Встречаем вас в аэропорту, знакомимся и едем в отель. После обеда начинаем знакомство с русским Сан-Франциско. Вы побываете в Нагорном парке и подниметесь к сопке Бурачека, а также проедете к панорамным площадкам, расположенным на противоположных берегах бухты Золотой Рог.

Затем сделаем эффектные фотографии у маяка на узкой песчаной мели посреди океана, называемой Токаревской кошкой, и прокатимся на трамвайчике-фуникулёре.

Вечером — приветственный ужин в популярном ресторане.