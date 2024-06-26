На «край земли» стоит приехать не только ради впечатляющих приморских пейзажей, но и за изумительной кухней, которой славится регион.
В этом путешествии
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. Двухместное, в отеле «Azimut» категории 4* во Владивостоке и в гостевых домах в бухте.
Питание. Включены завтраки, 2 обеда и 3 ужина, приветственный фуршет из морепродуктов, остальное — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Встреча и обзорная экскурсия по Владивостоку
Встречаем вас в аэропорту, знакомимся и едем в отель. После обеда начинаем знакомство с русским Сан-Франциско. Вы побываете в Нагорном парке и подниметесь к сопке Бурачека, а также проедете к панорамным площадкам, расположенным на противоположных берегах бухты Золотой Рог.
Затем сделаем эффектные фотографии у маяка на узкой песчаной мели посреди океана, называемой Токаревской кошкой, и прокатимся на трамвайчике-фуникулёре.
Вечером — приветственный ужин в популярном ресторане.
Морская и пешая прогулки
Позавтракав, отправимся на катере на морскую прогулку по акватории бухты Золотой Рог и заливу Босфор Восточный. За 4 часа путешествия вы увидите военные корабли, морской и железнодорожный вокзалы, торговый и рыбный порты, маяк Токаревского, острова Русский, Золотой и Русский мосты.
На борту вас будет ждать угощение из морепродуктов с игристым. А спокойная обстановка и лёгкий бриз подарят наслаждение от единения с морем и красотами Владивостока.
После обеда отправимся на пешую экскурсию. Мы пройдёмся по одному из старейших кварталов города, где вы услышите истории о преступном китайском мире и местных опиумокурильнях в прошлом.
Поужинаем в панорамном ресторане, откуда открывается захватывающий вид на город.
Национальный парк, посещение гребешковой фермы и ужин-барбекю
Главная цель этого дня — край величественных сосен и бирюзового моря — полуостров Гамова. Цепочка бухт, тянущихся на север от полуострова — настоящее природное сокровище! Наш маршрут будет проходить по территории национального парка «Земля леопарда»: загадаем желание в тоннеле, над которым проходят миграционные пути занесённых в Красную книгу роскошных дальневосточных хищников.
После заселения в коттеджи на полуострове разместимся в катере и отправимся на прогулку среди живописных бухт. Заглянем на ферму, где вы продегустируете свежие приморские гребешки с соусом. Описать их нежный вкус невозможно — лучше один раз попробовать!
Вечером вас ждёт ужин-барбекю — будем любоваться закатом и наслаждаться красотой окружающей нас природы.
Бухта Астафьева, Кравцовские водопады и прощальный ужин
Позавтракав, берём ланчбоксы и выезжаем исследовать полуостров Гамова по земле. Мы посетим бухту Астафьева, которая входит в состав заповедника. Замечателен местный пляж: вы прогуляетесь вдоль побережья полуострова, полюбуетесь обрывистыми скалами, соснами и белоснежным песком.
После обеда-пикника выдвигаемся обратно во Владивосток. По пути заедем на Кравцовские водопады: бурные потоки воды низвергаются с больших каменных «ступеней» высотой до 6 метров.
По прибытии заселяемся в отель, а после вас ждёт заключительный ужин в легендарном «Zuma» — крупнейшем паназиатском ресторане региона, в котором собраны кулинарные традиции Японии, Китая, Таиланда, Вьетнама и Сингапура с дальневосточным колоритом.
Прощание
Этот день будет зависеть от времени вашего вылета — если рейс не слишком ранний, советуем посетить океанариум, SPA-центр или поплавать с дельфинами. Также не забудьте купить вкусные сувениры домой. После отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|79 200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы из/в аэропорт
- Все завтраки, 2 обеда и 3 ужина, приветственный фуршет из морепродуктов
- Посещение гребешковой фермы с дегустацией
- Морская экскурсия на катере по бухте Золотой рог с фуршетом
- Транспорт - Toyota Hiace
- Морская прогулка на полуостров Гамова
- Услуги гида
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Владивостока
- 2 обеда в кафе и 1 ужин
- Алкогольные напитки во время ужинов
- Доплата за одноместное размещение составит 8000 руб