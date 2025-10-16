3 день

Приморский Сафари-парк. Бухта Стеклянная

Завтрак в гостинице.

10:00 Сбор на центральной площади Борцов Революции у памятника.

Выезд из Владивостока на автобусе в Шкотовский район, путевая информация.

В пути 80 км, ориентировочно 1,5 часа в одну сторону.

Экскурсия по Сафари-парку с посещением:

парка амурских тигров, дальневосточных леопардов, медведей и пятнистых оленей;

парка хищных зверей и птиц;

парка львов (самостоятельный осмотр).

В Сафари-парке содержатся все животные уссурийской тайги. Люди и животные без решёток, рвов, стёкол и т. п.

Ручные обитатели (изюбрь, пятнистые олени, косули, кабанчики, кролики) сами выходят к людям. Их можно покормить с руки, погладить и сфотографироваться рядом. Корм для копытных выдаётся бесплатно.

Гости гарантированно наблюдают тигров и леопардов (с виадука, без решёток, прямо перед глазами).

По оценке журнала «Вокруг Света» Приморский Сафари-парк входит в число двенадцати лучших зоопарков мира.

Переезд на берег моря бухты Шамора.

Обед в кафе за дополнительную плату.

Возвращение во Владивосток вдоль Уссурийского залива с остановкой в бухте Стеклянная, здесь мы увидим разноцветные стеклышки, обточенные морем, вперемешку с морской галькой.

Окончание экскурсии на центральной площади города у новогодней елки около 18:00.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160