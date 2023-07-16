Туры со скидкой во Владивостоке до 10%

Найдено 3 тура в категории «Скидки» во Владивостоке, цены от 17 910 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
На машине
2 дня
-
10%
1 отзыв
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
Начало: Владивосток, выезд от ТЦ «Луговая» в 08:00. Проеде...
11 июл в 08:00
12 июл в 08:00
22 410 ₽24 900 ₽ за человека
Заповедные места: полуострова Брюса и отдых в домах с бассейном и музыкальным вечером
На машине
2 дня
-
10%
1 отзыв
Заповедные места: полуострова Брюса и отдых в домах с бассейном и музыкальным вечером
Полюбоваться живописными бухтами, погулять по мысам и перезагрузиться в домиках с панорамным видом
Начало: Владивосток, рядом с ТЦ «Луговая», 8:00
24 мая в 08:00
13 июн в 08:00
17 910 ₽19 900 ₽ за человека
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
На машине
SUP-прогулки
3 дня
-
10%
Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
Поплавать на сапе, научиться собирать травы и попрыгать через костёр
Начало: Владивосток, 05:00
17 июн в 08:00
22 июл в 08:00
20 700 ₽23 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дада
    16 июля 2023
    Заповедные места: полуострова Брюса и отдых в домах с бассейном и музыкальным вечером
    Продуманный тур, глэмпинг впечатляет. Если бы погода не подкачала, эх)))
  • О
    Ольга
    9 июля 2023
    Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
    Все было организовано как обещано, автобус нас забрал во время, водитель хорошо водит машину, маршрут прошел как запланировано, расселение на
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    базе под находкой прошло нормально, хотя комфорт не совсем отвечал заявленному. Красоты приморской природы простят все огрехи организаторов в этом путешествии. Что бы посоветовала. Во время пути хотелось бы послушать рассказы о природе края, о возможных маршрутах, о развитии туризма в крае и т д. Для этого у экскурсовода должен быть как минимум микрофон. Более детально предупредить о маршруте. К примеру ущелье Дарданеллы тяжелый и не безопасный подьем в гору по камням, а на «Приморское Бали» долгая дорога в гору. Мы с удовольствием провели время, тепло вспоминаем о маленьком путешествии, а высказанные замечания помогут организатору улучшить маршрут.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Скидки»

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  2. Заповедные места: полуострова Брюса и отдых в домах с бассейном и музыкальным вечером
  3. Тур-перезагрузка: катание на сапах в бухте Валентин с проживанием в палатках
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Остров русский
  2. Полуостров Гамова
  3. Бухта Теляковского
  4. Бухта Астафьева
  5. Сафари-парк
Сколько стоит тур во Владивостоке в мае 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Скидки" можно забронировать 3 тура от 17 910 до 22 410 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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