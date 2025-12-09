Встретимся и начнём наше небольшое путешествие. Полюбуемся Владивостоком с высоты птичьего полёта, поднявшись на сопку Орлиное Гнездо. Отсюда город как на ладони: живописная бухта Золотой Рог, корабли у причалов и мосты, уходящие в туманную даль.

Прочувствуем пульс улиц, преодолев Золотой и Русский мосты — гигантские арфы, на которых играет бриз океана. Посетим место, с которого начинался Владивосток, — сопку Крестовую, пронизанную отголосками эпохи великих открытий.

Отправимся на мыс Токаревского к маяку — одинокому стражу на краю материка, месту силы и романтики у Тихого океана. Осмотрим форт Поспелова и Новосильцевскую батарею: спустимся в подземные лабиринты и каменные коридоры, ощутим холод камня, хранящего истории о доблести, и насладимся видами, от которых замирает сердце.