Индивидуально вдоль кромки океана: Владивосток и юг Приморья
Полюбоваться городом с высоты, изучить остров Русский и объехать побережье Хасанского района
Это контрастное путешествие от урбанистического величия к нетронутой природе. Сначала вы познакомитесь с рукотворным достоянием Владивостока.
Мы посетим место, где зародился город, вспомним об эпохе великих открытий и увидим визитные карточки
— Токаревский маяк, Золотой и Русский мосты.
Полюбуемся бухтой Золотой Рог с самого впечатляющего ракурса — с высоты сопки Орлиное Гнездо — и побеседуем о боевых подвигах минувших лет на острове Русский. А затем отправимся за пределы столицы, где Приморье раскрывается в первозданной мощи.
Мы исследуем заповедный Хасанский район, следуя вдоль кромки Тихого океана, и осмотрим множество прекрасных уголков — Кравцовские водопады, мыс Парящая Черепаха, бухты и пляжи.
Описание тура
Организационные детали
Проживание и питание не входят в стоимость.
Программа тура по дням
1 день
Сердце Приморья - Владивосток и остров Русский
Встретимся и начнём наше небольшое путешествие. Полюбуемся Владивостоком с высоты птичьего полёта, поднявшись на сопку Орлиное Гнездо. Отсюда город как на ладони: живописная бухта Золотой Рог, корабли у причалов и мосты, уходящие в туманную даль.
Прочувствуем пульс улиц, преодолев Золотой и Русский мосты — гигантские арфы, на которых играет бриз океана. Посетим место, с которого начинался Владивосток, — сопку Крестовую, пронизанную отголосками эпохи великих открытий.
Отправимся на мыс Токаревского к маяку — одинокому стражу на краю материка, месту силы и романтики у Тихого океана. Осмотрим форт Поспелова и Новосильцевскую батарею: спустимся в подземные лабиринты и каменные коридоры, ощутим холод камня, хранящего истории о доблести, и насладимся видами, от которых замирает сердце.
2 день
От шума водопадов до безмолвия бухт и пляжей Хасанского района
Сегодня оставим шум города позади и отправимся на юг, в заповедные земли Хасанского района, где Приморье предстаёт в первозданной мощи. Увидим Кравцовские водопады — живые скульптуры из воды и камня.
Доберёмся к стражу, застывшему над тихоокеанской бездной, — мысу Парящая Черепаха. А также объедем уединённые бухты у аквамариновых просторов и бескрайние песчаные пляжи Хасанского района — здесь виды как с открытки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты во Владивосток и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания во Владивостоке, 10:00
Завершение: Ваше место проживания во Владивостоке, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 120 туристов
Я не просто аккредитованный гид, а ваш местный друг во Владивостоке — родился здесь, знаю все интересные места и самые красивые видовые площадки.
Обожаю изучать город с необычных ракурсов и с
радостью делюсь своими открытиями. Покажу, где сделать тот самый эпичный кадр на Золотом мосту, пока туристы толпятся на смотровой. Расскажу, где пробовать морские деликатесы так, чтобы дух захватило. А ещё поведаю истории, от которых вы скажете: «Ничего себе!» — про контрабандистов, золото и призраков Миллионки.
В общем, будет круто, познавательно и по-настоящему!