопровождении экскурсовода.

Прибытие в океанариум, экскурсия, посещение шоу дельфинов.

После океанариума едем на набережную ДВФУ, гуляем, фотографируемся.

Обед.

Едем на Новосельцевскую батарею, расположенные под самым мостом, 8 орудийных двориков, за которыми ведется регулярный уход, и где можно безопасно погулять.

Потрясающие фото гарантированы, так как это самый удачный ракурс на мост «Русский».

По дороге посещаем форт Поспелова, где туристам предлагается осмотр убежищ, складов боезапаса и других казематированных помещений.

Гид проведет экскурсию, расскажет его историю, предназначение.

Далее на автобусе вас провезут на искусственный канал, соединивший бухту Новик и Босфор Восточный.

Прокладка канала началась в 1887 году, ранее там была только узкая протока, разделяющая остров Русский и остров Елена.

Свободное время.

Остров РусскийОстров РусскийОстров РусскийОстров РусскийОстров РусскийОстров РусскийОстров Русский
3 день

Обзорная экскурсия по Владивостоку

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Сбор группы в холле в 9:00.

Обзорная экскурсия по Владивостоку.

Выезжаем на Маяк в районе Эгершельда – обзор, история маяка – от экскурсовода.

Можно погулять по Токаревской кошке, по фотографироваться.

Переезжаем на ж/д вокзал, здесь расположены: первый в городе Главпочтамт, и 2 основных вокзала – морской и железнодорожный – конечная точка Транссибирской магистрали.

Пешеходная прогулка, в ходе которой гид расскажет об исторической ценности здания ж/д вокзала.

Можно побывать на видовой площадке морского вокзала, увидеть знаменитую бухту Золотой Рог, пирс куда прибывают круизные лайнеры.

Внутри Морвокзала есть сувенирные лавки, кофейни, туалет.

Далее едем через центральную площадь Владивостока.

Проезжаем мимо памятника архитектуры «Владивостокский ГУМ», «Николаевские Триумфальные ворота»;

Спускаемся к мемориальному памятнику Подводной лодке С-56 + экскурсия внутри.

Пешеходная прогулка по 32 причалу, фотографируемся, любуемся дореволюционным кораблем «Красный вымпел».

Проезжаем мимо Набережной Цесаревича на нижнюю станцию Владивостокского фуникулера, на улицу Пушкинскую.

Фуникулер - уникальный электрической транспорт!

2 вагончика по типу трамвая, вместимостью 40 человек.

Проезжаем 183 метра за 1,5 минуты.

Поднимаемся на верхнюю станцию, где нас ожидает наш автобус, едем на видовую площадку, с прекрасной панорамой на город и мост через бухту «Золотой Рог».

Возвращение в гостиницу.

Свободное время

Обзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по ВладивостокуОбзорная экскурсия по Владивостоку
4 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

Отдых у моря (с мая по октябрь).

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

Отдых у моря (с мая по октябрь).

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

Отдых у моря (с мая по октябрь).

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Свободное время.

Отдых у моря (с мая по октябрь).

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Отъезд

Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).

Сборы.

До 12:00 освобождение номеров.

Отъезд.

Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы. Если в выбранном отеле на ваши даты мест не окажется, вам предложат альтернативные варианты.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения (при группе от 5 человек), руб:

Гостиница

Категория размещения

Двухместное размещение

Одноместное размещение

«Моряк»
с завтраком

01.01 – 31.04; 01.11-31.12
Стандарт3690051600
Эконом3300043500
01.05 – 30.06
Стандарт4100059800
Эконом3610049900
01.07 – 30.10
Стандарт4380065600
Эконом39800> 53900

«Море»
без завтрака

01.01 – 28.02; 01.12 – 31.12
Стандарт4400068500
01.03 – 31.05; 11.10 – 31.10
Стандарт4670071500
01.06 – 31.07
Стандарт4800075500
01.08 – 10.10
Стандарт5070080000

«Владивосток»
завтрак входит в стоимость номера

01.01 – 31.03; 01.11 – 31.12
Вид город4140055600
Вид море4540063900
01.04 – 30.06; 11.10 – 31.10
Вид город4420061500
Вид море4830069600
01.07 – 30.09
Вид город5190074600
Вид море5620082500

«Приморье»

01.01 – 31.01; 01.12 – 31.12
С завтраком3250040100
01.02 – 31.05; 01.11 – 30.11
С завтраком3530045900
01.06 – 15.07; 16.09 – 31.10
С завтраком3860052400
16.07 – 15.09
С завтраком4590065600
«Жемчужина»
завтрак входит в стоимость номера		01.05 – 31.10
С завтраком5200070000
01.03 – 30.04; 01.11 – 30.11
С завтраком4500057500
01.01 – 28.02; 01.12 – 31.12
С завтраком4000046900

Также возможно размещение в отеле «Экватор»:

Категория размещенияДаты заездаСтоимость
Размещение 2+3
эконом номера без завтрака
от 4 человек		01.01 – 28.0225500
01.03 – 31.05;
01.10 – 31.12		26400
01.06 – 31.0727300
01.08 – 30.0928000
Одноместный эконом
без завтрака		01.01 – 28.0234900
01.03 – 31.05;
01.10 – 31.12		34900
01.06 – 31.0758100
01.08 – 30.0966500
Двухместный стандарт
с завтраком
вид город / море		01.01 – 28.02;
01.12 – 31.12		41000 / 41700
01.03 – 31.05;
11.10 – 30.11		45000 / 47000
01.06 – 31.0749200 / 51100
01.08 – 10.1056100 / 58200
Одноместный стандарт
с завтраком
вид город / море		01.01 – 28.02;
01.12 – 31.12		56300 / 59900
01.03 – 31.05;
11.10 – 30.11		59900 / 62300
01.06 – 31.0770300 / 74700
01.08 – 10.1082900 / 86500

Варианты проживания

Гостиница «Моряк» 2

7 ночей

Гостиница "Моряк" расположена в историческом центре Владивостока, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог и железнодорожного вокзала города. К услугам гостей сауна и номера с кабельным телевидением.

Все номера гостиницы "Моряк" оформлены в классическим стиле в нейтральных тонах и оснащены холодильником. В некоторых собственных ванных комнатах установлена ванна, а в других - душ.

Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2Гостиница «Моряк» 2

Отель «Море» 3

7 ночей

Комфортабельный комплекс апартаментов «МОРЕ» расположился в самом центре Владивосток. Недалеко находится множество достопримечательностей и железнодорожный вокзал. Гости могут воспользоваться большой парковкой и высокоскоростным интернетом.

К размещению постояльцев подготовлены апартаменты с разным уровнем вместимости. Комнаты оформлены в едином стиле, спокойных тонах, оборудованы необходимой мебелью, спальными местами и современной техникой. Ванная комната укомплектована новой сантехникой и косметическими принадлежностями.

В номерах есть кухонная зона со всем необходимым для приготовления еды.

В шаговой доступности от комплекса «МОРЕ» находятся разнообразные супермаркеты, кафе, рестораны. Расстояние от международного аэропорта Владивостока составляет 39 км.

Отель «Море» 3Отель «Море» 3Отель «Море» 3Отель «Море» 3Отель «Море» 3

Отель «Экватор» 3

7 ночей

До пляжа можно дойти всего за 3 минуты. Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.

Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море.

Эконом-номера распашонки 2+3 - это двухкомнатный номер (без завтрака).

В первой комнате 2 кровати и во второй 3 кровати туалет с душем на 2 комнаты.

Может быть подселение.

В Экваторе есть эконом номера одноместные, стандарты двухместные и одноместные, супериоры.

Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.

Отель «Экватор» 3Отель «Экватор» 3Отель «Экватор» 3Отель «Экватор» 3Отель «Экватор» 3

Отель «Жемчужина» 3

7 ночей

До пляжа можно дойти всего за 5 минут. Этот отель расположен в историческом Старом городе, всего в 5 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и порта Владивостока. К услугам гостей ресторан и современные номера с балконом. В отеле работает бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах отеля «Жемчужина» имеется кабельное телевидение, холодильник, рабочий стол и собственная ванная комната.

В ресторане отеля готовят блюда русской кухни, а по утрам сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Жемчужина» 3Отель «Жемчужина» 3Отель «Жемчужина» 3Отель «Жемчужина» 3

Отель «Приморье» 3

7 ночей

До пляжа можно дойти всего за 11 минут. Отель «Приморье» с бесплатным Wi-Fi расположен во Владивостоке, в 10 минутах ходьбы от бухты Золотой Рог. Из окон открывается вид на Золотой мост.

В номерах среди удобств кабельное телевидение и собственная ванная комната с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Отель «Приморье» 3Отель «Приморье» 3Отель «Приморье» 3Отель «Приморье» 3

Отель «Владивосток» 3

7 ночей

Отель Владивосток расположен в пешей доступности от бухты Золотой рог в г. Владивосток.

В небольших номерах есть необходимая мебель, телевизор и микроволновая печь. На территории есть частная бесплатная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Расстояние до аэропорта 39 км. В пешей доступности ресторан и кафе. Ближайший пляж в 4-х км.

Отель «Владивосток» 3Отель «Владивосток» 3Отель «Владивосток» 3Отель «Владивосток» 3

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание согласно программе (завтраки, если включены в стоимость проживания, 1 обед)
  • Экскурсии во Владивостоке по программе
  • Входные билеты - Владивосток: Океанариум + шоу дельфинов, Мемориальный комплекс С56, фуникулер
  • Сопровождающий, экскурсовод
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Трансфер аэропорт - Владивосток - аэропорт (если группа от 5 человек и выше) - 2000 руб. /чел
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные экскурсии (которые не входят в программу)
Место начала и завершения?
Приморский край, Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Могу ли я поучаствовать в туре, если в моей группе меньше 5 человек?

В программе подсчитана стоимость от 5 человек. Для таких групп мы предоставляем отдельно автобус и гида-экскурсовода. Можем организовать и для группы в 4 человека, возможность уточняйте при бронировании на выбранные даты.

Заявки на участие в туре с группой от 1 до 3 человек мы также принимаем. Но в этом случае группа будет сборной и наша компания оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
3 окт 2023
Отличный тур, нет ни одного замечания! Всё организованно очень чётко! Огромное спасибо!
Л
3 окт 2023
Очень внимательные и вежливые, отличная работа!
Т
23 авг 2023
Организация отлично, девочки молодцы! Отвечают на любой вопрос и быстро!

Тур входит в следующие категории Владивостока

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