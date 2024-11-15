Индивидуальная
до 8 чел.
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Погрузитесь в историю Волгограда через его архитектуру. Уникальные здания и нетипичные маршруты ждут вас на этой экскурсии
Начало: У церкви Иоанна Предтечи
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
4667 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По улочкам Царицына: исторические маршруты Волгограда
Путешествие по Центральному и Ворошиловскому районам: от первого трамвая до купеческих домов
Начало: На площади Павших Борцов
10 дек в 09:30
11 дек в 09:30
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Романтическая прогулка по Волгограду
Начало: По договоренности
Расписание: По четвергам в 11:00
11 дек в 11:00
18 дек в 11:00
11 000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина15 ноября 2024Нам с сыном очень понравилось))) советую!!!
- ААнастасия12 октября 2024Отличная экскурсия, рекомендую к посещению. Отдельное спасибо экскурсоводу Семену за интересную подачу информации.
- ММарина25 августа 2024Отличная экскурсия! Было интересно и взрослым и подростку. Чувствуется, что экскурсовод любит свой город! Отдельное спасибо за возможность задавать вопросы и за то, что на все ответили (не смотря на то, что отведенное время закончилось)!
- ННаталья19 августа 2024Экскурсию нам проводил замечательный экскурсовод Семён. Эта экскурсия очень непростая по сути, поскольку надо рассказывать о городе, которого больше нет
- ЭЭлеонора5 мая 2024Наш гид Семён обладает особым даром заинтересовать детей вроде бы совсем далёкими им темами.
- ЕЕкатерина10 октября 2023Огромное спасибо Ларисе за незабываемый день!
Мы бы ее слушали и слушали!
Прекрасно организованная экскурсия, множество исторических фактов, изложенных доступно, любовь к городу и желание делиться знаниями, любовью, красотой города!
Это было восхитительно! Это лучший гид!!!
- ММаксим7 июля 2023Из недостатков можно указать только то что фотографии экскурсовода не соответствуют действительности, фактически работает агентство, и угадать кто будет проводить невозможно. Поэтому присутствует некоторая лотерея повезет/неповезет.
- ССветлана1 июля 2023Было интересно и познавательно, спасибо
- ССергей19 сентября 2022Спасибо огромное за обзорную экскурсию - отличный гид и любовь к городу обеспечена!
Семён - супер гид - любящий город и
- ААлексей11 сентября 2022Великолепная и познавательная экскурсия.
- ААнна28 августа 2022Очень необычный экскурсовод, умеющий найти подход к детям подросткового возраста. Нетривиальные факты о старом Волгограде, подпитанные собственными впечатлениями из детства. Особенно впечатлили ордена отца и тестя Игоря, полученные во время ВОВ.
А так же безупречное умение управлять автомобилем! Спасибо!
- ЕЕкатерина9 августа 2022Нам понравилось. Прогулка удалась. Интересный рассказ. От каланчи в восторге.
- ААлексей2 мая 2022Взяли с девушкой экскурсию, повезло с экскурсоводом Игорем, очень советую, крутой мужик. Если хотите посмотреть на Царицын глазами местного жителя, то это сюда.
- ВВдовина3 октября 2021Гид Алина провела экскурсию очень грамотно, общение приятное, уважительное, полностью соблюдён баланс между познавательным и развлекательным. Живём в Центральном районе,
- ВВалентина18 августа 2021Отличная экскурсия! Увидеть старый Царицын, которого почти не осталось, глазами коренного жителя Волгограда - бесценно. Рекомендую посетить ее с экскурсоводом Игорем - получите массу положительных впечатлений!
