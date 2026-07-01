Описание тура
Погрузитесь в увлекательное путешествие по югу России, где вас ждут героические легенды и уникальная культура.
Это возможность не только узнать о славных страницах прошлого, но и почувствовать особую атмосферу уважения, памяти и веры.
Прогулки по живописным просторам военных мемориалов, знакомство с колоритом Калмыкии и героическое наследие Волгограда оставят в душе незабываемые впечатления и вдохновение. Откройте для себя сердце региона, наполненное историей, мудростью и легендами, и вдохновляйтесь на новые открытия!
Это автобусный тур из города Пермь, маршрут будет удобен для жителей этого города и Пермского края.
Программа тура по дням
Сбор группы и выезд из Перми
08:00 Сбор группы в Перми (ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Петропавловская).
Выезд в Волгоград.
Прибытие в Волгоград. Мамаев курган, музей-панорама «Сталинградская битва»
10:00 Прибытие в Волгоград.
Завтрак в кафе города.
11:00 Посещение историко-мемориальный комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.
Вас ожидает потрясающее и трогательное посещение мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на величественном Мамаевом кургане — символе мужества и героической стойкости.
Здесь, среди монументов и памятников, Вы прикоснётесь к великим событиям и подвигам, изменившим ход истории. Этот священный уголок наполнен тишиной и уважением, напоминая о цене свободы и героизма, а его величие и атмосферу невозможно забыть.
14:00 Прогулка по центральной набережной Волгограда с осмотром памятника «Гаситель», Амфитеатра и драматических архитектурных памятников БК-31 и БК-13.
15:30 Обед в кафе города.
16:30 Музей-панорама «Сталинградская битва». Продолжение экскурсии «Город-герой Волгоград».
Вас ждет экскурсия по музею-панораме «Сталинградская битва», затем продолжите знакомство с «Городом-героем Волгоградом»: осмотрите экспозицию «Оружие Победы», а также памятные объекты — дом сержанта Павлова и мельницу Гергардта.
19:00 Окончание экскурсионной программы.
Заселение в отель.
Золотой обители Будды Шакьямуни, обзорная экскурсия по Элисте
07:30 Отправление в Элисту.
Во время поездки Вы познакомитесь с увлекательной историей и культурой народа Калмыкии.
В столице республики, которую местные называют «Степной жемчужиной», Вас ждёт захватывающая экскурсия по живописным просторам бескрайних степей и полупустынь.
09:30 Прибытие на границу Калмыкии, остановка.
12:30 Прибытие в г. Элисту, обзорная экскурсия по городу.
13:00 Посещение центрального буддийского храма Элисты — «Золотой обители Будды Шакьямуни», крупнейшего буддийского хурула в Калмыкии и одном из самых масштабных в Европе.
Впечатляющее 63-метровое здание хранит вторую по величине в России и Европе девятиметровую статую Будды, создавая атмосферу духовного величия и гармонии.
14:00 Обед в кафе города.
15:00 Продолжение обзорной экскурсии по Элисте: посещение мемориала «Исход и возвращение» и прогулку по центру города.
Вы увидите величественные Золотые ворота, Пагоду семи дней, а также фонтан «Мальчик и дракон» и множество других памятников и скульптур, отражающих уникальную культуру и историю Калмыкии.
17:30 Выезд из Элисты. Отправление в Волгоград.
22:30 Прибытие в Волгоград.
Легенды и были старого Царицына, Старая Сарепта, обзорная экскурсия по Волгограду. Отправление в Пермь
09:00 Автобусная экскурсия «Легенды и были старого Царицына».
10:00 Посещение Волго-Донского судоходного канала им. Ленина – одного из крупнейших гидротехнических сооружений в мире, осуществляющего важнейшую роль в транспортной системе региона.
Вы познакомитесь с историей строительства, увидите уникальные инженерные решения и полюбуетесь живописными видами на обширный водный путь, объединяющий Волгу и Дон.
11:00 Посещение музея-заповедника «Старая Сарепта» — уникального исторического комплекса, сохранившего часть старой немецкой колонии, основанной в 1765 году.
На территории музея Вы сможете прогуляться по живописным улицам, ознакомиться с архитектурой и экспозициями, рассказывающими о жизни и культуре первых поселенцев, их традициях и развитии региона. Это место — увлекательное путешествие в прошлое, раскрывающее богатую историю многонационального наследия Сарепты.
13:30 Обед в кафе города.
14:30 Продолжение обзорной экскурсии по Волгограду с посещением значимых городских достопримечательностей: площадь Павших Борцов — место памяти о героях, памятник Александру Невскому и величественный Собор в его честь.
Вы увидите театр НЭТ и узнаете о его культурной роли в жизни города, пройдётесь по символическому «нулевому километру», а также прогуляетесь по Центральной набережной с живописными видами на Волгу.
Завершит маршрут Аллея Героев — известный как волгоградский Арбат, с его атмосферными кафе и памятниками, а также фонтан «Искусство», украшающий этот оживлённый городской уголок.
16:00 Окончание экскурсионной программы.
Отправление группы в Пермь.
Прибытие в Пермь
17:00-18:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице г. Волгограда на 2 ночи и 2 ночных переезда.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|29 900
|40 000
Информация о гостиницах будет известна ближе к дате выезда.
Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.
Цены являются динамическими и могут изменяться в зависимости от спроса, сезона и других факторов.
Варианты проживания
Гостиница в Волгограде (уточняется)
Размещение в двухместных или одноместных номерах с удобствами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание (3 завтрака, 3 обеда)
- Автобусный проезд по маршруту и транспортное обслуживание по экскурсионной программе
- Страховка на автобусный проезд
- Услуги сопровождающего и экскурсовода
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в объекты показа (Сарепта, Золотая обитель, музей-панорама)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д-билеты до г. Перми и обратно
- Питание, не указанное в программе тура или указанное за доп. плату: ужины, питание в дороге
- Доплата за второе место в автобусе - 13 500 руб. /чел
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
- Пенсионное удостоверение, студенческий билет.
- Детям, которые едут в тур не в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
- Требуется согласие обоих родителей (или законных представителей) на заселение несовершеннолетних детей в отели и другие средства размещения.
Для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- USB-кабель для зарядки телефона;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы.
Для экскурсий:
- удобную непродуваемую одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д.;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения;
- солнцезащитный крем (в летний период).
В автобусе предусмотрены индивидуальные розетки для зарядки телефонов, однако туроператор не может гарантировать их бесперебойную работу. Рекомендуем иметь при себе переносное зарядное устройство для дополнительного удобства.
Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что ещё важно знать?
- Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
- Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.
- Просим обязательно сообщать туроператору о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы.
- В случае наличия каких-либо ограничений или особых требований к питанию, мы не можем обеспечить их учет, поскольку данная услуга предоставляется в рамках группового тура. Турист может полностью отказаться от питания в момент бронирования с получением перерасчета стоимости. В случае отказа от части питания перерасчет не производится. Турист может приобрести питание на месте (при возможности) или взять с собой.
- Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.
- До места начала экскурсионной программы можно добраться самостоятельно на самолете или поезде. В этом случае предоставляется скидка в размере 300 рублей, так как место за туристом в автобусе на время экскурсионной программы будет сохранено.
Есть ли скидки на тур?
- для туристов, выезжающих из Удмуртии – скидка 1 000 руб.;
- скидка на последний ряд – 300 руб.;
- школьник 7-15 лет – 200 руб.
Где можно присоединиться к группе по пути следования?
08:00 Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Петропавловская.
08:10 Ост. Сосновый бор (по ул. Якутская).
08:15 М-н Закамск, ост. Лядова.
08:40 Краснокамск, ост. Фабрика Гознак.
08:45 Ост. Отворот на Майский.
09:00 Нытвенский отворот.
09:05 Григорьевский отворот.
09:10 Отворот Кудымкар/Карагай.
09:30 Очерский отворот (АЗС Лукойл).
09:50 Большая Соснова, кафе Казачья Застава.
10:40 Большая Соснова, кафе Гавань.
11:30 Воткинск, остановка Центр.
11:40 Воткинск, на трассе, кафе У моста.
12:30 Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273.
13:40 Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе Турист.