Мои заказы

Индивидуально вдоль кромки океана: Владивосток и юг Приморья

Полюбоваться городом с высоты, изучить остров Русский и объехать побережье Хасанского района
Это контрастное путешествие от урбанистического величия к нетронутой природе. Сначала вы познакомитесь с рукотворным достоянием Владивостока.

Мы посетим место, где зародился город, вспомним об эпохе великих открытий и увидим визитные карточки
читать дальше

— Токаревский маяк, Золотой и Русский мосты.

Полюбуемся бухтой Золотой Рог с самого впечатляющего ракурса — с высоты сопки Орлиное Гнездо — и побеседуем о боевых подвигах минувших лет на острове Русский. А затем отправимся за пределы столицы, где Приморье раскрывается в первозданной мощи.

Мы исследуем заповедный Хасанский район, следуя вдоль кромки Тихого океана, и осмотрим множество прекрасных уголков — Кравцовские водопады, мыс Парящая Черепаха, бухты и пляжи.

Индивидуально вдоль кромки океана: Владивосток и юг Приморья
Индивидуально вдоль кромки океана: Владивосток и юг Приморья
Индивидуально вдоль кромки океана: Владивосток и юг Приморья

Описание тура

Организационные детали

Проживание и питание не входят в стоимость.

Программа тура по дням

1 день

Сердце Приморья - Владивосток и остров Русский

Встретимся и начнём наше небольшое путешествие. Полюбуемся Владивостоком с высоты птичьего полёта, поднявшись на сопку Орлиное Гнездо. Отсюда город как на ладони: живописная бухта Золотой Рог, корабли у причалов и мосты, уходящие в туманную даль.

Прочувствуем пульс улиц, преодолев Золотой и Русский мосты — гигантские арфы, на которых играет бриз океана. Посетим место, с которого начинался Владивосток, — сопку Крестовую, пронизанную отголосками эпохи великих открытий.

Отправимся на мыс Токаревского к маяку — одинокому стражу на краю материка, месту силы и романтики у Тихого океана. Осмотрим форт Поспелова и Новосильцевскую батарею: спустимся в подземные лабиринты и каменные коридоры, ощутим холод камня, хранящего истории о доблести, и насладимся видами, от которых замирает сердце.

Сердце Приморья - Владивосток и остров РусскийСердце Приморья - Владивосток и остров РусскийСердце Приморья - Владивосток и остров РусскийСердце Приморья - Владивосток и остров РусскийСердце Приморья - Владивосток и остров РусскийСердце Приморья - Владивосток и остров Русский
2 день

От шума водопадов до безмолвия бухт и пляжей Хасанского района

Сегодня оставим шум города позади и отправимся на юг, в заповедные земли Хасанского района, где Приморье предстаёт в первозданной мощи. Увидим Кравцовские водопады — живые скульптуры из воды и камня.

Доберёмся к стражу, застывшему над тихоокеанской бездной, — мысу Парящая Черепаха. А также объедем уединённые бухты у аквамариновых просторов и бескрайние песчаные пляжи Хасанского района — здесь виды как с открытки.

От шума водопадов до безмолвия бухт и пляжей Хасанского районаОт шума водопадов до безмолвия бухт и пляжей Хасанского районаОт шума водопадов до безмолвия бухт и пляжей Хасанского районаОт шума водопадов до безмолвия бухт и пляжей Хасанского района

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты во Владивосток и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания во Владивостоке, 10:00
Завершение: Ваше место проживания во Владивостоке, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 120 туристов
Я не просто аккредитованный гид, а ваш местный друг во Владивостоке — родился здесь, знаю все интересные места и самые красивые видовые площадки. Обожаю изучать город с необычных ракурсов и с
читать дальше

радостью делюсь своими открытиями. Покажу, где сделать тот самый эпичный кадр на Золотом мосту, пока туристы толпятся на смотровой. Расскажу, где пробовать морские деликатесы так, чтобы дух захватило. А ещё поведаю истории, от которых вы скажете: «Ничего себе!» — про контрабандистов, золото и призраков Миллионки. В общем, будет круто, познавательно и по-настоящему!

Тур входит в следующие категории Владивостока

Похожие туры из Владивостока

Владивосток за 5 дней. Расширенная программа
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Владивосток за 5 дней. Расширенная программа
Начало: Приморский край, Владивосток
14 дек в 10:00
26 дек в 10:00
от 28 000 ₽ за человека
Владивосток за 6 дней
На автобусе
6 дней
4 отзыва
Владивосток за 6 дней
Начало: Приморский край, Владивосток
14 дек в 10:00
25 дек в 10:00
от 35 700 ₽ за человека
Отпуск в Приморье
На автобусе
10 дней
3 отзыва
Отпуск в Приморье
Начало: Г. Владивосток
14 июн в 10:00
21 июн в 10:00
от 120 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Владивостоке
Все туры из Владивостока