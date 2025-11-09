3 день

Морская прогулка с экскурсоводом по акватории Амурского залива. Остров Русский

Завтрак в гостинице.

В первой половине дня — морская прогулка с экскурсоводом по акватории Амурского залива. Вам откроется великолепный вид на Владивосток с моря!

В программе:

бухта Золотой Рог;

торговый и рыбный порт;

Токаревский маяк;

пролив Босфор Восточный;

вдоль острова Русский;

Русский мост.

Продолжительность 1–1,5 часа. Точное время и место сбора сообщает принимающая компания за день до начала тура.

14:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

Экскурсия на остров Русский. Проедем на автобусе по двум вантовым мостам.

Насладимся живописными видами и узнаем о военной истории нашего города.

В программе:

Золотой мост – вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке, соединяет центр города с микрорайоном Чуркин;

Русский мост – вантовый мост, соединяющий город Владивосток с островом Русский. Его изображение можно увидеть на денежной купюре 2000 рублей;

Новосильцевская батарея – береговая батарея Владивостокской крепости, великолепная видовая площадка. Можно будет увидеть макеты пушек, насладиться видом на Русский мост и пролив Босфор Восточный и Уссурийский залив;

– береговая батарея Владивостокской крепости, великолепная видовая площадка. Можно будет увидеть макеты пушек, насладиться видом на Русский мост и пролив Босфор Восточный и Уссурийский залив; видовая площадка на мыс Вятлина, высокий и обрывистый мыс, выдающийся далеко в море.

По окончании экскурсии возможно посещение:

университетской набережной на острове Русский в кампусе ДВФУ (красивая прогулочная зона, кафе, прокаты).

океанариума на острове Русский в бухте Житкова. Билет можно приобрести самостоятельно на сайте/кассе океанариума (рекомендуем покупать билет заранее). Океанариум работает до 20:00.

Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160