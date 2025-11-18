Автомобильно-пешеходная экскурсия по достопримечательностям и романтическим местам Волгограда.
Вы услышите необыкновенные городские легенды, насладитесь Волгоградом и его историческими местами, сможете прицепить замочек-сердечко в Центральном парке культуры и отдыха, покататься на колесе обозрения, загадать несколько желаний на разных точках и сделать фотографии в фотобудке, чтобы навсегда запомнить путешествие.
Описание экскурсииРомантическое путешествие по историческим и романтическим локациям Волгограда. Вы увидите исторические достопримечательности, с уклоном на романтику и семейные ценности. Вы насладитесь невероятными историями о том, как в Сталинграде и Царицыне любили, о том как ждали и с трепетом относились к чувствам. Вы услышите потрясающие легенды про Мамаев Курган, дом купчихи Репейниковой, Ротонду и многие другие. Прогуляетесь по узким красивым улочкам, которые подарят вам ощущение прованса, насладитесь видом сверкающей Волги, прокатитесь на колесе обозрения, прикрепите замочки любви, загадаете несколько желаний, и многое другое. После экскурсии гид подарит вам авторскую открытку, которую вы сможете забрать в качестве сувенира. Маршрут:
- Дом купчихи Репейниковой, с которым связана легенда неразделённой любви, удивляет гостей своей историей и архитектурой, погружая в атмосферу Царицына прежних времен;
- Собор Александра Невского, является живым напоминанием о прошлом города и его культурных корнях;
- Новый экспериментальный театр, невероятно красивый в своей архитектуре;
- Нулевой километр, точка отчета всех дорог, на котором мы обязательно загадаем заветное желание;
- Фонтан влюблённых, украшенный романтичными фигурами, стал популярным местом для свиданий и волшебных моментов;
- Набережная Волгограда, удивляет живописными видами на Волгу, создавая атмосферу спокойствия и умиротворения, где можно насладиться красотой слияния архитектуры и природы;
- Памятник художнику Лосеву — центр притяжения для ценителей искусства и его наследия;
- Ротонда, которая служит местом для тихих размышлений и романтических встреч;
- Волга, которая остаётся символом жизни и природы, олицетворяя бесконечную красоту и силу, её берега вдохновляют на творчество и размышления;
- Центральный парк культуры и отдыха — отреставрированный и подходящий как для прогулок, так и для активного отдыха. Важная информация: Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды. Гид свяжется с вами накануне экскурсии в течении дня.
По четвергам в 11:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из ближайших районов
- Замочки-сердечки
- Фотобудка
- Авторская открытка.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билет на колесо обозрения
- Трансфер из отдалённых районов
- Обед/ужин.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды. Гид свяжется с вами накануне экскурсии в течении дня
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Волгограда
