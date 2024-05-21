за всё до 6 чел.

8 000 ₽ за всё до 6 чел.

за всё до 4 чел.

7 500 ₽ за всё до 4 чел.

Уникальная экскурсия по Волгограду: мемориальный комплекс «Остров Людникова», Волжская ГЭС и многое другое ждут вас

за всё до 4 чел.

5 500 ₽ за всё до 4 чел.

Расписание: Любой день недели с 9.00 до 21.00

Погрузитесь в историю Волгограда с экскурсией «Город трех эпох» - путешествие от Царицына до наших дней

за всё до 5 чел.

от 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

Расписание: Ежедневно, в любое время

Пешая экскурсия по центру Волгограда. Узнайте историю города-героя, посетите знаковые места и памятники, связанные с Великой Отечественной войной

за всё до 4 чел.

от 7 800 ₽ за всё до 4 чел.

Начало: Подножие Мамаева кургана со стороны пр В. И Ленина

за всё до 5 чел.

7 000 ₽ за всё до 5 чел.

Расписание: Ежедневно, в любое время

за всё до 6 чел.

4 500 ₽ за всё до 6 чел.

Расписание: В будние дни: с 10:00 до 20:30, выходные с 10:00 до 17:30

Загляните в историческое сердце Волгограда с экскурсией «Тайная колыбель Царицына» - путеводитель в прошлое

🚶 Пешая

Индивидуальная

1.5 часа 5 отзывов

Волгоград: голос города - путешествие по историческим местам Волгоград ждет вас: величие площадей, тайны двориков и дух города в каждом шаге. Присоединяйтесь к нам Начало: Ул. Гагарина, 14

Расписание: Будни: с 10:00 до 12:00, с 17:00 до 22:00. Выходные: с 10:00 до 22:00