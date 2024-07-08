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Авторский тур
7 дней
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
Исследовать самые живописные бухты и сделать потрясающие снимки с маяками
Начало: Аэропорт Владивостока
8 июля в 08:00
15 июля в 08:00
80 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
Начало: Владивосток, аэропорт, утро
2 окт в 10:00
88 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Из Владивостока к заповедным локациям, затерянным островам и тюленям
Покататься на фуникулёре и сапах, посетить мореферму и лотосовое озеро и рассмотреть заброшки
Начало: Аэропорт Владивостока, первая половина дня
18 авг в 10:00
129 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Из аэропорта»
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