Погрузитесь в увлекательное путешествие по югу России, где вас ждут героические легенды и уникальная культура.

Это возможность не только узнать о славных страницах прошлого, но и почувствовать особую атмосферу уважения, памяти и веры.

Прогулки по живописным просторам военных мемориалов, знакомство с колоритом Калмыкии и героическое наследие Волгограда оставят в душе незабываемые впечатления и вдохновение. Откройте для себя сердце региона, наполненное историей, мудростью и легендами, и вдохновляйтесь на новые открытия!

Это автобусный тур из города Пермь, маршрут будет удобен для жителей этого города и Пермского края.