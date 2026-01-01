Вы побываете на Мамаевом кургане, в музеях Сталинградской битвы и Радищева, узнаете о судьбах легендарных героев
Программа тура по дням
Встреча в Волгограде. Автобусно-пешеходная экскурсия
Встреча с группой в аэропорту Волгограда.
Переезд в город.
Обед (за доп. плату).
Автобусно-пешеходная экскурсия по Волгограду, не так давно называвшемуся Сталинградом, городу бессмертной Сталинградской битвы.
Мы увидим многочисленные памятники: «Дом Павлова»; принимаемую иногда за него «Мельницу Гергардта»; поднимемся на легендарный Мамаев курган; спустимся на станции подземного трамвая; посетим Музей-заповедник «Сталинградская битва» с круговой панорамой «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом».
Заселение в отель.
Свободное время.
Обзорная экскурсия по городу Камышин. Переезд в Саратов
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Переезд в город Камышин.
Камышин — «город волжских арбузов», которым там даже установлен памятник; город-родина «Настоящего человека» — легендарного лётчика Алексея Маресьева, летавшего на протезах.
Обзорная экскурсия по городу.
Посещение Музея А. П. Маресьева.
Обед (за доп. плату).
Переезд в Саратов — старинный купеческий город на Волге.
Его упоминал Александр Грибоедов в комедии «Горе от ума»: «В деревню, к тётке, в глушь, в Саратов».
Саратов давно нельзя назвать деревней, но даже став крупным областным центром Нижнего Поволжья, город не утратил своего очарования. Здесь сохранились постройки поволжских немцев и старинные купеческие особняки, усадьбы и доходные дома XVIII-XIX веков.
Заселение в отель в Саратове.
Свободное время.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Саратову
Завтрак в отеле.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Саратову.
Экскурсия пройдёт по старинным кварталам хорошо сохранившегося города волжских купцов, города Николая Чернышевского и Алексея Боголюбова, Петра Столыпина и Юрия Гагарина, Олега Табакова и Олега Янковского.
Посещение Саратовского художественного музея имени Радищева.
Саратовский государственный художественный музей был открыт в 1885 году и принадлежит к числу старейших музеев России.
Его коллекция насчитывает более 30 тысяч произведений искусства. Здесь выставлены работы известнейших русских живописцев: Рокотова, Левицкого, Боровиковского, Брюллова, Репина, Поленова, Саврасова, Шишкина, Куинджи, Сурикова, Левитана и многих других.
Обед (за доп. плату).
Посещение Саратовского Краеведческого музея.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Обзорная экскурсия по г. Энгельсу. Возвращение в Саратов. Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Переезд через Саратовский мост над Волгой в Энгельс.
Обзорная экскурсия по Энгельсу (бывший Покровск), который когда-то был столицей Республики немцев Поволжья, центр хлебной и солеторговли.
Город Энгельс известен на всю страну как место производства троллейбусов, их можно увидеть на улицах многих городов нашей страны.
А во всём мире город Энгельс известен как место, где приземлился первый космонавт на планете Юрий Гагарин. Уроженцами города были замечательный детский писатель Лев Кассиль и знаменитый композитор Альфред Шнитке.
В честь знаменитых земляков в Энгельсе разбиты скверы и установлены памятники.
Энгельс — это уютная набережная, где берег Волги сохранен практически в первозданном виде.
Посещение дома-музея детского писателя Л. А. Кассиля.
Экспозиция музея ставит своей целью помочь посетителю попасть в особый, благородный мир, воссозданный в творчестве Льва Кассиля, стать свидетелем многих его открытий.
Зрелищная, яркая экспозиция включает в себя элементы игры и возможность активного её восприятия.
В экспозиции — иллюстрации к произведениям, редкие рукописи, документы, личные вещи писателя, фотографии, графика, книги писателя на разных языках, книги с дарственными надписями известных деятелей культуры и спорта.
Обед (за доп. плату).
Переезд к мемориалу «Гагаринское поле» — к месту приземления 12 апреля 1961 года Первого космонавта.
Возвращение в Саратов.
Трансфер в аэропорт Саратова к рекомендуемым рейсам.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах категории 3* по маршруту следования (в комфортабельных номерах с удобствами).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|49 900
|55 000
Дополнительные услуги: 4 комплексных обеда по программе 3600 руб. /чел.
Уточненная информация о проживании появится позже.
Варианты проживания
Гостиницы 3*
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в отелях категории 3*, в номерах с удобствами
- 3 завтрака в отелях (со 2 по 4 дни)
- Переезд на комфортабельном автобусе
- Профессиональное сопровождение опытного гида
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Трансферы из/в аэропорт к рекомендованным рейсам
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Волгоград и из Саратова
- Трансферы из/в аэропорт к любым рейсам, кроме рекомендованных
- Входные билеты в музеи и на объекты по программе
- Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату: 4 обеда (по желанию можно заказать пакет обедов при бронировании тура, 3 600 руб. /чел.) и ужины
- Личные расходы и сувениры
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Для каких рекомендованных рейсов организованы трансферы?
Отправление из Санкт-Петербурга:
- рекомендуемый рейс прибытия FV 6117 Санкт-Петербург — Волгоград в 09:10;
- рекомендуемый обратный рейс DP 578 Саратов — Санкт-Петербург в 22:10.