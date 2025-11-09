Программа тура по дням
Прибытие во Владивосток. Экскурсия по вечернему городу
Прибытие во Владивосток.
Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно или за дополнительную плату.
Размещение в гостинице.
Важно! Время заселения в гостиницу с 14:00. Если вы приезжаете раньше, и гостиница не имеет возможности поселить вас, то оставляете вещи в камере хранения и заселяетесь в расчётное время.
19:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
19:00 – 21:00 Экскурсия «Панорамы вечернего города».
Экскурсия на автобусе с экскурсоводом.
В программе посещение видовых площадок, в том числе Нагорного парка на сопке Тюменская – одного из самых любимых мест жителей и гостей города. Многоуровневая смотровая площадка с замечательным круговым обзором на Владивосток!
Окончание экскурсии в центре города.
Обзорная экскурсия по городу. Морская прогулка на яхте по акватории Владивостока
Завтрак в гостинице.
10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
Обзорная экскурсия по Владивостоку на автобусе с экскурсоводом. Вы увидите главные исторические достопримечательности и сделаете множество великолепных фотографий.
Погружаемся в атмосферу уникального города, где сочетаются виды на морской порт, мосты, сопки, уютные скверы и архитектуру разных эпох.
В программе:
- площадь Борцам Революции — исторический и архитектурный центр, сердце города;
- Токаревский маяк — одна из визитных карточек края. Если не будет прилива, вы сможете прогуляться по косе, которая соединяет маяк с сушей;
- морской и железнодорожный вокзалы — единственные в России, расположенные рядом и завершающие путь Великой Транссибирской магистрали;
- корабельная набережная — место, с которого началась история города и слава легендарного Тихоокеанского флота России.
- музей «Подводная лодка С-56» (снаружи) — уникальная возможность увидеть военную подлодку, ставшую символом морской славы;
- бухта Золотой Рог — захватывающий вид на Золотой мост, который соединяет берега бухты и является одним из символов Владивостока.
Во второй половине дня вас ждёт погружение в мир кулинарии Дальнего Востока.
Отправляемся на гастрономическую экскурсию.
Шеф-повар поделится секретами приготовления блюд дальневосточной кухни, дегустация.
Окончание экскурсии в центре города.
Морская прогулка с экскурсоводом по акватории Амурского залива. Остров Русский
Завтрак в гостинице.
В первой половине дня — морская прогулка с экскурсоводом по акватории Амурского залива. Вам откроется великолепный вид на Владивосток с моря!
В программе:
- бухта Золотой Рог;
- торговый и рыбный порт;
- Токаревский маяк;
- пролив Босфор Восточный;
- вдоль острова Русский;
- Русский мост.
Продолжительность 1–1,5 часа. Точное время и место сбора сообщает принимающая компания за день до начала тура.
14:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.
Экскурсия на остров Русский. Проедем на автобусе по двум вантовым мостам.
Насладимся живописными видами и узнаем о военной истории нашего города.
В программе:
- Золотой мост – вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке, соединяет центр города с микрорайоном Чуркин;
- Русский мост – вантовый мост, соединяющий город Владивосток с островом Русский. Его изображение можно увидеть на денежной купюре 2000 рублей;
- Новосильцевская батарея – береговая батарея Владивостокской крепости, великолепная видовая площадка. Можно будет увидеть макеты пушек, насладиться видом на Русский мост и пролив Босфор Восточный и Уссурийский залив;
- видовая площадка на мыс Вятлина, высокий и обрывистый мыс, выдающийся далеко в море.
По окончании экскурсии возможно посещение:
- университетской набережной на острове Русский в кампусе ДВФУ (красивая прогулочная зона, кафе, прокаты).
- океанариума на острове Русский в бухте Житкова. Билет можно приобрести самостоятельно на сайте/кассе океанариума (рекомендуем покупать билет заранее). Океанариум работает до 20:00.
Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.
Трансфер на берег моря
Завтрак в гостинице.
До 12:00 освобождение номеров, выселение из гостиницы во Владивостоке.
Трансфер на берег моря, знаменитой бухты Шамора.
С 14:00 размещение в отеле «Звезда моря» 3*.
«Звезда Моря» находится в пригороде Владивостока, в 50 минутах от центра города и в 40 минутах от аэропорта.
В 100 метрах большой песчаный пляж бухты Лазурной (Шаморы).
Отдыхаем, купаемся, танцуем.
Свободный день
Проживание в отеле.
Питание за дополнительную плату.
Отдых, купание.
Свободный день
Проживание в отеле.
Питание за дополнительную плату.
Отдых, купание.
Отъезд
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Двухместный номер
|Одноместный номер
«Экватор» 3* + «Звезда моря»
стандартный номер
89 800
146 400
AZIMUT отель Владивосток 4* + «Звезда моря»
номер SMART Стандарт
96 300
151 600
Варианты проживания
Гостиница «Экватор»
Гостиница «Экватор» расположена во Владивостоке, неподалеку от набережной Японского моря. Здесь для гостей представлен широкий спектр услуг.
К размещению гостей представлены комфортные и уютные номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В каждой категории есть собственная ванная комната. На территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi.
Вкусно и сытно поесть можно в местном кафе-гостиной либо в ресторане. Поблизости есть различные магазины, супермаркеты и точки быстрого питания.
Специально для деловых людей здесь оборудовано несколько конференц-залов. Все они подойдут для проведения важных переговоров, совещаний и собеседований.
В шаговой доступности — кинотеатр «Океан», памятник адмиралу Макарову. Расстояние до аэропорта составляет примерно 38 километров.
Гостиница «Азимут Отель Владивосток»
«AZIMUT Отель Владивосток» располагается в центре города.
Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется необходимая мебель, телевизор, телефон, небольшой холодильник. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка.
Для постояльцев каждое утро сервируется завтрак по системе «Шведский стол». В ресторане «Порт Авеню» представлен широкий выбор изысканных блюд, легких закусок и вкуснейших напитков. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер.
В отеле созданы все условия для делового общения. Просторные конференц-залы «Владивосток», «Берлин», «Москва» и «Санкт-Петербург» отлично подходят для проведения семинаров, презентаций, форумов, конференций, совещаний.
В пределах трех километров расположена Спортивная набережная и одноименная гавань, бухта Федорова, Мемориальная подводная лодка С-56. Расстояние до железнодорожного вокзала составит не более одного километра, а до аэропорта — 51 км.
Отель «Звезда моря»
«Звезда Моря» находится в пригороде Владивостока, в 50 минутах от центра города и в 40 минутах от аэропорта. Отель пятиэтажный с лифтом.
К услугам гостей комфортабельные двухместные номера с балконом.
В номере удобные кровати, кондиционер, телевизор, чайный уголок, холодильник.
В туалетной комнате – душ, унитаз, фен, необходимый набор полотенец и гигиенических средств. Гостиница 5 этажей с лифтом.
Завтрак организован на 1 этаже (за дополнительную плату).
В 100 метрах большой песчаный пляж бухты Лазурной (Шаморы).
Рядом ресторан «Круиз» с авторской кухней, множество кафе на любой вкус, супермаркет «Лазурный», прокаты водной техники и спортивно-игрового оборудования.
Оснащение номера:
- кондиционер;
- две односпальные кровати;
- холодильник;
- телевизор;
- гипоаллергенное белье;
- ортопедический матрас;
- зеркало;
- стулья;
- прикроватные тумбы;
- вешалки;
- сейф;
- чайный набор;
- шкаф-купе;
- электронные замки;
- Wi-Fi.
Оснащение ванны:
- халаты;
- банные полотенца;
- водонагреватель;
- душевая кабина;
- раковина;
- гигиенические средства;
- унитаз;
- тапочки;
- фен.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице Владивостока (3 ночи) и в отеле «Звезда моря» (3 ночи)
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, дегустация)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер из аэропорта в отель - 2700 руб. (1-3 пассажира, легковое авто)
- Трансфер из отеля в аэропорт - 2200 руб. (1-3 пассажира, легковое авто)
- Посещение океанариума - билет можно приобрести самостоятельно на сайте/кассе океанариума
- Дополнительные экскурсии
- Дополнительные ночи проживания
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплые вещи на случай холодной или ветреной погоды;
- одежда и обувь должны быть разношены, не новые;
- возьмите с собой дождевик, сменную одежду, которую оденете после маршрута (ее можно оставить в автобусе);
- плащ от дождя/морских брызг;
- кроссовки или туристические ботинки;
- сменную обувь и носки на случай промоченных ног;
- принадлежности для личной гигиены;
- индивидуальные лекарства, если имеете какие-либо заболевания;
- фотоаппарат (упакованный в непромокаемый кофр);
- купальник и маленькое полотенце;
- крем от загара;
- тапочки для купания.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
Что ещё нужно знать перед отправлением в тур?
Накануне каждого экскурсионного дня поступают смс или WhatsApp-сообщения, где указывается имя и телефон гида, место и время сбора.
Если экскурсия начинается утром, то оповещение придет за день до экскурсии с 16:00 до 19:00.
Если экскурсия проходит после обеда, оповещение поступает за 1–2 часа до начала.
Место встречи указано в программе для каждой экскурсии:
- на автобусные экскурсии встреча с группой на Центральной площади города Владивостока у памятника Борцам Революции (у самой высокой фигуры). Рядом адрес: ул. Светланская, д. 22.
- на морскую прогулку сбор на Корабельной набережной 6 (причал 36, напротив музея «Подводная лодка С-56», 5–7 минут пешком вниз от центральной площади).
Как добраться из(в) аэропорт?
Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева расположен на удалении 44 км от приморской столицы и в 5 км от центра города Артема.
Добраться из Владивостока в аэропорт можно несколькими способами, но мы расскажем о самых комфортных вариантах.
Такси «Максим», UBER, Яндекс.
Если вы пользуетесь этими сервисами, в настройках меняете локацию города на Владивосток и делаете заявку.
В аэропорту стойка заказа такси расположена на 1 этаже на выходе из здания аэровокзала («Максим», «Примавтолайн», стоимость 1500–2000 руб.).
«Аэроэкспресс» (фирменная электричка).
Владивосток (ж/д вокзал) – аэропорт: 07:01, 09:02, 10:05, 10:50, 11:52, 13:11, 16:22 и 18:03.
Аэропорт – Владивосток: 07:40, 08:41, 10:40, 11:28, 12:30, 14:05, 14:55, 18:00.
Стоимость проезда 280 рублей, в пути 54 минуты.
Информацию об оперативных изменениях в расписании электропоездов уточняйте в справочной службе.
Автобус:
- аэропорт – ж/д вокзал № 107: 08:15, 12:30, 15:55. Остановка расположена напротив выхода из терминала.
- аэропорт – ж/д вокзал № 506 (ежедневно): 09:45, 12:45; № 506 (понедельник-пятница): 08:05, 08:35, 09:05, 11:05, 13:05.