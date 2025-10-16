Мои заказы

Зимний Владивосток. Тур на 5 дней

Добро пожаловать в столицу Дальнего Востока! Владивосток – это не просто город, это коктейль из морского бриза, новогодних огней и вкуса настоящих приключений.

В этом туре вы откроете для себя праздничный
город, посетите остров Русский, где сможете насладиться свежими морепродуктами и побывать в одном из крупнейших океанариумов мира.

Также вы увидите обитателей Сафари-парка и остановитесь в знаменитой бухте Стеклянной, погрузитесь в захватывающую историю в музее Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева и попробуете блюда от шеф-повара.

5
1 отзыв
Программа тура по дням

1 день

Прибытие во Владивосток. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие во Владивосток.

Трансфер из аэропорта в отель самостоятельно или за дополнительную плату.

Гарантированное заселение в гостиницу с 14:00.

15:00 Сбор на центральной площади Борцов Революции у памятника.

15:00-18:00 Обзорная экскурсия по Владивостоку на автобусе.

В программе:

  • центральная площадь;
  • Токаревский маяк;
  • два вокзала (железнодорожный и морской);
  • Корабельная набережная;
  • Адмиральский сквер;
  • арка Цесаревича Николая;
  • видовая площадка;
  • Золотой мост;
  • фуникулер.
2 день

Экскурсия на остров Русский

Завтрак в гостинице.

09:30 Сбор на центральной площади Борцов Революции у памятника.

Экскурсия на остров Русский.

Знакомство с морской фермой, где выращивают гребешка, мидию, устриц, трепанга.

Дегустационный обед с морепродуктами.

Доставка в Приморский океанариум, расположенный на острове Русский в бухте Житкова.

Гости самостоятельно осматривают экспозиции, по желанию можно присоединиться к бесплатной экскурсии (расписание на стойке администратора).

Приморский океанариум — один из крупнейших океанариумов мира.

Общая площадь внутреннего пространства почти пять футбольных полей, форма здания напоминает приоткрытую раковину моллюска.

В левом крыле океанариума находится резервуар с 70-метровым подводным тоннелем.

В правом крыле расположен дельфинарий с бассейном-ареной и трибунами, которые вмещают 800 зрителей.

Среди обитателей Приморского океанариума — представители всех океанов и климатических зон Земли, в том числе обитатели Японского моря, Арктики, озера Байкал, реки Амур и другие.

Возвращение во Владивосток к 18:00.

3 день

Приморский Сафари-парк. Бухта Стеклянная

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор на центральной площади Борцов Революции у памятника.

Выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация.

В пути 80 км, ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.

Экскурсия по Сафари-парку с посещением:

  • парка амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей;
  • парка хищных зверей и птиц;
  • парка львов (самостоятельный осмотр).

В Сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги. Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п.

Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно.

Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).

По оценке журнала «Вокруг Света» Приморский Сафари-парк входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

Переезд на берег моря бухты Шамора.

Обед в кафе за дополнительную плату.

Возвращение во Владивосток вдоль Уссурийского залива с остановкой в бухте Стеклянная, здесь мы увидим разноцветные стеклышки, обточенные морем, вперемешку с морской галькой.

Окончание экскурсии на центральной площади города у новогодней елки около 18:00.

4 день

Музей истории Дальнего Востока ИМ.В.К. Арсеньева. Гастрономический обед

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор группы в центре города у музея.

10:00-12:00 Экскурсия во времени: музей истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева – здесь оживают легенды Приморья.

Погрузитесь в захватывающую историю края, где каждый экспонат – это страница из далекого прошлого.

Здесь, в стенах музея Арсеньева, вы станете свидетелем того, как зарождался Владивосток. Откройте для себя тайны древних цивилизаций, почувствуйте дух первооткрывателей и познакомьтесь с уникальной культурой, сформированной на пересечении востока и запада.

Не упустите шанс увидеть сокровища, которые хранят временные выставки – настоящие жемчужины из разных эпох!

12:30 Приморье, приготовлено с любовью! Время для настоящих вкусовых приключений.

Вас ждет обед, где каждое блюдо – это откровение. Шеф-повар лично колдует над вашими тарелками, демонстрируя, как ценят природный вкус продуктов на Дальнем Востоке.

Вы станете свидетелем кулинарного шоу, сможете насладиться классикой дальневосточной кухни – настоящей симфонией вкусов. Это не просто обед, это целый мастер-класс, где лучшие дальневосточные продукты предстанут перед вами во всей красе!

Отличным завершением дня станет посещение Приморской сцены Мариинского театра (оплачивается самостоятельно). Рекомендуем позаботиться о билетах заранее на официальном сайте.

5 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Выезд из гостиницы самостоятельно до 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице, либо тариф без проживания.

Стоимость тура на 1 человека без проживания (самостоятельное размещение и завтраки) – 39 100 руб.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница во ВладивостокеДвухместный номерТрёхместный номерОдноместный номер
«Экватор» 3*
стандартный номер, трёхместное в номере Джуниор Сюит
55 60055 60068 500
«Версаль» 3*
одноместный, двухместный номер первой категории
59 30071 800
«AZIMUT Сити Отель Владивосток» 4*
номер SMART Стандарт, трёхместное в номере SMART Люкс
61 50068 35075 000

Скидка детям до 14 лет и пенсионерам по возрасту – 1 700 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Экватор»

4 ночи

Отель «Экватор» расположен во Владивостоке, неподалеку от набережной Японского моря. Здесь для гостей представлен широкий спектр услуг.

К размещению гостей представлены комфортные и уютные номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В каждой категории есть собственная ванная комната. На территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi.

Вкусно и сытно поесть можно в местном кафе-гостиной либо в ресторане. Поблизости есть различные магазины, супермаркеты и точки быстрого питания.

Гостиница «AZIMUT Сити Отель Владивосток»

4 ночи

«АЗИМУТ Отель Владивосток» (AZIMUT Hotel Vladivostok) располагается в центре города. В числе удобств Wi-Fi, автостоянка, магазин и банкомат, прачечная, салон красоты, тренажёрный зал, массаж.

Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется необходимая мебель, телевизор, телефон, небольшой холодильник. Собственный санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной и феном. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка.

Для постояльцев каждое утро сервируется завтрак по системе «шведский стол». В ресторане «Порт Авеню» представлен широкий выбор изысканных блюд, лёгких закусок и вкуснейших напитков. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер. В лобби-баре гости могут заказать свежий сэндвич, ароматный кофе и насладиться чтением интересной книги из библиотеки отеля.

Гостиница «Версаль»

4 ночи

Отель «Версаль» расположен во Владивостоке. Для отдыхающих предоставляются все условия для размещения в сочетании с высоким уровнем обслуживания.

Уютные номера выполнены в классическом стиле и светлых тонах, что позволяет почувствовать комфорт в период размещения. Все комнаты оснащены необходимой мебелью и техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники. Из окон открывается живописный вид на город.

Для питания гостей в номерах имеется мини-холодильник. Доступна доставка еды и напитков специализированными службами. В непосредственной близости имеются продуктовые магазины, рестораны и кафе.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле выбранного уровня (4 ночи) при выборе тарифа с проживанием
  • Питание, указанное в программе (2 обеда, при выборе тарифа с проживанием завтраки со второго дня проживания)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты по программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Владивостока и обратно
  • Питание, не указанное в программе и завтраки при выборе тарифа без проживания
  • Трансфер аэропорт-отель - 2700 руб. (1-3 пассажира, легковое авто)
  • Трансфер в аэропорт - 2200 руб
  • Дополнительные экскурсии
  • Дополнительные ночи проживания
Место начала и завершения?
Г. Владивосток
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право на возможные изменения в программе!

Время отъезда, порядок проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы по объективным причинам.

Как добраться из(в) аэропорт?

Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева расположен на удалении 44 км от приморской столицы и в 5 км от центра города Артема.

Добраться из Владивостока в аэропорт можно несколькими способами, но мы расскажем о самых комфортных вариантах.

Такси «Максим», UBER, Яндекс.

Если вы пользуетесь этими сервисами, в настройках меняете локацию города на Владивосток и делаете заявку.

В аэропорту стойка заказа такси расположена на 1 этаже на выходе из здания аэровокзала («Максим», «Примавтолайн», стоимость 1500–2000 руб.).

«Аэроэкспресс» (фирменная электричка).

Владивосток (ж/д вокзал) – аэропорт: 07:01, 09:02, 10:05, 10:50, 11:52, 13:11, 16:22 и 18:03.

Аэропорт – Владивосток: 07:40, 08:41, 10:40, 11:28, 12:30, 14:05, 14:55, 18:00.

Стоимость проезда 280 рублей, в пути 54 минуты.

Информацию об оперативных изменениях в расписании электропоездов уточняйте в справочной службе.

Автобус:

  • аэропорт – ж/д вокзал № 107: 08:15, 12:30, 15:55. Остановка расположена напротив выхода из терминала.
  • аэропорт – ж/д вокзал № 506 (ежедневно): 09:45, 12:45; № 506 (понедельник-пятница): 08:05, 08:35, 09:05, 11:05, 13:05.
Есть ли скидки на тур?

Скидка детям до 14 лет и пенсионерам по возрасту – 1 700 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анастасия
16 окт 2025
После того, как я оставила заявку на сайте, менеджер перезвонила мне через пару минут. Мне даже не пришлось ждать. Всё понятно и конкретно рассказали, как поехать в тур, как оплатить
и заключили договор.
В туре все гиды были профессионалами своего дела. Особенно спасибо Сергею, который сопровождал нас на острове Путятина! Он очень интересно рассказывал об острове и его морских обитателях, а также дал нам свою маску, чтобы мы поплавали и смогли увидеть невероятной красоты морские звёзды и ежей на дне моря!

После того, как я оставила заявку на сайте, менеджер перезвонила мне через пару минут. Мне дажеПосле того, как я оставила заявку на сайте, менеджер перезвонила мне через пару минут. Мне дажеПосле того, как я оставила заявку на сайте, менеджер перезвонила мне через пару минут. Мне дажеПосле того, как я оставила заявку на сайте, менеджер перезвонила мне через пару минут. Мне дажеПосле того, как я оставила заявку на сайте, менеджер перезвонила мне через пару минут. Мне дажеПосле того, как я оставила заявку на сайте, менеджер перезвонила мне через пару минут. Мне дажеПосле того, как я оставила заявку на сайте, менеджер перезвонила мне через пару минут. Мне дажеПосле того, как я оставила заявку на сайте, менеджер перезвонила мне через пару минут. Мне дажеПосле того, как я оставила заявку на сайте, менеджер перезвонила мне через пару минут. Мне дажеПосле того, как я оставила заявку на сайте, менеджер перезвонила мне через пару минут. Мне даже

