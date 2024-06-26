Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско

Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
Владивосток — город холмов, эффектных мостов и видов на океан.

На «край земли» стоит приехать не только ради впечатляющих приморских пейзажей, но и за изумительной кухней, которой славится регион.

В этом путешествии
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вы откроете для себя мир морских деликатесов, побываете на гребешковой ферме и в лучших ресторанах Владивостока.

Вас также ждут прогулки на катере, водопады, живописный полуостров Гамова, барбекю-вечеринка и прогулка по национальному парку «Земля леопарда». Дальний Восток готов вас покорить!

Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. Двухместное, в отеле «Azimut» категории 4* во Владивостоке и в гостевых домах в бухте.

Питание. Включены завтраки, 2 обеда и 3 ужина, приветственный фуршет из морепродуктов, остальное — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и обзорная экскурсия по Владивостоку

Встречаем вас в аэропорту, знакомимся и едем в отель. После обеда начинаем знакомство с русским Сан-Франциско. Вы побываете в Нагорном парке и подниметесь к сопке Бурачека, а также проедете к панорамным площадкам, расположенным на противоположных берегах бухты Золотой Рог.

Затем сделаем эффектные фотографии у маяка на узкой песчаной мели посреди океана, называемой Токаревской кошкой, и прокатимся на трамвайчике-фуникулёре.

Вечером — приветственный ужин в популярном ресторане.

Встреча и обзорная экскурсия по ВладивостокуВстреча и обзорная экскурсия по ВладивостокуВстреча и обзорная экскурсия по ВладивостокуВстреча и обзорная экскурсия по ВладивостокуВстреча и обзорная экскурсия по ВладивостокуВстреча и обзорная экскурсия по Владивостоку
2 день

Морская и пешая прогулки

Позавтракав, отправимся на катере на морскую прогулку по акватории бухты Золотой Рог и заливу Босфор Восточный. За 4 часа путешествия вы увидите военные корабли, морской и железнодорожный вокзалы, торговый и рыбный порты, маяк Токаревского, острова Русский, Золотой и Русский мосты.

На борту вас будет ждать угощение из морепродуктов с игристым. А спокойная обстановка и лёгкий бриз подарят наслаждение от единения с морем и красотами Владивостока.

После обеда отправимся на пешую экскурсию. Мы пройдёмся по одному из старейших кварталов города, где вы услышите истории о преступном китайском мире и местных опиумокурильнях в прошлом.

Поужинаем в панорамном ресторане, откуда открывается захватывающий вид на город.

Морская и пешая прогулкиМорская и пешая прогулкиМорская и пешая прогулкиМорская и пешая прогулки
3 день

Национальный парк, посещение гребешковой фермы и ужин-барбекю

Главная цель этого дня — край величественных сосен и бирюзового моря — полуостров Гамова. Цепочка бухт, тянущихся на север от полуострова — настоящее природное сокровище! Наш маршрут будет проходить по территории национального парка «Земля леопарда»: загадаем желание в тоннеле, над которым проходят миграционные пути занесённых в Красную книгу роскошных дальневосточных хищников.

После заселения в коттеджи на полуострове разместимся в катере и отправимся на прогулку среди живописных бухт. Заглянем на ферму, где вы продегустируете свежие приморские гребешки с соусом. Описать их нежный вкус невозможно — лучше один раз попробовать!

Вечером вас ждёт ужин-барбекю — будем любоваться закатом и наслаждаться красотой окружающей нас природы.

Национальный парк, посещение гребешковой фермы и ужин-барбекюНациональный парк, посещение гребешковой фермы и ужин-барбекюНациональный парк, посещение гребешковой фермы и ужин-барбекюНациональный парк, посещение гребешковой фермы и ужин-барбекюНациональный парк, посещение гребешковой фермы и ужин-барбекюНациональный парк, посещение гребешковой фермы и ужин-барбекюНациональный парк, посещение гребешковой фермы и ужин-барбекю
4 день

Бухта Астафьева, Кравцовские водопады и прощальный ужин

Позавтракав, берём ланчбоксы и выезжаем исследовать полуостров Гамова по земле. Мы посетим бухту Астафьева, которая входит в состав заповедника. Замечателен местный пляж: вы прогуляетесь вдоль побережья полуострова, полюбуетесь обрывистыми скалами, соснами и белоснежным песком.

После обеда-пикника выдвигаемся обратно во Владивосток. По пути заедем на Кравцовские водопады: бурные потоки воды низвергаются с больших каменных «ступеней» высотой до 6 метров.

По прибытии заселяемся в отель, а после вас ждёт заключительный ужин в легендарном «Zuma» — крупнейшем паназиатском ресторане региона, в котором собраны кулинарные традиции Японии, Китая, Таиланда, Вьетнама и Сингапура с дальневосточным колоритом.

Бухта Астафьева, Кравцовские водопады и прощальный ужинБухта Астафьева, Кравцовские водопады и прощальный ужинБухта Астафьева, Кравцовские водопады и прощальный ужинБухта Астафьева, Кравцовские водопады и прощальный ужинБухта Астафьева, Кравцовские водопады и прощальный ужинБухта Астафьева, Кравцовские водопады и прощальный ужинБухта Астафьева, Кравцовские водопады и прощальный ужинБухта Астафьева, Кравцовские водопады и прощальный ужинБухта Астафьева, Кравцовские водопады и прощальный ужин
5 день

Прощание

Этот день будет зависеть от времени вашего вылета — если рейс не слишком ранний, советуем посетить океанариум, SPA-центр или поплавать с дельфинами. Также не забудьте купить вкусные сувениры домой. После отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет79 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Все завтраки, 2 обеда и 3 ужина, приветственный фуршет из морепродуктов
  • Посещение гребешковой фермы с дегустацией
  • Морская экскурсия на катере по бухте Золотой рог с фуршетом
  • Транспорт - Toyota Hiace
  • Морская прогулка на полуостров Гамова
  • Услуги гида
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Владивостока
  • 2 обеда в кафе и 1 ужин
  • Алкогольные напитки во время ужинов
  • Доплата за одноместное размещение составит 8000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владивосток, аэропорт, утро
Завершение: Владивосток, аэропорт, день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владивостока

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеОбзорныеВсе турыМаяки5-дневные турыДегустационные турыПриморский крайПрирода и пейзажи

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