В этом туре вы увидите исторический Владивосток, узнаете об оборонительных
Программа тура по дням
Прибытие во Владивосток. Пешеходная экскурсия по городу
Прибытие в гостиницу выбранной категории.
Заселение в номера после 14:00.
Пешеходная экскурсия с гидом экскурсоводом.
Прогулка по историческому кварталу «Миллионка», скрывающему внутри себя большую историю и целые лабиринты проходов, внутри расположены кафешки, кофейни и небольшие магазинчики.
Гуляем по Арбату и спортивной набережной.
Свободное время.
Остров Русский. Океанариум. Новосельцевская батарея. Форт Поспелова
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
09:00 сбор группы в холле, выезд.
Сегодня нас ожидает остров Русский!
И «Русский мост» — с самым длинным в мире наибольшим пролетом, построенным через пролив «Босфор Восточный».
Выезд в Океанариум на острове Русский в сопровождении экскурсовода.
Прибытие в океанариум, экскурсия, посещение шоу дельфинов.
После океанариума едем на набережную ДВФУ, гуляем, фотографируемся.
Едем на Новосельцевскую батарею, расположенные под самым мостом, 8 орудийных двориков, за которыми ведется регулярный уход, и где можно безопасно погулять.
Потрясающие фото гарантированы, так как это самый удачный ракурс на мост «Русский».
По дороге посещаем форт Поспелова, где туристам предлагается осмотр убежищ, складов боезапаса и других казематированных помещений.
Гид проведет экскурсию, расскажет его историю, предназначение.
Далее на автобусе вас провезут на искусственный канал, соединивший бухту Новик и Босфор Восточный.
Прокладка канала началась в 1887 году, ранее там была только узкая протока, разделяющая остров Русский и остров Елена.
Свободное время.
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
Сбор группы в холле в 09:00.
Обзорная экскурсия по Владивостоку.
Выезжаем на Маяк в районе Эгершельда — обзор, история маяка — от экскурсовода.
Можно погулять по Токаревской кошке, пофотографироваться.
Переезжаем на ж/д вокзал, здесь расположены:
- первый в городе Главпочтамт;
- 2 основных вокзала — морской и железнодорожный — конечная точка Транссибирской магистрали.
Пешеходная прогулка, в ходе которой гид расскажет об исторической ценности здания ж/д вокзала.
Можно побывать на видовой площадке морского вокзала, увидеть знаменитую бухту Золотой Рог, пирс куда прибывают круизные лайнеры.
Внутри Морвокзала есть сувенирные лавки, кофейни, туалет.
Далее едем через центральную площадь Владивостока.
Проезжаем мимо памятника архитектуры «Владивостокский ГУМ», «Николаевские Триумфальные ворота».
Спускаемся к мемориальному памятнику Подводной лодке С-56, экскурсия внутри.
Пешеходная прогулка по 32 причалу, фотографируемся, любуемся дореволюционным кораблем «Красный вымпел».
Проезжаем мимо Набережной Цесаревича на нижнюю станцию Владивостокского фуникулера, на улицу Пушкинскую.
Фуникулер — уникальный электрический транспорт!
2 вагончика по типу трамвая, вместимостью 40 человек.
Проезжаем 183 метра за 1,5 минуты.
Поднимаемся на верхнюю станцию, где нас ожидает наш автобус, едем на видовую площадку, с прекрасной панорамой на город и мост через бухту «Золотой Рог».
Возвращение в гостиницу.
Свободное время
Сафари-парк
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
10:00 Встреча в холе гостиницы или у памятника Ленину напротив ж/д вокзала или возле гостиницы проживания.
10:05 Выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация.
В пути ориентировочно 1,5–2 часа в одну сторону.
Экскурсия по Сафари-парку с посещением вольеров:
- Парк амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей.
- Парк хищных зверей и птиц.
- Парк львов.
В Сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги.
Люди и животные без решеток, рвов, стёкол и т. п.
Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдается бесплатно.
Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).
По оценке журнала «Вокруг Света» Приморский Сафари-парк, единственный в России, входит в число двенадцатилучших зоопарков мира.
Прибытие во Владивосток примерно в 16:00.
Свободный день
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
Свободное время.
Отдых у моря (с мая по октябрь).
Свободный день
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
Свободное время.
Отдых у моря (с мая по октябрь).
Свободный день
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
Свободное время.
Отдых у моря (с мая по октябрь).
Отъезд
Завтрак в гостинице (если завтрак входит в стоимость гостиницы).
До 12:00 освобождение номеров.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека (при группе от 5 человек), руб:
|Гостиницы
|Категория размещения
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|«Моряк»
с завтраком
|01.04 – 30.06 (мест нет)
|Стандарт
|59300
|78600
|Эконом
|51400
|65200
|01.07 – 31.10 (мест нет до 10.09)
|Стандарт
|62600
|84400
|Эконом
|55100
|69200
|«Море»
без завтрака номера стандарт
|11.10 – 01.11
|Стандарт
|63600
|89000
|01.06 – 31.07
|Стандарт
|65700
|93000
|01.08 – 10.10
|Стандарт
|68000
|97000
|«Экватор»
|01.10 – 31.12
|Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек
|41700
|—
|01.06 – 31.07
|Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек
|42600
|—
|01.08 – 30.09
|Размещение 2+3 эконом номера без завтрака от 4 человек
|43300
|—
|«Экватор»
одноместный эконом без завтрака
|01.10 – 31.12
|Эконом без завтрака
|—
|50200
|01.06 – 31.07
|Эконом без завтрака
|—
|74400
|01.08 – 30.09
|Эконом без завтрака
|—
|82800
|«Экватор»
стандарт номера с завтраком
|11.10 – 30.11
|Вид город
|61300
|76200
|Вид море
|63300
|78600
|01.06 – 31.07
|Вид город
|65500
|86600
|Вид море
|66400
|91000
|01.08 – 10.10
|Вид город
|69700
|99200
|Вид море
|74500
|102800
|«Азимут Владивосток»
завтрак входит в стоимость номера
|01.07 – 30.09
|Вид город
|62200
|84900
|Вид море
|66500
|92800
|01.05 – 30.06, 01.10 – 30.10
|Вид город
|64000
|81300
|Вид море
|68100
|89400
|«Приморье» без завтрака
|01.06 – 15.07, 16.09 – 31.10
|Без завтрака
|50900
|64700
|16.07 – 15.09
|Без завтрака
|58200
|77900
|Жемчужина
завтрак входит в стоимость номера
|01.05 – 31.10
|С завтраком
|72000
|90000
Варианты проживания
Гостиница «Моряк»
Отель «Моряк» находится в самом сердце Владивостока, в непосредственной близости от ключевых объектов городской инфраструктуры.
В отеле представлены номера разных категорий, оснащённые всем необходимым для комфортного проживания. В каждом номере есть мебель и техника, а также предоставляется постельное бельё.
В снэк-баре можно приобрести закуски и напитки. Рядом с отелем работают кафе и ресторан, где можно вкусно поесть.
На территории отеля есть бесплатная самостоятельная парковка.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет 500 метров, а до аэропорта — около 38 километров.
Отель «Экватор»
До пляжа можно дойти всего за 3 минуты. Отель «Экватор» находится в деловом районе Владивостока, в 5 минутах ходьбы от Амурского залива. К услугам гостей экскурсионное бюро, салон красоты и кафе-бар.
Из многих номеров на верхних этажах открывается прекрасный вид на Японское море.
Эконом-номера распашонки 2+3 — это двухкомнатный номер (без завтрака).
В первой комнате 2 кровати и во второй 3 кровати, туалет с душем на 2 комнаты.
В «Экваторе» есть эконом-номера одноместные, стандарты двухместные и одноместные, супериоры.
Поездка до главного железнодорожного вокзала Владивостока занимает 5 минут. Аэропорт Владивостока расположен примерно в 60 минутах езды на автомобиле.
Отель «Жемчужина»
Отель «Жемчужина» 3* находится в историческом центре Владивостока по адресу: улица Бестужева, дом 29. На карте города это место расположено в центре, рядом с городской администрацией.
Здесь гостям предоставляется широкий спектр услуг высокого уровня, которые обеспечивают успешную работу и комфортный отдых.
Для размещения доступны номера различной вместимости и уровня комфорта. В каждом номере есть удобная мебель, электрический чайник и холодильник, телевизор и ванная комната с современной сантехникой. Также в отеле есть камера хранения и гладильная комната.
На территории отеля работают кафе «29 крабов» и бар. Кроме того, гости могут воспользоваться камерой хранения и гладильной комнатой.
В непосредственной близости от отеля находятся железнодорожный и морской вокзалы.
Отель «Приморье»
«Приморье» — это современный и гостеприимный отель во Владивостоке, расположенный по адресу: ул. Посьетская, д. 20. На карте города его местоположение находится в непосредственной близости от бухты Золотой Рог.
В отеле вас ждут уютные номера, оснащённые всем необходимым для комфортного проживания. В каждом номере есть удобная мебель, современная техника и собственная ванная комната с туалетно-косметическими принадлежностями. Кроме того, в номерах есть мини-бар.
Для гостей отеля работает ресторан, а также множество кафе в шаговой доступности. По запросу предоставляется услуга проката автомобилей.
Железнодорожный вокзал находится всего в 5 минутах ходьбы от отеля. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 38 километров.
Отель «Море»
В самом сердце Владивостока, в непосредственной близости от железнодорожных путей, находится комфортабельный комплекс апартаментов «Море».
В окрестностях комплекса расположены достопримечательности, а также железнодорожный вокзал.
Для гостей подготовлены апартаменты различной вместимости. Все номера оформлены в едином стиле, в спокойных тонах, и оборудованы необходимой мебелью, спальными местами и современной техникой. В ванных комнатах установлена новая сантехника и предоставлены косметические принадлежности.
В каждом номере есть кухонная зона со всем необходимым для приготовления еды.
В непосредственной близости от комплекса находятся разнообразные магазины, кафе и рестораны. Расстояние до международного аэропорта Владивостока составляет 39 км.
Отель «Азимут Владивосток»
«АЗИМУТ Отель Владивосток» (AZIMUT Hotel Vladivostok) располагается в центре города. В числе удобств Wi-Fi, автостоянка, магазин и банкомат, прачечная, салон красоты, тренажёрный зал, массаж.
Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется необходимая мебель, телевизор, телефон, небольшой холодильник. Собственный санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной и феном. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка.
Для постояльцев каждое утро сервируется завтрак по системе «Шведский стол». В ресторане «Порт Авеню» представлен широкий выбор изысканных блюд, легких закусок и вкуснейших напитков. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер. В лобби-баре гости могут заказать свежий сэндвич, ароматный кофе и насладиться чтением интересной книги из библиотеки отеля.
В отеле созданы все условия для делового общения.
В пределах трех километров расположена Спортивная набережная и одноименная гавань, бухта Федорова, Мемориальная подводная лодка С-56, Площадь Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке. Расстояние до железнодорожного вокзала составит не более одного километра, а до аэропорта 51 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание в отеле выбранной категории
- Питание, указанное в программе (7 завтраков, если входят в стоимость гостиницы)
- Экскурсии во Владивостоке по программе
- Входные билеты - Владивосток: Океанариум + шоу дельфинов, Мемориальный комплекс С56, фуникулер, Миллионка, Сафари-парк
- Сопровождающий, экскурсовод
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Трансфер аэропорт - Владивосток - аэропорт (если группа от 5 человек) - 2000 руб. /чел
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные экскурсии (которые не входят в программу)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объёма экскурсионной программы. Если в выбранном отеле на ваши даты мест не окажется, вам предложат альтернативные варианты.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за организацию тура! В следующем году обязательно обратимся за организацией летнего отдыха к вам.
Владивосток не разочаровал: впечатления самые лучшие. Погода, не смотря на сезон дождей, не подвела: солнечно, жарко, ни одной капли с неба не пролилось. 😊
В гостинице сервис отличный.
Координатор тура всегда была на связи.
Спасибо за организацию отдыха.