Недельный тур во Владивосток. Летний отдых у моря

Недельный тур во Владивосток
Почувствуйте драйв столицы Приморья и насладитесь отдыхом на берегу Японского моря! Этот тур создан для тех, кто хочет за одну неделю получить максимум впечатлений: от знаковых достопримечательностей и гастрономических открытий до морских прогулок и пляжного релакса. Подарите себе неделю, полную открытий и отдыха!
Ближайшие даты:
26
июл2
авг9
авг16
авг

Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владивосток. Экскурсия по вечернему городу

Прибытие во Владивосток.

Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно или за дополнительную плату.

Размещение в гостинице.

Важно! Время заселения в гостиницу с 14:00. Если вы приезжаете раньше, и гостиница не имеет возможности поселить вас, то оставляете вещи в камере хранения и заселяетесь в расчётное время.

19:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

19:00 – 21:00 Экскурсия «Панорамы вечернего города».

Экскурсия на автобусе с экскурсоводом.

В программе посещение видовых площадок, в том числе Нагорного парка на сопке Тюменская – одного из самых любимых мест жителей и гостей города. Многоуровневая смотровая площадка с замечательным круговым обзором на Владивосток!

Окончание экскурсии в центре города.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Обзорная экскурсия по городу. Морская прогулка на яхте по акватории Владивостока

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

Обзорная экскурсия по Владивостоку на автобусе с экскурсоводом. Вы увидите главные исторические достопримечательности и сделаете множество великолепных фотографий.

Погружаемся в атмосферу уникального города, где сочетаются виды на морской порт, мосты, сопки, уютные скверы и архитектуру разных эпох.

В программе:

  • площадь Борцам Революции — исторический и архитектурный центр, сердце города;
  • Токаревский маяк — одна из визитных карточек края. Если не будет прилива, вы сможете прогуляться по косе, которая соединяет маяк с сушей;
  • морской и железнодорожный вокзалы — единственные в России, расположенные рядом и завершающие путь Великой Транссибирской магистрали;
  • корабельная набережная — место, с которого началась история города и слава легендарного Тихоокеанского флота России.
  • музей «Подводная лодка С-56» (снаружи) — уникальная возможность увидеть военную подлодку, ставшую символом морской славы;
  • бухта Золотой Рог — захватывающий вид на Золотой мост, который соединяет берега бухты и является одним из символов Владивостока.

Во второй половине дня вас ждёт погружение в мир кулинарии Дальнего Востока.

Отправляемся на гастрономическую экскурсию.

Шеф-повар поделится секретами приготовления блюд дальневосточной кухни, дегустация.

Окончание экскурсии в центре города.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Морская прогулка с экскурсоводом по акватории Амурского залива. Остров Русский

Завтрак в гостинице.

В первой половине дня — морская прогулка с экскурсоводом по акватории Амурского залива. Вам откроется великолепный вид на Владивосток с моря!

В программе:

  • бухта Золотой Рог;
  • торговый и рыбный порт;
  • Токаревский маяк;
  • пролив Босфор Восточный;
  • вдоль острова Русский;
  • Русский мост.

Продолжительность 1–1,5 часа. Точное время и место сбора сообщает принимающая компания за день до начала тура.

14:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока у памятника Борцам Революции.

Экскурсия на остров Русский. Проедем на автобусе по двум вантовым мостам.

Насладимся живописными видами и узнаем о военной истории нашего города.

В программе:

  • Золотой мост – вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке, соединяет центр города с микрорайоном Чуркин;
  • Русский мост – вантовый мост, соединяющий город Владивосток с островом Русский. Его изображение можно увидеть на денежной купюре 2000 рублей;
  • Новосильцевская батарея – береговая батарея Владивостокской крепости, великолепная видовая площадка. Можно будет увидеть макеты пушек, насладиться видом на Русский мост и пролив Босфор Восточный и Уссурийский залив;
  • видовая площадка на мыс Вятлина, высокий и обрывистый мыс, выдающийся далеко в море.

По окончании экскурсии возможно посещение:

  • университетской набережной на острове Русский в кампусе ДВФУ (красивая прогулочная зона, кафе, прокаты).
  • океанариума на острове Русский в бухте Житкова. Билет можно приобрести самостоятельно на сайте/кассе океанариума (рекомендуем покупать билет заранее). Океанариум работает до 20:00.

Возвращение в центр города на общественном транспорте или такси.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Трансфер на берег моря

Завтрак в гостинице.

До 12:00 освобождение номеров, выселение из гостиницы во Владивостоке.

Трансфер на берег моря, знаменитой бухты Шамора.

С 14:00 размещение в отеле «Звезда моря» 3*.

«Звезда Моря» находится в пригороде Владивостока, в 50 минутах от центра города и в 40 минутах от аэропорта.

В 100 метрах большой песчаный пляж бухты Лазурной (Шаморы).

Отдыхаем, купаемся, танцуем.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Свободный день

Проживание в отеле.

Питание за дополнительную плату.

Отдых, купание.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Свободный день

Проживание в отеле.

Питание за дополнительную плату.

Отдых, купание.

Свободный деньСвободный день
7 день

Отъезд

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаДвухместный номерОдноместный номер
«Экватор» 3* + «Звезда моря»
стандартный номер

89 800

146 400

AZIMUT отель Владивосток 4* + «Звезда моря»
номер SMART Стандарт

96 300

151 600

Варианты проживания

Гостиница «Экватор»

3 ночи

Гостиница «Экватор» расположена во Владивостоке, неподалеку от набережной Японского моря. Здесь для гостей представлен широкий спектр услуг.

К размещению гостей представлены комфортные и уютные номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В каждой категории есть собственная ванная комната. На территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi.

Вкусно и сытно поесть можно в местном кафе-гостиной либо в ресторане. Поблизости есть различные магазины, супермаркеты и точки быстрого питания.

Специально для деловых людей здесь оборудовано несколько конференц-залов. Все они подойдут для проведения важных переговоров, совещаний и собеседований.

В шаговой доступности — кинотеатр «Океан», памятник адмиралу Макарову. Расстояние до аэропорта составляет примерно 38 километров.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Гостиница «Азимут Отель Владивосток»

3 ночи

«AZIMUT Отель Владивосток» располагается в центре города.

Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется необходимая мебель, телевизор, телефон, небольшой холодильник. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка.

Для постояльцев каждое утро сервируется завтрак по системе «Шведский стол». В ресторане «Порт Авеню» представлен широкий выбор изысканных блюд, легких закусок и вкуснейших напитков. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер.

В отеле созданы все условия для делового общения. Просторные конференц-залы «Владивосток», «Берлин», «Москва» и «Санкт-Петербург» отлично подходят для проведения семинаров, презентаций, форумов, конференций, совещаний.

В пределах трех километров расположена Спортивная набережная и одноименная гавань, бухта Федорова, Мемориальная подводная лодка С-56. Расстояние до железнодорожного вокзала составит не более одного километра, а до аэропорта — 51 км.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Отель «Звезда моря»

3 ночи

«Звезда Моря» находится в пригороде Владивостока, в 50 минутах от центра города и в 40 минутах от аэропорта. Отель пятиэтажный с лифтом.

К услугам гостей комфортабельные двухместные номера с балконом.

В номере удобные кровати, кондиционер, телевизор, чайный уголок, холодильник.

В туалетной комнате – душ, унитаз, фен, необходимый набор полотенец и гигиенических средств. Гостиница 5 этажей с лифтом.

Завтрак организован на 1 этаже (за дополнительную плату).

В 100 метрах большой песчаный пляж бухты Лазурной (Шаморы).

Рядом ресторан «Круиз» с авторской кухней, множество кафе на любой вкус, супермаркет «Лазурный», прокаты водной техники и спортивно-игрового оборудования.

Оснащение номера:

  • кондиционер;
  • две односпальные кровати;
  • холодильник;
  • телевизор;
  • гипоаллергенное белье;
  • ортопедический матрас;
  • зеркало;
  • стулья;
  • прикроватные тумбы;
  • вешалки;
  • сейф;
  • чайный набор;
  • шкаф-купе;
  • электронные замки;
  • Wi-Fi.

Оснащение ванны:

  • халаты;
  • банные полотенца;
  • водонагреватель;
  • душевая кабина;
  • раковина;
  • гигиенические средства;
  • унитаз;
  • тапочки;
  • фен.
Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»Отель «Звезда моря»
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице Владивостока (3 ночи) и в отеле «Звезда моря» (3 ночи)
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, дегустация)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер из аэропорта в отель - 2700 руб. (1-3 пассажира, легковое авто)
  • Трансфер из отеля в аэропорт - 2200 руб. (1-3 пассажира, легковое авто)
  • Посещение океанариума - билет можно приобрести самостоятельно на сайте/кассе океанариума
  • Дополнительные экскурсии
  • Дополнительные ночи проживания
Место начала и завершения?
Г. Владивосток
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплые вещи на случай холодной или ветреной погоды;
  • одежда и обувь должны быть разношены, не новые;
  • возьмите с собой дождевик, сменную одежду, которую оденете после маршрута (ее можно оставить в автобусе);
  • плащ от дождя/морских брызг;
  • кроссовки или туристические ботинки;
  • сменную обувь и носки на случай промоченных ног;
  • принадлежности для личной гигиены;
  • индивидуальные лекарства, если имеете какие-либо заболевания;
  • фотоаппарат (упакованный в непромокаемый кофр);
  • купальник и маленькое полотенце;
  • крем от загара;
  • тапочки для купания.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.

Что ещё нужно знать перед отправлением в тур?

Накануне каждого экскурсионного дня поступают смс или WhatsApp-сообщения, где указывается имя и телефон гида, место и время сбора.

Если экскурсия начинается утром, то оповещение придет за день до экскурсии с 16:00 до 19:00.

Если экскурсия проходит после обеда, оповещение поступает за 1–2 часа до начала.

Место встречи указано в программе для каждой экскурсии:

  • на автобусные экскурсии встреча с группой на Центральной площади города Владивостока у памятника Борцам Революции (у самой высокой фигуры). Рядом адрес: ул. Светланская, д. 22.
  • на морскую прогулку сбор на Корабельной набережной 6 (причал 36, напротив музея «Подводная лодка С-56», 5–7 минут пешком вниз от центральной площади).
Как добраться из(в) аэропорт?

Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева расположен на удалении 44 км от приморской столицы и в 5 км от центра города Артема.

Добраться из Владивостока в аэропорт можно несколькими способами, но мы расскажем о самых комфортных вариантах.

Такси «Максим», UBER, Яндекс.

Если вы пользуетесь этими сервисами, в настройках меняете локацию города на Владивосток и делаете заявку.

В аэропорту стойка заказа такси расположена на 1 этаже на выходе из здания аэровокзала («Максим», «Примавтолайн», стоимость 1500–2000 руб.).

«Аэроэкспресс» (фирменная электричка).

Владивосток (ж/д вокзал) – аэропорт: 07:01, 09:02, 10:05, 10:50, 11:52, 13:11, 16:22 и 18:03.

Аэропорт – Владивосток: 07:40, 08:41, 10:40, 11:28, 12:30, 14:05, 14:55, 18:00.

Стоимость проезда 280 рублей, в пути 54 минуты.

Информацию об оперативных изменениях в расписании электропоездов уточняйте в справочной службе.

Автобус:

  • аэропорт – ж/д вокзал № 107: 08:15, 12:30, 15:55. Остановка расположена напротив выхода из терминала.
  • аэропорт – ж/д вокзал № 506 (ежедневно): 09:45, 12:45; № 506 (понедельник-пятница): 08:05, 08:35, 09:05, 11:05, 13:05.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

