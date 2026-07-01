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Город-герой Волгоград и Элиста. Автобусный тур из Перми

Экскурсионный тур «Город-герой Волгоград и Элиста. Автобусный тур из Перми» на 5 дней
Город-герой Волгоград и Элиста. Автобусный тур из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Город-герой Волгоград и Элиста. Автобусный тур из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Город-герой Волгоград и Элиста. Автобусный тур из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Описание тура

Погрузитесь в увлекательное путешествие по югу России, где вас ждут героические легенды и уникальная культура.

Это возможность не только узнать о славных страницах прошлого, но и почувствовать особую атмосферу уважения, памяти и веры.

Прогулки по живописным просторам военных мемориалов, знакомство с колоритом Калмыкии и героическое наследие Волгограда оставят в душе незабываемые впечатления и вдохновение. Откройте для себя сердце региона, наполненное историей, мудростью и легендами, и вдохновляйтесь на новые открытия!

Это автобусный тур из города Пермь, маршрут будет удобен для жителей этого города и Пермского края.

Программа тура по дням

1 день

Сбор группы и выезд из Перми

08:00 Сбор группы в Перми (ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Петропавловская).

Выезд в Волгоград.

Сбор группы и выезд из ПермиСбор группы и выезд из Перми
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Прибытие в Волгоград. Мамаев курган, музей-панорама «Сталинградская битва»

10:00 Прибытие в Волгоград.

Завтрак в кафе города.

11:00 Посещение историко-мемориальный комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

Вас ожидает потрясающее и трогательное посещение мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на величественном Мамаевом кургане — символе мужества и героической стойкости.

Здесь, среди монументов и памятников, Вы прикоснётесь к великим событиям и подвигам, изменившим ход истории. Этот священный уголок наполнен тишиной и уважением, напоминая о цене свободы и героизма, а его величие и атмосферу невозможно забыть.

14:00 Прогулка по центральной набережной Волгограда с осмотром памятника «Гаситель», Амфитеатра и драматических архитектурных памятников БК-31 и БК-13.

15:30 Обед в кафе города.

16:30 Музей-панорама «Сталинградская битва». Продолжение экскурсии «Город-герой Волгоград».

Вас ждет экскурсия по музею-панораме «Сталинградская битва», затем продолжите знакомство с «Городом-героем Волгоградом»: осмотрите экспозицию «Оружие Победы», а также памятные объекты — дом сержанта Павлова и мельницу Гергардта.

19:00 Окончание экскурсионной программы.

Заселение в отель.

Прибытие в Волгоград. Мамаев курган, музей-панорама «Сталинградская битва»Прибытие в Волгоград. Мамаев курган, музей-панорама «Сталинградская битва»Прибытие в Волгоград. Мамаев курган, музей-панорама «Сталинградская битва»Прибытие в Волгоград. Мамаев курган, музей-панорама «Сталинградская битва»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Золотой обители Будды Шакьямуни, обзорная экскурсия по Элисте

07:30 Отправление в Элисту.

Во время поездки Вы познакомитесь с увлекательной историей и культурой народа Калмыкии.

В столице республики, которую местные называют «Степной жемчужиной», Вас ждёт захватывающая экскурсия по живописным просторам бескрайних степей и полупустынь.

09:30 Прибытие на границу Калмыкии, остановка.

12:30 Прибытие в г. Элисту, обзорная экскурсия по городу.

13:00 Посещение центрального буддийского храма Элисты — «Золотой обители Будды Шакьямуни», крупнейшего буддийского хурула в Калмыкии и одном из самых масштабных в Европе.

Впечатляющее 63-метровое здание хранит вторую по величине в России и Европе девятиметровую статую Будды, создавая атмосферу духовного величия и гармонии.

14:00 Обед в кафе города.

15:00 Продолжение обзорной экскурсии по Элисте: посещение мемориала «Исход и возвращение» и прогулку по центру города.

Вы увидите величественные Золотые ворота, Пагоду семи дней, а также фонтан «Мальчик и дракон» и множество других памятников и скульптур, отражающих уникальную культуру и историю Калмыкии.

17:30 Выезд из Элисты. Отправление в Волгоград.

22:30 Прибытие в Волгоград.

Золотой обители Будды Шакьямуни, обзорная экскурсия по ЭлистеЗолотой обители Будды Шакьямуни, обзорная экскурсия по ЭлистеЗолотой обители Будды Шакьямуни, обзорная экскурсия по ЭлистеЗолотой обители Будды Шакьямуни, обзорная экскурсия по Элисте
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Легенды и были старого Царицына, Старая Сарепта, обзорная экскурсия по Волгограду. Отправление в Пермь

09:00 Автобусная экскурсия «Легенды и были старого Царицына».

10:00 Посещение Волго-Донского судоходного канала им. Ленина – одного из крупнейших гидротехнических сооружений в мире, осуществляющего важнейшую роль в транспортной системе региона.

Вы познакомитесь с историей строительства, увидите уникальные инженерные решения и полюбуетесь живописными видами на обширный водный путь, объединяющий Волгу и Дон.

11:00 Посещение музея-заповедника «Старая Сарепта» — уникального исторического комплекса, сохранившего часть старой немецкой колонии, основанной в 1765 году.

На территории музея Вы сможете прогуляться по живописным улицам, ознакомиться с архитектурой и экспозициями, рассказывающими о жизни и культуре первых поселенцев, их традициях и развитии региона. Это место — увлекательное путешествие в прошлое, раскрывающее богатую историю многонационального наследия Сарепты.

13:30 Обед в кафе города.

14:30 Продолжение обзорной экскурсии по Волгограду с посещением значимых городских достопримечательностей: площадь Павших Борцов — место памяти о героях, памятник Александру Невскому и величественный Собор в его честь.

Вы увидите театр НЭТ и узнаете о его культурной роли в жизни города, пройдётесь по символическому «нулевому километру», а также прогуляетесь по Центральной набережной с живописными видами на Волгу.

Завершит маршрут Аллея Героев — известный как волгоградский Арбат, с его атмосферными кафе и памятниками, а также фонтан «Искусство», украшающий этот оживлённый городской уголок.

16:00 Окончание экскурсионной программы.

Отправление группы в Пермь.

Легенды и были старого Царицына, Старая Сарепта, обзорная экскурсия по Волгограду. Отправление в ПермьЛегенды и были старого Царицына, Старая Сарепта, обзорная экскурсия по Волгограду. Отправление в ПермьЛегенды и были старого Царицына, Старая Сарепта, обзорная экскурсия по Волгограду. Отправление в ПермьЛегенды и были старого Царицына, Старая Сарепта, обзорная экскурсия по Волгограду. Отправление в Пермь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Прибытие в Пермь

17:00-18:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.

Прибытие в Пермь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице г. Волгограда на 2 ночи и 2 ночных переезда.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
29 90040 000

Информация о гостиницах будет известна ближе к дате выезда.

Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.

Цены являются динамическими и могут изменяться в зависимости от спроса, сезона и других факторов.

Варианты проживания

Гостиница в Волгограде (уточняется)

2 ночи

Размещение в двухместных или одноместных номерах с удобствами.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание (3 завтрака, 3 обеда)
  • Автобусный проезд по маршруту и транспортное обслуживание по экскурсионной программе
  • Страховка на автобусный проезд
  • Услуги сопровождающего и экскурсовода
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в объекты показа (Сарепта, Золотая обитель, музей-панорама)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д-билеты до г. Перми и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура или указанное за доп. плату: ужины, питание в дороге
  • Доплата за второе место в автобусе - 13 500 руб. /чел
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  1. Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
  2. Пенсионное удостоверение, студенческий билет.
  3. Детям, которые едут в тур не в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
  4. Требуется согласие обоих родителей (или законных представителей) на заселение несовершеннолетних детей в отели и другие средства размещения.

Для автобуса:

  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • USB-кабель для зарядки телефона;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы.

Для экскурсий:

  • удобную непродуваемую одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д.;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения;
  • солнцезащитный крем (в летний период).

В автобусе предусмотрены индивидуальные розетки для зарядки телефонов, однако туроператор не может гарантировать их бесперебойную работу. Рекомендуем иметь при себе переносное зарядное устройство для дополнительного удобства.

Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.

Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что ещё важно знать?
  1. Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
  2. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.
  3. Просим обязательно сообщать туроператору о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы.
  4. В случае наличия каких-либо ограничений или особых требований к питанию, мы не можем обеспечить их учет, поскольку данная услуга предоставляется в рамках группового тура. Турист может полностью отказаться от питания в момент бронирования с получением перерасчета стоимости. В случае отказа от части питания перерасчет не производится. Турист может приобрести питание на месте (при возможности) или взять с собой.
  5. Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.
  6. До места начала экскурсионной программы можно добраться самостоятельно на самолете или поезде. В этом случае предоставляется скидка в размере 300 рублей, так как место за туристом в автобусе на время экскурсионной программы будет сохранено.
Есть ли скидки на тур?
  • для туристов, выезжающих из Удмуртии – скидка 1 000 руб.;
  • скидка на последний ряд – 300 руб.;
  • школьник 7-15 лет – 200 руб.
Где можно присоединиться к группе по пути следования?

08:00 Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Петропавловская.

08:10 Ост. Сосновый бор (по ул. Якутская).

08:15 М-н Закамск, ост. Лядова.

08:40 Краснокамск, ост. Фабрика Гознак.

08:45 Ост. Отворот на Майский.

09:00 Нытвенский отворот.

09:05 Григорьевский отворот.

09:10 Отворот Кудымкар/Карагай.

09:30 Очерский отворот (АЗС Лукойл).

09:50 Большая Соснова, кафе Казачья Застава.

10:40 Большая Соснова, кафе Гавань.

11:30 Воткинск, остановка Центр.

11:40 Воткинск, на трассе, кафе У моста.

12:30 Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273.

13:40 Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе Турист.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Волгограда

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