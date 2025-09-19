Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия по Волгограду, Мамаев курган, музей-панорама «Сталинградская битва»
09:00 Встречаемся с гостями города на ж/д вокзале на Привокзальной площади у фонтана «Танцующие дети» (табличка «Выходные в Волгограде»).
Обзорная экскурсия «Город-герой — Волгоград».
Наш экскурсовод расскажет о захватывающей истории Царицына-Сталинграда-Волгограда, о необычном основании города на речном острове, о промышленности и торговле купеческого Царицына, о Сталинградской битве — коренном переломе во Второй мировой войне.
О сегодняшнем Волгограде, «танцующем мосте», знаменитом Волгоградском скоростном трамвае, который «Forbes» включил в список двенадцати интересных трамвайных маршрутов мира, о памятнике духовному покровителю Волгограда, о скульптуре «Родина-мать зовёт!», которая занесена в книгу рекордов Гиннесса как самая большая на тот момент скульптура-статуя в мире.
С нашим экскурсоводом пройдетесь по центральным улицам города и увидите: Центральную набережную названную в честь 62 Армии — ворота в город со стороны Волги; Аллею Героев; мемориальный сквер; площадь Павших Борцов; Вечный огонь; Дом сержанта Якова Павлова; площадь имени Владимира Ильича Ленина; руины мельницы Гергарда.
Экскурсия по историко-мемориальному комплексу на Мамаевом кургане «Героям Сталинградской битвы».
Наш экскурсовод на главной высоте России 102.00 — Мамаевом кургане расскажет о Сталинградской битве — коренном переломе во Второй мировой войне.
О скульптуре «Родина-мать зовёт!», которая занесена в книгу рекордов Гиннесса как самая большая на тот момент скульптура-статуя в мире.
Экскурсия с нашим экскурсоводом начнется у композиции «Память поколений», затем пройдясь по аллее тополей подниметесь на площадь «Стоявших насмерть» с памятником солдату в центре площади.
Далее поднявшись по ступенькам вдоль стен-руин, на которых изображены события тяжелой эпохи, защитники Сталинграда и надписи тех дней.
Здесь остро чувствуется атмосфера военных лет и слышаться настоящие звуки войны!
Пройдясь по площади Героев, попадете в Зал Воинской Славы. В этом зале горит вечный огонь, увековечены тысячи имен погибших солдат, стоит рота почетного караула.
Здесь время словно замирает. Затем экскурсия продолжится в эмоциональном месте на Мамаевом кургане — «площади Скорби».
Рядом с площадью Скорби возвышается главный монумент комплекса — «Родина-мать зовет!», поражающая мощью и величием.
Наш экскурсовод расскажет, чей образ использовался при создании монумента, а также главный секрет монумента — что у него внутри!
В завершении экскурсии можно поставить свечи в Храме Всех Святых, открытый в 2005 году к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Обед за доп. плату(дается время для самостоятельного обеда в близлежащих кафе и ресторанах).
Посещение музея-панорамы «Сталинградская битва».
Музей расположен на набережной города и состоит из двух уровней.
На первом уровне находятся музей «Сталинградская битва». В музее представлен Триумфальный зал, на стенах которого выбито 229 названий соединений и объединений, принимавших участие в Сталинградской битве.
Окончание экскурсионной программы.
15:00 Заселение в отель. Свободное время.
По желанию за доп. плату: иммерсивный спектакль-экскурсия «Осколки памяти».
Свободный день
07:00-10:00 Завтрак в отеле. Свободный день.
По желанию за доп плату:
18:00 Сбор группы в центре города в сквере им. А. Пушкина (пл. Примирения). Иммерсивный спектакль-экскурсия «Завтра начинается вчера».
Экскурсия "Легенды и были старого Царицына", музей-заповедник "Старая Сарепта", Волгоградский мемориально-исторический музей
07:00-09:00Завтрак в отеле. Сдача номеров (вещи сдаются в камеру хранения отеля или берутся с собой в автобус).
09:00 Отправление на экскурсию «Легенды и были старого Царицына» в южные районы города Волгограда.
Город настолько богат вековыми событиями, легендами, традициями и поверьями связанных с ним.
Наш экскурсовод расскажет: о происхождении названия реки Царицы, «Дома с привидениями», о жизни Царицынских купцов и меценатов, о истории «Царицын и Петр I», о жизни Царицына во времена правления Екатерины II.
На территории музея-заповедника «Старая Сарепта» узнаете о европейцах-колонистах на территории нашего города.
Музей уникален для России и Европы, в мире мало сохранилось подобных архитектурных комплексов бывшей гернгутской колонии основанной в 1765 году.
В состав музея-заповедника входят: площадь Свободы, немецкая кирха, дом пастора, дом немецкого колониста и дом Гольдбаха, в котором размещается выставка немецких ремесел Сарепты 18-19 веков.
На Красноармейской набережной наш раскроет Вам тайну строительства судоходного «Волго-Донского канала имени В. И. Ленина» — крупнейшего гидротехнического сооружения у памятника В. И. Ленину высотой 57 метров.
Посещение Волгоградского мемориально-исторического музея.
Единственный музей в России, в котором все экспозиции всецело посвящены истории Гражданской войны и разместился в здании, принадлежавшем до 1917 года старинному царицынскому роду купцов и меценатов Репниковых. Особняк окружен множеством загадок, легенд и тайн.
15:00 Окончание программы в центре города у ж/д вокзала. Проводы гостей города.
По желанию за доп. плату: иммерсивный спектакль-экскурсия «Феникс».
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в Волгограде на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Отель
Категория номера
Категория места
Ст-ть
Эстель***
Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 46
Завтрак шв. стол
2-местный стд
Осн. м.
19650
2-местный комфорт
Осн. м.
20150
Доп. м.
17500
2-местный джуниор
Осн. м.
21150
Доп. м.
17500
1-местный стд
Осн. м.
23150
1-местный стд плюс
Осн. м.
24500
Южный ***
Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 18
Завтрак шв. стол
2-местный комфорт
Осн. м.
20150
2-местный Флекс
Осн. м.
21550
2-местный студия
Осн. м.
21550
Доп. м.
17500
1-местный стд
Осн. м.
23650
1-местный комфорт
Осн. м.
25150
1-местный Флекс
Осн. м.
27650
Hampton by Hilton****
Волгоград, Профсоюзная 13
Завтрак шв. стол
2-местный стд
Осн. м.
22550
2-местный семейный
Осн. м.
23850
Доп. м.
17500
1-местный стд
Осн. м.
31650
Волгоград *****
Волгоград ул Мира 12
Завтрак шв. стол
2-местный стд
Осн. м.
27850
2-местный джуниор
Осн. м.
31850
Доп. м.
20850
2-местный люкс
Осн. м.
38850
Доп. м.
20850
1-местный стд
Осн. м.
37250
Доплата за сутки проживания при раннем заезде или позднем выезде Волгоград 1 чел. /сутки, руб:
Отель
Категория номера
Категория места
Ст-ть
Эстель***
Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 46
Завтрак шв. стол
2-местный стд
Осн. м.
2500
2-местный комфорт
Осн. м.
2650
Доп. м.
1500
1-местный стд
Осн. м.
3700
1-местный стд плюс
Осн. м.
4200
Южный ***
Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 18
Завтрак шв. стол
2-местный комфорт
Осн. м.
2650
2-местный Флекс
Осн. м.
3100
2-местная студия
Осн. м.
3100
Доп. м.
1500
1-местный стд
Осн. м.
3900
1-местный комфорт
Осн. м.
4400
1-местный Флекс
Осн. м.
5300
Hampton by Hilton****
Волгоград, Профсоюзная, 13
Завтрак шв. стол
2-местный стд
Осн. м.
3450
2-местный семейный
Осн. м.
3950
Доп. м.
1500
1-местный стд
Осн. м.
6700
Волгоград *****
Волгоград ул. Мира, 12
Завтрак шв. стол
2-местный стд
Осн. м.
5900
1-местный стд
Осн. м.
9600
Варианты проживания
Отель «Estel»
Отель Estel расположен в центральной части Волгограда, недалеко от многих общественных и культурных объектов. В числе услуг для гостей есть билетная касса, камера хранения багажа и другое. Внимательный персонал готов встретить постояльцев в любое время суток, а заезд и выезд осуществляется максимально быстро. на всей территории отеля доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. При желании можно посетить салон красоты на территории.
Заселение предлагается в комфортабельные номера с приятной обстановкой и стильным интерьером. Все категории оборудованы холодильником, сейфом и другой нужной техникой. Также жильцам доступны удобства индивидуальной ванной комнаты с качественной сантехникой.
При отеле работает собственный ресторан, в котором каждое утро накрывают питательные завтраки для постояльцев в формате шведского стола. В течение дня здесь можно покушать изумительные блюда европейской кухни. Чтобы разнообразить рацион можно отправиться в кафе и бары поблизости.
Месторасположение отеля позволяет быстро добраться до железнодорожного вокзала и автовокзала. Одинаково удобно будет доехать до набережной и речного порта. Расстояние до этих объектов не превысит 3 км. Недалеко от нее находится ТЮЗ, торговый центр «Диамант Зацарицинский», отделения банков и сетевые магазины. В 30 минутах езды расположен Международный аэропорт.
Отель «Южный»
Комфортабельный отель «Южный» находится в Волгограде. Здесь гостям могут предложить высокий уровень обслуживания. В сервис включено: бесплатный интернет, камера хранения багажа, охраняемая парковка и ежедневная уборка.
Интерьер выполнен в классическом стиле. В просторных номерах есть все необходимые удобства для полноценного размещения и проживания. В распоряжении гостей будет: кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями, шкаф для одежды, собственная ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
На территории работает бар, а также ресторан с широким ассортиментом блюд на любой вкус. Можно заказать доставку еды и напитков. На первом этаже есть продуктовый мини-маркет.
Для проведения различных торжеств или корпоративных мероприятий можно арендовать банкетный или конференц-зал многофункционального лофта «Сити Холл Южный».
Рядом расположены Донской казачий театр, Аллея героев, кинотеатры и торговый центр. Расстояние до аэропорта составляет 15 км.
Отель «Hampton by Hilton Профсоюзная»
Отель «Hampton by Hilton Профсоюзная» 4 звезды располагается в 2 км от центра Волгограда. Для проживающих предоставляется несколько дополнительных услуг - фитнес-центр, небольшая библиотека, парковка. Везде работает бесплатный Wi-Fi.
Современный номерной фонд выдержан в едином стиле и представлен несколькими категориями. В каждой комнате есть эргономичные кровати с белоснежным постельным бельем, а также необходимый комплект мебели и техники. Для хранения личных вещей можно воспользоваться сейфом. Выдаются махровые полотенца и гигиенические принадлежности.
Каждое утро подают сытные завтраки в формате "шведский стол", где можно насладиться горячими блюдами. Также работает лобби, где можно заказать напитки и свежую выпечку.
Для проведения деловых мероприятий отель предлагает конференц-центр «Volga Hall». Пространство разделено на три секции разной вместимости. Можно воспользоваться мультимедийным оборудованием.
В пешей доступности находится остановка скоростного трамвая и Ворошиловский торговый центр. До Мамаева Кургана можно доехать за 20 минут.
Гостиница «Волгоград»
Отель «Волгоград» расположен в историческом центре города-героя Волгоград. Из его окон открывается завораживающий вид на историческую Аллею Героев, Вечный огонь и Александро-Невский собор.
В номерном фонде представлено 157 уютных и современных номеров различных категорий. Интерьер каждой комнаты выполнен в строгом классическом стиле, которые создаст располагающую атмосферу как для рабочей обстановки, так и для отдыха после тяжелого дня. Профессиональный персонал, атмосфера уюта, эстетическое наслаждение сделают Ваш отдых незабываемым.
На территории отеля работает ресторан европейской кухни «Moliere».
Для организации деловых мероприятий или корпоративных событий в отеле оборудовано 4 конференц-площадки с новейшим оборудованием.
Для гостей доступны SPA комплекс «Biarritz» и фитнес-зал. В пешей доступности протянулась набережная реки Волги с многочисленными парками и скверами, которые прекрасно подойдут для прогулок и знакомства с городом. За короткое время можно добраться до знаменитого музея «Панорама-Сталинградская битва». Расстояние до аэропорта - 15 км, до железнодорожного вокзала - 0,5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание: 2 завтрака в отеле (в зависимости от концепции отеля комплексный, континентальный или шведский стол)
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Входные платы в объекты показа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Волгограда и обратно
- Доп. экскурсии по желанию (заранее бронируются и оплачиваются):иммерсивный спектакль-экскурсия "Осколки памяти", "Завтра начинается вчера", "Феникс" - 2000 руб. /взр., 1600 руб. /шк. (подробнее в разделе "Важно знать")
- Иммерсивный спектакль-экскурсия "Осколки памяти", "Завтра начинается вчера", "Феникс" - 2000 руб. /взр., 1600 руб. /шк. (подробнее в разделе "Важно знать")
- Доплата за сутки проживания при раннем прибытии/позднем убытии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе тура?
Время сбора группы указано по местному времени региона.
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, не меняя при этом объема проводимого тура.
Туроператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
Во всех автобусных турах время в пути и продолжительность указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки в пути, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, с пробками на дорогах, дорожными работами, погодными условиями (сильные снегопады, заносы на дорогах, гололед, низкие/высокие температуры воздуха, туман, ливни, наводнения, сели, смог и т. д.).
Какие иммерсивные спектакли можно посетить дополнительно?
Иммерсивный спектакль экскурсия «Завтра начинается вчера». Это спектакль о том, как в нашем современном мегаполисе, среди многоэтажек и стеклянных торговых центров спрятался старый город – старинные здания, ушедшие на несколько этажей под землю, улицы которых больше нет, люди о которых мы уже и не помним. Он скрыт от наших глаз и лишь изредка мелькает перед нашим взором, вызывая смешанные чувства.
Но если прогуляться по этому городу – можно понять насколько сильно он влияет на наше настоящее и будущее. Слишком много домов стоит на старых фундаментах, слишком много улиц пролегает по старым маршрутам. Слишком много было событий, которые повлияли когда-то на наше настоящее. Жизнь идёт по кругу, и старый город продолжает жить.
Всё, что было когда-то разрушено – непременно возрождается. Часто в другом виде, иногда в других формах, но если мы посмотрим повнимательнее – всё что нас окружает, берёт своё начало именно там… в маленькой крепости на берегу большой реки, которая превратилась в уездный город, а потом в большой мегаполис, а потом… Как говорится поживём – увидим. Старый город обязательно расскажет.
Иммерсивный спектакль-экскурсия «Осколки памяти». Каждый город наполнен памятными событиями. Какой-то больше, какой-то меньше. Волгоград в этом отношении уникален. Здесь каждый камень, каждая песчинка – наполнены памятью Сталинграда. Всё здесь напоминает о его героическом прошлом. Проходя по маршруту мы собираем письма, кусочки событий, встречаем персонажей, которые рассказывают нам те или иные факты, истории и события.
Иммерсивный спектакль-экскурсия «Феникс». Волгоград город с непростой историей. Город, который был полностью разрушен и который восстал из пепла подобно легендарному фениксу. Город, который хранит в себе героическое прошлое его защитников. Город, в котором выросло не одно поколение жителей…
И эти поколения традиционно не согласны друг с другом. Что ж поделать – отцы и дети. Даже в литературе это классика, что уж говорить про жизнь. В этом спектакле вы можете ощутить, как возрождался из руин послевоенный Сталинград, понять через что довелось пройти нашим родителям, дедушкам и бабушкам, (а у кого-то уже и прадедушкам и прабабушкам) которые принимали участие в этом возрождении.
И может быть понять, что они нас любят, что мы их любим, и что эта любовь пронесённая сквозь года, выдержит все ссоры, все преграды и расстояния, и что бы ни случилось обязательно возродится в наших сердцах, так же как этот город, кода-то восставший из руин благодаря героическому подвигу простых людей, которые просто хотели сделать нашу с вами жизнь чуточку лучше.
Можно ли брать с собой детей младше 7 лет?
Желательно брать детей от 7 лет, но у нас бывают туристы и от 5 лет, в этом случае нужно понимать, что в туре возможны длительные переезды/экскурсии, и маленьким детям может быть тяжело.