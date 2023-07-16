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10%
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
Начало: Владивосток, выезд от ТЦ «Луговая» в 08:00. Проеде...
11 июл в 08:00
12 июл в 08:00
22 410 ₽
24 900 ₽ за человека
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10%
Заповедные места: полуострова Брюса и отдых в домах с бассейном и музыкальным вечером
Полюбоваться живописными бухтами, погулять по мысам и перезагрузиться в домиках с панорамным видом
Начало: Владивосток, рядом с ТЦ «Луговая», 8:00
24 мая в 08:00
13 июн в 08:00
17 910 ₽
19 900 ₽ за человека
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10%
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
Поплавать на сапе, научиться собирать травы и попрыгать через костёр
Начало: Владивосток, 05:00
17 июн в 08:00
22 июл в 08:00
20 700 ₽
23 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДада16 июля 2023Продуманный тур, глэмпинг впечатляет. Если бы погода не подкачала, эх)))
- ООльга9 июля 2023Все было организовано как обещано, автобус нас забрал во время, водитель хорошо водит машину, маршрут прошел как запланировано, расселение на
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Скидки»
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