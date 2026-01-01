4 день

Обзорная экскурсия по г. Энгельсу. Возвращение в Саратов. Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Переезд через Саратовский мост над Волгой в Энгельс.

Обзорная экскурсия по Энгельсу (бывший Покровск), который когда-то был столицей Республики немцев Поволжья, центр хлебной и солеторговли.

Город Энгельс известен на всю страну как место производства троллейбусов, их можно увидеть на улицах многих городов нашей страны.

А во всём мире город Энгельс известен как место, где приземлился первый космонавт на планете Юрий Гагарин. Уроженцами города были замечательный детский писатель Лев Кассиль и знаменитый композитор Альфред Шнитке.

В честь знаменитых земляков в Энгельсе разбиты скверы и установлены памятники.

Энгельс — это уютная набережная, где берег Волги сохранен практически в первозданном виде.

Посещение дома-музея детского писателя Л. А. Кассиля.

Экспозиция музея ставит своей целью помочь посетителю попасть в особый, благородный мир, воссозданный в творчестве Льва Кассиля, стать свидетелем многих его открытий.

Зрелищная, яркая экспозиция включает в себя элементы игры и возможность активного её восприятия.

В экспозиции — иллюстрации к произведениям, редкие рукописи, документы, личные вещи писателя, фотографии, графика, книги писателя на разных языках, книги с дарственными надписями известных деятелей культуры и спорта.

Обед (за доп. плату).

Переезд к мемориалу «Гагаринское поле» — к месту приземления 12 апреля 1961 года Первого космонавта.

Возвращение в Саратов.

Трансфер в аэропорт Саратова к рекомендуемым рейсам.

