Мои заказы

Дорогами подвига: экскурсионный тур по 4 городам Поволжья

Увлекательный тур по Нижнему Поволжью познакомит вас с героическим Волгоградом, купеческим Саратовом и уютным Энгельсом.

Вы побываете на Мамаевом кургане, в музеях Сталинградской битвы и Радищева, узнаете о судьбах легендарных героев
читать дальшеуменьшить

— Алексея Маресьева и Юрия Гагарина.

Вас ждут старинные города на Волге, живописные набережные и богатое культурно-историческое наследие региона.

Это путешествие оставит яркие впечатления и глубокое чувство соприкосновения с историей, культурой и достижениями страны. Маршрут: Волгоград — Камышин — Энгельс — Саратов.

Дорогами подвига: экскурсионный тур по 4 городам ПоволжьяФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Дорогами подвига: экскурсионный тур по 4 городам ПоволжьяФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Дорогами подвига: экскурсионный тур по 4 городам ПоволжьяФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Волгограде. Автобусно-пешеходная экскурсия

Встреча с группой в аэропорту Волгограда.

Переезд в город.

Обед (за доп. плату).

Автобусно-пешеходная экскурсия по Волгограду, не так давно называвшемуся Сталинградом, городу бессмертной Сталинградской битвы.

Мы увидим многочисленные памятники: «Дом Павлова»; принимаемую иногда за него «Мельницу Гергардта»; поднимемся на легендарный Мамаев курган; спустимся на станции подземного трамвая; посетим Музей-заповедник «Сталинградская битва» с круговой панорамой «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом».

Заселение в отель.

Свободное время.

Встреча в Волгограде. Автобусно-пешеходная экскурсияВстреча в Волгограде. Автобусно-пешеходная экскурсияВстреча в Волгограде. Автобусно-пешеходная экскурсияВстреча в Волгограде. Автобусно-пешеходная экскурсия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Обзорная экскурсия по городу Камышин. Переезд в Саратов

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Переезд в город Камышин.

Камышин — «город волжских арбузов», которым там даже установлен памятник; город-родина «Настоящего человека» — легендарного лётчика Алексея Маресьева, летавшего на протезах.

Обзорная экскурсия по городу.

Посещение Музея А. П. Маресьева.

Обед (за доп. плату).

Переезд в Саратов — старинный купеческий город на Волге.

Его упоминал Александр Грибоедов в комедии «Горе от ума»: «В деревню, к тётке, в глушь, в Саратов».

Саратов давно нельзя назвать деревней, но даже став крупным областным центром Нижнего Поволжья, город не утратил своего очарования. Здесь сохранились постройки поволжских немцев и старинные купеческие особняки, усадьбы и доходные дома XVIII-XIX веков.

Заселение в отель в Саратове.

Свободное время.

Обзорная экскурсия по городу Камышин. Переезд в СаратовОбзорная экскурсия по городу Камышин. Переезд в СаратовОбзорная экскурсия по городу Камышин. Переезд в СаратовОбзорная экскурсия по городу Камышин. Переезд в Саратов
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Саратову

Завтрак в отеле.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Саратову.

Экскурсия пройдёт по старинным кварталам хорошо сохранившегося города волжских купцов, города Николая Чернышевского и Алексея Боголюбова, Петра Столыпина и Юрия Гагарина, Олега Табакова и Олега Янковского.

Посещение Саратовского художественного музея имени Радищева.

Саратовский государственный художественный музей был открыт в 1885 году и принадлежит к числу старейших музеев России.

Его коллекция насчитывает более 30 тысяч произведений искусства. Здесь выставлены работы известнейших русских живописцев: Рокотова, Левицкого, Боровиковского, Брюллова, Репина, Поленова, Саврасова, Шишкина, Куинджи, Сурикова, Левитана и многих других.

Обед (за доп. плату).

Посещение Саратовского Краеведческого музея.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по СаратовуОбзорная автобусно-пешеходная экскурсия по СаратовуОбзорная автобусно-пешеходная экскурсия по СаратовуОбзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Саратову
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Обзорная экскурсия по г. Энгельсу. Возвращение в Саратов. Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Переезд через Саратовский мост над Волгой в Энгельс.

Обзорная экскурсия по Энгельсу (бывший Покровск), который когда-то был столицей Республики немцев Поволжья, центр хлебной и солеторговли.

Город Энгельс известен на всю страну как место производства троллейбусов, их можно увидеть на улицах многих городов нашей страны.

А во всём мире город Энгельс известен как место, где приземлился первый космонавт на планете Юрий Гагарин. Уроженцами города были замечательный детский писатель Лев Кассиль и знаменитый композитор Альфред Шнитке.

В честь знаменитых земляков в Энгельсе разбиты скверы и установлены памятники.

Энгельс — это уютная набережная, где берег Волги сохранен практически в первозданном виде.

Посещение дома-музея детского писателя Л. А. Кассиля.

Экспозиция музея ставит своей целью помочь посетителю попасть в особый, благородный мир, воссозданный в творчестве Льва Кассиля, стать свидетелем многих его открытий.

Зрелищная, яркая экспозиция включает в себя элементы игры и возможность активного её восприятия.

В экспозиции — иллюстрации к произведениям, редкие рукописи, документы, личные вещи писателя, фотографии, графика, книги писателя на разных языках, книги с дарственными надписями известных деятелей культуры и спорта.

Обед (за доп. плату).

Переезд к мемориалу «Гагаринское поле» — к месту приземления 12 апреля 1961 года Первого космонавта.

Возвращение в Саратов.

Трансфер в аэропорт Саратова к рекомендуемым рейсам.

Обзорная экскурсия по г. Энгельсу. Возвращение в Саратов. ОтъездОбзорная экскурсия по г. Энгельсу. Возвращение в Саратов. ОтъездОбзорная экскурсия по г. Энгельсу. Возвращение в Саратов. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах категории 3* по маршруту следования (в комфортабельных номерах с удобствами).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Двухместное размещениеОдноместное размещение
49 90055 000

Дополнительные услуги: 4 комплексных обеда по программе 3600 руб. /чел.

Уточненная информация о проживании появится позже.

Варианты проживания

Гостиницы 3

3 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в отелях категории 3*, в номерах с удобствами
  • 3 завтрака в отелях (со 2 по 4 дни)
  • Переезд на комфортабельном автобусе
  • Профессиональное сопровождение опытного гида
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Трансферы из/в аэропорт к рекомендованным рейсам
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Волгоград и из Саратова
  • Трансферы из/в аэропорт к любым рейсам, кроме рекомендованных
  • Входные билеты в музеи и на объекты по программе
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату: 4 обеда (по желанию можно заказать пакет обедов при бронировании тура, 3 600 руб. /чел.) и ужины
  • Личные расходы и сувениры
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Для каких рекомендованных рейсов организованы трансферы?

Отправление из Санкт-Петербурга:

  • рекомендуемый рейс прибытия FV 6117 Санкт-Петербург — Волгоград в 09:10;
  • рекомендуемый обратный рейс DP 578 Саратов — Санкт-Петербург в 22:10.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Волгограда

Похожие туры на «Дорогами подвига: экскурсионный тур по 4 городам Поволжья»

Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
На машине
6 дней
1 отзыв
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
Увидеть слияние красок неба и воды на закате, оранжево-фиолетовую реку и места добычи соли
Начало: Г. Волгоград, в первой половине дня
17 авг в 11:00
24 авг в 11:00
55 000 ₽ за человека
Знакомьтесь, Волгоград. Экскурсионный тур
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Знакомьтесь, Волгоград. Экскурсионный тур
Начало: Волгоград
10 июл в 10:00
17 июл в 10:00
от 17 350 ₽ за человека
ВолгаГранд - 34 впечатления. Национальный маршрут по Волгограду
На автобусе
3 дня
1 отзыв
ВолгаГранд - 34 впечатления. Национальный маршрут по Волгограду
Начало: Волгоград
12 июн в 10:00
26 июн в 10:00
от 36 850 ₽ за человека
Круиз по Волге на яхте для вашей компании (всё включено)
На яхте
Круизы
6 дней
Круиз по Волге на яхте для вашей компании (всё включено)
Увидеть тектонический разлом, исследовать древний город и поучиться управлять парусами
Начало: Волжский, яхт-клуб «Алькор», 10:00
8 июн в 10:00
22 июн в 10:00
360 000 ₽ за всё до 5 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Волгограде
Все туры из Волгограда
49 900 ₽ за человека