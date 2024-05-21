1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Пешая обзорная экскурсия по Волгограду
Начало: Нулевой километр на Площади Павших Борцов
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Могучая Волжская ГЭС и «Остров Людникова»
Уникальная экскурсия по Волгограду: мемориальный комплекс «Остров Людникова», Волжская ГЭС и многое другое ждут вас
Начало: Нулевой километр, площадь Павших Борцов
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: погружение в историю
Погрузитесь в историю Волгограда с экскурсией «Город трех эпох» - путешествие от Царицына до наших дней
Начало: Площадь Павших Борцов
Расписание: Любой день недели с 9.00 до 21.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешая экскурсия по Волгограду: от площади Павших борцов до музея-панорамы
Пешая экскурсия по центру Волгограда. Узнайте историю города-героя, посетите знаковые места и памятники, связанные с Великой Отечественной войной
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду с посещением Мамаева Кургана
Индивидуальная экскурсия по Волгограду: Мамаев Курган, Сталинградский тополь, мельница Гергардта, дом Павлова. Узнайте историю города-героя
Начало: Подножие Мамаева кургана со стороны пр В. И Ленина
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайная колыбель Царицына: эксклюзивное путешествие по Волгограду
Загляните в историческое сердце Волгограда с экскурсией «Тайная колыбель Царицына» - путеводитель в прошлое
Начало: Набережная 62-й Армии, 1Б (напротив входа в музей)
Расписание: В будние дни: с 10:00 до 20:30, выходные с 10:00 до 17:30
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Волгоград: голос города - путешествие по историческим местам
Волгоград ждет вас: величие площадей, тайны двориков и дух города в каждом шаге. Присоединяйтесь к нам
Начало: Ул. Гагарина, 14
Расписание: Будни: с 10:00 до 12:00, с 17:00 до 22:00. Выходные: с 10:00 до 22:00
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Зимняя прогулка по Волгограду: уникальный маршрут и теплые встречи
Откройте зимний Волгоград в уютной прогулке по историческим местам с теплым завершением в кофейне
Начало: Площадь Павших Борцов, 9, Волгоград
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
5 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Иммерсивная аудио-прогулка «войс-трип» по историческому Волгограду
Исследуйте Волгоград под новым углом с уникальной аудио-экскурсией, которая оживит историю города прямо в ваших наушниках
Начало: Г. Волгоград, Привокзальная площадь,1
Расписание: будни в 18:00, выходные по согласованию
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
1 550₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Историческая экскурсия Волгоград: Царицын, Сталинград, Волгоград
Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, открывая его историю на экскурсии с личным гидом
Начало: Набережная 62-й армии,1 а, ресторан Маяк
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда
Начало: Улица Мира, 12, Волгоград
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
«Добро пожаловать в Волгоград!»: обзорная экскурсия по городу
Начало: Вокзал Волгоград-1, Привокзальная площадь
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Волгограду: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Волгограда, где каждый шаг открывает новую страницу истории. Вечерняя прогулка, полная открытий
Начало: Ул. 10-й Дивизии НКВД, 5А
Расписание: Будни: с 18:00, выходные с 14:00
1 июля в 14:00
2 июля в 14:00
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Эксклюзивная обзорная прогулка на катере по Волге в Волгограде
Откройте Волгоград с новой стороны, плывя по волнам Волги на комфортабельном катере с личным гидом
Начало: Ленинская ул., 1А, хутор Бобры, Краснослободск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 6 990₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1 час
Волгоград - четыре века истории
Начало: У ресторана «Маяк» на набережной 62-ой армии
Расписание: Каждое воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMaria21 мая 2024Все было супер, нам очень понравилось!
- ССветлана18 мая 2024Натали, спасибо за экскурсию, тёплую компанию, интересные рассказы о городе, в котором я побывала впервые и теперь обязательно приеду ещё раз. Была очень рада знакомству! Здорово, когда человек знает и любит свой город и умеет эту любовь передать гостям. Спасибо)
- ТТатьяна18 мая 2024Очень подробное описание событий, истории о которых мало что известно, человек с богатейшим опытом, потомственный Сталинградец и просто приятный человек, огромное спасибо Сергею
- ВВладимир15 мая 2024Довольно интересная экскурсия,отличный экскурсовод Маргарита,всё подробно объяснила,рассказала. Не торопила и шла навстречу нашим пожеланиям… Неплохой минивэн, даже со столиком… Впечатления от экскурсии положительные,рекомендую…
- ААндрей15 мая 2024Экскурсия очень познавательная и интересная. Большое спасибо Александру за интересный рассказ.
- ААнна14 мая 2024Увидели Волжскую ГЭС. Впечатляющее, величественное сооружение. Остров Людникова:место ухожено, видно что за ним присматривают. События, исторические факты тщательно преподносятся экскурсоводом. Микроавтобус
- ТТатьяна14 мая 2024Были на экскурсии «Город трёх эпох» - это что-то невероятное ❤️🔥 Игорь, ты Лучший 💪 три часа пролетели как один
- ТТатьяна14 мая 2024Необычно, развлекательная)
- ВВладимир13 мая 2024Огромное спасибо экскурсоводу Дмитрию, действительно знаток истории и города, рекомендую! Сама экскурсия прошла по самым значимым, историческим местам города, спасибо
- ККалюжная12 мая 2024Л
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Центральная набережная Волгограда»
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